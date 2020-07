Incentivi: da Fca bonus fino a 10.000 euro anche senza rottamazione

Fino al 31 luglio, sostanziosa campagna di promozione commerciale per l’acquisto di una nuova Fiat, Jeep, Alfa Romeo o Lancia: tutti i dettagli.

L’obiettivo è chiaro: sostenere la ripartenza della filiera automotive nazionale, duramente colpita dalla pandemia da Covid-19 e che, a causa delle drammatiche settimane di lockdown, ha accusato un primo semestre in diminuzione del 46% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno.

Nel mese di giugno 2020 il mercato delle autovetture nuove ha fatto segnare, in Italia, una diminuzione del 23,13% in rapporto allo stesso mese dello scorso anno (un calo inferiore in confronto a marzo, aprile e maggio 2020: un trimestre che passerà tristemente alla storia per le enormi diminuzioni registrate nel nostro Paese): un primo timido spiraglio di luce dopo lunghi mesi di buio, e che va obiettivamente aiutato con nuove iniziative promozionali.

Per tutto luglio, Fca propone un sostanzioso programma di sconti all’acquisto di una nuova vettura Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Lancia. Nello specifico, e cifre alla mano, l’iniziativa prevede un bonus fino a 10.000 euro, anche senza rottamazione del proprio veicolo usato.

Ulteriori vantaggi, sottolinea Fca, si hanno con l’adesione al finanziamento Fca Bank che prevede anticipo zero e prima rata a gennaio 2021.

Nel dettaglio, indica una nota diffusa da Fca, la campagna di promozioni in vigore fino al prossimo 31 luglio – e accompagnata da una iniziativa di comunicazione multibrand – consente l’ottenimento immediato di un bonus di 7.000 euro, anche senza usato da rottamare. Queste le condizioni proposte:

anticipo zero

prima rata a gennaio 2021.

Con la medesima formula, le offerte Fiat permettono, ad esempio:

Fiat 500X in offerta a partire da 14.500 euro

a partire da 14.500 euro Fiat 500L a partire da 11.900 euro

a partire da 11.900 euro Fiat Tipo a partire da 11.900 euro.

Altrettanto vantaggioso è il ventaglio di promozioni che riguardano il marchio-simbolo dell’offroad per Fiat-Chrysler Automobiles.

Fino a 7.000 euro di bonus per Jeep Renegade e Jeep Compass , anche senza rottamazione, usufruendo del finanziamento Jeep Excellence by Fca Bank a 49 mesi, a condizioni zero anticipo e zero rate nel 2020

per e , anche senza rottamazione, usufruendo del finanziamento Jeep Excellence by Fca Bank a 49 mesi, a condizioni nel 2020 Fino a 7.000 di vantaggi disponibili anche per l’acquisto delle nuove declinazioni ibride plug-in Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe: i primi modelli Jeep equipaggiati con sistemi di alimentazione ibrida ricaricabile sono, analogamente all’offerta di cui sopra, finanziabili senza anticipo e con prima rata a gennaio 2021.

In più, Fca propone fino al 31 agosto 2020 ulteriori iniziative straordinarie rivolte all’acquisto di Jeep Grand Cherokee e Cherokee in pronta consegna. In questo caso, i bonus possono arrivare a, rispettivamente:

20.000 euro per Jeep Grand Cherokee

10.000 euro per Jeep Cherokee.

Il marchio del “Biscione”, che nel presente 2020 celebra i 110 anni dalla fondazione, presenta una altrettanto interessante soluzione finanziaria: i nuovi clienti che aderiscano al finanziamento Fca Bank hanno la possibilità di ottenere, su un’ampia selezione di Alfa Romeo Giulietta in pronta consegna, fino a 10.000 euro di bonus, anche senza usato da rottamare.

Il marchio-fashion di Fca mette in evidenza, fino al 31 luglio, fino a 4.000 euro di incentivo per Lancia Ypsilon, anche senza usato da rottamare.

