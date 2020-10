Seat Ibiza e Arona 2021, nuovo motore 1.5 TSI: i prezzi

Il B-SUV e la longeva “segmento B” di Martorell vengono proposti con la motorizzazione più sportiva che si abbina all’allestimento FR; ulteriori novità per Arona. Tutti i dettagli.

L’origine di architettura è la medesima, così come gli ingombri “in pianta” (ovvero lunghezza e larghezza). Ad enfatizzarne ulteriormente la rispettiva complementarietà di mercato, arriva una nuova motorizzazione, finalizzata ad arricchire entrambe le lineup con l’obiettivo di ampliarne le proposte in chiave sportiva e dinamica (due degli atout sui quali i vertici di Martorell puntano da lungo tempo i propri riflettori).

Si tratta, nello specifico, del debutto dell’unità motrice 1.5 TSI ACT, con cambio Dsg sette rapporti doppia frizione, che esordisce sotto il cofano di Seat Arona e Seat Ibiza.

Vale a dire due dei modelli più popolari del prolifico marchio catalano che nel 2019 ha messo a segno un nuovo record di vendite (574.000 le unità consegnate) e nel 2020 ha proseguito una strategia di novità a raffica (Leon, Leon Sports Tourer, Ateca, Tarraco FR) che riguarda anche lo “spin-off” Cupra (con Formentor). Seat Arona, nello specifico, ha nel 2019 – 123.700 le unità vendute – dato un sostanziale contributo al 44,4% raggiunto dalla gamma SUV (ci sono anche Ateca e Tarraco) sul monte-vendite Seat complessivo. Seat Ibiza, venduta lo scorso anno in 125.300 unità, è il modello di gran lunga più longevo nella produzione di Martorell (ha festeggiato 35 anni nell’autunno 2019), dunque un “punto fermo” nella lineup di Seat.

Seat Arona e Ibiza 1.5 TSI: i dettagli-novità

La collaudata motorizzazione “da un litro e mezzo” turbo del Gruppo Volkswagen esordisce sotto il cofano del B-SUV e della “segmento B” di Seat nella nuova declinazione provvista di sistema ACT (disattivazione di due dei quattro cilindri nelle fasi di lavoro a basso e medio carico, a velocità inferiori a 130 km/h, a regimi compresi tra 1.300 e 3.200 giri/min e durante le decelerazioni) ed abbinata all’altrettanto conosciutissima trasmissione Dsg. La potenza erogata è di 150 CV, la forza motrice è – per entrambi i modelli – nell’ordine di 250 Nm.

Prestazioni

Di seguito la scheda riassuntiva dei valori prestazionali.

Seat Arona 1.5 TSI

Potenza massima: 150 CV

Coppia massima: 250 Nm

Consumo a ciclo medio Wltp: 6,0-6,7 litri di benzina per 100 km

Emissioni di CO2 a ciclo medio Wltp: 137-152 g/km.

Seat Ibiza 1.5 TSI

Potenza massima: 150 CV

Coppia massima: 250 Nm disponibili già a 1.500 giri/min

Velocità massima: 219 km/h

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 8”2

Consumo a ciclo medio Wltp: 5,6-6,4 litri di benzina per 100 km

Emissioni di CO2 a ciclo medio Wltp: 111-114 g/km.

Ecco quanto costano

Seat Arona 1.5 TSI

Declinata in allestimento FR, la nuova versione 1.5 TSI ACT 150 CV di Seat Arona debutta in listino a partire da 25.750 euro “chiavi in mano”.

Seat Ibiza 1.5 TSI

Anch’essa proposta nella configurazione più sportiva FR, la nuova variante 1.5 TSI 150 CV di Ibiza è in vendita a partire da 23.100 euro.

Le altre novità del B-SUV

Oltre al debutto della configurazione 1.5 TSI ACT 150 CV, Seat Arona reintroduce in listino la motorizzazione 1.0 TSI 95 CV, modello “entry-level” per il compact SUV catalano. Disponibile anche in allestimento FR, Seat Arona 1.0 TSI 95 CV dichiara valori di emissioni di CO2 compresi fra 107 e 110 g/km.

Di seguito i prezzi di vendita di Seat Arona 1.0 Eco TSI 95 CV.

Reference: da 18.500 euro

Style: da 20.500 euro

Xcellence: da 22.700 euro

FR: da 22.700 euro.

Ad arricchire ulteriormente le proposte in gamma, Seat Arona esordisce anche in versione 1.0 Eco TSI 110 CV, abbinata al cambio manuale a sei rapporti ed alla trasmissione automatica Dsg doppia frizione a sette rapporti, ed in tre allestimenti:

Style (da 20.950 euro nella versione a cambio manuale e da 22.450 euro con cambio Dsg)

Xcellence (da 23.150 euro e 24.650 euro)

FR (da 23.150 euro e 24.650 euro).

Le promozioni di vendita

Con l’arrivo sul mercato delle nuove versioni, Seat prosegue fino al termine del 2020 la formula “Seat Senza impegno”, inaugurata la scorsa estate e che si incentra proprio sul B-SUV Arona. Per i clienti privati, l’offerta prevede un contratto della durata massima di 36 mesi con anticipo zero e possibilità di restituire la vettura in qualsiasi momento, anche dopo il primo mese.

Seat Arona, Altea e Tarraco: nuove immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +167