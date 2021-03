Promozioni auto: le offerte di marzo 2021

Ribassi, sconti, noleggio a lungo termine, finanziamenti: carrellata delle principali proposte da parte dei Costruttori a beneficio dei consumatori (e del rilancio della filiera automotive).

I dati di mercato parlano chiaro: a febbraio 2021, come indicano le rilevazioni mensili effettuate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le nuove immatricolazioni di autovetture hanno fatto registrare un -12,3% (144.138 le nuove unità immesse in circolazione) rispetto a febbraio 2020, ultimo mese prima del lockdown. Per assistere ad un segnale positivo, dunque, bisognerà attendere ancora un po’. La tendenza sembra tuttavia in leggera risalita: in confronto a gennaio (quando, cioè, le nuove immatricolazioni erano state il 14% in meno rispetto allo stesso mese del 2020), la diminuzione è meno “pesante”. Non c’è da esultare, chiaramente; è però innegabile che i provvedimenti di incentivo – segnatamente: gli Ecobonus ministeriali rifinanziati dalla legge di Bilancio 2021 – si dimostrano potenzialmente efficaci per la ripresa, anche perché i nuovi “bonus” riguardano non soltanto auto elettriche e ibride, ma anche le Euro 6 (al momento della comunicazione dei dati di mercato di febbraio, la situazione dei fondi residui consultabile nella piattaforma online del Ministero dello Sviluppo Economico indicava poco più di 89,54 milioni disponibili per le Euro 6, e quasi 97,8 milioni per le vetture con emissioni di CO2 comprese fra 0 e 60 g/km).

Oltre agli Ecoincentivi, da parte delle Case costruttrici proseguono le rispettive strategie di promozione di gamma: ne risultano interessanti possibilità per i clienti finali, molte delle quali si rivelano decisamente ghiotte.

Principali iniziative di marzo 2021

Alfa Romeo Giulietta . Con Fca Bank: anticipo zero, prima rata dopo 6 mesi e fino a 10.000 euro di vantaggi. Esempio : Giulietta 1.6 Jtdm 120 CV Sport, in promozione a 20.200 euro anziché 28.300 euro, oppure da 18.200 euro con finanziamento Contributo Prezzo di Fca Bank . Esempio: 67 rate da 353 euro (la prima a 180 giorni);

. Con Fca Bank: anticipo zero, prima rata dopo 6 mesi e fino a 10.000 euro di vantaggi. : Giulietta 1.6 Jtdm 120 CV Sport, in promozione a 20.200 euro anziché 28.300 euro, oppure da 18.200 euro con . Esempio: 67 rate da 353 euro (la prima a 180 giorni); Alfa Romeo Giulia. In allestimento Rosso Edizione, fino al 31 marzo con formula Noleggio Chiaro da 349 euro al mese per 36 mesi e 60.000 km, 11.900 euro di anticipo (IVA compresa) e diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo (a 22.300 euro IVA compresa) al termine del contratto. Servizi compresi nel contratto di noleggio: polizza RC Auto con penale risarcitoria, copertura Incendio-furto con penale risarcitoria, copertura riparazione danni con penale risarcitoria, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, servizio di infomobilità I-Care, utilizzo gratuito di Leasys UMove, App per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità.

Prosegue la formula di leasing operativo “Bmw Why-Buy”, che – in base all’offerta scelta dall’acquirente – propone quote mensili fisse, bollo auto, programmi di manutenzione, RC Auto, polizze Incendio-furto, Eventi e Cristalli, Collisione e Kasko. La promozione è valida per l’intera gamma. Di seguito alcuni esempi.

Bmw Serie 1 . Con “Why-Buy”: da 160 euro al mese. Esempio riferito alla versione 116d M Sport: prezzo 31.097 euro, 8.050 euro di anticipo, 11 canoni da 160 euro e dopo un anno possibilità di sostituire, restituire o rifinanziare la vettura senza variazione del tasso di leasing. “ Why-Buy Evo ”: 195 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km di percorrenza massima, più 9.980 euro “una tantum” da versare alla stipula del contratto; “ Why-Buy Evo Silver ”: con leasing operativo da 261 euro al mese;

. Con “Why-Buy”: da 160 euro al mese. Esempio riferito alla versione 116d M Sport: prezzo 31.097 euro, 8.050 euro di anticipo, 11 canoni da 160 euro e dopo un anno possibilità di sostituire, restituire o rifinanziare la vettura senza variazione del tasso di leasing. “ ”: 195 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km di percorrenza massima, più 9.980 euro “una tantum” da versare alla stipula del contratto; “ ”: con leasing operativo da 261 euro al mese; Bmw Serie 2 Gran Coupé . Con “Why-Buy”, la soluzione leasing Bmw Financial Services propone canoni a partire da 220 euro al mese. Esempio riferito alla versione 216d M Sport: prezzo proposto dalle concessionarie aderenti 36.288 euro, 10.000 euro di anticipo (compreso il primo canone) o eventuale permuta, 11 canoni da 220 euro al mese e dopo un anno possibilità di sostituire, restituire o rifinanziare la vettura senza variazione del tasso di leasing. Con “Why-Buy Evo”, 10.510 euro “una tantum” da versare al momento della stipula del contratto e 36 canoni da 260 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km; “WhyBuy Evo Silver”: da 325 euro al mese;

. Con “Why-Buy”, la soluzione propone canoni a partire da 220 euro al mese. Esempio riferito alla versione 216d M Sport: prezzo proposto dalle concessionarie aderenti 36.288 euro, 10.000 euro di anticipo (compreso il primo canone) o eventuale permuta, 11 canoni da 220 euro al mese e dopo un anno possibilità di sostituire, restituire o rifinanziare la vettura senza variazione del tasso di leasing. Con “Why-Buy Evo”, 10.510 euro “una tantum” da versare al momento della stipula del contratto e 36 canoni da 260 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km; “WhyBuy Evo Silver”: da 325 euro al mese; Bmw Serie 2 Active Tourer . Con “Why-Buy Evo”: esempio riferito alla versione 216i, 7.480 euro di importo “una tantum” da versare alla stipula del contratto e 36 canoni mensili da 300 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km; “Why-Buy Evo Silver” con 36 canoni mensili da 349 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km;

. Con “Why-Buy Evo”: esempio riferito alla versione 216i, 7.480 euro di importo “una tantum” da versare alla stipula del contratto e 36 canoni mensili da 300 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km; “Why-Buy Evo Silver” con 36 canoni mensili da 349 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km; Bmw Serie 3 berlina . Con “Why-Buy”, la proposta valida fino al 31 marzo prevede (esempio riferito alla versione 318d Business Advantage) 41.050 euro come prezzo proposto dalle Concessionarie aderenti, 12.100 euro di anticipo (compreso il primo canone) o permuta, 11 canoni da 230 euro al mese e dopo un anno possibilità di sostituire, restituire o rifinanziare la vettura senza variazione del tasso di leasing. La formula “Why-Buy Evo” prevede 12.150 euro “una tantum” da versare alla stipula del contratto più 36 canoni da 280 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km. “Why-Buy Evo Silver”: 36 canoni da 422 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km;

. Con “Why-Buy”, la proposta valida fino al 31 marzo prevede (esempio riferito alla versione 318d Business Advantage) 41.050 euro come prezzo proposto dalle Concessionarie aderenti, 12.100 euro di anticipo (compreso il primo canone) o permuta, 11 canoni da 230 euro al mese e possibilità di sostituire, restituire o rifinanziare la vettura senza variazione del tasso di leasing. La formula “Why-Buy Evo” prevede 12.150 euro “una tantum” da versare alla stipula del contratto più 36 canoni da 280 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km. “Why-Buy Evo Silver”: 36 canoni da 422 euro al mese per un chilometraggio massimo di 45.000 km; Bmw Serie 3 Touring . Fino al 31 marzo: con “Why-Buy” ed in riferimento alla versione 318d Business Advantage, 42.752 euro di prezzo proposto dalle Concessionarie aderenti all’iniziativa, 12.010 euro di anticipo (compreso il primo canone) o eventuale permuta, e 11 canoni da 230 euro al mese con possibilità, dopo un anno, di sostituire la vettura con una nuova, restituirla o rifinanziarla senza variare il tasso di leasing. Con “Why-Buy Evo”: 12.190 euro “una tantum” da versare al momento della stipula del contratto e 36 canoni mensili da 280 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km. “Why-Buy Evo Silver”: 36 canoni da 422 euro al mese;

. Fino al 31 marzo: con “Why-Buy” ed in riferimento alla versione 318d Business Advantage, 42.752 euro di prezzo proposto dalle Concessionarie aderenti all’iniziativa, 12.010 euro di anticipo (compreso il primo canone) o eventuale permuta, e 11 canoni da 230 euro al mese con possibilità, dopo un anno, di sostituire la vettura con una nuova, restituirla o rifinanziarla senza variare il tasso di leasing. Con “Why-Buy Evo”: 12.190 euro “una tantum” da versare al momento della stipula del contratto e 36 canoni mensili da 280 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km. “Why-Buy Evo Silver”: 36 canoni da 422 euro al mese; Bmw X1 . Formula “Why-Buy”: fino al 31 marzo 2021 e come esempio riferito alla versione sDrive 18d xLine Plus, 40.419 euro di prezzo proposto dalle Concessionarie aderenti, 14.050 euro di anticipo (compreso il primo canone) o eventuale permuta, e 11 canoni mensili da 150 euro con possibilità, dopo un anno, di sostituire, acquistare o rifinanziare la vettura senza variare il tasso di leasing. Con “Why-Buy Evo”: 12.990 euro “una tantum” al momento della stipula del contratto e 250 euro al mese per 36 mesi (chilometraggio massimo: 45.000 km); “Why-Buy Evo Silver”: 36 canoni da 319 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km;

. Formula “Why-Buy”: 2021 e come esempio riferito alla versione sDrive 18d xLine Plus, 40.419 euro di prezzo proposto dalle Concessionarie aderenti, 14.050 euro di anticipo (compreso il primo canone) o eventuale permuta, e 11 canoni mensili da 150 euro con possibilità, dopo un anno, di sostituire, acquistare o rifinanziare la vettura senza variare il tasso di leasing. Con “Why-Buy Evo”: 12.990 euro “una tantum” al momento della stipula del contratto e 250 euro al mese per 36 mesi (chilometraggio massimo: 45.000 km); “Why-Buy Evo Silver”: 36 canoni da 319 euro per un chilometraggio massimo di 45.000 km; Bmw X2 . “Why-Buy” (esempio riferito alla versione sDrive 18d M Sport X): 38.152 prezzo proposto dalle Concessionarie aderenti, 10.990 euro di anticipo o eventuale permuta (compreso il primo canone), 11 canoni da 200 euro al mese e possibilità, dopo un anno, di sostituire, acquistare o rifinanziare la vettura senza variare il tasso di leasing. “Why-Buy Evo”: importo una tantum alla stipula del contratto 12.290 euro, 260 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km. “Why-Buy Silver”: 341 euro di canone mensile per 36 mesi e 45.000 km;

. “Why-Buy” (esempio riferito alla versione sDrive 18d M Sport X): 38.152 prezzo proposto dalle Concessionarie aderenti, 10.990 euro di anticipo o eventuale permuta (compreso il primo canone), 11 canoni da 200 euro al mese e possibilità, dopo un anno, di sostituire, acquistare o rifinanziare la vettura senza variare il tasso di leasing. “Why-Buy Evo”: importo una tantum alla stipula del contratto 12.290 euro, 260 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km. “Why-Buy Silver”: 341 euro di canone mensile per 36 mesi e 45.000 km; Bmw X3. Con “Why-Buy” (esempio riferito alla versione xDrive20d Business Advantage): 50.922 euro prezzo proposto dalle Concessionarie aderenti, 12.630 euro di anticipo o eventuale permuta (compreso il primo canone), 11 canoni da 230 euro al mese e possibilità, dopo un anno, di sostituire, acquistare o rifinanziare la vettura senza variare il tasso di leasing. Con la formula “Why-Buy Evo”: importo una tantum di 9.960 euro alla stipula del contratto e 36 canoni da 320 euro al mese (45.000 km). “Why-Buy Evo Silver”: 447 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km.

Di seguito i dettagli delle offerte che il marchio del “Double Chevron” mette in campo anche a marzo 2021.

Citroen C1 . In offerta, fino al 31 marzo 2021, a 9.000 euro anziché 13.000 euro con rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011;

. In offerta, fino al 31 marzo 2021, a 9.000 euro anziché 13.000 euro con di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011; Citroen C3 . In promozione, con rottamazione e per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 31 marzo 2021, a partire da 9.900 euro anziché 14.100 euro. Con formula “ Free2Move Lease ”: primo canone da 2.529 euro (IVA compresa) e 35 canoni da 209 euro al mese per un massimo di 45.000 km. L’offerta comprende polizza RC Auto, antifurto e polizza Furto-incendio, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale 24 ore su 24, tassa di proprietà, auto sostitutiva in caso di guasto, gestione sinistri e copertura assicurativa PsaWeCare;

. In promozione, con rottamazione e per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 31 marzo 2021, a partire da 9.900 euro anziché 14.100 euro. Con formula “ ”: primo canone da 2.529 euro (IVA compresa) e 35 canoni da 209 euro al mese per un massimo di 45.000 km. L’offerta comprende polizza RC Auto, antifurto e polizza Furto-incendio, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale 24 ore su 24, tassa di proprietà, auto sostitutiva in caso di guasto, gestione sinistri e copertura assicurativa PsaWeCare; Citroen C3 Aircross . Da 13.900 euro anziché 19.400 euro nelle condizioni di offerta sopra indicate. Con noleggio “Free2Move Lease”, canoni da 249 euro al mese (primo canone da 3.550 euro IVA compresa) per 36 mesi e 45.000 km;

. Da 13.900 euro anziché 19.400 euro nelle condizioni di offerta sopra indicate. Con noleggio “Free2Move Lease”, canoni da 249 euro al mese (primo canone da 3.550 euro IVA compresa) per 36 mesi e 45.000 km; Citroen C4 . In promozione, nella formula di noleggio Free2Move Lease, con canoni mensili da 269 euro (primo canone da 5.529 euro IVA compresa) per 36 mesi e 45.000 km. Anche in questo caso, l’offerta comprende manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale 24 ore su 24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RC Auto, antifurto con polizza Incendio e furto, e tassa di proprietà;

. In promozione, nella formula di noleggio Free2Move Lease, con canoni mensili da 269 euro (primo canone da 5.529 euro IVA compresa) per 36 mesi e 45.000 km. Anche in questo caso, l’offerta comprende manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale 24 ore su 24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RC Auto, antifurto con polizza Incendio e furto, e tassa di proprietà; Citroen e-C4 . La novità 100% elettrica viene proposta, a marzo 2021, con noleggio Free2Move Lease: primo canone da 3.047 euro (IVA compresa), 35 canoni mensili da 269 euro per 36 mesi e 45.000 km. Compresi nell’offerta ci sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RC Auto, antifurto con polizza Incendio e Furto;

. La viene proposta, a marzo 2021, con noleggio Free2Move Lease: primo canone da 3.047 euro (IVA compresa), 35 canoni mensili da 269 euro per 36 mesi e 45.000 km. Compresi nell’offerta ci sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RC Auto, antifurto con polizza Incendio e Furto; Citroen C5 Aircross . A marzo, in offerta da 19.900 euro anziché 26.900 euro (esempio riferito alla versione Live PureTech 130 CV S&S). Noleggio Free2Move Lease: Citroen C5 Aircross Business BlueHDi 130 S&S in promozione con 35 canoni da 299 euro al mese IVA compresa (primo canone da 5.904 euro IVA compresa). L’offerta di leasing include, anche qui, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RCA, antifurto con polizza Incendio e Furto, tassa di proprietà;

. A marzo, in offerta da 19.900 euro anziché 26.900 euro (esempio riferito alla versione Live PureTech 130 CV S&S). Noleggio Free2Move Lease: Citroen C5 Aircross Business BlueHDi 130 S&S in promozione con 35 canoni da 299 euro al mese IVA compresa (primo canone da 5.904 euro IVA compresa). L’offerta di leasing include, anche qui, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RCA, antifurto con polizza Incendio e Furto, tassa di proprietà; Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-in. Noleggio Free2Move Lease: canoni mensili da 329 euro (IVA compresa) per 36 mesi e 45.000 km, primo canone pari a 5.489 euro (IVA compresa) e manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RC Auto, antifurto con polizza Incendio e Furto.

Il marchio molisano organizza, fino al 31 marzo 2021, una serie di proposte di finanziamento e leasing per l’intera gamma (DR 3, DR 5.0 a cambio manuale e nella nuova versione Turbo con cambio automatico; DR F 35 a cambio manuale e cambio automatico) articolate su varie offerte:

DR Jump

DR Flex

DR Maxi

DR 50%

DR Lease 48

DR Lease 84.

DS3 Crossback . Con finanziamento “StyleDrive” : fino al 31 marzo 2021, prezzo promo 20.500 euro anziché 26.000 euro (esempio riferito alla versione PureTech 100 So Chic con cambio manuale), 5.475 euro di anticipo, 35 rate da 149,50 euro e 12.230,74 euro di rata finale corrispondente al Valore futuro garantito, e possibilità di sostituire, tenere o restituire la vettura al termine del contratto. Noleggio a lungo termine “Free2Move Lease” : primo canone da 4.569 euro (IVA compresa), 35 canoni da 300 euro al mese per una percorrenza massima di 45.000 km dopo tre anni; l’offerta di leasing comprende: DS Service Valet, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale 24 ore su 24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RC Auto, antifurto con polizza Incendio e Furto, tassa di proprietà;

. Con : fino al 31 marzo 2021, 20.500 euro anziché 26.000 euro (esempio riferito alla versione PureTech 100 So Chic con cambio manuale), 5.475 euro di anticipo, 35 rate da 149,50 euro e 12.230,74 euro di rata finale corrispondente al Valore futuro garantito, e possibilità di sostituire, tenere o restituire la vettura al termine del contratto. : primo canone da 4.569 euro (IVA compresa), 35 canoni da 300 euro al mese per una percorrenza massima di 45.000 km dopo tre anni; l’offerta di leasing comprende: DS Service Valet, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale 24 ore su 24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RC Auto, antifurto con polizza Incendio e Furto, tassa di proprietà; DS3 Crossback E-Tense . In promozione a 29.450 euro “chiavi in mano” anziché 40.200 euro. Con finanziamento “StyleDrive”: 6.955 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro al mese e 18.297,48 euro di rata finale corrispondente al Valore futuro garantito (percorrenza massima di contratto: 45.000 km in tre anni); al termine del contratto, possibilità di sostituire, tenere o restituire la vettura. A noleggio “Free2Move Lease”: primo canone da 3.703 euro (IVA compresa) e successivi 35 canoni da 310 euro al mese per una percorrenza massima di 45.000 km dopo tre anni. Servizi compresi : DS Service Valet, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RC Auto, antifurto con polizza Incendio e Furto;

. In promozione a 29.450 euro “chiavi in mano” anziché 40.200 euro. Con finanziamento “StyleDrive”: 6.955 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro al mese e 18.297,48 euro di rata finale corrispondente al Valore futuro garantito (percorrenza massima di contratto: 45.000 km in tre anni); al termine del contratto, possibilità di sostituire, tenere o restituire la vettura. A noleggio “Free2Move Lease”: primo canone da 3.703 euro (IVA compresa) e successivi 35 canoni da 310 euro al mese per una percorrenza massima di 45.000 km dopo tre anni. : DS Service Valet, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RC Auto, antifurto con polizza Incendio e Furto; DS7 Crossback . Fino al 31 marzo: con finanziamento “StyleDrive” a partire da 249,81 euro al mese (esempio riferito alla versione BlueHDi 130 in allestimento Business: prezzo promo 31.950 euro “chiavi in mano”, 8.390 euro di anticipo, 35 rate da 249,50 euro al mese e rata finale, corrispondente al Valore futuro garantito, di 18.401,47 euro). Noleggio “Free2Move Lease”: 35 canoni mensili da 400 euro con incentivi statali (sempre in riferimento alla versione DS 7 Crossback BlueHDi 130 Business, si aggiunge un primo canone di 7.246 euro IVA compresa). L’offerta comprende: DS Service Valet, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RC Auto, antifurto con polizza Incendio e Furto, tassa di proprietà;

. Fino al 31 marzo: con finanziamento “StyleDrive” a partire da 249,81 euro al mese (esempio riferito alla versione BlueHDi 130 in allestimento Business: prezzo promo 31.950 euro “chiavi in mano”, 8.390 euro di anticipo, 35 rate da 249,50 euro al mese e rata finale, corrispondente al Valore futuro garantito, di 18.401,47 euro). Noleggio “Free2Move Lease”: 35 canoni mensili da 400 euro con incentivi statali (sempre in riferimento alla versione DS 7 Crossback BlueHDi 130 Business, si aggiunge un primo canone di 7.246 euro IVA compresa). L’offerta comprende: DS Service Valet, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RC Auto, antifurto con polizza Incendio e Furto, tassa di proprietà; DS7 Crossback E-Tense 4×4. Con incentivi e finanziamento “StyleDrive”: in allestimento Business prezzo promo 43.450 euro “chiavi in mano” anziché 52.700 euro, 7.206 euro di anticipo, 35 rate mensili da 399 euro al mese e 26.743,17 euro di rata finale corrispondente al Valore futuro garantito. Con il noleggio “Free2Move Lease”, primo canone da 7.484 euro (IVA compresa) e 35 canoni da 400 euro al mese, per una percorrenza di 45.000 km dopo tre anni. Anche qui, compresi nel canone ci sono DS Service Valet, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RC Auto, antifurto con polizza Incendio e Furto. Versione Louvre E-Tense: con finanziamento “StyleDrive”, fino al 31 marzo in promozione a51.450 euro anziché 60.700 euro. Esempio di offerta: 11.270 euro di anticipo, 35 rate da 399 euro al mese e rata finale (Valore futuro garantito) di 31.178,17 euro.

Anche a marzo 2021, come avvenuto nei mesi precedenti, il “lotto” di promozioni riguarda i modelli Panda, 500, 500 elettrica, 500L, 500X e Tipo.

Fiat Panda . In versione Hybrid , fino al 31 marzo in promozione da 11.400 anziché 13.900 euro, promo con incentivo statale 9.900 euro oppure 8.400 euro con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di Fca Bank . Esempio: 500 euro di anticipo, finanziamento di 84 mesi, prima rata a gennaio 2022, 75 rate da 150,50 euro al mese. Per la variante Panda Sport Hybrid , medesime condizioni di finanziamento ma con prezzo-offerta di 11.200 con incentivo statale (anziché 12.700 euro o 15.500 euro di listino) che scende a 9.700 euro con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di Fca Bank, 500 euro di anticipo e 75 rate da 173 euro al mese (la prima rata a gennaio 2022). Per Fiat Panda City Life Metano , fino al 31 marzo ed in caso di rottamazione prezzo promo 14.300 euro anziché 17.050 euro, 12.800 euro con incentivo statale oppure 11.300 euro con finanziamento Contributo Prezzo di Fca Bank: 500 euro di anticipo, prima rata a gennaio 2022, 75 rate da 201 euro al mese. Fiat Panda Wild 4×4: in offerta a 14.400 euro anziché 17.350 euro, oppure 12.900 euro con finanziamento Contributo Prezzo di Fca Bank (es.: 500 euro di anticipo, durata 84 mesi, prima rata a gennaio 2022 e 75 rate da 228,50 euro al mese);

. In versione , fino al 31 marzo da 11.400 anziché 13.900 euro, promo con incentivo statale 9.900 euro oppure 8.400 euro con finanziamento . Esempio: 500 euro di anticipo, finanziamento di 84 mesi, prima rata a gennaio 2022, 75 rate da 150,50 euro al mese. Per la variante , medesime condizioni di finanziamento ma con prezzo-offerta di 11.200 con incentivo statale (anziché 12.700 euro o 15.500 euro di listino) che scende a 9.700 euro con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di Fca Bank, 500 euro di anticipo e 75 rate da 173 euro al mese (la prima rata a gennaio 2022). Per , fino al 31 marzo ed in caso di rottamazione prezzo promo 14.300 euro anziché 17.050 euro, 12.800 euro con incentivo statale oppure 11.300 euro con finanziamento Contributo Prezzo di Fca Bank: 500 euro di anticipo, prima rata a gennaio 2022, 75 rate da 201 euro al mese. in offerta a 14.400 euro anziché 17.350 euro, oppure 12.900 euro con finanziamento Contributo Prezzo di Fca Bank (es.: 500 euro di anticipo, durata 84 mesi, prima rata a gennaio 2022 e 75 rate da 228,50 euro al mese); Fiat 500 . In versione Hybrid , fino al 31 marzo 2021 in offerta a 12.900 euro, oppure a 11.400 euro con incentivo statale o, ancora, a 9.900 euro con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank. Esempio di finanziamento: 500 euro di anticipo, durata del contratto 84 mesi, prima rata a 330 giorni (gennaio 2022), 75 rate da 176,50 euro al mese. Per Fiat 500 Sport : a marzo 2021 in promozione a 15.900 euro (anziché 18.500 euro), o in offerta a 14.400 euro con incentivo statale, oppure 12.900 euro con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank. Esempio di finanziamento: 500 euro di anticipo, durata del contratto 84 mesi, prima rata a gennaio 2022, 75 rate da 228,50 euro al mese. Per Fiat 500 GPL : prezzo promo 14.400 euro (anziché 17.100 euro di listino), o da 12.900 euro con incentivi statali oppure da 11.400 euro con finanziamento Contributo Prezzo di Fca Bank. Esempio: 500 euro di anticipo, durata del finanziamento 84 mesi, 75 rate da 202,50 euro al mese e prima rata a gennaio 2022;

. In versione , fino al 31 marzo 2021 a 12.900 euro, oppure a 11.400 euro con incentivo statale o, ancora, a 9.900 euro con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank. di finanziamento: 500 euro di anticipo, durata del contratto 84 mesi, prima rata a 330 giorni (gennaio 2022), 75 rate da 176,50 euro al mese. Per : a marzo 2021 in promozione a 15.900 euro (anziché 18.500 euro), o in offerta a 14.400 euro con incentivo statale, oppure 12.900 euro con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank. Esempio di finanziamento: 500 euro di anticipo, durata del contratto 84 mesi, prima rata a gennaio 2022, 75 rate da 228,50 euro al mese. Per : prezzo promo 14.400 euro (anziché 17.100 euro di listino), o da 12.900 euro con incentivi statali oppure da 11.400 euro con finanziamento Contributo Prezzo di Fca Bank. Esempio: 500 euro di anticipo, durata del finanziamento 84 mesi, 75 rate da 202,50 euro al mese e prima rata a gennaio 2022; Fiat 500 elettrica . Fino al 31 marzo: con finanziamento “Go Easy” in promozione a 19.930 euro anziché 26.150 euro, 6.850 euro di anticipo, 35 rate da 99 euro al mese e 12.624,56 euro di rata finale ( Valore futuro garantito );

. Fino al 31 marzo: con in promozione a 19.930 euro anziché 26.150 euro, 6.850 euro di anticipo, 35 rate da 99 euro al mese e 12.624,56 euro di rata finale ( ); Fiat 500L . A marzo : prezzo promo 15.000 euro (anziché 19.950 euro: esempio riferito alla versione 1.4 95 CV Connect), oppure 13.000 euro con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Esempio di finanziamento: anticipo 500 euro, durata contratto 84 mesi, prima rata a gennaio 2022, 75 rate mensili da 230 euro;

. A : prezzo promo 15.000 euro (anziché 19.950 euro: esempio riferito alla versione 1.4 95 CV Connect), oppure 13.000 euro con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Esempio di finanziamento: anticipo 500 euro, durata contratto 84 mesi, prima rata a gennaio 2022, 75 rate mensili da 230 euro; Fiat 500X . L’offerta di marzo 2021 propone la gamma del compact-SUV a partire da 16.900 euro (anziché 21.000 euro) oppure 14.900 euro con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Esempio di finanziamento: 500 euro di anticipo, durata del contratto 84 mesi, prima rata a gennaio 2022, 75 rate da 263 euro al mese. Per le nuove versioni 500X Sport : fino al 31 marzo, prezzo promo 19.500 euro, oppure 17.500 euro con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Esempio di finanziamento: anticipo 500 euro, durata del contratto 84 mesi, prima rata a gennaio 2022, 75 rate da 308 euro al mese;

. L’offerta di marzo 2021 propone la gamma del a partire da 16.900 euro (anziché 21.000 euro) oppure 14.900 euro con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Esempio di finanziamento: 500 euro di anticipo, durata del contratto 84 mesi, prima rata a gennaio 2022, 75 rate da 263 euro al mese. Per le nuove versioni : fino al 31 marzo, prezzo promo 19.500 euro, oppure 17.500 euro con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Esempio di finanziamento: anticipo 500 euro, durata del contratto 84 mesi, prima rata a gennaio 2022, 75 rate da 308 euro al mese; Fiat Tipo. La nuova gamma, recentemente aggiornata, viene a marzo 2021 proposta a partire da 12.300 euro (anziché 18.500 euro) con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Esempio: 500 euro di anticipo, durata del contratto 84 mesi, prima rata a gennaio 2022, 75 rate da 218 euro al mese. Fiat Tipo City Cross: promo 18.400 euro anziché 21.500 euro, promo con incentivo statale 16.900 euro oppure 14.900 euro con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Esempio: 500 euro di anticipo, 84 mesi di durata contratto, prima rata a gennaio 2022, 75 rate da 263 euro.

Ford Fiesta . In promozione, a marzo 2021, da 12.050 euro anziché 17.050 euro (con usato da rottamare; esempio riferito alla versione Connect 5 Porte 1.1 75 CV); oppure, con finanziamento IdeaFord : prezzo-offerta 11.300 euro anticipo zero, 36 rate da 186 euro al mese e Valore futuro garantito da 7.331 euro. Varie formule di promozione e finanziamento sono previste per le configurazioni Fiesta Connect Hybrid, Fiesta Connect GPL, Fiesta Titanium, Fiesta Titanium EcoBoost Hybrid, Fiesta Titanium GPL, Fiesta ST-Line, Fiesta ST-Line EcoBoost Hybrid, Fiesta ST, Fiesta Active, Fiesta Active EcoBoost Hybrid;

. In promozione, a marzo 2021, da 12.050 euro anziché 17.050 euro (con usato da rottamare; esempio riferito alla versione Connect 5 Porte 1.1 75 CV); oppure, con : prezzo-offerta 11.300 euro anticipo zero, 36 rate da 186 euro al mese e Valore futuro garantito da 7.331 euro. e finanziamento sono previste per le configurazioni Fiesta Connect Hybrid, Fiesta Connect GPL, Fiesta Titanium, Fiesta Titanium EcoBoost Hybrid, Fiesta Titanium GPL, Fiesta ST-Line, Fiesta ST-Line EcoBoost Hybrid, Fiesta ST, Fiesta Active, Fiesta Active EcoBoost Hybrid; Ford EcoSport . In allestimento Titanium, fino a 6.750 euro di vantaggio cliente, prezzo promo da 17.000 euro (con usato da rottamare) anziché 23.000 euro; oppure, con finanziamento IdeaFord, in offerta a 16.250 euro anticipo zero, 249 euro al mese per 36 mesi e 11.040 di Valore futuro garantito. Analoghe offerte per le configurazioni EcoSport Active benzina ed EcoSport ST-Line benzina e diesel;

. In allestimento Titanium, fino a 6.750 euro di vantaggio cliente, prezzo promo da 17.000 euro (con usato da rottamare) anziché 23.000 euro; oppure, con finanziamento IdeaFord, in offerta a 16.250 euro anticipo zero, 249 euro al mese per 36 mesi e 11.040 di Valore futuro garantito. Analoghe offerte per le configurazioni EcoSport Active benzina ed EcoSport ST-Line benzina e diesel; Ford Puma . Fino a 5.500 euro di vantaggio cliente , 15.500 euro in offerta anticipo zero e 233 euro al mese Valore futuro garantito di 10.080 euro (con finanziamento IdeaFord), oppure prezzo promo da 17.000 euro (versione Connect 1.0 EcoBoost 95 CV) anziché 21.000 euro, con usato da rottamare. Le iniziative di promozione riguardano anche le varianti Puma Titanium Diesel e Hybrid, Puma ST-Line diesel, Puma ST-Line Hybrid, Puma ST-Line Vignale benzina e diesel, Puma ST-Line Vignale Hybrid;

. Fino a 5.500 euro di , 15.500 euro in offerta e 233 euro al mese Valore futuro garantito di 10.080 euro (con finanziamento IdeaFord), oppure prezzo promo da 17.000 euro (versione Connect 1.0 EcoBoost 95 CV) anziché 21.000 euro, con usato da rottamare. Le iniziative di promozione riguardano anche le varianti Puma Titanium Diesel e Hybrid, Puma ST-Line diesel, Puma ST-Line Hybrid, Puma ST-Line Vignale benzina e diesel, Puma ST-Line Vignale Hybrid; Ford Focus . A marzo 2021, da 17.350 euro con usato da rottamare (anziché 23.300 euro), oppure da 16.600 euro con finanziamento IdeaFord, rate mensili da 267 euro, anticipo zero e 10.718 di Valore futuro garantito (esempio riferito alla versione 1.0 EcoBoost 100 CV in allestimento Business). Altre promozioni sono riferite agli allestimenti Focus Business diesel, Focus Business Hybrid, Focus ST-Line diesel, Focus ST-Line Hybrid, Focus Active Hybrid, Focus Active Diesel;

. A marzo 2021, da 17.350 euro con usato da rottamare (anziché 23.300 euro), oppure da 16.600 euro con finanziamento IdeaFord, rate mensili da 267 euro, anticipo zero e 10.718 di (esempio riferito alla versione 1.0 EcoBoost 100 CV in allestimento Business). Altre promozioni sono riferite agli allestimenti Focus Business diesel, Focus Business Hybrid, Focus ST-Line diesel, Focus ST-Line Hybrid, Focus Active Hybrid, Focus Active Diesel; Ford Kuga. In promozione a marzo 2021 a 21.500 euro (oppure 20.750 euro con finanziamento IdeaFord) anziché 26.800 euro (esempio riferito alla variante Kuga Connect 1.5 EcoBoost 120 CV a due ruote motrici), anticipo zero, 36 rate da 315 euro al mese e 12.596 euro di Valore futuro garantito. Ulteriori iniziative vengono proposte per le versioni Kuga Connect diesel, Kuga Connect Hybrid, Kuga Titanium benzina e diesel, Kuga Titanium Hybrid, Kuga ST-Line benzina e diesel, Kuga ST-Line Hybrid.

Kia Picanto . Con gli Ecoincentivi Kia e gli Ecobonus statali , a marzo la versione GPL è in promo da 10.550 euro (anziché 14.500 euro) e da 90 euro al mese. Esempio di finanziamento: 2.790 euro di anticipo, 23 rate da 90 euro ciascuna e rata finale di 6.090 euro;

. Con gli e gli , a marzo la versione è in promo da 10.550 euro (anziché 14.500 euro) e da 90 euro al mese. di finanziamento: 2.790 euro di anticipo, 23 rate da 90 euro ciascuna e rata finale di 6.090 euro; Kia Rio . La promozione di marzo prevede, per la versione Eco-GPL , un prezzo-offerta che parte da 11.850 euro anziché 15.950 euro (importo riferito alla versione 1.2 DPI Urban GPL). Esempio dell’offerta: 2.780 euro di anticipo, 23 rate da 100 euro al mese e rata finale di 7.177,50 euro;

. La promozione di marzo prevede, per la versione , un prezzo-offerta che parte da 11.850 euro anziché 15.950 euro (importo riferito alla versione 1.2 DPI Urban GPL). Esempio dell’offerta: 2.780 euro di anticipo, 23 rate da 100 euro al mese e rata finale di 7.177,50 euro; Kia Stonic . A marzo , la gamma Eco-GPL in promozione a partire da 14.450 euro (anziché da 18.750 euro) grazie al contributo Kia e delle concessionarie aderenti, ed agli Ecobonus statali in caso di permuta o rottamazione . Esempio di finanziamento: 4.650 euro di anticipo, 23 rate da 109,19 euro al mese, 7.687,50 euro di rata finale;

. A , la gamma Eco-GPL in promozione a partire da 14.450 euro (anziché da 18.750 euro) grazie al contributo Kia e delle concessionarie aderenti, ed agli Ecobonus statali in caso di . Esempio di finanziamento: 4.650 euro di anticipo, 23 rate da 109,19 euro al mese, 7.687,50 euro di rata finale; Kia e-Soul . Vantaggi fino a 14.100 euro con finanziamento Scelta Kia Special (prezzo promo: 25.750 euro anziché 39.850 euro), 7.130 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro al mese e rata finale di 16.737 euro;

. con finanziamento (prezzo promo: 25.750 euro anziché 39.850 euro), 7.130 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro al mese e rata finale di 16.737 euro; Kia Ceed . A marzo, vantaggi fino a 10.100 euro con finanziamento Scelta Kia Special: prezzo-offerta 27.150 euro anziché 37.250 euro, 11.080 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro e rata finale di 13.782,50 euro;

. A marzo, vantaggi fino a 10.100 euro con finanziamento Scelta Kia Special: 27.150 euro anziché 37.250 euro, 11.080 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro e rata finale di 13.782,50 euro; Kia XCeed PHEV . Fino al 31 marzo: in promozione con vantaggi fino a 10.100 euro con finanziamento Scelta Kia Special (esempio: prezzo a partire da 27.650 euro anziché 37.750 euro, 7.970 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro al mese e rata finale di 18.120 euro);

. Fino al 31 marzo: in promozione con vantaggi fino a 10.100 euro con finanziamento Scelta Kia Special (esempio: prezzo a partire da 27.650 euro anziché 37.750 euro, 7.970 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro al mese e rata finale di 18.120 euro); Kia Niro PHEV . A marzo: vantaggi fino a 10.100 euro con finanziamento Scelta Kia Special, prezzo promozione da 26.150 euro anziché 36.250 euro, 9.120 euro di anticipo , 35 rate da 199 euro al mese e 14.862,50 euro di rata finale;

. A marzo: vantaggi fino a 10.100 euro con finanziamento Scelta Kia Special, prezzo promozione da 26.150 euro anziché 36.250 euro, 9.120 euro di , 35 rate da 199 euro al mese e 14.862,50 euro di rata finale; Kia e-Niro . A marzo, fino a 13.600 euro di vantaggi con Scelta Kia Special. Prezzo promo: 31.250 euro anziché 44.850 euro, 10.140 euro di anticipo, 35 rate da 219 euro al mese e 27.120,38 euro di rata finale;

. A marzo, fino a 13.600 euro di vantaggi con Scelta Kia Special. Prezzo promo: 31.250 euro anziché 44.850 euro, 10.140 euro di anticipo, 35 rate da 219 euro al mese e 27.120,38 euro di rata finale; Kia Sportage. A marzo: da 195 euro al mese con finanziamento a Interessi Zero, prezzo promo da 26.250 euro anziché 32.250 euro, 6.820 euro di anticipo, 35 rate da 194,95 euro ciascuna e 14.502,50 euro di rata finale.

Jeep Renegade . Grazie a vantaggi cliente fino a 9.000 euro derivanti dagli Ecoincentivi statali ed agli sconti Casa e concessionaria , la nuova serie speciale 80. Anniversario viene proposta a 21.250 euro (anziché 22.750 euro in promozione) con il finanziamento Jeep Excellence Contributo Prezzo . Esempio di offerta: 4.800 euro di anticipo, prima rata dopo 6 mesi, 43 rate da 199 euro e 11.869,25 di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale. Per la versione 1.0 T3 120 CV Longitude : prezzo promo 18.800 euro oppure 17.300 euro con Jeep Excellence Contributo Prezzo, 3.430 euro di anticipo, prima rata a 30 giorni, 48 rate da 169 euro al mese e 9.552,82 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata residua. Per Jeep Renegade 4xe Plug-in Hybrid : prezzo promo 28.850 euro anziché 38.500 euro, fino a 9.000 euro di vantaggi con gli ecoincentivi statali, 6.990 euro di anticipo, 48 rate da 169 euro al mese e 19.707,64 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale residua. A noleggio : con Jeep Miles by Leasys , la versione Renegade 4xe Plug-in Hybrid viene offerta, a marzo, per 48 mesi senza anticipo, 1.000 km già compresi e con canoni mensili da 309 euro più una quota variabile calcolata in base ai km effettivamente percorsi; oppure, con la formula Noleggio Chiaro , da 299 euro al mese per 36 mesi e 60.000 km e 9.500 euro di anticipo. Per Jeep Renegade (esempio riferito alla versione 1.0 T3 120 CV Longitude), da 189 euro al mese con Noleggio Chiaro per 36 mesi e 60.000 km e 9.000 euro di anticipo; lo stesso modello, con la formula Jeep Miles by Leasys, è in offerto a partire da 289 euro al mese anticipo zero e primi 1.000 km compresi;

. Grazie a fino a 9.000 euro derivanti dagli ed agli , la nuova viene proposta a 21.250 euro (anziché 22.750 euro in promozione) con il finanziamento . Esempio di offerta: 4.800 euro di anticipo, prima rata dopo 6 mesi, 43 rate da 199 euro e 11.869,25 di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale. Per la versione : prezzo promo 18.800 euro oppure 17.300 euro con Jeep Excellence Contributo Prezzo, 3.430 euro di anticipo, prima rata a 30 giorni, 48 rate da 169 euro al mese e 9.552,82 euro di corrispondente alla rata residua. Per : prezzo promo 28.850 euro anziché 38.500 euro, fino a 9.000 euro di vantaggi con gli ecoincentivi statali, 6.990 euro di anticipo, 48 rate da 169 euro al mese e 19.707,64 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale residua. : con , la versione Renegade 4xe Plug-in Hybrid viene offerta, a marzo, per 48 mesi senza anticipo, 1.000 km già compresi e con canoni mensili da 309 euro più una quota variabile calcolata in base ai km effettivamente percorsi; oppure, con la formula , da 299 euro al mese per 36 mesi e 60.000 km e 9.500 euro di anticipo. Per Jeep Renegade (esempio riferito alla versione 1.0 T3 120 CV Longitude), da 189 euro al mese con Noleggio Chiaro per 36 mesi e 60.000 km e 9.000 euro di anticipo; lo stesso modello, con la formula Jeep Miles by Leasys, è in offerto a partire da 289 euro al mese anticipo zero e primi 1.000 km compresi; Jeep Compass . A partire da 23.500 euro oppure 22.000 euro (riferito alla variante 1.3 GSE 130 CV Longitude) anziché 29.050 euro, con finanziamento Jeep Excellence Contributo Prezzo (esempio: 3.460 euro di anticipo, prima rata a 30 giorni, 48 rate da 229 euro al mese e 12.249 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale residua). Versione Compass 4xe Plug-in Hybrid : a marzo, prezzo promo 33.350 euro – con rottamazione – anziché 44.400 euro, oppure 32.000 euro con finanziamento Jeep Excellence Contributo Prezzo. Esempio: 6.930 euro di anticipo, 48 rate da 229 euro al mese, 22.458,39 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale residua. Noleggio: con Jeep Miles by Leasys, Jeep Compass da 319 euro al mese zero anticipo e 1.000 km compresi; Jeep Compass Limited : da 229 euro al mese con formula Noleggio Chiaro; Jeep Compass 4xe Plug-in Hybrid: da 329 euro al mese zero anticipo, primi 1.000 km compresi (e piano di pagamento in base ai km percorsi) con Jeep Miles by Leasys, e da 319 euro al mese con formula Noleggio Chiaro;

. A partire da 23.500 euro oppure 22.000 euro (riferito alla variante 1.3 GSE 130 CV Longitude) anziché 29.050 euro, con finanziamento Jeep Excellence Contributo Prezzo (esempio: 3.460 euro di anticipo, prima rata a 30 giorni, 48 rate da 229 euro al mese e 12.249 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale residua). Versione : a marzo, prezzo promo 33.350 euro – con rottamazione – anziché 44.400 euro, oppure 32.000 euro con finanziamento Jeep Excellence Contributo Prezzo. Esempio: 6.930 euro di anticipo, 48 rate da 229 euro al mese, 22.458,39 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale residua. Noleggio: con Jeep Miles by Leasys, Jeep Compass da 319 euro al mese zero anticipo e 1.000 km compresi; : da 229 euro al mese con formula Noleggio Chiaro; Jeep Compass 4xe Plug-in Hybrid: da 329 euro al mese zero anticipo, primi 1.000 km compresi (e piano di pagamento in base ai km percorsi) con Jeep Miles by Leasys, e da 319 euro al mese con formula Noleggio Chiaro; Jeep Wrangler . Fino al 31 marzo: versione Unlimited 2.2 turbodiesel Sahara , con finanziamento Jeep Free in promozione a 53.876,86 euro, 18.000 euro di anticipo per 25 mesi senza rate mensili intermedie e, successivamente, rata finale residua di 35.873,86 euro pari al Valore futuro garantito;

. Fino al 31 marzo: versione , con finanziamento Jeep Free in promozione a 53.876,86 euro, 18.000 euro di anticipo per 25 mesi senza rate mensili intermedie e, successivamente, di 35.873,86 euro pari al Valore futuro garantito; Jeep Gladiator. Per il nuovo pickup “heavy duty”, fino a 10.000 euro di vantaggi grazie agli incentivi statali in caso di rottamazione. Proposta finanziamento: con Jeep Excellence in offerta da 349 euro al mese. Formula leasing: con Jeep Lease, canoni da 319 euro al mese (IVA esclusa) ed Ecobonus statale in caso di rottamazione.

Per la longeva “segmento B” Ypsilon, da diverso tempo rimasta ultimo baluardo del nobile marchio torinese e di recentissimo aggiornamento in versione 2021, anche a marzo le offerte riguardano la configurazione EcoChic. Di seguito i dettagli relativi alle proposte.

Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic . In promozione, a marzo, da 12.500 euro anziché 15.100 euro, oppure in promo a 12.500 euro, o ancora da 11.000 euro con Ecobonus statale. Con finanziamento Be-Hybrid “Contributo Przzo” di Fca Bank , da 9.500 euro, 500 euro di anticipo, 75 rate mensili da 169,50 euro e prima rata a gennaio 2022 (esempio riferito alla versione Ypsilon Silver Hybrid);

. In promozione, a marzo, da 12.500 euro anziché 15.100 euro, oppure in promo a 12.500 euro, o ancora da 11.000 euro con Ecobonus statale. Con , da 9.500 euro, 500 euro di anticipo, 75 rate mensili da 169,50 euro e prima rata a gennaio 2022 (esempio riferito alla versione Ypsilon Silver Hybrid); Lancia Ypsilon EcoChic GPL. L’offerta di marzo 2021 prevede, a fronte di un prezzo di listino di 16.800 euro, una promozione a 14.100 euro, oppure 12.600 euro con Ecobonus statale o 11.000 euro con finanziamento “Contributo Prezzo” di Fca Bank. Un esempio: 500 euro di anticipo, durata del finanziamento 84 mesi, prima rata a gennaio 2022, 75 rate da 197,50 euro al mese;

Lancia Ypsilon EcoChic Metano. Dal prezzo di listino (18.300 euro), a marzo 2021 la versione alimentata a gas naturale viene proposta a 15.500 euro, o a 14.000 euro con Ecobonus statale oppure a 12.500 euro con finanziamento “Contributo Prezzo” di Fca Bank. Esempio di contratto: 500 euro di anticipo, durata 84 mesi, prima rata a gennaio 2022 e 75 rate da 221,50 euro al mese.

Mazda 2 . A marzo , fino a 4.500 euro di vantaggi in caso di rottamazione . Esempio di finanziamento: per Mazda 2 1.5 SkyActiv-G M Hybrid 90 CV Evolve, prezzo promo 13.800 euro anziché 18.300 euro, 2.170 euro di anticipo, 36 rate da 169 euro al mese e 7.686 euro di Valore futuro garantito pari alla rata finale;

. A , fino a 4.500 euro di . Esempio di finanziamento: per Mazda 2 1.5 SkyActiv-G M Hybrid 90 CV Evolve, prezzo promo 13.800 euro anziché 18.300 euro, 2.170 euro di anticipo, 36 rate da 169 euro al mese e 7.686 euro di Valore futuro garantito pari alla rata finale; Mazda 3 . Anche per la “ segmento C ” di Hiroshima, a marzo vengono offerti fino a 4.500 euro di vantaggi grazie agli ecobonus Mazda e agli incentivi statali in caso di rottamazione (offerta valida anche per la declinazione Sedan ). Ad esempio: in versione 2.0 M-Hybrid Executive 122 CV, prezzo promo 20.600 euro anziché 25.100 euro, 4.820 euro di anticipo e 36 rate da 219 euro al mese con rata finale (Valore futuro garantito) di 10.796 euro;

. Anche per la “ ” di Hiroshima, a marzo vengono offerti fino a 4.500 euro di vantaggi grazie agli e agli in caso di rottamazione (offerta valida anche per la declinazione ). Ad esempio: in versione 2.0 M-Hybrid Executive 122 CV, prezzo promo 20.600 euro anziché 25.100 euro, 4.820 euro di anticipo e 36 rate da 219 euro al mese con rata finale (Valore futuro garantito) di 10.796 euro; Mazda CX-3 . A marzo 2021, fino a 3.350 euro di vantaggi su tutti gli allestimenti . Un esempio: in versione 2.0 121 CV Executive, prezzo-offerta 19.800 euro anziché 23.150 euro “chiavi in mano”, 5.870 euro di anticipo e 36 rate da 199 euro al mese, Valore futuro garantito (rata finale) di 9.260 euro;

. A marzo 2021, fino a 3.350 euro di vantaggi . Un esempio: in versione 2.0 121 CV Executive, prezzo-offerta 19.800 euro anziché 23.150 euro “chiavi in mano”, 5.870 euro di anticipo e 36 rate da 199 euro al mese, Valore futuro garantito (rata finale) di 9.260 euro; Mazda CX-30 . L’offerta di marzo 2021 prevede fino a 4.500 euro di vantaggi con rottamazione. Esempio di finanziamento: per Mazda CX-30 2.0 122 CV 2WD cambio manuale Executive, 4.880 euro di anticipo, 36 rate da 238,47 euro al mese e 11.330,50 di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale (percorrenza chilometrica annua: 15.000 km);

. L’offerta di marzo 2021 prevede fino a 4.500 euro di vantaggi con rottamazione. di finanziamento: per Mazda CX-30 2.0 122 CV 2WD cambio manuale Executive, 4.880 euro di anticipo, 36 rate da 238,47 euro al mese e 11.330,50 di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale (percorrenza chilometrica annua: 15.000 km); Mazda CX-5. Fino al 31 marzo, i vantaggi cliente arrivano a 4.250 euro con gli ecobonus Mazda in caso di permuta o rottamazione (e, in omaggio, un “Celebration Pack” che comprende 5 tagliandi con il Programma di manutenzione Mazda ServicePlus e l’ estensione della garanzia con il programma Mazda Best5). Esempio di finanziamento: per la versione 2.0 2WD 165 CV Business, prezzo-promo 28.900 euro anziché 33.150 euro, 9.880 euro di anticipo e 36 rate da 268,64 euro al mese con 12.597 euro di rata finale corrispondente al Valore futuro garantito;

Fino al 31 marzo, i vantaggi cliente arrivano a 4.250 euro con gli ecobonus Mazda in caso di permuta o rottamazione (e, in omaggio, un “Celebration Pack” che comprende 5 tagliandi con il Programma di manutenzione Mazda ServicePlus e l’ con il programma Mazda Best5). Esempio di finanziamento: per la versione 2.0 2WD 165 CV Business, prezzo-promo 28.900 euro anziché 33.150 euro, 9.880 euro di anticipo e 36 rate da 268,64 euro al mese con 12.597 euro di rata finale corrispondente al Valore futuro garantito; Mazda MX-30 . A marzo 2021, il SUV 100% elettrico viene proposto con 10.466 euro di vantaggi (prezzo promo: 34.900 euro) grazie al programma Mazda Advantage, agli ecobonus Mazda ed agli incentivi statali in caso di rottamazione. Esempio: 2.000 euro di anticipo, 36 rate da 299 euro al mese e 14.309 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale;

. A marzo 2021, il viene proposto con 10.466 euro di vantaggi (prezzo promo: 34.900 euro) grazie al programma Mazda Advantage, agli ecobonus Mazda ed agli incentivi statali in caso di rottamazione. Esempio: 2.000 euro di anticipo, 36 rate da 299 euro al mese e 14.309 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale; Mazda 6. Anche la “ammiraglia” di Mazda è in offerta. In questo caso, a marzo 2021 ci sono fino a 6.750 euro di vantaggi in caso di permuta o rottamazione (esempio di riferimento: da 28.550 euro anziché 35.300 euro “chiavi in mano” per la versione Wagon 2.0 165 CV con cambio manuale a sei rapporti in allestimento Business), e 36 rate da 288,23 euro al mese con 11.170 euro di anticipo e 11.055 euro di Valore futuro garantito pari alla rata finale.

Mini Cooper 3 porte Camden Edition . Fino al 31 marzo 2021, con formula di finanziamento “Mini Free” è disponibile a 22.600 euro “chiavi in mano”, 6.650 euro di anticipo, 35 rate da 175 euro, maxirata finale a 36 mesi e 45.000 km di 11.858,05 euro pari al valore futuro garantito con possibilità, a fine contratto, di sostituire, tenere o restituire la vettura;

. Fino al 2021, con formula di è disponibile a 22.600 euro “chiavi in mano”, 6.650 euro di anticipo, 35 rate da 175 euro, maxirata finale a 36 mesi e 45.000 km di 11.858,05 euro pari al valore futuro garantito con possibilità, a fine contratto, di sostituire, tenere o restituire la vettura; Mini Cooper 5 porte Camden Edition . Medesime condizioni, ma con 7.000 euro di anticipo, 35 rate da 180 euro e 12.185,38 euro di rata finale pari al Valore futuro garantito;

. Medesime condizioni, ma con 7.000 euro di anticipo, 35 rate da 180 euro e 12.185,38 euro di rata finale pari al Valore futuro garantito; Mini Cooper Cabrio Sidewalk Edition . Fino al 31 marzo, disponibile con 8.750 euro di anticipo, 47 rate da 300 euro al mese e rata finale (Valore futuro garantito) di 12.836,54 euro;

. Fino al 31 marzo, disponibile con 8.750 euro di anticipo, 47 rate da 300 euro al mese e rata finale (Valore futuro garantito) di 12.836,54 euro; Mini Cooper D Clubman Mayfair Edition . La proposta, con “Mini Free”, prevede un anticipo di 7.820 euro, 35 rate da 245 euro al mese e 15.540,13 euro di rata finale corrispondente al Valore futuro garantito;

. La proposta, con “Mini Free”, prevede un anticipo di 7.820 euro, 35 rate da 245 euro al mese e 15.540,13 euro di rata finale corrispondente al Valore futuro garantito; Mini Countryman Plug-in Hybrid . Con la formula di noleggio a lungo termine “Why-Buy Evo” (simile a quella adottata per la gamma Bmw), fino al 31 marzo in offerta con 7.750 euro “una tantum” da versare alla stipula del contratto e 220 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km. Compresi nel canone ci sono bollo auto, piano di manutenzione e polizza Rc Auto;

. Con la formula di “Why-Buy Evo” (simile a quella adottata per la gamma Bmw), fino al 31 marzo in offerta con 7.750 euro “una tantum” da versare alla stipula del contratto e 220 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km. Compresi nel canone ci sono bollo auto, piano di manutenzione e polizza Rc Auto; Mini 3 porte John Cooper Works . Fino al 31 marzo, proposta con 10.355 euro di anticipo o eventuale permuta, 47 rate da 300 euro al mese e rata finale (Valore futuro garantito) di 12.615,76 euro dopo 48 mesi e 60.000 km di percorrenza massima totale;

. Fino al 31 marzo, proposta con 10.355 euro di anticipo o eventuale permuta, 47 rate da 300 euro al mese e rata finale (Valore futuro garantito) di 12.615,76 euro dopo 48 mesi e 60.000 km di percorrenza massima totale; Mini Full Electric XL. Con formula “Mini Free”, fino al 31 marzo 2021 in promo a 31.650 euro più IVA anziché 41.650 euro, 7.240 euro di anticipo o eventuale permuta, 11 rate da 180 euro al mese e possibilità, dopo un anno, di sostituire, restituire o rifinanziare la vettura.

Nissan Micra . A marzo, con finanziamento Intelligent Buy e in caso di rottamazione è disponibile a 10.585 euro (prezzo-promo riferito alla versione IG-T 92 Acenta), con rate da 162 euro e anticipo zero , e 5.224,50 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale. Versione Eco Acenta a GPL : a marzo in promozione da 12.275 euro con Intelligent Buy, 6.600 euro di Ecoincentivo Nissan, anticipo zero, rate da 191 euro al mese. A noleggio (esempio riferito alla versione N-Design IG-T 92): 3.720 euro di anticipo e canoni da 199 euro al mese;

. A marzo, con e in caso di è disponibile a 10.585 euro (prezzo-promo riferito alla versione IG-T 92 Acenta), con rate da 162 euro e , e 5.224,50 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale. Versione : a marzo in promozione da 12.275 euro con Intelligent Buy, 6.600 euro di Ecoincentivo Nissan, anticipo zero, rate da 191 euro al mese. (esempio riferito alla versione N-Design IG-T 92): 3.720 euro di anticipo e canoni da 199 euro al mese; Nissan Juke . La promozione di marzo offre il popolare crossover con 6.100 euro di ecoincentivi (prezzo proposto: 17.900 euro per la versione N-Connecta DIG-T 114 con finanziamento Intelligent Buy) con rate da 199 euro al mese, oppure da 239 euro al mese (in caso di permuta o rottamazione), riferito alle versioni Enigma DIG-T 114 ed N-Design DIG-T 114; o, ancora, da 259 euro al mese (anche qui in caso di permuta o rottamazione), nell’esempio riferito alla versione Tekna DIG-T 114. A noleggio: da 239 euro al mese con 4.200 euro di anticipo (esempio riferito alla versione N-Connecta DIG-T 114);

. La promozione di marzo offre il popolare con 6.100 euro di (prezzo proposto: 17.900 euro per la versione N-Connecta DIG-T 114 con finanziamento Intelligent Buy) con rate da 199 euro al mese, oppure da 239 euro al mese (in caso di permuta o rottamazione), riferito alle versioni Enigma DIG-T 114 ed N-Design DIG-T 114; o, ancora, da 259 euro al mese (anche qui in caso di permuta o rottamazione), nell’esempio riferito alla versione Tekna DIG-T 114. A noleggio: da 239 euro al mese con 4.200 euro di anticipo (esempio riferito alla versione N-Connecta DIG-T 114); Nissan Qashqai . Fino al 31 marzo 2021: 7.500 euro di vantaggi con ecoincentivo Nissan (aderendo al finanziamento Intelligent Buy e in caso di rottamazione), a 269 euro al mese e possibilità dopo un anno di cambiare o restituire la vettura (esempio riferito alla versione N-Connecta 1.5 DCI 115); con anticipo zero, tasso zero e Valore futuro garantito. A noleggio, da 249 euro al mese con 3.790 euro di anticipo (esempio riferito alla versione Business dCi 115);

. Fino al 31 marzo 2021: 7.500 euro di (aderendo al finanziamento Intelligent Buy e in caso di rottamazione), a 269 euro al mese e possibilità dopo un anno di cambiare o restituire la vettura (esempio riferito alla versione N-Connecta 1.5 DCI 115); con anticipo zero, tasso zero e Valore futuro garantito. A noleggio, da 249 euro al mese con 3.790 euro di anticipo (esempio riferito alla versione Business dCi 115); Nissan X-Trail . A marzo: in promo a 28.680 euro oppure da 26.680 euro con Intelligent Buy ed in caso di permuta o rottamazione (esempio: X-Trail N-Connecta DIG-T 160 2WD Dct) e rate da 269 euro al mese con formula “Avventura All Inclusive”. A noleggio: Nissan X-Trail N-Connecta DIG-T 160 2WD Dct a 369 euro al mese con 5.400 euro di anticipo;

. A marzo: in promo a 28.680 euro oppure da 26.680 euro con Intelligent Buy ed in caso di permuta o rottamazione (esempio: X-Trail N-Connecta DIG-T 160 2WD Dct) e rate da 269 euro al mese con formula “Avventura All Inclusive”. A noleggio: Nissan X-Trail N-Connecta DIG-T 160 2WD Dct a 369 euro al mese con 5.400 euro di anticipo; Nissan Leaf. Fino al 31 marzo: versione Acenta con batteria da 40 kWh in promozione da 20.800 euro (fino a 14.500 euro di ecoincentivi con finanziamento Intelligent Buy ed in caso di rottamazione) e in più fino a 10.000 km gratis con E-Asy Electric (soluzione di mobilità ideata da Nissan, Enel X ed Enel Energia); versione E+ Acenta 62 kWh: in promozione da 26.900 euro anziché 40.700 euro, oppure da 26.200 euro con Intelligent Buy ed in caso di rottamazione. A noleggio: Nissan Leaf Acenta 40 kWh viene proposta con canoni mensili da 279 euro e 4.300 euro di anticipo.

Opel Corsa . Fino al 31 marzo, con Super Rottamazione Opel fino a 4.500 euro di vantaggi. Esempio di offerta: per la versione 1.2 75 CV S&S prezzo promo 10.900 euro con Scelta Opel , 1.000 euro di anticipo, 35 rate da 149 euro al mese e 8.360,74 euro di Valore futuro residuo;

. Fino al 31 marzo, con fino a 4.500 euro di vantaggi. di offerta: per la versione 1.2 75 CV S&S prezzo promo 10.900 euro con , 1.000 euro di anticipo, 35 rate da 149 euro al mese e 8.360,74 euro di Valore futuro residuo; Opel Grandland X. Fino al 31 marzo: con la formula di noleggio: “Free2Move Lease” (esempio riferito alla versione Grandland X Business Edition 1.2 130cv S&S MT6), 8.716 euro di anticipo (comprensivo di primo canone IVA inclusa) e 35 canoni da 299 euro al mese. L’offerta (accessibile anche con permuta) comprende “Protezione Salute” per un anno in omaggio, tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, copertura assicurativa RC Auto, garanzia infortunio conducente, polizza Incendio e Furto, garanzia Kasko, tutela legale, gestione sinistri e gestione multe.

Di seguito i dettagli dell’offerta “Renault Easy”, che prevede consistenti vantaggi cliente, in caso di rottamazione e con incentivi statali, fino al 31 marzo 2021.

Renault Twingo . Esempio: prezzo “chiavi in mano” 10.500 euro con rottamazione, 3.450 euro di anticipo, 36 rate da 108,50 euro e 5.568,50 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale;

. Esempio: 10.500 euro con rottamazione, 3.450 euro di anticipo, 36 rate da 108,50 euro e 5.568,50 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale; Renault Clio GPL . Esempio di finanziamento: prezzo “chiavi in mano” 12.800 euro con rottamazione, 2.800 euro di anticipo, 36 rate da 119 euro al mese e 8.763 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale;

. Esempio di finanziamento: prezzo “chiavi in mano” 12.800 euro con rottamazione, 2.800 euro di anticipo, 36 rate da 119 euro al mese e 8.763 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale; Renault Mégane . Con rottamazione ed incentivi statali: prezzo promo da 19.000 euro (riferito alla versione Blue dCi 115 Business), 4.350 euro di anticipo, 36 rate da 189,40 euro al mese e 11.726 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale;

. Con rottamazione ed incentivi statali: prezzo promo da 19.000 euro (riferito alla versione Blue dCi 115 Business), 4.350 euro di anticipo, 36 rate da 189,40 euro al mese e 11.726 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale; Renault Captur GPL . Con rottamazione ed incentivi statali: da 16.550 euro “chiavi in mano” (esempio riferito alla versione TCe 100 GPL in allestimento Zen), 3.350 euro di anticipo, 36 rate da 149 euro al mese e 11.527,50 come Valore futuro garantito (rata finale);

. Con rottamazione ed incentivi statali: da 16.550 euro “chiavi in mano” (esempio riferito alla versione TCe 100 GPL in allestimento Zen), 3.350 euro di anticipo, 36 rate da 149 euro al mese e 11.527,50 come Valore futuro garantito (rata finale); Renault Kadjar. Fino al 31 marzo: in promozione da 22.350 euro “chiavi in mano” (importo riferito alla versione TCe 140 FAP in allestimento Business) in caso di rottamazione, 4.700 euro di anticipo, 36 rate da 238,15 euro al mese e 13.499,50 euro di Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale.

Seat Ibiza . A marzo: gamma a metano in promozione a partire da 159 euro al mese e 4 anni di garanzia (formula “Senza pensieri”, esempio riferito alla versione 1.0 TGI 90 CV), oppure da 99 euro al mese, sempre con 2 anni di garanzia aggiuntivi (versione 1.0 TGI 90 CV Business). Seat Ibiza 1.0 MPI 80 CV Style benzina : rate da 79 euro al mese, grazie agli ecoincentivi statali, e 4 anni di garanzia; Seat Ibiza 1.0 80 CV FR benzina da 99 euro al mese con ecoincentivi statali e 4 anni di garanzia inclusi;

. A marzo: in promozione a partire da 159 euro al mese e 4 anni di garanzia (formula “Senza pensieri”, esempio riferito alla versione 1.0 TGI 90 CV), oppure da 99 euro al mese, sempre con (versione 1.0 TGI 90 CV Business). Seat Ibiza 1.0 MPI 80 CV Style : rate da 79 euro al mese, grazie agli ecoincentivi statali, e 4 anni di garanzia; Seat Ibiza 1.0 80 CV FR benzina da 99 euro al mese con ecoincentivi statali e 4 anni di garanzia inclusi; Seat Leon . La gamma ibrida viene proposta a marzo con rate a partire da 159 euro al mese (esempio riferito alla versione 1.0 eTSI Style 110 CV cambio automatico DSG) grazie agli ecoincentivi statali, con 4 anni di garanzia ; oppure, con la formula “Senza pensieri” che dà la possibilità di restituire la vettura anche dopo il primo mese, con rate che partono da 259 euro anticipo zero. Versioni FR eTSI ed FR e-Hybrid : rate da rispettivamente 179 e 199 euro al mese e 4 anni di garanzia. Gamma a metano : Seat Leon TGI da 159 euro al mese, oppure (FR) da 179 euro al mese, sempre con 4 anni di garanzia compresi nella promozione. Gamma diesel e benzina : l’offerta propone rate a partire da 149 euro al mese (esempio riferito alla versione 1.0 TSI 90 CV) e 4 anni di garanzia;

. La viene proposta a marzo con rate a partire da 159 euro al mese (esempio riferito alla versione 1.0 eTSI Style 110 CV cambio automatico DSG) grazie agli ecoincentivi statali, con 4 anni di ; oppure, con la che dà la possibilità di restituire la vettura anche dopo il primo mese, con rate che partono da 259 euro anticipo zero. Versioni FR ed FR : rate da rispettivamente 179 e 199 euro al mese e 4 anni di garanzia. Gamma : Seat Leon TGI da 159 euro al mese, oppure (FR) da 179 euro al mese, sempre con 4 anni di garanzia compresi nella promozione. Gamma : l’offerta propone rate a partire da 149 euro al mese (esempio riferito alla versione 1.0 TSI 90 CV) e 4 anni di garanzia; Seat Arona . Promozioni di marzo per la gamma benzina : allestimento Reference, rate a partire da 89 euro al mese; FR, da 119 euro al mese. Gamma a metano : formula “Senza pensieri”, grazie agli ecoincentivi statali in offerta da 159 euro al mese anticipo zero; versione TGI Style: rate da 119 euro al mese con gli ecoincentivi statali; versione FR 1.0 TGI 90 CV: con gli Ecoincentivi statali e rate da 129 euro al mese. Anche per Seat Arona vale la garanzia di 4 anni inclusa nelle offerte;

. Promozioni di marzo per la gamma : allestimento Reference, rate a partire da 89 euro al mese; FR, da 119 euro al mese. Gamma a : formula “Senza pensieri”, grazie agli statali in offerta da 159 euro al mese anticipo zero; versione TGI Style: rate da 119 euro al mese con gli ecoincentivi statali; versione FR 1.0 TGI 90 CV: con gli Ecoincentivi statali e rate da 129 euro al mese. Anche per Seat Arona vale la inclusa nelle offerte; Seat Ateca . Fino al 31 marzo: versioni benzina , in promozione da 169 euro al mese e 3.500 euro di anticipo (1.0 TSI 110 CV) o da 199 euro al mese e 4.500 euro di anticipo (Ateca 1.0 TSI 110 CV FR), oppure da 209 euro al mese con 4.800 euro di anticipo (Ateca 1.5 TSI FR) o da 219 euro al mese con 4.950 euro di anticipo (Ateca 1.5 TSI Xperience). Versioni turbodiesel : Seat Ateca 2.0 TDI Reference in offerta da 179 euro al mese (con ecoincentivi statali) e 3.900 euro di anticipo, oppure (Ateca FR 2.0 TDI 115 CV) da 219 euro al mese con 4.700 euro di anticipo;

. Fino al 31 marzo: versioni , in promozione da 169 euro al mese e 3.500 euro di anticipo (1.0 TSI 110 CV) o da 199 euro al mese e 4.500 euro di anticipo (Ateca 1.0 TSI 110 CV FR), oppure da 209 euro al mese con 4.800 euro di anticipo (Ateca 1.5 TSI FR) o da 219 euro al mese con 4.950 euro di anticipo (Ateca 1.5 TSI Xperience). Versioni : Seat Ateca 2.0 TDI Reference in offerta da 179 euro al mese (con ecoincentivi statali) e 3.900 euro di anticipo, oppure (Ateca FR 2.0 TDI 115 CV) da 219 euro al mese con 4.700 euro di anticipo; Seat Tarraco. A marzo 2021: versioni benzina a partire da 249 euro al mese e 4 anni di garanzia (1.5 TSI Style) o 299 euro al mese (1.5 TSI FR). Versioni turbodiesel: Tarraco Business 2.0 TDI DSG da 339 euro al mese, oppure (allestimento FR 150 CV) da 369 euro al mese; o ancora (FR 2.0 TDI 200 CV) da 409 euro al mese. Declinazione ibrida plug-in 1.4 e-Hybrid 245 CV: da 339 euro al mese.

Di seguito le offerte di marzo 2021 per la gamma Hybrid, in caso di accesso agli incentivi statali, con rottamazione di un veicolo con più di 10 anni di anzianità, omologato fino a Euro 4, e fino ad esaurimento fondi, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa.

Suzuki Swift 1.2 Hybrid Cool viene proposta da 13.390 euro;

viene proposta da 13.390 euro; Suzuki Ignis 1.2 Hybrid Cool in promozione da 13.250 euro;

in promozione da 13.250 euro; Suzuki Swift Sport 1.4 Hybrid è offerta da 19.950 euro;

è offerta da 19.950 euro; Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid Easy è in promozione da 18.600 euro;

è in promozione da 18.600 euro; Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Cool è in vendita da 19.650 euro;

è in vendita da 19.650 euro; Suzuki Swace 1.8 Hybrid Cool viene proposta da 23.400 euro;

viene proposta da 23.400 euro; Suzuki Across Plug-in. In promozione a 46.900 euro oppure 399 euro al mese e maxirata finale con la soluzione “Suzuki Solutions”.

Di serie su tutti i modelli: cerchi in lega, climatizzatore, schermo touch da 7”, infotainment a connettività compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto, videocamera posteriore, kit vivavoce a connettività Bluetooth con comandi al volante e sedili riscaldabili.

Toyota Aygo Connect . A marzo 2021, in promozione da 10.450 euro (fino a 4.700 euro di bonus in caso di rottamazione, con Bonus Toyota ed ecoincentivi statali) con finanziamento Pay per Drive Connected e rate da 99 euro al mese. Per la versione x-fun MT : fino a 4.250 euro di bonus rottamazione, con Bonus Toyota ed ecoincentivi statali; con finanziamento Pay per Drive Connected: prezzo-offerta da 10.450 euro e rate da 99 euro al mese;

. A marzo 2021, in da 10.450 euro (fino a 4.700 euro di bonus in caso di rottamazione, con ed ecoincentivi statali) con finanziamento e rate da 99 euro al mese. Per la versione : fino a 4.250 euro di bonus rottamazione, con Bonus Toyota ed ecoincentivi statali; con finanziamento Pay per Drive Connected: prezzo-offerta da 10.450 euro e rate da 99 euro al mese; Toyota Yaris Hybrid . Da 17.300 euro (anziché 22.000 euro), fino a 5.000 euro di bonus rottamazione con Hybrid Bonus Toyota ed ecoincentivi statali , e rate da 150 euro al mese con finanziamento Pay per Drive Connected;

. Da 17.300 euro (anziché 22.000 euro), fino a 5.000 euro di bonus rottamazione con ed , e rate da 150 euro al mese con finanziamento Pay per Drive Connected; Toyota Yaris . In promo da 13.800 euro anziché da 18.850 euro, fino a 5.000 euro di bonus rottamazione con Bonus Toyota ed ecoincentivi statali. Con finanziamento Pay per Drive Connected, rate da 115 euro al mese;

. In promo da 13.800 euro anziché da 18.850 euro, fino a 5.000 euro di bonus rottamazione con Bonus Toyota ed ecoincentivi statali. Con finanziamento Pay per Drive Connected, rate da 115 euro al mese; Toyota Corolla Hybrid . In offerta da 22.500 euro anziché 28.150 euro, fino a 6.500 euro di bonus rottamazione con Hybrid Bonus Toyota ed ecoincentivi statali. Con finanziamento Pay per Drive Connected, rate da 220 euro al mese. La variante Corolla Hybrid Touring Sports è in offerta da 23.500 euro (anziché 29.150 euro) con bonus fino a 6.500 euro in caso di rottamazione e rate da 245 euro al mese con Pay per Drive Connected. Toyota Corolla GR Sport : da 29.900 euro anziché 36.400 euro, con Hybrid Bonus Toyota ed ecoincentivi statali in caso di rottamazione; rate da 334 euro al mese con finanziamento Pay per Drive Connected;

. In offerta da 22.500 euro anziché 28.150 euro, fino a 6.500 euro di bonus rottamazione con Hybrid Bonus Toyota ed ecoincentivi statali. Con finanziamento Pay per Drive Connected, rate da 220 euro al mese. La variante è in offerta da 23.500 euro (anziché 29.150 euro) con bonus fino a 6.500 euro in caso di rottamazione e rate da 245 euro al mese con Pay per Drive Connected. : da 29.900 euro anziché 36.400 euro, con Hybrid Bonus Toyota ed ecoincentivi statali in caso di rottamazione; rate da 334 euro al mese con finanziamento Pay per Drive Connected; Toyota GR Supra . In promozione, a marzo 2021, a partire da 54.680 euro anziché da 55.900 euro con finanziamento Pay per Drive Connected (rate da 399 euro al mese e adeguamento del piano finanziario in funzione dei km percorsi);

. In promozione, a marzo 2021, a partire da 54.680 euro anziché da 55.900 euro con finanziamento Pay per Drive Connected (rate da 399 euro al mese e adeguamento del piano finanziario in funzione dei km percorsi); Toyota C-HR . In versione 1.8 Hybrid , prezzo-offerta da 24.500 euro anziché da 30.500 euro, con bonus rottamazione fino a 6.000 euro (Hybrid Bonus Toyota ed ecoincentivi statali) e rate da 240 euro al mese con Pay per Drive Connected. In versione 2.0 Hybrid Dynamic Force : prezzo promo 26.350 euro anziché 33.350 euro con bonus (Hybrid Bonus Toyota ed ecoincentivi statali) fino a 7.000 euro in caso di rottamazione, e rate da 290 euro al mese con Pay per Drive Connected. La variante C-HR Hybrid GR Sport viene proposta a 31.600 euro (anziché 37.600 euro) con fino a 7.000 euro di bonus rottamazione e rate da 346 euro al mese con Pay per Drive Connected;

. In versione , prezzo-offerta da 24.500 euro anziché da 30.500 euro, con bonus rottamazione fino a 6.000 euro (Hybrid Bonus Toyota ed ecoincentivi statali) e rate da 240 euro al mese con Pay per Drive Connected. In versione : prezzo promo 26.350 euro anziché 33.350 euro con bonus (Hybrid Bonus Toyota ed ecoincentivi statali) fino a 7.000 euro in caso di rottamazione, e rate da 290 euro al mese con Pay per Drive Connected. La variante viene proposta a 31.600 euro (anziché 37.600 euro) con fino a 7.000 euro di bonus rottamazione e rate da 346 euro al mese con Pay per Drive Connected; Toyota Rav4 Hybrid . A marzo 2021, in promo da 30.600 euro (anziché 36.600 euro) per la versione Dynamic Force 2WD con bonus rottamazione fino a 6.000 euro e rate da 230 euro al mese con Pay per Drive Connected. Variante Rav4 Hybrid Dynamic Force AWD-i : da 33.100 euro anziché 39.100 euro, fino a 6.000 euro di bonus rottamazione, rate da 250 euro al mese con Pay per Drive Connected. Versione Rav4 Plug-in : in offerta da 45.500 euro anziché da 55.500 euro, e fino a 11.000 euro di bonus rottamazione;

. A 2021, in promo da 30.600 euro (anziché 36.600 euro) per la versione con bonus rottamazione fino a 6.000 euro e rate da 230 euro al mese con Pay per Drive Connected. Variante : da 33.100 euro anziché 39.100 euro, fino a 6.000 euro di bonus rottamazione, rate da 250 euro al mese con Pay per Drive Connected. Versione : in offerta da 45.500 euro anziché da 55.500 euro, e fino a 11.000 euro di bonus rottamazione; Toyota Prius . L’offerta di marzo prevede un prezzo promozione di 24.400 euro anziché 30.400 euro, fino a 6.000 euro di bonus rottamazione, e rate da 245 euro al mese con finanziamento Pay per Drive Connected;

. L’offerta di marzo prevede un di 24.400 euro anziché 30.400 euro, fino a 6.000 euro di bonus rottamazione, e rate da 245 euro al mese con finanziamento Pay per Drive Connected; Toyota Prius+ . In offerta da 27.150 euro anziché 33.150 euro, fino a 6.000 euro di bonus rottamazione e finanziamento Pay per Drive Connected da 300 euro al mese;

. In offerta da 27.150 euro anziché 33.150 euro, fino a 6.000 euro di bonus rottamazione e finanziamento Pay per Drive Connected da 300 euro al mese; Toyota Prius Plug-in . A marzo 2021, in promozione da 31.850 euro anziché 42.850 euro, fino a 11.000 euro di bonus rottamazione e rate da 335 euro con finanziamento Pay per Drive Connected;

. A marzo 2021, in promozione da 31.850 euro anziché 42.850 euro, fino a 11.000 euro di bonus rottamazione e rate da 335 euro con finanziamento Pay per Drive Connected; Toyota Highlander . Il nuovo SUV viene, a marzo 2021, proposto da 47.200 euro anziché 52.200 euro, con Hybrid bonus fino a 7.000 euro per qualunque usato e Pay per Drive Connected con rate da 349 euro al mese;

. Il viene, a marzo 2021, proposto da 47.200 euro anziché 52.200 euro, con Hybrid bonus fino a 7.000 euro per e Pay per Drive Connected con rate da 349 euro al mese; Toyota Land Cruiser. A marzo, in offerta da 38.900 euro anziché 43.650 euro, e da 300 euro al mese con finanziamento Pay per Drive Connected che permette di adeguare il proprio piano finanziario in base ai km percorsi.

VW Up! . In promozione da 109 euro al mese con rottamazione;

. In promozione da 109 euro al mese con rottamazione; VW Eco-Up! . Da 139 euro al mese con rottamazione;

. Da 139 euro al mese con rottamazione; VW Polo . Da 139 euro al mese con rottamazione;

. Da 139 euro al mese con rottamazione; VW T-Cross . Da 129 euro al mese con rottamazione;

. Da 129 euro al mese con rottamazione; VW T-Roc . Da 149 euro al mese;

. Da 149 euro al mese; VW T-Roc Cabriolet . Da 219 euro al mese;

. Da 219 euro al mese; VW Golf 8 . Da 179 euro al mese con rottamazione;

. Da 179 euro al mese con rottamazione; VW Golf 8 eHybrid . Da 249 euro al mese con rottamazione;

. Da 249 euro al mese con rottamazione; VW Golf 8 TGI . Da 239 euro al mese con rottamazione;

. Da 239 euro al mese con rottamazione; VW Golf 8 Variant . Da 199 euro al mese con rottamazione;

. Da 199 euro al mese con rottamazione; VW Touran . Da 349 euro al mese con rottamazione;

. Da 349 euro al mese con rottamazione; VW Tiguan . Da 249 euro al mese con rottamazione;

. Da 249 euro al mese con rottamazione; VW Tiguan eHybrid . Da 269 euro al mese con rottamazione;

. Da 269 euro al mese con rottamazione; VW Passat Variant . Da 309 euro al mese con rottamazione;

. Da 309 euro al mese con rottamazione; VW Passat Variant GTE . Da 389 euro al mese con rottamazione;

. Da 389 euro al mese con rottamazione; VW Touareg eHybrid . Da 619 euro al mese;

. Da 619 euro al mese; VW ID.3 . Da 299 euro al mese con rottamazione;

. Da 299 euro al mese con rottamazione; VW ID.4. Da 399 euro al mese con rottamazione.