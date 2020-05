Audi, nuovo allestimento RS 25 Years: dotazioni e prezzi

Omaggio ai venticinque anni di RS2 Avant, con una configurazione dedicata ad RS4 Avant, RS5 Coupé e Sportback, RS6 Avant ed RS7 Sportback.

In perfetta corrispondenza con il recente programma di ampliamento della lineup “RS”, Audi porta al debutto una nuova serie celebrativa “25 Years” dedicata alle configurazioni sportive RS4 Avant, RS5 Coupé e Sportback, RS6 Avant ed RS7 Sportback. Fonte di ispirazione è la storica Audi RS2 Avant, che nel 1994 contrassegnò l’esordio dell’allestimento “RallyeSport” per il marchio di Ingolstadt: un’ulteriore evoluzione di immagine alla precedente filosofia di impostazione high performance sviluppata all’alba degli anni 80 e che si caratterizzava per l’adozione dei motori turbo cinque cilindri ed alla trazione integrale permanente Quattro.

Ecco quanto costano

Di seguito gli importi di vendita “chiavi in mano” per l’Italia comunicati da Audi.

Audi RS4 Avant 25 Years : 129.000 euro

: 129.000 euro Audi RS5 Coupé 25 Years : 134.000 euro

: 134.000 euro Audi RS5 Sportback 25 Years : 134.000 euro

: 134.000 euro Audi RS6 Avant 25 Years : 170.000 euro

: 170.000 euro Audi RS7 Sportback 25 Years: 182.000 euro.

Gli elementi di distinzione, modello per modello

Come la progenitrice RS2 Avant del 1994, le nuove “special edition” per i 25 anni di Audi RS fanno ricorso ad una serie di atout dedicati. Ecco il “capitolato” di configurazione.

Tinta carrozzeria : Blu Nogaro

: Blu Nogaro Modanature esterne e dettagli estetici : accenti in nero lucido e particolari in look alluminio (finitura in nero per le cornici della finestratura laterale, gusci degli specchi retrovisori e “badge” Audi; look alluminio per i “blade” verticali e gli inserti alle “minigonne” sottoporta, allo splitter ed al diffusore inferiore)

Configurazione abitacolo : rivestimenti sedili in Alcantara in tinta nera con cuciture blu Denim a contrasto (medesima rifinitura per il tunnel centrale, la corona del volante multifunzione, il selettore trasmissione ed i tappetini); Audi RS4 Avant , RS5 Coupé e Sportback 25 Years : rivestimenti in pelle Nappa per le zone laterali dei sedili ed i poggiatesta; Audi RS6 Avant ed RS7 Sportback 25 Years : rivestimenti in pelle Valcona in nero traforata con cuciture a nido d'ape in blu Denim; "logo" 25 RS collocato in corrispondenza degli schienali, dei tappetini e dei pannelli porta; Audi RS4 Avant, RS5 Coupé ed RS5 Sportback: display MMI Touch e modulo infotainment MIB 3

: rivestimenti sedili in Alcantara in tinta nera con cuciture blu Denim a contrasto (medesima rifinitura per il tunnel centrale, la corona del volante multifunzione, il selettore trasmissione ed i tappetini); , : rivestimenti in pelle Nappa per le zone laterali dei sedili ed i poggiatesta; : rivestimenti in pelle Valcona in nero traforata con cuciture a nido d’ape in blu Denim; “logo” 25 RS collocato in corrispondenza degli schienali, dei tappetini e dei pannelli porta; Audi RS4 Avant, RS5 Coupé ed RS5 Sportback: display MMI Touch e modulo infotainment MIB 3 Gruppi ruota : cerchi Audi Sport “Design Flag” da 9×20” (pneumatici da 275/30 – 20) per Audi RS4 Avant, RS5 Coupé e Sportback; cerchi da 22” con pneumatici da 285/30 – 20 per Audi RS6 Avant edRS7 Sportback 25 Years

: cerchi Audi Sport “Design Flag” da 9×20” (pneumatici da 275/30 – 20) per Audi RS4 Avant, RS5 Coupé e Sportback; cerchi da 22” con pneumatici da 285/30 – 20 per Audi RS6 Avant edRS7 Sportback 25 Years Allestimento 25 Years dedicato: aggiunge, alle rispettive dotazioni di serie, il kit illuminazione “ambient” multicolore a Led, i gruppi ottici anteriori a tecnologia Led Audi Matrix, i sedili ventilati per RS6 Avant ed RS7 Sportback

Motorizzazioni e telaio: di serie c’è il Dynamic Plus

Dal punto di vista hi-tech, i nuovi modelli celebrativi 25 Years vengono provvisti, di serie, del “pacchetto” Dynamic Plus, rivolto agli enthusiast che ricercano un livello superiore di performance velocistiche.

Audi RS4 Avant, RS5 Coupé ed RS5 Sportback 25 Years

Motorizzazione: V6 2.9 TFSI

Potenza massima: 450 CV

Coppia massima: 600 Nm

Impianto di scarico: di tipo RS

Trasmissione: cambio Tiptronic ad otto rapporti, trazione integrale permanente Quattro con differenziale centrale autobloccante e differenziale posteriore sportivo

Sterzo: a servoassistenza e demoltiplicazione variabili provviste di taratura specifica RS

Assetto: RS Plus con sospensioni a regolazione DRC-Dynamic Ride Control

Impianto frenante: di tipo carboceramico con pinze verniciate in tinta Antracite

Prestazioni: velocità massima 280 km/h.

Audi RS6 Avant ed RS7 Sportback

Motorizzazione: V8 4.0 TFSI a tecnologia mild-hybrid 48V

Potenza massima: 600 CV

Coppia massima: 800 Nm

Impianto di scarico: di tipo sportivo RS

Trasmissione: trazione integrale permanente Quattro con differenziale posteriore sportivo

Sterzo: a tecnologia integrale dinamica

Sospensioni: di tipo pneumatico Adaptive Air Suspension RS di serie; a richiesta: assetto sportivo RS Plus con sistema DRC-Dynamic Ride Control con molle in acciaio e tre possibilità di regolazione per gli ammortizzatori

Impianto frenante: di tipo carboceramico

Prestazioni: velocità massima 305 km/h.