Fiat 500 La Prima Cabrio: al via gli ordini, prezzo da 37.900 euro

In occasione dell’anniversario della storica 500 la Casa del Lingotto ha dato il via agli ordini per la nuova Fiat 500 La Prima Cabrio.

Lo scorso 4 luglio la mitica Fiat 500 ha compiuto ben 62 anni, era infatti il 4 luglio del 1957 quando al Salone di Torino venne presentata una vettura a dir poco straordinaria che avrebbe motorizzato di lì a poco l’Italia intera. Questo anniversario assume ancora più importanza perché coincide con l’apertura degli ordini della nuova Fiat 500 “La Prima” Cabrio, edizione di lancio della nuova e tecnologia 500 elettrica, modello a zero emissioni che inaugura l’ultima generazione della mitica citycar torinese.

Dotazione full-optional

La Clientela può quindi recarsi presso uno degli show room del Gruppo FCA per ora ordinare 500 La Prima, l’edizione di lancio – accessoriata di tutto punto – della nuova citycar elettrica che viene costruita nello stabilimento di Mirafiori.

Proposta ad un prezzo di 37.900 euro, “La Prima” vanta un allestimento full-optional che comprende tra le altre cose:

Strumentazione digitale con display da 7 pollici

Infotainment connesso con schermo da 10,3 pollici

Proiettori Full-Led

Rivestimenti in ecopelle

Cerchi in lega da 17 pollici

Look specifico

ADAS di livello 2.

Arriva l’App

La nuova 500 elettrica offre all’utente un nuovo ed elevato livello di connettività. Il sistema di infotainment della vettura risulta infatti connesso ad internet e può essere gestito in remoto con estrema facilità tramite un’apposita App per smartphone. Compatibile con i sistemi operativi Android ed Apple, la Fiat App permette di controllare lo stato di carica della batteria, si sbloccare e bloccare l’apertura delle portiere, attivare le luci e gestire la climatizzazione. Come non bastasse risulta possibile identificare i punti di ricarica più vicini, gestire le scadenze per la manutenzione, contattare un operatore in caso di necessità e pianificare un itinerario per poi inviarlo al navigatore della vettura.

Virtual Casa 500

In occasione dell’anniversario della 500, Fiat ha inoltre annunciato una nuova ed interessante iniziativa. Nella primavera del 2021 aprirà i battenti la nuova Virtual Casa 500, situata al quarto piano della Pinacoteca Agnelli, al Lingotto. Si tratta di un museo virtuale che vuole raccontare il passato, il presente e il futuro della 500. Lo spazio si può visitare come una mostra permanente dal proprio smartphone, dal pc o dal tablet. Una visita dinamica, dagli anni Cinquanta a oggi per raccontare una storia che ha segnato la vita del nostro Paese.

