Volkswagen ID3: prezzo, autonomia, allestimenti, dimensioni

La rivoluzionaria elettrica Volkswagen ID3 esordisce sul nostro mercato: 7 allestimenti da 38.900 euro; più avanti arriverà la variante Pure ancora più economica.

Il modello chiamato a dare il “la” alla svolta Volkswagen in materia di mobilità elettrica “new gen” esordisce ufficialmente in Italia: è Volkswagen ID3, la berlina compatta a zero emissioni che apre la gamma ID (una lineup 100% elettrica appartenente a varie fasce di mercato e che si basa sulla medesima impostazione di piattaforma e di propulsione) attraverso cui il “colosso” tedesco concretizza il progetto dell’”auto elettrica per tutti”. Una strategia traducibile con il concetto di “elettrificazione di massa”, e storicamente paragonabile alle due precedenti fasi epocali VW, ovvero lo sviluppo del Maggiolino e il debutto di Golf.

Per l’esordio nazionale di ID.3, che avviene attraverso le prime consegne della “serie-lancio” ID.3 1st Edition, i vertici di Volkswagen Italia hanno scelto un evento online, nel quale sono stati definiti gli importi di vendita della gamma.

Volkswagen ID3: indice dei contenuti

Verso il 2050: nel futuro solo auto elettriche

Volkswagen ID.3, prodotta nelle linee di montaggio di Zwickau insieme alla ancor più recente ID.4 e da dove usciranno i prossimi modelli ID., costituisce il primo step di un mega progetto di rivoluzione a zero emissioni (“Way to Zero”, conferma il responsabile delle attività Volkswagen per l’Italia Andrea Alessi) che prevede, per il 2050, la totale assenza di modelli ad alimentazione convenzionale nei listini di Wolfsburg ed una completa realtà “carbon neutral” per tutto ciò che riguarderà l’immagine Volkswagen. Gli ultimi dei quali saranno prodotti prima del 2040.

Allestimenti Volkswagen ID3

Nessuna sorpresa rispetto a quanto annunciato in anteprima alla fine di luglio 2020, riguardo all’assortimento di versioni ed ai relativi listini, che portano la data del 1 settembre. Volkswagen ID.3 viene declinata in sette configurazioni:

Volkswagen ID.3 Life

Volkswagen ID.3 Business

Volkswagen ID.3 Style

Volkswagen ID.3 Family

Volkswagen ID.3 Tech

Volkswagen ID.3 Max

Volkswagen ID.3 Tour.

Le varianti Life, Business, Style, Family, Tech e Max vengono provviste di batterie agli ioni di litio (fra l’altro, ricaricabili fino all’80% in mezz’ora attraverso le colonnine rapide) da 58 kWh; per la versione “alto di gamma” Tour, la capacità di accumulo è di 77 kWh. La potenza è, invece, identica per tutti i modelli: 204 CV. Anche la velocità massima è “unificata”: 160 km/h a prescindere dall’allestimento; una lieve differenza c’è in merito al tempo richiesto per l’accelerazione da 0 a 100 km/h (fra 7”3 e 7”9). Decisamente elevati i valori di autonomia massima dichiarata:

fino a 426 km (ciclo WLTP) per le versioni 58 kWh

fino ad oltre 540 km per la configurazione da 77 kWh.

Nei prossimi mesi, la gamma ID.3 si arricchirà ulteriormente, con l’arrivo della versione “entry level” ID.3 Pure, dall’autonomia che si attesterà su 330 km: per il prezzo, si parla di circa 30.000 euro.

Prezzi Volkswagen ID3

Di seguito l’indicazione degli importi di vendita, versione per versione, che partono da 38.900 euro (ma ci sono gli incentivi):

VW ID.3 Life: 38.900 euro

VW ID.3 Business: 42.900 euro

VW ID.3 Style: 42.900 euro

VW ID.3 Family: 43.900 euro

VW ID.3 Tech: 45.900 euro

VW ID.3 Max: 48.200 euro

VW ID.3 Tour: 48.900 euro.

Ai prezzi indicati occorre sottrarre gli Ecobonus, che ammontano a 8.000 euro con usato da rottamare, oppure 5.000 euro senza rottamazione. I prezzi risultano dunque “limati” a, rispettivamente, 30.900 euro o 33.900 euro (ID.3 Life), 34.900 euro o 37.900 euro (ID.3 Business e ID.3 Style), 35.900 euro o 38.900 euro (ID.3 family), 37.900 euro o 40.900 euro (ID.3 Tech), 40.200 euro o 43.200 euro (ID.3 Max), 40.900 euro o 43.900 euro (ID.3 Tour).

Le dotazioni di serie

Il dettaglio degli equipaggiamenti standard adottati da Volkswagen ID.3 Life comprende:

Cerchi in acciaio da 7.5×18” con pneumatici da 215/55 R 18 95T

Gruppi ottici (anteriori e posteriori) a Led

Gusci degli specchi retrovisori esterni in tinta carrozzeria

Sensore pioggia

Mirror Pack

Illuminazione “ambient” base a dieci varianti cromatiche

Chiusura centralizzata a sistema “Keyless-entry” senza dispositivo di sicurezza Safe

Volante multifunzione riscaldabile e rivestito in pelle

Rivestimento sedili in tessuto “Fragment”

Braccioli dedicati per i sedili anteriori

Sedile conducente regolabile in altezza

Divanetto posteriore a schienale divisibile e ribaltabile

Climatizzatore Climatronic

Riscaldamento supplementare elettrico

Ugelli lavavetro anteriori a riscaldamento automatico

Cavo per la ricarica Mode 3 di tipo 2

Cavo di alimentazione per la ricarica domestica

Convertitore DC/DC da 3 kW

Presa per la ricarica CCS

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Unità di controllo centrale

Infotainment con sistema di navigazione “Discover Pro”, service online con modulo di controllo operativa, codice autoradio, senza connessione a dispositivo anti-avviamento, impianto audio digitale Dab+, predisposizione “Comfort” con ricarica induttiva per device portatili, dispositivo di chiamate d’emergenza Pan European eCall, App-Cobnnect con funzione wireless, connettività Car-to-X

Comandi vocali

Predisposizione per upgrade di prodotto

Selezione del profilo di guida “Driving Profile Selection”

Sistema Lane Assist di mantenimento della corsia di marcia

Riconoscimento della segnaletica stradale

Rilevatore di stanchezza conducente

Dispositivo Front Assist perimetrale con allerta e frenata autonoma in prossimità di pedoni, ciclisti ed altri veicoli

Supporto alle manovre di schivamento ed assistenza alle svolte

Sistema AVAS (suono avvertibile all’esterno) in versione standard

Rapporto di trasmissione 11,530.

ID.3 Business

All’equipaggiamento-base aggiunge:

Illuminazione “ambient” a 30 colorazioni

Rivestimento porte e pannelli laterali in schiuma espansa, inserti in similpelle

Sedili anteriori riscaldabili

Gruppi ottici anteriori Led a tecnologia Matrix-beam

Antifurto volumetrico con protezione anti-rimorchio

Sistema di chiusura e partenza senza chiavi “Keyless Advanced” con dispositivo di sicurezza Safe

Sistema di protezione proattivo

Cruise Control adattivo con funzione Stop&Go e limitatore di velocità

Videocamera per retromarcia “Rear view”

Pedaliera “Play-and-Pause”

Poggiabraccia centrale posteriore

Illuminazione di ambiente esterna.

VW ID.3 Style

Questa la dotazione aggiuntiva:

Finestratura posteriore oscurata

Tetto panoramico.

VW ID.3 Family

Di seguito gli accessori aggiuntivi.

Climatizzatore “Climatronic” bi-zona

Ripiano inferiore piatto nel vano posteriore.

VW ID.3 Tech e Max

La dotazione di serie aggiunge:

Assistente mantenimento corsia con Emergency Asssit e ausilio ingorgo traffico

Head-up Display con realtà aumentata

Side Assist – Assistente di cambio corsia.

VW ID.3 Tour

L’equipaggiamento comprende, in più:

Batteria da 77 kWh

Cerchi in lega “Andoya” da 7.5×19”e coperture dedicate

Pneumatici da 215/50 R 19 93T e coperture

Bulloni antifurto con sistema antifurto ampliato

Sedili anteriori con supporto lombare pneumatico e. comando elettrico per la regolazione longitudinale, l’altezza e l’inclinazione.

Dimensioni e abitabilità

Ingombri esterni

Lunghezza massima: 4,26 m-4,35 m

Larghezza: 1,81 m (2,07 m con gli specchi retrovisori)

Altezza massima: 1,57 m

Passo: 2.771 m

Carreggiata anteriore: 1.536 mm-1.548 mm

Carreggiata posteriore: 1.513 mm-1.525 mm

Diametro di sterzata: circa 10,2 m.

Misure interne

Larghezza abitacolo ai sedili anteriori: 1.464 mm

Larghezza abitacolo ai sedili posteriori: 1.444 mm

Altezza abitacolo ai sedili anteriori: 1.024 mm-997 mm

Altezza abitacolo ai sedili posteriori: 956 mm-955 mm.

Dimensioni e capienza bagagliaio

Profondità del vano bagagli: 852 mm

Profondità a schienali abbattuti: 1.601 mm

Larghezza fra i passaruota: 1.001 mm

Capacità di trasporto bagagli: 385 litri nel normale assetto di marcia; fino a 1.267 litri a sedili abbattuti.

