Mercedes Classe S 2021: allestimenti, motori e prezzi

La nuova generazione della “ammiraglia” di Stoccarda, che porta in dote un corposo aggiornamento hi-tech, debutta in fase di ordinazione.

In perfetto orario sulla “tabella di marcia” annunciata alla fine di luglio 2020, Mercedes dà il via agli ordini per la nuova generazione di Classe S. La “ammiraglia” di Stoccarda, sottoposta ad un ampio programma di aggiornamento tanto al corpo vettura quanto nelle dotazioni di bordo, è disponibile anche in Italia con prezzi che partono da poco più di 107.000 euro (qui sotto maggiori dettagli in merito alle versioni chiamate a contrassegnarne l’ingresso ufficiale ed i relativi importi di vendita).

Le consegne in Europa inizieranno a dicembre 2020.

Le versioni al debutto

In ordine all’ingresso sul mercato, la lineup di Mercedes Classe S 2021 – prodotta a Singelfinden, in un nuovo reparto battezzato “Factory 56” che punta su processi industriali carbon neutral – si articola su tre linee di allestimento, le due configurazioni di interasse (standard e passo lungo), quattro varianti di motorizzazione, suddivise fra versioni a benzina (un modello ad alimentazione EQ Boost) e turbodiesel (tre configurazioni), nonché una versione a trazione posteriore e tutte le altre a quattro ruote motrici (consueto sistema 4Matic esclusivo di Stoccarda).

Versione benzina

Mercedes S500 4Matic EQ-Boost: motore “M256”, 6 cilindri in linea da 2.999 cc, 367 CV di potenza massima fra 5.900 e 6.100 giri/min, 22 CV supplementari con EQ Boost, 250 km/h e 0-100 in 4”9, cambio 9G-Tronic automatico a nove rapporti, quattro ruote motrici 4Matic, emissioni di CO2 comprese fra 178 e 221 g/km.

Versioni turbodiesel

Mercedes S350d : motore “OM 656” a sei cilindri in linea da 2.925 cc, potenza massima 286 CV fra 3.400 e 4.600 giri/min, 600 Nm di coppia massima fra 1.200 e 3.200 giri/min, cambio 9G-Tronic automatico a nove rapporti, trazione posteriore, 250 km/h e 0’-100 km/h in 6”4, emissioni di CO2 comprese fra 163 e 176 g/km

: motore “OM 656” a sei cilindri in linea da 2.925 cc, potenza massima 286 CV fra 3.400 e 4.600 giri/min, 600 Nm di coppia massima fra 1.200 e 3.200 giri/min, cambio 9G-Tronic automatico a nove rapporti, trazione posteriore, 250 km/h e 0’-100 km/h in 6”4, emissioni di CO2 comprese fra 163 e 176 g/km Mercedes S350d 4Matic : medesime caratteristiche di S350d; quattro ruote motrici 4Matic, 0-100 km/h in 6”2, emissioni di CO2 comprese fra 166 e 180 g/km

: medesime caratteristiche di S350d; quattro ruote motrici 4Matic, 0-100 km/h in 6”2, emissioni di CO2 comprese fra 166 e 180 g/km Mercedes S400d 4Matic: motore “OM 656” a sei cilindri in linea da 2.925 cc, potenza massima 330 CV fra 3.600 e 4.200 giri/min, 700 Nm di coppia massima fra 1.200 e 3.200 giri/min, cambio 9G-Tronic automatico a nove rapporti; quattro ruote motrici 4Matic; velocità massima 250 km/h, 0-100 km/h in 5”4, emissioni di CO2 comprese fra 243 e 330 g/km.

Gli allestimenti

Mercedes Classe S 2021 “W223” viene proposta nelle tre configurazioni Business, Premium e Premium Plus, e nelle varianti “passo corto” (5,179 m di lunghezza, 3.106 mm di interasse) e “passo lungo” (5,289 m e 3.126 mm).

Mercedes Classe S Business : allestimento di ingresso nella rinnovata gamma Classe S, dispone fra gli altri di un ricco assortimento di dotazioni, come il modulo infotainment MBUX di seconda generazione, lo schermo centrale OLed da 12.8”, Pre-safe System e il più aggiornato “pacchetto” di sistemi di assistenza attiva alla guida

: allestimento di ingresso nella rinnovata gamma Classe S, dispone fra gli altri di un ricco assortimento di dotazioni, come il modulo infotainment MBUX di seconda generazione, lo schermo centrale OLed da 12.8”, Pre-safe System e il più aggiornato “pacchetto” di sistemi di assistenza attiva alla guida Mercedes Classe S Premium : configurazione rivolta espressamente ad evidenziare gli atout tecnologici “new gen” di gamma, introduce fra le dotazioni di serie un set di cerchi da 19’’, il pacchetto parcheggio con funzione di attivazione a distanza, il display tridimensionale lato guida, il Surround Sound System Burmester 3D con quindici altoparlanti, la protezione vettura con Urban Guard Plus, il tetto panoramico elettrico in cristallo con chiusura Comfort e chiusura automatica in caso di pioggia

: configurazione rivolta espressamente ad evidenziare gli atout tecnologici “new gen” di gamma, introduce fra le dotazioni di serie un set di cerchi da 19’’, il pacchetto parcheggio con funzione di attivazione a distanza, il display tridimensionale lato guida, il Surround Sound System Burmester 3D con quindici altoparlanti, la protezione vettura con Urban Guard Plus, il tetto panoramico elettrico in cristallo con chiusura Comfort e chiusura automatica in caso di pioggia Mercedes Classe S Premium Plus: indicato dai vertici di Stoccarda quale espressione massima in termini contenuti e dotazioni, presenta – fra gli altri – le Digital Light, l’Head-up Display con contenuti a realtà aumentata, il pacchetto sedili “Multicontour” a conformazione variabile, i rivestimenti in pelle Nappa, e il pacchetto Energizing.

Ecco quanto costa

Di seguito il dettaglio dei prezzi di vendita “chiavi in mano” (con IVA e messa su strada, ovviamente IPT esclusa), per l’Italia, di Mercedes Classe S 2021.

Mercedes S500 4Matic EQ-Boost: 130.548 euro (passo lungo: 137.521 euro)

(passo lungo: 137.521 euro) Mercedes S350d: 107.644 euro (passo lungo: 112.420 euro)

(passo lungo: 112.420 euro) Mercedes S350d 4Matic: 111.374 euro (passo lungo: 118.346 euro)

(passo lungo: 118.346 euro) Mercedes S400d 4Matic: 117.160 euro (passo lungo: 124.133 euro).

Le principali dotazioni

L’assortimento di equipaggiamenti portati in dote dalla nuova generazione di Mercedes Classe S è, come anticipato nelle recenti anteprime e pienamente “in linea” con la fascia elevatissima di appartenenza della vettura e le esigenze “executive” dei potenziali clienti, particolarmente ricco. Nuove funzioni multimediali, ad esempio, integrano di serie il modulo di sistemi di assistenza alla guida ed il dispositivo infotainment MBUX-Mercedes Benz User Experience con assistente vocale che risponde alla hotword “Hey Mercedes”; un nuovo e più ampio display centrale, collocato in posizione verticale sulla consolle, viene provvisto di tecnologia OLed di serie.

Di seguito il dettaglio dei principali equipaggiamenti standard per Mercedes Classe S in configurazione Business.

Esterni e abitacolo

Sistema Magic Vision Control con spazzole tergicristallo riscaldate

Fanaleria Multibeam Led

Illuminazione con proiezione del monogramma della Stella a Tre Punte

Console centrale ad effetto cristallo nero

Luci abitacolo “ambient” con 64 colorazioni e 10 scenari cromatici

Pacchetto vano bagagli

Disattivazione automatica airbag lato passeggero

Battitacco retroilluminati con scritta “Mercedes-Benz”

Rivestimenti in pelle nera

Sedili anteriori riscaldabili e multiregolazione elettrica con funzione memory

Volante multifunzione rivestito in pelle Nappa

Climatizzatore automatico “Comfortmatic”

Retrovisore interno e retrovisore esterno lato guida con dispositivo antiabbagliamento automatico

Sistema Keyless-Go con maniglie porta esterne a filo della carrozzeria.

Digitalizzazione, infotainment e connettività

Display centrale OLed da 12.8”

Sistema multimediale Mbux con funzioni avanzate

Pacchetto Usb Plus

Impianto audio digitale

Sistema di ricarica wireless, collocato anteriormente, per smartphone

Impianto di navigazione Mbux

Connettività con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto

Modulo LTE Advanced per l’utilizzo dei servizi online “Mercedes me connect” a vita

Servizi con accesso remoto Premium.

Dispositivi ADAS

Sistema Distronic di assistenza alle distanze attivo

Rilevamento automatico attivo dei limiti di velocità

Sistema di assistenza in coda attivo

Dispositivo di assistenza allo sterzo e sterzata automatica

Sistema di assistenza attiva al cambio di corsia

Frenata autonoma d’emergenza attiva

Blind-spot attivo

Pre-safe Plus

Pre-safe Impulse Side

Sistema antisbandamento attivo

Pacchetto parcheggio con telecamera a 360 gradi.

