Nuova Fiat 500 “la Prima” berlina: debutta la seconda Launch Edition

Dopo il successo ottenuto dall’edizione limitata e numerata Fiat 500 “la Prima” cabrio partono oggi i pre-ordini per la variante 500 berlina.

Dopo il successo di preordini ottenuto dalla nuova Fiat 500 “La Prima” cabrio, offerta in edizione limitata e numerata, la gamma della nuova generazione della piccola vettura 100% elettrica torinese si allarga con l’introduzione della seconda “Launch Edition”, rappresentata dalla 500 “La Prima” berlina. La terza generazione della citycar del Lingotto apre la strada alla nuova mobilità a zero emissioni proposta da Gruppo FCA che porterà al debutto nel prossimo futuro una serie di inediti modelli elettrificati.

Livree specifiche

Fiat 500 “la Prima” può essere personalizzata con tre esclusive livree esterne che richiamano i colori ispirati agli elementi della natura, ovvero il mare, la terra e il cielo. Le nuove tinte prendono il nome di Ocean Green (micalizzato), Mineral Grey (metallizzato) e Celestial Blue (tristrato). L’effetto scenico della vettura viene completato dalla presenza dei proiettori Full LED, a cui si aggiungono i cerchi in lega da 17 pollici diamantati e gli inserti cromati che impreziosiscono finestrini e fiancate.

Abitacolo hi tech

All’interno dell’abitacolo troviamo il nuovo rivestimento interno in eco-leather dedicato a plancia, pannelli porta e sedili. Particolarmente curata la dotazione di dispositivi elettronici dedicati all’intrattenimento, al confort e alla sicurezza. Non manca il nuovo sistema di infotainment UConnect 5 abbinato al display da 10,25 pollici che permette di controllare il navigatore, la radio DAB e la connettività Wireless CarPlay / Android Auto, oltre a fornire servizi connessi mediante la Uconnect Box e la suite di servizi UConnect Services. Spicca inoltre la nuova strumentazione 100% digitale con schermo TFT da 7 pollici.

Per quanto riguarda la sicurezza, troviamo numerosi sistemi ADAS e di assistenza come ad esempio: frenata di emergenza automatica, telecamera posteriore ad alta risoluzione, sistema iACC (Intelligent Adaptive Cruise Control), Lane Centering e tanto altro ancora.

Zero emissioni e ricarica rapida

La vettura è spinta da un motore elettrico di 118 cavalli (87 kW) che permette di raggiungere la velocità massima autolimitata di 150 km/h (autolimitata), mentre lo scatto da 0 a 100 km/h viene effettuato in 9 secondi netti. L’unità elettrica viene alimentata da una batteria da 42 kWh che promette un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP.

La nuova 500 elettrica può essere ricaricata a corrente continua sino a 85 kW: in soli 5 minuti di ricarica si ottengono 50 km di autonomia, mentre dopo 35 minuti si raggiunge l’80% della carica. La nuova 500 “la Prima” offre nel suo prezzo di listino l’easyWallbox che permette di collegarsi alla rete domestica della propria abitazione o garage. Questo sistema di ricarica risulta gestibile anche via Bluetooth e consente di fare il pieno di energia dalla propria abitazione con una potenza di ricarica fino a 2,3 kW, tenendo in conto gli altri carichi domestici attivi durante la ricarica. L’easyWallbox risulta inoltre già predisposto per l’upgrade di potenza fino a 7,4 kW. La vettura risulta infine equipaggiata con il cavo “Mode 3” che permette sia la ricarica domestica che quella da colonnine pubbliche, fino a 11 kW.

Prezzi

Il prezzo della Nuova Fiat 500 elettrica “la Prima” berlina è pari a 34.900 euro, circa 3.000 euro in meno rispetto alla cabrio, la vettura può inoltre beneficiare del programma di finanziamento “Più by FCA Bank”.

