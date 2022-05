Auto mild hybrid: i 5 modelli più economici con gli incentivi

La possibilità di prenotare i nuovi incentivi auto 2022 rende ancora più convenienti diversi modelli ad alimentazione mild hybrid dal prezzo più basso. In effetti, con l’apertura ufficiale della piattaforma online del Ministero dello Sviluppo Economico che permette alle concessionarie di riservare gli Ecobonus 2022 le offerte sono numerose.

Ecco le mild hybrid meno care

I nuovi incentivi variano, in ordine decrescente in base alle emissioni di CO2 delle autovetture sul mercato, da 5.000 euro per l’acquisto di nuove auto elettriche, a 2.000 euro – esclusivamente con rottamazione – per le auto ad alimentazione termica, alternativa, full-hybrid e mild-hybrid con emissioni comprese fra 61 e 135 g/km di CO2. Su quest’ultima fascia focalizziamo la nostra attenzione, e in particolare sui modelli ad alimentazione termica con l’”aiutino” elettrico, attraverso una panoramica delle cinque proposte più economiche attualmente in vendita e fino a 19.000 euro di listino, più altre cinque che superano di poco questa soglia: ogni modello viene descritto nelle caratteristiche generali, e dettagliato nel prezzo di listino con una indicazione all’importo di vendita al netto dei nuovi incentivi 2022.

La “Top Five” delle auto mild-hybrid più economiche acquistabili con gli incentivi si apre con Fiat Panda Hybrid, ovvero la declinazione “ibrido leggero” della “segmento A” di Fiat che da lungo tempo detiene il primo posto fra i modelli più venduti in Italia e guida anche la classifica fra le vetture ad alimentazione elettrificata preferite sul nostro mercato nel 2021. Il gruppo propulsore si avvale del tre cilindri 1.0 FireFly benzina da 70 CV, piuttosto vivace ai regimi medio-alti ed economico nei consumi. Gli allestimenti sono sei, ciascuno dei quali viene proposto di serie in configurazione abitacolo a quattro posti (il quinto posto si paga con un piccolo sovrapprezzo):

Hybrid “base”;

City Life;

Sport;

City Cross;

Red;

Cross.

Fiat Panda Hybrid: quanto costa con gli incentivi

I prezzi di vendita partono da 15.000 euro: usufruendo dei nuovi incentivi 2022, che “tagliano” 2.000 euro dall’importo di listino (Fiat Panda Hybrid appartiene alla terza fascia di vetture incentivabili in funzione delle emissioni di CO2), ma solamente con rottamazione di un’auto fino ad Euro 5, Fiat Panda Hybrid viene dunque proposta a partire da 13.000 euro (prezzo che può ulteriormente diminuire con gli eventuali sconti Casa e concessionaria).

La longeva “segmento B” che da diversi anni è rimasta unica portabandiera del nobile marchio torinese condivide l’impostazione meccatronica con Fiat Panda Hybrid (e con Fiat 500 Hybrid di cui ci occupiamo più sotto). Venduta solamente in Italia, Lancia Ypsilon si attesta costantemente ai primi posti dei modelli più venduti nel nostro Paese. L’immagine simpaticamente “city glamour” è rimasta immutata negli anni: si tratta, in effetti, di una delle componenti di maggiore interesse nei confronti della compattissima di Lancia, che l’ultimo aggiornamento in ordine di tempo (inizio 2021) ha leggermente rinnovato nell’impostazione stilistica. Un buon comfort e un’abitabilità adeguata per quattro persone (l’eventuale quinto posto si paga a parte nelle versioni Hybrid) si aggiungono a finiture particolarmente ricercate. La gamma di lancia Ypsilon Hybrid si articola in tre configurazioni:

Silver;

Gold;

Alberta Ferretti.

Lancia Ypsilon Hybrid: quanto costa con gli incentivi

I prezzi di vendita partono da 15.900 euro: con i nuovi Ecobonus, l’importo-base viene scontato a 13.900 euro.

Uno stile personalissimo e che, con il trascorrere del tempo, mantiene un notevole gradimento: Fiat 500, in produzione da quasi quindici anni (la presentazione avvenne il 4 luglio 2007), via via aggiornata, non ha certo bisogno di presentazioni. L’attuale generazione ha ricevuto il motore elettrico (Fiat Nuova 500) ed un sistema di alimentazione “ibrido leggero” condiviso con Fiat Panda e Lancia Ypsilon Hybrid: dunque, sotto al cofano c’è il 1.0 tre cilindri a benzina da 70 CV con l’”aiutino” elettrico, che garantisce consumi contenuti. Gli allestimenti sono quattro:

Cult;

Club;

Dolcevita;

Red.

Fiat 500 Hybrid: quanto costa con gli incentivi

Listino alla mano, i prezzi di vendita partono da 17.000 euro. con i nuovi incentivi 2022 per la fascia di modelli con emissioni comprese fra 61 e 135 g/km, si risparmiano 2.000 euro (il listino scende, di conseguenza, ad una base di 15.000 euro), e in più si può usufruire delle eventuali offerte Casa e concessionaria.

Molto piacevole nell’aspetto che la avvicina ai veicoli “a ruote alte” (tuttavia senza “scimmiottare” SUV e Crossover), la simpatica “segmento A” giapponese si segnala per una spiccata personalità, oltre che per una serie di interessanti caratteristiche: divanetto posteriore scorrevole per ampliare il vano bagagli, uno stile gradevole per l’abitacolo, un ampio assortimento di dotazioni di serie, un adeguato spazio a bordo per quattro persone, e ben 180 mm di altezza libera da terra. La motorizzazione 1.2 mild hybrid 83 CV si segnala per consumi più che accettabili ed una notevole brillantezza. Con 2.000 euro in più rispetto alla versione di ingresso alla gamma, si può optare per il modello a trazione integrale.

Suzuki Ignis: quanto costa con gli incentivi

I prezzi di vendita partono da 18.100 euro: con i nuovi incentivi, Suzuki Ignis è dunque ordinabile a partire da 16.100 euro.

La “segmento B” di Hiroshima si è di recente “sdoppiata” con l’arrivo delle declinazioni Full hybrid, che per via di un accordo tecnologico con Toyota costituiscono una sorta di alter ego con Yaris. La sostanza, tuttavia, resta: tanto la nuova versione HEV quanto le proposte mild hybrid sono fra i modelli elettrificati più economici. Merito di una razionale progettazione, che nel caso della “famiglia” a tecnologia ibrido leggero abbina l’unità motrice 1.5 SkyActiv-G 4 cilindri a benzina da 90 CV di potenza massima e 148 Nm di coppia massima ad un piccolo motore elettrico che ne ottimizza consumi ed emissioni. Gli allestimenti sono quattro:

Evolve;

Homura;

Exceed;

Exclusive.

Mazda2: quanto costa con gli incentivi

I prezzi partono da 18.700 euro, cioè 16.700 euro usufruendo dei nuovi incentivi 2022.

Auto mild hybrid più convenienti: teniamo d’occhio anche loro

Salendo leggermente di prezzo, pur mantenendo puntati i riflettori sulla fascia compresa fra 19.000 euro e 23.000 euro, la scelta di modelli ad alimentazione “ibrido leggero” prenotabili con i nuovi incentivi 2022 si amplia. Ecco altre cinque proposte altrettanto interessanti, senza contare che gli Ecobonus potranno sommarsi alle eventuali iniziative di sconto promosse dalle rispettive Case costruttrici e dalle reti di concessionarie ufficiali.