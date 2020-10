Fiat 500 elettrica: prezzo, autonomia, allestimenti, prova

La nuova Fiat 500 elettrica arriva sul mercato italiano con due livelli di autonomia e tre allestimenti. Tanti contenuti ad un prezzo che con gli incentivi parte da 15.900 euro.

Non solo un’auto, ma un progetto di mobilità a 360 gradi. La nuova Fiat 500 si presenta come la nuova citycar elettrica della Fiat, pronta a raccogliere il testimone dalle sue progenitrici – quella storica e quella moderna – e realizzare già oggi la visione di mobilità del costruttore per i prossimi 10 anni.

Fiat Nuova 500 elettrica: indice

Fiat 500 3+1: una porta in più

La nuova Fiat 500 3+1, versione con una porta in più ad apertura controvento, va a completare la gamma aggiungendosi alle varianti 3 porte e 3 porte cabrio (“La Prima”). Presentata in anteprima mondiale in occasione della conferenza stampa al Lingotto, questa versione riprende il nome dell’originale concept Trepiuno del 2004 che diede origine alla 500 moderna, ma ora il nome sta ad indicare il numero di porte. Oltre alle due portiere laterali ed al portello posteriore, viene aggiunta una piccola porta posteriore ad apertura controvento.

Collocata sul lato destro, la porta aggiuntiva si può aprire solo quando è già aperta la porta anteriore e consente di migliorare considerevolmente l’accessibilità, grazie all’assenza del montante centrale. La soluzione non modifica le misure esterne della vettura ed è quasi invisibile dall’esterno, data l’assenza della maniglia. L’aggravio di peso di questa soluzione è di soli 30 kg, un valore che non incrementa sostanzialmente i consumi. La variante 3+1 non sarà disponibile con l’allestimento di ingresso Action.

Nuova Fiat 500: allestimenti

La nuova 500 elettrica arriva sul mercato con una launch edition, chiamata “La Prima”, mentre la gamma di allestimenti viene declinata su tre livelli: Action, Passion e Icon. Ecco in dettaglio le caratteristiche e la dotazione:

“La Prima”

La Nuova 500 “la Prima”, sia 3 porte che 3+1, si distingue per i tanti dettagli esclusivi come i fari full led con design “Infinity”, i cerchi da 17” bicolore diamantati e gli inserti cromati sui finestrini e sulla fiancata. I rivestimenti interni sono in eco-pelle, il volante è bicolore ed è presente la targhetta “la Prima” sul montante. E’ inoltre disponibile in tre tinte di carrozzeria: Rose Gold, Glacier Blue e Onyx Black.

I sedili anteriori sono regolabili a sei vie, mentre completano la dotazione lo specchietto retrovisore interno elettrocromico e i sensori di parcheggio a 360°, il climatizzatore automatico, la wearable key a sassolino, il sistema di infotainment UConnect 5 (TFT 7’’ Display, Radio 10.25 pollici Touch Screen, DAB, CarPlay e Android Auto senza filo, Uconnect Box) e caricatore wireless per smartphone. Completano la dotazione di questa piccola elettrica il fast charge da 85kW e il cavo Mode 3 da 11kW per la ricarica domestica o pubblica. E’ inoltre dotata di guida autonoma di Livello 2, per la prima volta su una vettura nel segmento delle citycar.

Fiat 500 Action

La versione entry level Action è dedicata a chi è attento ai costi e ai giovani (può essere guidata dai neopatentati). La 500 Action è equipaggiata con un e-motor da 70 kW che consente un’accelerazione 0-100 km/h in 9,5 secondi e una velocità autolimitata a 135 km/h. Equipaggiata con una batteria agli ioni di litio da 23,8 kWh, consente un’autonomia maggiore di 180 km con ciclo WLTP, che superano i 240 nell’uso urbano (considerando che in media non si percorrono più di 50 km al giorno, equivale ad una ricarica ogni tre giorni circa).

Completa la dotazione il sistema fast charge da 50 kW che consente di ricaricare la batteria dell’auto in tempi molto brevi, anche nel garage di casa con il cavo di serie MODE 2 (3kW). La presa “Combo 2”, sulla fiancata posteriore destra, permette la ricarica sia in corrente alternata sia continua. Inoltre è possibile acquistare il cavo trifase MODE 3 da 11kW e le Wallbox by Mopar.

Per quanto riguarda l’infotainment, non è presente a bordo alcun sistema, ma solo l’alloggiamento per il proprio smartphone collegabile via Bluetooth e gestibile tramite un’app dedicata. La dotazione di serie sulla Fiat 500 Action comprende:

fari anteriori alogeni

cerchi da 15 pollici

tasto automatico di avvio (Keyless Go)

freno di stazionamento elettrico (Electric Park Brake)

schermo digitale TFT da 7” riconfigurabile e a colori

plancia nera e sedili con il tessuto ecologico Seaqual

I sistemi di assistenza alla guida (ADAS) presenti di serie sulla Action sono:

Drowsy Driver Detection

Autonomous Emergency Braking

Lane Keep Asssit

Traffic Sign Recognition

Nuova Fiat 500 Passion

La versione intermedia della nuova 500 elettrica è dedicata a chi cerca l’innovazione ed il massimo dell’autonomia: fino a 320 km nel ciclo WLTP che diventano 460 km nel solo uso cittadino. Il motore ha una potenza, maggiore rispetto alla Action, pari a 87 kW da 118 cv che consente di raggiungere la velocità massima di 150 km/h (autolimitata) e una accelerazione in 9,0 secondi nello 0-100 km/h e di 3,1 secondi nello 0-50 km/h.

È equipaggiata con il fast charge da 85kW, che consente di ricaricare da batteria scarica l’80% del range in 35 minuti e 50 km in circa 5 minuti. Per quanto riguarda gli ADAS, oltre a quelli di serie sulla Action, viene aggiunto il Cruise Control. Ecco in dettaglio le dotazioni in più rispetto alla Action:

fast charge

cerchi da 15’’ styled con finitura lucida bi-colore

nuovo infotainment system UConnect 5 (con schermo da 7’’, Wireless CarPlay e Android Auto, Uconnect Box e UConnect Services);

radio DAB.

wireless charging pad (optional)

due scelte per gli interni: scuro con plancia nera e sedili in filato Seaqual con motivo Chevron e impunture color Silver, oppure chiaro con plancia bianca e sedili in colorazione blu sempre con motivo Chevron.

Fiat 500 Icon

La 500 Icon è l’allestimento top di gamma ed è pensata per chi cerca una vera e propria icona di design con una tecnologia d’avanguardia. E’ completa di tutto ed ha un’autonomia fino a 320 km con ciclo WLTP, che diventano 460 nel solo ciclo urbano. La ricarica è rapida grazie al fast charge in corrente continua fino a 85 kW. In aggiunta alla dotazione della Passion troviamo:

nuovo infotainment con display touch “cinerama” da 10,25 pollici, navigatore e sistema Uconnect 5 con interazione Natural Languagee riconoscimento vocale avanzato (semplicemente dicendo “Hey Fiat”)

cerchi in lega da 16” con finitura brunita

passive entry

keyless system con “sassolino nero” senza pulsanti, realizzato in policarbonato eco-compatibile.

plancia in tinta scocca o effetto legno (optional)

sedili in tessuto con filato Seaqual e motivo mélange gessato, con due varianti di colore: grigio scuro, con logo 500 e dettagli color rame, e grigio chiaro abbinata “ai borlotti” blu con dettagli e logo 500 silver.

Autonomia e modalità di guida

La nuova Fiat 500 elettrica è disponibile con due range di autonomia:

fino a 180 km nel ciclo WLTP

fino a 320 km nel ciclo WLTP che diventano 460 km in uso urbano

Ma non solo, è possibile anche selezionare tra 3 modalità di guida, per privilegiare le prestazioni o l’autonomia:

Normal: modalità di guida che simula una vettura con motore termico e cambio automatico, ma con prestazioni brillanti. Gli 87 kW di potenza pari a 118 CV e 220 NM di coppia, essendo disponibile da subito, consente un’accelerazione da 0 a 50 km/h in 3 secondi e 1, e da 0 a 100 in 9 secondi.

modalità di guida che simula una vettura con motore termico e cambio automatico, ma con prestazioni brillanti. Gli 87 kW di potenza pari a 118 CV e 220 NM di coppia, essendo disponibile da subito, consente un’accelerazione da 0 a 50 km/h in 3 secondi e 1, e da 0 a 100 in 9 secondi. Range: pensata per massimizzare l’autonomia grazie alla funzione “one pedal” che consente di gestire accelerazione e decelerazione agendo sullo stesso pedale: in questo modo il recupero di energia è massimo.

pensata per massimizzare l’autonomia grazie alla funzione “one pedal” che consente di gestire accelerazione e decelerazione agendo sullo stesso pedale: in questo modo il recupero di energia è massimo. Sherpa modalità pensata per quando l’autonomia è al minimo e bisogna raggiungere in fretta un punto di ricarica. Vengono ottimizzate le risorse disponibili per ridurre il consumo energetico della vettura.

Fiat 500 elettrica: prima prova su strada

In occasione della presentazione alla stampa italiana abbiamo potuto provare in anteprima la nuova Fiat 500. Al volante della nuova 500, in allestimento Icon, si apprezza per prima cosa il fruscio, appena percettibile, che accompagna la trazione elettrica. La vettura scatta non appena si preme sul pedale dell’acceleratore e poi si comporta come qualsiasi auto con motore termico e cambio automatico. Anzi, meglio: su strada è brillante e molto più sportiveggiante rispetto alle comuni auto di segmento A a benzina. Le sospensioni non sono troppo rigide, quindi anche sulle strade lastricate con il porfido il livello di comfort è buono, ma in curva il coricamento non è mai eccessivo.

Al volante la nuova 500 sembra un modello di categoria superiore: non si ha l’impressione di essere a bordo di una citycar, ma di un’auto completa in grado di viaggiare senza problemi anche in autostrada (con il motore e la batteria più potenti). Ovviamente il suo regno è la città e qui riesce a districarsi senza problemi tra i vicoli più stretti, grazie alle dimensioni ridotte, e anche tra gli sguardi dei passanti, che la ammirano incuriositi.

Anche guidatori alti oltre 1,80 metri possono trovare facilmente la posizione di guida più adeguata. Dietro, invece, per i più alti è piuttosto difficile accomodarsi, quindi la versione 3+1 sarà la scelta giusta. La presenza del bracciolo centrale è un accessorio piuttosto raro nel segmento A che si fa apprezzare nei tragitti medio-lunghi. Il display da 10 pollici della nostra vettura è molto comodo e scenografico, ma tende a sporcarsi facilmente con le impronte.

Fiat Nuova 500: i prezzi

L’obiettivo di Fiat è quello di riportare sulle strade un’icona, ricca di tecnologia, ma anche di renderla disponibile a molti. I prezzi della versione entry level, infatti, sono piuttosto accessibili e lo diventano ancora di più con gli incentivi statali attualmente in vigore per le auto elettriche. Con i bonus, infatti, la 500e parte da 19.900 euro che diventano 15.900 euro con la rottamazione. Ecco in dettaglio i prezzi completi della 500 elettrica:

Prezzi Fiat 500 elettrica 3 porte berlina

Fiat 500 Action 95 CV 26.150 euro

Fiat 500 Passion 118 CV 29.900 euro

Fiat 500 Icon 118 CV 31.400 euro

Fiat 500 la Prima 118 CV 35.900 euro

Prezzi Fiat 500 3+1

Fiat 500 3+1 Passion 118 CV 31.900 euro

Fiat 500 3+1 Icon 118 CV 33.400 euro

Fiat 500 3+1 la Prima 118 CV 37.900 euro

Prezzi Fiat 500 3 porte Cabrio

Fiat 500 Cabrio Passion 118 CV 32.900 euro

Fiat 500 Cabrio Icon 118 CV 34.400 euro

Fiat 500 Cabrio la Prima 118 CV 38.900 euro.

