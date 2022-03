Mercato auto Italia: a febbraio -22,6%, ecco le auto più vendute

L’attesa di nuovi incentivi, la crisi delle materie prime, il rincaro senza freni dei carburanti sono tra i fattori principali che hanno inciso sull’ottavo mese in negativo.

Tutto come previsto (purtroppo). La persistente crisi dei chip e la diminuzione della fiducia da parte dei consumatori, causata da notevoli incertezze a livello macroeconomico e dai continui rincari delle bollette, sono tra i principali fattori del nuovo calo delle prime immatricolazioni registrato a febbraio 2022.

I dati del Ministero dei Trasporti parlano chiaro, nel mese che si è appena concluso il volume complessivo delle autovetture immesse in circolazione in Italia è stato di 110.869 unità, il che corrisponde a -22,6% rispetto a febbraio 2021.

La situazione è ancora più grave se si considerano due fatti:

Il 2022 non era iniziato bene (-19,7% a gennaio);

Rispetto al mese di gennaio, l’immatricolato è diminuito di tre punti percentuali.

Da qui, è facile comprendere come lo scenario pre-Covid è sempre più lontano: il calo delle prime immatricolazioni di autovetture in Italia è del 31,5% rispetto a febbraio 2020, e addirittura del 37% in relazione a febbraio 2019. Ne consegue, sul totale dei primi due mesi 2022, un -21,1% rispetto allo stesso periodo (1 gennaio-28 febbraio) 2021.

Fiat Panda resta la più venduta

In testa, nel consuntivo mensile di febbraio, c’è Stellantis, che ha chiuso il mese con 41.987 nuove immatricolazioni (-29,1% rispetto a febbraio 2021). In negativo ci sono Alfa Romeo (-26,2% e 640 nuove unità immatricolate), Citroen (-42,7% e 4.729 immatricolazioni), Fiat (-29,5% e 16.066), Jeep (-16,3% e 4.700), Opel (-33,5% e 4.436) e Peugeot (-35,1% e 6.931). Con il “segno più” si sono attestate Lancia (+0,7% e 3.892), DS Automobiles (+28,8% e 465) e Maserati (+20,8% e 128 nuove unità).

Leader di mercato è ancora una volta Fiat Panda, che a febbraio ha messo a segno 10.130 nuove immatricolazioni, seguita – seppure con un notevole distacco – dalla longeva Lancia Ypsilon (3.894). Ford Puma completa il podio. Seguono, nell’ordine: Fiat 500X, Citroen C3, Dacia Duster, Dacia Sandero, Renault Captur, Jeep Renegade e Peugeot 208.

Fiat, con Nuova 500, è tuttavia tornata a guadagnare la prima posizione fra le auto elettriche, davanti a Smart forTwo, Tesla Model Y, VW ID.3, Renault Zoe, Audi Q4 e-tron, Bmw i4, Hyundai Kona EV, Peugeot 2008 e Nissan Leaf.

Elettrificazione: plug-in su, Hybrid ed EV giù, ma le quote “tengono”

Complice il fatto che anche a febbraio non c’è stato alcun provvedimento di incentivo all’acquisto di nuove vetture a basse (o del tutto assenti) emissioni allo scarico – l’esecutivo ha varato una misura ad hoc proprio durante il mese: perché questa sia resa operativa, bisognerà attendere il decreto attuativo -, fra le alimentazioni elettrificate si registra una crescita solamente nel comparto Plug-in hybrid (salito dell’11,3% ed una quota di mercato al 4,5%). Le auto elettriche hanno fatto registrare una diminuzione dell’8,2%, sebbene la quota di mercato sia leggermente aumentata (al 2,8% dal precedente 2,4%). A tenere banco ci sono le Full hybrid, che a fronte di una perdita del 7,5% hanno visto la propria quota di mercato attestarsi sul 34,2% “contro” il 28,8% di febbraio 2021.

Alimentazioni alternative

Se anche a febbraio le auto a benzina e diesel hanno confermato la tendenza alla continua diminuzione (il calo è stato, rispettivamente, del 37,3% e del 31%), le auto a GPL sono cresciute del 23,3%. Lo stesso non si può dire per le auto a metano, che – anche a causa del clamoroso e incontrollato aumento dei prezzi del gas – hanno subito una flessione del 59%.

Carburanti in continuo rialzo

L’attuale situazione internazionale richiede la massima attenzione, e questo è indubbio e giusto. È altrettanto vedo – e lo dicono le cifre – che la corsa dei carburanti procede senza freni: la guerra in Ucraina ha scatenato una sorta di panico fra i mercati. Le esportazioni di greggio e raffinati dalla Russia, in effetti congelate, hanno portato il Brent a sfondare quota 110 dollari. Morale: nell’arco di due giorni, le quotazioni internazionali della benzina sono cresciute di ben 9 centesimi al litro.

Di seguito i dati comunicati, alle 8 di martedì 1 marzo 2022, dai gestori all’Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico ed elaborati da Quotidiano Energia.

Benzina

Modalità self service : prezzo medio salito a 1,886 euro al litro (da 1,880 euro); forbice di prezzi medi praticata dalle varie Compagnie compresa fra 1,881 euro/l e 1,896 euro/l (no logo: 1,872 euro/l);

: prezzo medio salito a 1,886 euro al litro (da 1,880 euro); forbice di prezzi medi praticata dalle varie Compagnie compresa fra 1,881 euro/l e 1,896 euro/l (no logo: 1,872 euro/l); Modalità servito: prezzo medio salito a 2,015 euro al litro (da 2,012); forbice di prezzi medi praticati dalle Compagnie compresa fra 1,957 e 2,095 euro/l (no logo: 1,919 euro/l).

Gasolio

Modalità self service : prezzo medio salito a 1,76 euro al litro (da 1,754 euro/l); forbice di prezzi medi praticata dalle varie Compagnie compresa fra 1,759 e 1,768 euro/l (no logo: 1,753 euro/l);

: prezzo medio salito a 1,76 euro al litro (da 1,754 euro/l); forbice di prezzi medi praticata dalle varie Compagnie compresa fra 1,759 e 1,768 euro/l (no logo: 1,753 euro/l); Modalità servito: prezzo medio salito a 1,895 euro al litro (da 1,891); forbice di prezzi medi praticata dalle varie Compagnie compresa fra 1,836 e 1,959 euro/l (no logo: 1,801 euro/l);

GPL

Modalità servito: prezzo medio 0,821 euro al litro (+2 centesimi), secondo i dati di Staffetta Quotidiana.

Metano

Modalità servito: prezzo medio 1,795 euro al kg (+7 centesimi).

Il commento delle Associazioni di categoria

Anfia

L’Associazione Nazionale Filiera dell’Industria Automobilistica osserva con preoccupazione l’evolversi dello scenario in Ucraina, oltretutto perché “Destabilizza l’economia europea e si ripercuote in maniera diretta sul nostro settore, tra cui il rischio di ulteriori stop alla produzione per mancanza di componenti prodotti proprio nel Paese oggetto di attacco, in un momento in cui la crisi delle materie prime, dei microchip e della logistica e i rincari dell’energia sono ancora una realtà quotidiana”. Quanto allo scenario nazionale dell’auto a febbraio 2022, si tratta – come osserva Paolo Scudieri, presidente Anfia, di “Un ulteriore peggioramento che in parte deriva dall’effetto attesa’ nei confronti delle misure di incentivazione 2022 previste grazie ai fondi stanziati con il decreto bollette, che un decreto attuativo di prossima emanazione definirà nel dettaglio”. Sarà essenziale, si osserva, accompagnare gli interventi sulla domanda (in particolare per il supporto di auto ibride plug-in ed elettriche, e che abbiano una programmazione pluriennale) con adeguate misure di riconversione per l’intero comparto automotive dal punto di vista industriale e produttivo:

“Ci aspettiamo che venga definito al più presto un set di strumenti di accompagnamento alla riconversione produttiva della filiera – soprattutto per le imprese ancora unicamente concentrate sulla tecnologia dei motori a combustione interna, chiamate a investire in ricerca e sviluppo, nuove competenze e nuovi impianti – parte integrante di un ampio piano di politiche industriali per il settore”.

Unrae

Del medesimo tenore le osservazioni di Michele Crisci, presidente di Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri):

“Pur consapevoli della situazione gravissima e delle evidenti priorità che essa pone al Governo italiano ed a noi tutti come cittadini, e per la quale auspichiamo un immediato e definitivo successo della diplomazia, non possiamo ignorare l’andamento ormai critico del mercato auto. Nelle ultime settimane, peraltro, l’attesa del varo di nuovi incentivi ha contribuito a deprimere ancora di più la domanda. Ci auguriamo, pertanto, che ricomposta al più presto la crisi internazionale il Governo possa trovare lo spazio necessario per l’emanazione del Decreto attuativo che consenta la più rapida fruizione del fondo, sia pure ridotto a 700 milioni di euro, previsto nel recente Decreto Legge Energia, per il rifinanziamento degli incentivi”.

La top ten di febbraio 2022

Fiat Panda (10.130 nuove unità immatricolate); Lancia Ypsilon (3.894); Ford Puma (3.180); Fiat 500X (2.595; Citroen C3 (2.580); Dacia Duster (2.561); Dacia Sandero (2.552); Renault Captur (2.501); Jeep Renegade (2.365); Peugeot 208 (2.317).

La “zona calda” (posizioni dalla 11 alla 20)

Ford Kuga (2.303); Jeep Compass (2.297); Toyota Yaris (2.083); Peugeot 3008 (2.007); Fiat 500 (2.005); Peugeot 2008 (1.925); Opel Corsa (1.849); Renault Clio (1.688); Bmw X1 (1.591); Toyota Yaris Cross (1.588).

Classifiche per fasce di mercato

Segmento A: le prime 10 posizioni di febbraio

Fiat Panda (10.130 nuove unità immatricolate); Fiat 500 (2.005); Kia Picanto (1.103); Suzuki Ignis (856); Hyundai i10 (587); Volkswagen Up! (438); Smart forTwo (297); Abarth 500 (270); Renault Twingo (188); Dacia Spring (61).

Totale del segmento A a febbraio: 16.024;

Quota di mercato sul complessivo: 14,2% (-3,8% rispetto a febbraio 2021);

Totale del segmento A nei primi due mesi 2022: 33.133;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-febbraio 2022: 14,9%.

Segmento B: i modelli più venduti

Lancia Ypsilon (3.894 nuove unità immatricolate); Ford Puma (3.180); Citroen C3 (2.580); Dacia Sandero (2.552); Renault Captur (2.501); Peugeot 208 (2.317); Toyota Yaris (2.083); Peugeot 2008 (1.925); Opel Corsa (1.849); Renault Clio (1.688).

Totale del segmento B a febbraio: 46.714;

Quota di mercato sul complessivo: 41,5% (+6,2%% rispetto a febbraio 2021);

Totale del segmento B nei primi due mesi 2022: 94.268;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-febbraio 2022: 42,5%.

Segmento C: la top ten del mese

Fiat 500X (2.595 nuove unità immatricolate); Dacia Duster (2.561); Jeep Renegade (2.365); Jeep Compass (2.297); Peugeot 3008 (2.007); Volkswagen Golf (1.330); Hyundai Tucson (1.322); Kia Sportage (992); Ford EcoSport (919); Toyota C-HR (876).

Totale del segmento C a febbraio: 32.595;

Quota di mercato sul complessivo: 29,0% (+0,4%% rispetto a febbraio 2021);

Totale del segmento C nei primi due mesi 2022: 61.660;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-febbraio 2022: 27,8%.

Classifiche di vendita dei modelli “a ruote alte”

SUV, crossover, fuoristrada e 4×4: top ten di febbraio

Ford Puma (3.180 nuove unità immatricolate); Fiat 500X (2.595); Renault Captur (2.501); Dacia Duster (2.288); Ford Kuga (2.259); Peugeot 3008 (1.983); Peugeot 2008 (1.925); Jeep Renegade (1.760); Opel Mokka (1.444); Volkswagen T-Cross (1.372).

Totale SUV, Crossover, fuoristrada e 4×4 immatricolati a febbraio: 59.137;

Quota di mercato sul complessivo: 52,6%.

Le fasce di mercato superiori

Segmento D: i 10 modelli più venduti a febbraio

Ford Kuga (2.303 nuove unità immatricolate); Bmw X1 (1.591); Audi Q3 (984); Volkswagen Tiguan (837); Toyota Rav4 (763); Mercedes GLA (712); Alfa Romeo Stelvio (547); Audi A4 (499); Bmw Serie 3 (481); Mercedes Classe C (468).

Totale del segmento D a febbraio: 14.823;

Quota di mercato sul complessivo: 13,2% (+1,1% rispetto a febbraio 2021);

Totale del segmento D nei primi due mesi 2022: 27.843;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-febbraio 2022: 12,6%.

Segmento E: la classifica del mese

Bmw Serie 5 (245 nuove unità immatricolate); Tesla Model Y (223); Audi A6 (188); Mercedes GLE (157); Audi Q8 (154); Mercedes GLE Coupé (142); Porsche Cayenne (101); Land Rover Range Rover (97); Maserati Levante (91); Volvo XC90 (68).

Totale del segmento E a febbraio: 1.972;

Quota di mercato sul complessivo: 1,8% (nessuna variazione rispetto a febbraio 2021);

Totale del segmento E nei primi due mesi 2022: 3.891;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-febbraio 2022: 1,8%.

Segmento F: top ten di febbraio

Porsche 911 (87 nuove unità immatricolate); Porsche Taycan (51); Maserati Ghibli (31); Mercedes Classe S (24); Jaguar F-Type (21); Ferrari F8 (20); Bmw Serie 8 (16); Bmw Serie 8 Gran Coupé (16); Lamborghini Urus (16); Mercedes-AMG GT Coupé 4 (13).

Totale del segmento F a febbraio: 390;

Quota di mercato sul complessivo: 0,3% (nessuna variazione rispetto a febbraio 2021);

Totale del segmento F nei primi due mesi 2022: 870;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-febbraio 2022: 0,4%.

La classifica per alimentazioni

Auto a benzina: top ten di febbraio

Citroen C3 (2.067 nuove unità immatricolate); Opel Corsa (1.629); Peugeot 208 (1.577); Volkswagen T-Cross (1.372); Volkswagen Polo (1.293); Dacia Sandero (1.076); Kia Picanto (923); Ford EcoSport (919); Peugeot 2008 (910); Nissan Juke (807).

Totale autovetture a benzina vendute a febbraio: 26.669;

Quota di mercato sul complessivo: 26,4% (-6,4% rispetto a febbraio 2021);

Totale auto a benzina vendute nei primi due mesi 2022: 59.336;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-febbraio 2022: 26,8%.

Auto a gasolio: le più vendute nel mese

Fiat 500X (1.860 nuove unità immatricolate); Ford Kuga (1.606); Peugeot 3008 (1.493); Bmw X1 (1.155); Jeep Renegade (1.062); Jeep Compass (1.058); Peugeot 2008 (918); Dacia Duster (877); Volkswagen Tiguan (692); Peugeot 208 (647).

Totale autovetture diesel vendute a febbraio: 25.040;

Quota di mercato sul complessivo: 22,3% (-2,8% rispetto a febbraio 2021);

Totale auto a gasolio vendute nei primi due mesi 2022: 45.871;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-febbraio 2022: 20,7%.

Auto a GPL: i modelli più venduti

Dacia Duster (1.579 nuove unità immatricolate); Dacia Sandero (1.476); Renault Captur (1.410); Renault Clio (790); Fiat Panda (784); Lancia Ypsilon (362); DR 5.0 (304); DR F35 (268); DR5 (258); DR EVO3 (224).

Totale autovetture a GPL vendute a febbraio: 9.237;

Quota di mercato sul complessivo: 8,2% (+3,0% rispetto a febbraio 2021);

Totale auto a GPL vendute nei primi due mesi 2022: 19.301;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-febbraio 2022: 8,7%.

Auto a metano: top ten mensile

Skoda Kamiq (367 nuove unità immatricolate); Seat Arona (268); Volkswagen Polo (233); Volkswagen Golf (128); Ayudi A3 (82); Volkswagen Up! (81); Fiat Panda (54); Skoda Octavia (47); Seat Leon (44); Seat Ibiza (35).

Totale auto a metano vendute a febbraio: 1.391;

Quota di mercato sul complessivo: 1,2% (-1,1% rispetto a febbraio 2021);

Totale auto a metano vendute nei primi due mesi 2022: 2.812;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-febbraio 2022: 1,3%.

Auto ibride: le più vendute a febbraio

Fiat Panda (9.196 nuove unità immatricolate); Lancia Ypsilon (3.521); Ford Puma (2.994); Toyota Yaris (1.900); Toyota Yaris Cross (1.588); Fiat 500 (1.280); Hyundai Tucson (1.091); Kia Sportage (962); Toyota C-HR (876); Suzuki Ignis (856).

Totale auto ibride vendute a febbraio: 38.533;

Quota di mercato sul complessivo: 34,2% (+5,4% rispetto a febbraio 2021);

Totale auto ibride vendute nei primi due mesi 2022: 76.477;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-febbraio 2022: 34,5%.

Ibride Plug-in: i dieci modelli più venduti

Jeep Compass (934 nuove unità immatricolate); Jeep Renegade (590); Volvo XC40 (355); Peugeot 3008 (286); Bmw X1 (225); Renault Captur (223); Ford Kuga (207); Mini Countryman (176); MG EHS (141); Audi Q3 (139).

Totale auto ibride plug-in vendute a febbraio: 5.473;

Quota di mercato sul complessivo: 4,9% (+2,5% rispetto a febbraio 2021);

Totale auto ibride plug-in vendute nei primi due mesi 2022: 11.035;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-febbraio 2022: 5,0%.

Auto elettriche: le 10 più vendute nel mese

Fiat 500 (509 nuove unità immatricolate); Smart forTwo (297); Tesla Model Y (223); Volkswagen ID.3 (152); Renault Zoe (145); Audi Q4 e-tron (112); Bmw i4 (101); Hyundai Kona EV (101); Peugeot e-2008 (97); Nissan Leaf (96).

Totale auto elettriche vendute a febbraio: 3.175;

Quota di mercato sul complessivo: 2,8% (+0,4% rispetto a febbraio 2021);

Totale auto elettriche vendute nei primi due mesi 2022: 6.833;

Quota di mercato sul complessivo gennaio-febbraio 2022: 3,1%.

