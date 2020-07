Offerte auto: le promozioni di luglio 2020

Anche all’inizio dell’estate le iniziative commerciali messe in atto dalle Case costruttrici sono varie ed ampie. Ecco tutti i dettagli.

L’”onda lunga” della pandemia da Coronavirus e le drammatiche settimane di lockdown incidono sull’intero comparto anche nel primo scorcio dell’estate 2020. Sebbene la produzione sia stata nuovamente avviata, dopo il periodo di stop forzato dovuto all’emergenza sanitaria, e la rete commerciale abbia già nella fase di “allontanamento” messo in atto nuove iniziative di promozione (anche affidandosi agli strumenti multimediali per gli appuntamenti, le consulenze e le vendite a distanza), i dati relativi alle nuove immatricolazioni continuano ad essere poco incoraggianti.

Giugno è stato negativo…

Nel mese di giugno che si è appena concluso, in effetti, il mercato delle autovetture nuove ha fatto segnare, in Italia, una diminuzione del 23,13% in rapporto a giugno 2019 (in termini assoluti, le auto immesse in circolazione sono state 132.457).

… Tuttavia meno dei tre mesi precedenti

Se, nel novero del primo semestre 2020, ciò ha contribuito ad un -46.09% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno, occorre tenere conto che i segnali maggiormente negativi si sono verificati a marzo, aprile e maggio 2020: un trimestre che passerà tristemente alla storia per le enormi diminuzioni registrate nel nostro Paese. I segnali di timida ripresa, dunque, sembrano esserci: è chiaro che occorrerà del tempo (e programmi politico-economici di adeguato sostegno al comparto dell’auto in Italia che “vale” il 6% del PIL nazionale); tuttavia, può essere che gradualmente i “segni meno” vadano pian piano assottigliandosi. Milioni di persone se lo augurano.

Volontà e necessità di rialzarsi

Le Case costruttrici nazionali ed estere, dal canto loro, proseguono le rispettive iniziative di promozione delle proprie lineup, in modo da invogliare i clienti a considerare nuovamente l’opportunità di acquistare una nuova auto. È quindi opportuno segnalare, anche per questo mese, le principali offerte commerciali proposte dai Costruttori, che aggiorniamo in maniera costante con l’arrivo di nuove soluzioni di sconti, vantaggi cliente, proposte di noleggio a lungo termine, piani tariffari ad hoc.

Le principali iniziative di luglio

Il “marchio dello Scorpione” offre, a luglio 2020, la gamma Abarth 595 in promozione da 199 euro al mese con prima rata nel 2021 e 1.000 euro di ulteriore riduzione su una selezione di esemplari in pronta consegna. Di seguito un esempio di iniziativa (valevole fino al 31 luglio 2020).

Abarth 595 145 CV: listino 21.200 euro; prezzo in promozione 18.300 euro. Esempio di finanziamento: 4.500 euro di anticipo, 43 rate mensili da 199 euro, prima rata a 180 giorni; valore futuro garantito pari alla rata finale residua di 7.916,84 euro. Importo totale del credito: 14.431,86 euro; importo totale dovuto: 16.488,84 euro (TAN fisso 3,95%, TAEG 5,92%); chilometraggio totale per la durata del finanziamento: 60.000 km, 0,05 euro per ogni km in più.

Anche il “Biscione” applica, per i propri clienti, l’offerta di pagamento con prima rata nel 2021: un modo per sostenere la ripresa del comparto, facendo leva sulla promozione. Di seguito le proposte Alfa Romeo del mese.

Alfa Romeo Stelvio : per la nuova declinazione 2020 del SUV, l’azienda propone un’offerta a 349 euro al mese (TAN fisso 3,99%, TAEG 8,79%), con leasing o finanziamento e polizza Furto-incendio inclusa e prima rata a gennaio 2021, prezzo in promozione 42.000 euro anziché 51.000 euro, 42 rate mensili e valore futuro garantito. Con LeasysMiles , Stelvio è in promozione a partire da 399 euro al mese (offerta riferita, a titolo di esempio, alla versione 2.2 160 CV Super due ruote motrici), con 48 mesi di locazione ed include una percorrenza di 1.000 Km

: per la nuova declinazione 2020 del SUV, l’azienda propone un’offerta a 349 euro al mese (TAN fisso 3,99%, TAEG 8,79%), con leasing o finanziamento e polizza Furto-incendio inclusa e prima rata a gennaio 2021, prezzo in promozione 42.000 euro anziché 51.000 euro, 42 rate mensili e valore futuro garantito. Con , Stelvio è in promozione a partire da 399 euro al mese (offerta riferita, a titolo di esempio, alla versione 2.2 160 CV Super due ruote motrici), con 48 mesi di locazione ed include una percorrenza di 1.000 Km Alfa Romeo Giulia : la nuova declinazione “Model Year 2020” viene proposta a luglio 2020, con soluzione “ Alfa Premium Lease ”, da 299 euro +IVA al mese (inclusi Rc Auto, polizza Furto-incendio e manutenzione Easy Care) e prima rata a 180 giorni;

: la nuova declinazione “Model Year 2020” viene proposta a luglio 2020, con soluzione “ ”, da 299 euro +IVA al mese (inclusi Rc Auto, polizza Furto-incendio e manutenzione Easy Care) e prima rata a 180 giorni; Alfa Romeo Giulietta: in promozione, fino al 31 luglio 2020, a partire da 199 euro al mese (prime 19 rate, poi 72 rate da 316 euro al mese) e prima rata a gennaio 2021.

Audi A1 : la versione 30 TFSI è in promozione, fino al 31 agosto 2020, con 5.761,98 euro di anticipo, 23 rate da 179 euro al mese, valore garantito (dopo due anni) di 14.253,73 euro per la restituzione, il riscatto del veicolo o la sua sostituzione. In alternativa c’è la formula noleggio che fino al 31 agosto prevede, per Audi A1, 3.423,19 euro di anticipo, 36 rate da 239 euro al mese, 3 anni di manutenzione e 3 anni di bollo ed Rc Auto

: la versione 30 TFSI è in promozione, fino al 31 agosto 2020, con 5.761,98 euro di anticipo, 23 rate da 179 euro al mese, valore garantito (dopo due anni) di 14.253,73 euro per la restituzione, il riscatto del veicolo o la sua sostituzione. In alternativa c’è la formula noleggio che fino al 31 agosto prevede, per Audi A1, 3.423,19 euro di anticipo, 36 rate da 239 euro al mese, 3 anni di manutenzione e 3 anni di bollo ed Rc Auto Audi A3 Sportback : in versione 30 TDI Business Advanced è in promozione, fino al 31 agosto 2020, con 9.405 euro di anticipo, 23 rate da 199 euro al mese e 15.750,58 euro di valore garantito dopo due anni per la restituzione, il riscatto del veicolo o la sua sostituzione. La medesima promozione per Audi A3 Sportback 35 TFSI S Tronic Business Advanced, con 10.484 euro di anticipo, 23 rate da 199 euro al mese e 19.678,11 euro di valore garantito dopo due anni. La formula noleggio prevede un anticipo di 7.621,38 euro (oppure 6.777,76 euro per la versione 35 TFSI S Tronic), 36 rate da 299 euro al mese, tre anni di manutenzione, bollo ed Rc Auto inclusi

: in versione 30 TDI Business Advanced è in promozione, fino al 31 agosto 2020, con 9.405 euro di anticipo, 23 rate da 199 euro al mese e 15.750,58 euro di valore garantito dopo due anni per la restituzione, il riscatto del veicolo o la sua sostituzione. La medesima promozione per Audi A3 Sportback 35 TFSI S Tronic Business Advanced, con 10.484 euro di anticipo, 23 rate da 199 euro al mese e 19.678,11 euro di valore garantito dopo due anni. La formula noleggio prevede un anticipo di 7.621,38 euro (oppure 6.777,76 euro per la versione 35 TFSI S Tronic), 36 rate da 299 euro al mese, tre anni di manutenzione, bollo ed Rc Auto inclusi Audi A4 : l’offerta, valida fino al 31 agosto 2020, propone la versione A4 Avant 35 TDI Business Advanced S Tronic a 41.138,66 euro “chiavi in mano” con 12.658,82 euro di anticipo, 35 rate da 299 euro al mese e 20.684,97 euro di valore garantito dopo tre anni; oppure, a noleggio, 8.175,34 euro di anticipo e 36 rate da 349 euro al mese con tre anni di manutenzione, bollo ed RC Auto

: l’offerta, valida fino al 31 agosto 2020, propone la versione A4 Avant 35 TDI Business Advanced S Tronic a 41.138,66 euro “chiavi in mano” con 12.658,82 euro di anticipo, 35 rate da 299 euro al mese e 20.684,97 euro di valore garantito dopo tre anni; oppure, a noleggio, 8.175,34 euro di anticipo e 36 rate da 349 euro al mese con tre anni di manutenzione, bollo ed RC Auto Audi A6 Avant : in versione 40 TDI Business Quattro S Tronic, la promozione prevede un prezzo di vendita di 52.610 euro “chiavi in mano”, 17.439,12 euro di anticipo, 35 rate da 359 euro al mese e 26.492,46 euro di valore garantito dopo tre anni per la restituzione, il riscatto del veicolo o la sua sostituzione. Oppure, in formula noleggio, con 10.357,34 euro di anticipo e 36 rate da 449 euro al mese con tre anni di manutenzione, bollo ed Rc Auto

: in versione 40 TDI Business Quattro S Tronic, la promozione prevede un prezzo di vendita di 52.610 euro “chiavi in mano”, 17.439,12 euro di anticipo, 35 rate da 359 euro al mese e 26.492,46 euro di valore garantito dopo tre anni per la restituzione, il riscatto del veicolo o la sua sostituzione. Oppure, in formula noleggio, con 10.357,34 euro di anticipo e 36 rate da 449 euro al mese con tre anni di manutenzione, bollo ed Rc Auto Audi Q2 : in configurazione 35 TFSI Admired (fari Full Led, cerchi da 18”, Audi Smartphone Interface, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e climatizzatore automatico bi-zona), in promozione fino al 31 agosto a 28.013,35 euro “chiavi in mano” con 9.246,88 euro di anticipo, 23 rate da 209 euro al mese e 15.357,45 euro di valore garantito dopo due anni per la restituzione, il riscatto del veicolo o la sua sostituzione

: in configurazione 35 TFSI Admired (fari Full Led, cerchi da 18”, Audi Smartphone Interface, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e climatizzatore automatico bi-zona), in promozione fino al 31 agosto a 28.013,35 euro “chiavi in mano” con 9.246,88 euro di anticipo, 23 rate da 209 euro al mese e 15.357,45 euro di valore garantito dopo due anni per la restituzione, il riscatto del veicolo o la sua sostituzione Audi Q3 : nella versione 35 TDI Business Advanced S Tronic (cerchi da 18”, Audi Virtual Cockpit, navigatore MMI Plus, Cruise Control adattivo ed un ampio assortimento di sistemi di assistenza alla guida) è in promozione, fino al 31 agosto 2020, a 39.309,55 euro “chiavi in mano” con 11.413,84 euro di anticipo, 23 rate da 269 euro al mese e 23.662 euro di valore garantito dopo due anni; in alternativa, la formula noleggio prevede un anticipo di 10.158,57 euro e 36 rate da 309 euro al mese con tre anni di manutenzione, bollo ed Rc Auto. In versione Q3 Sportback 35 TDI S Line edition S Tronic (cerchi da 19”, fari Full Led, navigatori MMI Plus con Audi Smartphone Interface e pacchetto assistenza) la promozione indica un prezzo “chiavi in mano” di 44.159,55 euro, 13.670,18 euro di anticipo, 23 rate da 269 euro al mese e 26.426,70 euro di valore garantito dopo due anni. In formula noleggio, 11.704,80 euro di anticipo e 36 rate da 319 euro al mese

: nella versione 35 TDI Business Advanced S Tronic (cerchi da 18”, Audi Virtual Cockpit, navigatore MMI Plus, Cruise Control adattivo ed un ampio assortimento di sistemi di assistenza alla guida) è in promozione, fino al 31 agosto 2020, a 39.309,55 euro “chiavi in mano” con 11.413,84 euro di anticipo, 23 rate da 269 euro al mese e 23.662 euro di valore garantito dopo due anni; in alternativa, la formula noleggio prevede un anticipo di 10.158,57 euro e 36 rate da 309 euro al mese con tre anni di manutenzione, bollo ed Rc Auto. In versione Q3 Sportback 35 TDI S Line edition S Tronic (cerchi da 19”, fari Full Led, navigatori MMI Plus con Audi Smartphone Interface e pacchetto assistenza) la promozione indica un prezzo “chiavi in mano” di 44.159,55 euro, 13.670,18 euro di anticipo, 23 rate da 269 euro al mese e 26.426,70 euro di valore garantito dopo due anni. In formula noleggio, 11.704,80 euro di anticipo e 36 rate da 319 euro al mese Audi Q5: nella variante 40 TDI S Line Plus quattro S Edition (sistema mild-hybrid, pacchetto S Line, fari Full Led e navigatore MMI) in vendita, fino al 31 agosto 2020, a 49.898,10 euro “chiavi in mano” con 16.459,86 euro di anticipo, 35 rate da 329 euro al mese e 25.038,85 euro di valore garantito dopo tre anni; con la formula noleggio, il piano prevede un anticipo di 9.739,50 euro e 36 rate da 389 euro al mese con tre anni di manutenzione, bollo ed Rc Auto.

La scelta di promozioni da parte del marchio di Monaco di Baviera è altrettanto ampia. Di seguito il dettaglio delle promozioni valevoli per il mese di luglio 2020.

Bmw Serie 1 : con la formula “ Bmw Why-Buy ” (che resterà valida fino al 30 settembre 2020), il modello di ingresso alla gamma bavarese viene proposto, negli esemplari in pronta consegna, a partire da 140 euro al mese con possibilità, dopo un anno, di cambiarla, restituirla o rifinanziarla a condizioni già concordate oppure, in offerta noleggio (formula all’-inclusive) e fino al 15 luglio 2020, con 36 rate da 346 euro al mese, 7.200 euro di anticipo ed un massimo di 45.000 km (esempi riferiti a Bmw Serie 1 116d MSport)

: con la formula “ ” (che resterà valida fino al 30 settembre 2020), il modello di ingresso alla gamma bavarese viene proposto, negli esemplari in pronta consegna, a partire da 140 euro al mese con possibilità, dopo un anno, di cambiarla, restituirla o rifinanziarla a condizioni già concordate oppure, in offerta noleggio (formula all’-inclusive) e fino al 15 luglio 2020, con 36 rate da 346 euro al mese, 7.200 euro di anticipo ed un massimo di 45.000 km (esempi riferiti a Bmw Serie 1 116d MSport) Bmw Serie 3 : la nuova generazione del modello-bestseller di Bmw è disponibile, nell’offerta finanziaria Bmw Why-Buy fino al 30 settembre 2020, a partire da 220 euro al mese (Bmw 320d xDrive M Sport) con 13.043 euro di anticipo e possibilità di cambiarla, restituirla o rifinanziarla a condizioni già concordate dopo il primo anno

: la nuova generazione del modello-bestseller di Bmw è disponibile, nell’offerta finanziaria Bmw Why-Buy fino al 30 settembre 2020, a partire da 220 euro al mese (Bmw 320d xDrive M Sport) con 13.043 euro di anticipo e possibilità di cambiarla, restituirla o rifinanziarla a condizioni già concordate dopo il primo anno Bmw Serie 3 Touring : con la medesima offerta finanziaria Bmw Why-Buy, viene proposta fino al 30 settembre 2020 a partire da 240 euro al mese per undici rate (12.631 euro di anticipo) e possibilità di cambiarla, restituirla o rifinanziarla dopo il primo anno; oppure, in noleggio a lungo termine e fino al 31 agosto per gli esemplari in pronta consegna, ai clienti in possesso di Partita Iva con canone mensile di 499 euro per 36 mesi, anticipo zero e 30.000 km

: con la medesima offerta finanziaria Bmw Why-Buy, viene proposta fino al 30 settembre 2020 a partire da 240 euro al mese per undici rate (12.631 euro di anticipo) e possibilità di cambiarla, restituirla o rifinanziarla dopo il primo anno; oppure, in noleggio a lungo termine e fino al 31 agosto per gli esemplari in pronta consegna, ai clienti in possesso di Partita Iva con canone mensile di 499 euro per 36 mesi, anticipo zero e 30.000 km Bmw X1 : fino al 30 settembre 2020, l’offerta finanziaria Bmw Why-Buy propone il “baby SUV” bavarese, in configurazione X1 sDrive 18d xLine, a partire da 150 euro al mese (per i primi undici mesi) per gli esemplari in pronta consegna e 7.003 euro di anticipo con possibilità di cambiarla, restituirla o rifinanziarla a condizioni già concordate dopo il primo anno. Oppure, in offerta di noleggio a lungo termine all-inclusive, fino al 15 luglio 2020 per le vetture in pronta consegna ad un canone mensile di 398 euro IVA compresa

: fino al 30 settembre 2020, l’offerta finanziaria Bmw Why-Buy propone il “baby SUV” bavarese, in configurazione X1 sDrive 18d xLine, a partire da 150 euro al mese (per i primi undici mesi) per gli esemplari in pronta consegna e 7.003 euro di anticipo con possibilità di cambiarla, restituirla o rifinanziarla a condizioni già concordate dopo il primo anno. Oppure, in offerta di noleggio a lungo termine all-inclusive, fino al 15 luglio 2020 per le vetture in pronta consegna ad un canone mensile di 398 euro IVA compresa Bmw X2 : l’offerta finanziaria Bmw Why-Buy propone, fino al 30 settembre e per gli esemplari in pronta consegna, Bmw X2 sDrive 18d M Sport X a partire da 170 euro al mese; oppure, fino al 15 luglio per le vetture in pronta consegna, ad un canone mensile di 469 euro IVA compresa

: l’offerta finanziaria Bmw Why-Buy propone, fino al 30 settembre e per gli esemplari in pronta consegna, Bmw X2 sDrive 18d M Sport X a partire da 170 euro al mese; oppure, fino al 15 luglio per le vetture in pronta consegna, ad un canone mensile di 469 euro IVA compresa Bmw X3 : in offerta Bmw Why-Buy, fino al 30 settembre per gli esemplari in pronta consegna, a partire da 215 euro al mese (versione X3 xDrive 20d xLine) e, fino al 15 luglio 2020, in offerta noleggio (sempre per vetture in pronta consegna), con un canone mensile da 499 euro IVA compresa

: in offerta Bmw Why-Buy, fino al 30 settembre per gli esemplari in pronta consegna, a partire da 215 euro al mese (versione X3 xDrive 20d xLine) e, fino al 15 luglio 2020, in offerta noleggio (sempre per vetture in pronta consegna), con un canone mensile da 499 euro IVA compresa Bmw X4 : l’offerta Bmw Why-Buy rende disponibile, fino al 30 settembre 2020, la gamma del SUV di fascia media bavarese a partire da 260 euro al mese (proposta riferita alla configurazione X4 xDrive 20d M Sport X)

: l’offerta Bmw Why-Buy rende disponibile, fino al 30 settembre 2020, la gamma del SUV di fascia media bavarese a partire da 260 euro al mese (proposta riferita alla configurazione X4 xDrive 20d M Sport X) Bmw X5: fino al 30 settembre 2020, in offerta Bmw Why-Buy a partire da 330 euro al mese (importo riferito alla versione X5 xDrive 30d M Sport) per vetture in pronta consegna.

Proseguono anche a luglio 2020 le promozioni organizzate dal marchio del “Double Chevron”. Di seguito le offerte in dettaglio.

Citroen C1 : da 8.150 euro con anticipo zero, prima rata a ottobre 2020, 45 rate mensili da 165 euro e valore futuro garantito; oppure con finanziamento in vendita a 9.000 euro in promozione

: da 8.150 euro con anticipo zero, prima rata a ottobre 2020, 45 rate mensili da 165 euro e valore futuro garantito; oppure con finanziamento in vendita a 9.000 euro in promozione Citroen C3 : anticipo zero, prima rata a ottobre 2020, 45 rate mensili da 139 euro e valore futuro garantito (offerta riferita al modello Live 83 CV S&S)

: anticipo zero, prima rata a ottobre 2020, 45 rate mensili da 139 euro e valore futuro garantito (offerta riferita al modello Live 83 CV S&S) Citroen C3 Aircross : da 13.950 euro, anticipo zero, prima rata a ottobre 2020, 45 rate mensili da 199 euro e valore futuro garantito (promozione riferita al modello PureTech 110 CV Live)

: da 13.950 euro, anticipo zero, prima rata a ottobre 2020, 45 rate mensili da 199 euro e valore futuro garantito (promozione riferita al modello PureTech 110 CV Live) Citroen C4 Cactus : da 14.500 euro anticipo zero, prima rata a ottobre, 45 rate mensili da 240 euro e valore futuro garantito

: da 14.500 euro anticipo zero, prima rata a ottobre, 45 rate mensili da 240 euro e valore futuro garantito Citroen C4 Spacetourer : da 20.350 euro con anticipo zero, prima rata a ottobre 2020 e 45 rate mensili da 339 euro

: da 20.350 euro con anticipo zero, prima rata a ottobre 2020 e 45 rate mensili da 339 euro Citroen C5 Aircross : da 19.950 euro, anticipo zero, prima rata a ottobre 2020, 45 rate mensili da 299 euro e valore futuro garantito (offerta riferita a C5 Aircross Live Puretech 130 CV S&S)

: da 19.950 euro, anticipo zero, prima rata a ottobre 2020, 45 rate mensili da 299 euro e valore futuro garantito (offerta riferita a C5 Aircross Live Puretech 130 CV S&S) Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-in : a 34.900 euro (al netto dell’Ecobonus statale), 6.500 euro di anticipo, prima rata a ottobre 2020, 45 rate mensili da 325 euro e valore futuro garantito

: a 34.900 euro (al netto dell’Ecobonus statale), 6.500 euro di anticipo, prima rata a ottobre 2020, 45 rate mensili da 325 euro e valore futuro garantito Citroen Berlingo: da 17.450 euro, anticipo zero, prima rata a ottobre 2020, 45 rate mensili da 275 euro e valore futuro garantito.

Il marchio romeno da lungo tempo nell’orbita Renault Groupe organizza la promozione “Super Ripartenza Dacia”, che prevede sei rate scontate ad 1 euro ciascuna (importi che vengono devoluti alla Protezione Civile). Di seguito il dettaglio delle offerte.

Dacia Duster : a luglio 2020 proposta a partire da 150 euro al mese (esempio riferito a Duster Access 4×2 1.0 TCe 100 in promozione a 12.400 euro “chiavi in mano”), 4 rate iniziali e 2 finali da 1 euro l’una, 54 rate da 149,23 euro e valore futuro garantito

: a luglio 2020 proposta a partire da 150 euro al mese (esempio riferito a Duster Access 4×2 1.0 TCe 100 in promozione a 12.400 euro “chiavi in mano”), 4 rate iniziali e 2 finali da 1 euro l’una, 54 rate da 149,23 euro e valore futuro garantito Dacia Sandero Streetway : oltre all’offerta di sei rate ad 1 euro ciascuna, l’offerta (riferita, a titolo di esempio, alla versione Sandero Streetway Access 1.0 SCe 75 CV a 7.950 euro “chiavi in mano”) prevede 60 rate da 89,50 euro ciascuna e valore futuro garantito

: oltre all’offerta di sei rate ad 1 euro ciascuna, l’offerta (riferita, a titolo di esempio, alla versione Sandero Streetway Access 1.0 SCe 75 CV a 7.950 euro “chiavi in mano”) prevede 60 rate da 89,50 euro ciascuna e valore futuro garantito Dacia Sandero Stepway : l’offerta di luglio 2020 conferma le sei rate da 1 euro l’una, più (esempio riferito al modello 1.0 SCe 75 CV a 10.650 euro “chiavi in mano”) 60 rate da 129,48 euro e valore futuro garantito

: l’offerta di luglio 2020 conferma le sei rate da 1 euro l’una, più (esempio riferito al modello 1.0 SCe 75 CV a 10.650 euro “chiavi in mano”) 60 rate da 129,48 euro e valore futuro garantito Dacia Lodgy: a luglio 2020 viene proposta da 180 euro al mese (60 rate) più 6 rate a 1 euro l’una e 13.900 euro “chiavi in mano” con valore futuro garantito.

Due le promozioni in vigore nell’estate 2020: “DR Flex” e “DR Jump“, entrambe valide fino al 31 agosto 2020.

DR 5.0: con DR Flex, lo “Sport Utility” italo-cinese che fa parte della lineup di alta gamma DR è in vendita a 18.900 euro di listino, 3.000 di anticipo e 60 rate da 301,10 euro al mese (TAN 6,12%; TAEG 6,12%) con possibilità di variare per tre volte l’imposto della rata (comunicandolo tramite sito Web corporate o Sms); con DR Jump, l’offerta prevede i medesimi importi di vendita e di anticipo, e due differenti “step” di rate: 24 mensilità da 162 euro (TAN 6,95, TAEG 8,11%) e 60 rate da 290,10 euro, e possibilità di iniziare a pagare dopo l’estate.

DS 3 Crossback : con la formula “ StyleDrive ” (TAN 5,99%, TAEG 7,59%) il compact crossover alto di gamma francese viene proposto (versione PureTech 100 in allestimento So Chic) in 35 rate mensili da 179 euro, 6.170 euro di anticipo e valore futuro garantito; oppure (DS3 Crossback E-Tense So Chic) in 35 rate mensili da 325 euro, 5.400 euro di anticipo e valore futuro garantito. I medesimi modelli sono in promozione, con formula noleggio “ Free2Move Lease ”, con rispettivamente un primo canone di 4.963 euro IVA compresa e 35 canoni mensili da 290 euro (IVA compresa), e 4.535 euro iniziali più 35 canoni mensili da 310 euro

: con la formula “ ” (TAN 5,99%, TAEG 7,59%) il compact crossover alto di gamma francese viene proposto (versione PureTech 100 in allestimento So Chic) in 35 rate mensili da 179 euro, 6.170 euro di anticipo e valore futuro garantito; oppure (DS3 Crossback E-Tense So Chic) in 35 rate mensili da 325 euro, 5.400 euro di anticipo e valore futuro garantito. I medesimi modelli sono in promozione, con formula noleggio “ ”, con rispettivamente un primo canone di 4.963 euro IVA compresa e 35 canoni mensili da 290 euro (IVA compresa), e 4.535 euro iniziali più 35 canoni mensili da 310 euro DS7 Crossback: il SUV di alta gamma è disponibile, a luglio 2020, con la formula “Style Drive” (TAN 5,99% TAEG 7,10%) a 299 euro al mese, oppure (E-Tense) a 495 euro al mese. In alternativa, l’offerta di noleggio “Free2Move Lease” propone la gamma DS7 Crossback da, rispettivamente, 350 euro al mese e 450 euro al mese (E-Tense).

Decisamente articolato, come del resto messo in evidenza dagli altri “brand” che fanno capo ad Fca, il panorama delle offerte della capogruppo Fiat. Di seguito il dettaglio delle promozioni di luglio 2020.

Fiat 500 : in vendita a 12.560 euro (oppure 11.060 euro con finanziamento Contributo Prezzo MiniRata Be-Hybrid di FCA Bank ), la versione 1.0 70 CV Hybrid Pop è in promozione con anticipo zero, prima rata a 180 giorni, prime 19 rate mensili a 119,93 euro e 72 rate successive da 190,54 euro

: in vendita a 12.560 euro (oppure 11.060 euro con finanziamento ), la versione 1.0 70 CV Hybrid Pop è in promozione con anticipo zero, prima rata a 180 giorni, prime 19 rate mensili a 119,93 euro e 72 rate successive da 190,54 euro Fiat 500L : in promozione (variante 1.4 95 CV) a 14.000 euro oppure 12.300 euro (con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank ) ad anticipo zero, prima rata a 180 giorni, prime 19 rate mensili da 132,33 euro e 72 rate successive a 210,46 euro

: in promozione (variante 1.4 95 CV) a 14.000 euro oppure 12.300 euro (con finanziamento ) ad anticipo zero, prima rata a 180 giorni, prime 19 rate mensili da 132,33 euro e 72 rate successive a 210,46 euro Fiat 500X : fino al 31 luglio, su un numero limitato di vetture in pronta consegna, in promozione a 19.400 euro oppure 17.700 solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank; anticipo zero, prima rata a 180 giorni, prime 19 rate mensili da 186,33 euro e 72 rate successive a 297,22 euro. La seconda offerta per Fiat 500X (esempio: 1.0 120 CV Urban) prevede l’importo di vendita di 16.400 oppure 14.700 euro solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank, anticipo zero, prima rata a 180 giorni, prime 19 rate mensili da 156,33 euro e 72 rate successive da 249,02 euro

: fino al 31 luglio, su un numero limitato di vetture in pronta consegna, in promozione a 19.400 euro oppure 17.700 solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank; anticipo zero, prima rata a 180 giorni, prime 19 rate mensili da 186,33 euro e 72 rate successive a 297,22 euro. La seconda offerta per Fiat 500X (esempio: 1.0 120 CV Urban) prevede l’importo di vendita di 16.400 oppure 14.700 euro solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank, anticipo zero, prima rata a 180 giorni, prime 19 rate mensili da 156,33 euro e 72 rate successive da 249,02 euro Fiat Panda : la “segmento A” da lungo tempo bestseller in Italia viene proposta, a luglio 2020, nella formula zero anticipo, zero rate 2020, prima rata a 180 giorni con prime 19 rate mensili da 90 euro poi le successive 72 rate da 142 euro; il prezzo-promozione è di 9.550 euro oppure 8.050 euro solo con finanziamento Contributo Prezzo MiniRata di FCA Bank (esempi riferiti alla versione 1.9 69 CV Pop). Fiat Panda Hybrid è in offerta da 9.900 euro con zero anticipo e zero rate nel 2020; per Fiat Panda Trussardi Hybrid, l’offerta prevede zero anticipo, zero rate nel 2020 e prime 19 rate da 145 euro al mese poi 72 rate da 231 euro; per Fiat Panda 4×4, la formula propone zero anticipo, zero rate nel 2020 poi prime 19 rate da 139 euro al mese e le successive 72 da 221 euro al mese

: la “segmento A” da lungo tempo bestseller in Italia viene proposta, a luglio 2020, nella formula zero anticipo, zero rate 2020, prima rata a 180 giorni con prime 19 rate mensili da 90 euro poi le successive 72 rate da 142 euro; il prezzo-promozione è di 9.550 euro oppure 8.050 euro solo con finanziamento Contributo Prezzo MiniRata di FCA Bank (esempi riferiti alla versione 1.9 69 CV Pop). è in offerta da 9.900 euro con zero anticipo e zero rate nel 2020; per Fiat Panda Trussardi Hybrid, l’offerta prevede zero anticipo, zero rate nel 2020 e prime 19 rate da 145 euro al mese poi 72 rate da 231 euro; per Fiat Panda 4×4, la formula propone zero anticipo, zero rate nel 2020 poi prime 19 rate da 139 euro al mese e le successive 72 da 221 euro al mese Fiat Tipo: quattro le proposte commerciali di luglio 2019: Fiat Tipo Station Wagon More da 13.500 euro con zero anticipo e zero rate nel 2020, Fiat Tipo Street More 4 porte da 11.200 euro con zero anticipo e zero rate 2020, Fiat Tipo Sport More da 16.600 euro con zero anticipo e zero rate 2020 e Fiat Tipo Street More da 12.300 euro con zero anticipo e zero rate 2020.

Ford Fiesta : da 12.150 euro con finanziamento Idea Ford , o da 13.150 in promozione. Con IdeaFlexi Anticipo Zero e 131 euro al mese per il primo anno, poi 238 euro al mese dal secondo anno. Varie formule di promozione e finanziamento sono previste per le configurazioni Fiesta Connect, Fiesta Connect GPL, Fiesta Titanium, Fiesta Titanium GPL, Fiesta ST-Line, Fiesta Active e Fiesta Vignale

: da 12.150 euro con , o da 13.150 in promozione. Con e 131 euro al mese per il primo anno, poi 238 euro al mese dal secondo anno. Varie formule di promozione e finanziamento sono previste per le configurazioni Fiesta Connect, Fiesta Connect GPL, Fiesta Titanium, Fiesta Titanium GPL, Fiesta ST-Line, Fiesta Active e Fiesta Vignale Ford EcoSport : in configurazione Connect, la promozione prevede 5.000 euro di ecoincentivi Ford (prezzo di vendita del modello 1.0 EcoBoost 100 CV: 16.250 euro con finanziamento Idea Ford o 17.250 euro senza finanziamento) e, con formula IdeaFlexi, anticipo zero, 36 rate, 173 euro al mese per il primo anno e 339 euro al mese dal secondo anno. Ulteriori iniziative promozionali vengono offerte per gli allestimenti EcoSport Titanium ed EcoSport ST-Line

: in configurazione Connect, la promozione prevede 5.000 euro di ecoincentivi Ford (prezzo di vendita del modello 1.0 EcoBoost 100 CV: 16.250 euro con finanziamento Idea Ford o 17.250 euro senza finanziamento) e, con formula IdeaFlexi, anticipo zero, 36 rate, 173 euro al mese per il primo anno e 339 euro al mese dal secondo anno. Ulteriori iniziative promozionali vengono offerte per gli allestimenti EcoSport Titanium ed EcoSport ST-Line Ford Puma : con IdeaFlexi Anticipo Zero, la configurazione Titanium viene proposta, fino al 31 luglio 2020, a 189 euro al mese per il primo anno e 333 euro al mese dal secondo anno; analoghe iniziative di promozione riguardano le varianti Puma Titanium EcoBoost Hybrid, Puma Titanium EcoBlue, Puma Titanium X, Puma Titanium EcoBoost Hybrid, Puma Titanium X EcoBlue, Puma ST-Line, Puma ST-Line EcoBoost Hybrid, Puma ST-Line EcoBlue, Puma ST-Line X, Puma ST-Line XEcoBoost Hybrid, Puma ST-Line XEcoBlue

: con IdeaFlexi Anticipo Zero, la configurazione Titanium viene proposta, fino al 31 luglio 2020, a 189 euro al mese per il primo anno e 333 euro al mese dal secondo anno; analoghe iniziative di promozione riguardano le varianti Puma Titanium EcoBoost Hybrid, Puma Titanium EcoBlue, Puma Titanium X, Puma Titanium EcoBoost Hybrid, Puma Titanium X EcoBlue, Puma ST-Line, Puma ST-Line EcoBoost Hybrid, Puma ST-Line EcoBlue, Puma ST-Line X, Puma ST-Line XEcoBoost Hybrid, Puma ST-Line XEcoBlue Ford Tourneo Connect : con 5.550 euro di Ecoincentivi Ford , viene proposto a luglio 2020 da 22.950 euro (Titanium 1.5 TDCi EcoBlue 120CV) con finanziamento Idea Ford, oppure da 23.700 euro in promozione senza finanziamento

: con 5.550 euro di , viene proposto a luglio 2020 da 22.950 euro (Titanium 1.5 TDCi EcoBlue 120CV) con finanziamento Idea Ford, oppure da 23.700 euro in promozione senza finanziamento Ford Kuga: la configurazione Titanium offre (versione 1.5 EcoBoost 150 CV 2WD) il medium-SUV con formula di finanziamento IdeaFord ad anticipo zero, 415 euro al mese per 36 mesi; altre iniziative promozionali riguardano gli allestimenti Kuga Titanium Hybrid, Kuga Titanium X, Kuga Titatium X Hybrid, Kuga ST-Line, Kuga ST-Line Hybrid, Kuga ST-Line X, Kuga ST-Line XHybrid, Kuga Vignale e Kuga Vignale Hybrid.

Il marchio-simbolo dell’offroad “made in USA”, da diverso tempo anche “italiano” per stabilimenti di produzione e gradimento da parte del mercato, propone un ampio catalogo di offerte per l’estate 2020.

Jeep Renegade : in versione benzina 120 CV viene proposta in finanziamento da 299 euro al mese con zero anticipo e zero rate per tutto il 2020, con prima rata a gennaio 2021. A luglio c’è, inoltre, Jeep Renegade Summer Edition con Hotspot wi-fi e full led pack in omaggio. Con la formula finanziamento, Jeep Renegade è disponibile con zero anticipo, rate da 249 euro al mese, e Jeep Miles (si pagano soltanto i km percorsi, con 1.000 km compresi nell’offerta). La formula a noleggio prevede un canone di 199 euro al mese con Noleggio Chiaro

: in versione benzina 120 CV viene proposta in da 299 euro al mese con zero anticipo e zero rate per tutto il 2020, con prima rata a gennaio 2021. A luglio c’è, inoltre, Jeep Renegade Summer Edition con Hotspot wi-fi e full led pack in omaggio. Con la formula finanziamento, Jeep Renegade è disponibile con zero anticipo, rate da 249 euro al mese, e (si pagano soltanto i km percorsi, con 1.000 km compresi nell’offerta). La formula prevede un canone di 199 euro al mese con Noleggio Chiaro Jeep Compass : da 369 euro al mese con zero anticipo e prima rata a gennaio 2021. A noleggio, zero anticipo, da 279 euro al mese e Jeep Miles, oppure Jeep Compass Limited a 249 euro al mese con Noleggio Chiaro

: da 369 euro al mese con zero anticipo e prima rata a gennaio 2021. A noleggio, zero anticipo, da 279 euro al mese e Jeep Miles, oppure Jeep Compass Limited a 249 euro al mese con Noleggio Chiaro Jeep Cherokee : in configurazione Overland fino a 10.000 euro di sconto e tutto di serie a partire da 349 euro al mese con prima rata a gennaio 2021; oppure in promozione da 35.500 euro con fari Full Led, telecamera posteriore di parcheggio e integrazione smartphone

: in configurazione Overland fino a 10.000 euro di sconto e tutto di serie a partire da 349 euro al mese con prima rata a gennaio 2021; oppure in promozione da 35.500 euro con fari Full Led, telecamera posteriore di parcheggio e integrazione smartphone Jeep Grand Cherokee : con finanziamento, il SUV alto di gamma viene proposto con uno sconto fino a 20.000 euro, da 399 euro al mese e prima rata a gennaio 2021; oppure, con Jeep Free a 25.000 euro e, dopo due anni, possibilità di tenere, cambiare o restituire l’auto

: con finanziamento, il SUV alto di gamma viene proposto con uno sconto fino a 20.000 euro, da 399 euro al mese e prima rata a gennaio 2021; oppure, con a 25.000 euro e, dopo due anni, possibilità di tenere, cambiare o restituire l’auto Jeep Wrangler: due le formule di finanziamento, cioè da 399 euro al mese con Jeep Excellence e prima rata a gennaio 2021, oppure con Jeep Free a 18.000 euro, senza rate mensili e dopo due anni, possibilità di tenere, cambiare o restituire l’auto.

Il competitivo marchio coreano offre, a luglio 2020, una interessante offerta per il nuovo assortimento ad alimentazione elettrica. Di seguito tutti i dettagli.

Kia e-Niro e Kia e-Soul: con l’offerta #GoElectric (7 anni di garanzia a chilometraggio illimitato, 7 anni di manutenzione programmata, 7 anni di traffico UVO Connect), la proposta rende disponibili le varianti “zero emission” da 229 euro al mese con prezzo promozionale di 29.850 euro e 29.350 euro (versioni 39,2 kWh).

Per la longeva “segmento B” Ypsilon, da diverso tempo rimasta ultimo baluardo del nobile marchio torinese, le offerte di luglio 2020 riguardano la configurazione Ecochic, proposta come segue:

Lancia Ypsilon Hybrid Ecochic: zero anticipo e zero rate fino al 2021, poi prime 19 rate da 115 euro e successive 72 rate da 183 euro

Lancia Ypsilon Ecochic GPL: zero anticipo e zero rate fino al 2021, poi prime 19 rate da 130 euro e successive 72 rate da 206 euro

Lancia Ypsilon Ecochic Metano: zero anticipo e zero rate fino al 2021, poi prime 19 rate da 147 euro e successive 72 rate da 233 euro.

Il marchio alto di gamma di Toyota Group propone, a luglio 2020, una serie di Hybrid Bonus, dedicati alla promozione della lineup elettrificata.

Lexus UX Hybrid : 5.500 euro di ecoincentivo

: 5.500 euro di ecoincentivo Lexus NX Hybrid : 8.000 euro di ecoincentivo

: 8.000 euro di ecoincentivo Lexus ES Hybrid : 8.500 euro

: 8.500 euro Lexus RX Hybrid : 7.000 euro

: 7.000 euro Lexus RX L Hybrid: 7.000 euro.

Piuttosto interessante, in quanto conferma l’approccio “low budget” (ma non “povero” per contenuti) da sempre intrapreso dal colosso indiano, il ventaglio delle offerte di luglio 2020.

Mahindra Kuv100 NXT : in promo a 9.900 euro (versione K6+ NXT) o 11.990 (K8 NXT) con finanziamento “Formula Vantaggi Mahindra” che prevede la prima rata dopo sei mesi e 72 rate da 172,80 euro al mese

: in promo a 9.900 euro (versione K6+ NXT) o 11.990 (K8 NXT) con finanziamento “Formula Vantaggi Mahindra” che prevede la prima rata dopo sei mesi e 72 rate da 172,80 euro al mese Mahindra Kuv100 : in promozione a 10.990 euro con anticipo zero e tre anni di assicurazione Furto-incendio compresa, da 172,60 euro al mese in 84 rate mensili

: in promozione a 10.990 euro con anticipo zero e tre anni di assicurazione Furto-incendio compresa, da 172,60 euro al mese in 84 rate mensili Mahindra Xuv500: in offerta a 19.990 euro con “Formula Vantaggi Mahindra” che prevede 5.280 euro di anticipo e 79 rate mensili da 259 euro.

Sono numerose le offerte da parte del marchio di Hiroshima per luglio 2020: su tutte, da segnalare l’iniziativa “Back to Drive Pack”, con estensione di garanzia “Mazda Best5” e programma di manutenzione “Mazda ServicePlus” in omaggio e prima rata da gennaio 2021. Di seguito i principali dettagli.

Mazda2 : la recentemente aggiornata “compact” ad alimentazione ibrida viene proposta, fino al 31 luglio, con un vantaggio cliente di 1.800 euro (in caso di permuta o rottamazione), portando così il prezzo di vendita a 16.000 euro. L’offerta prevede un anticipo di 4.420 euro, 35 rate da 195 euro al mese e valore futuro garantito

: la recentemente aggiornata “compact” ad alimentazione ibrida viene proposta, fino al 31 luglio, con un vantaggio cliente di 1.800 euro (in caso di permuta o rottamazione), portando così il prezzo di vendita a 16.000 euro. L’offerta prevede un anticipo di 4.420 euro, 35 rate da 195 euro al mese e valore futuro garantito Mazda CX-30 : con “Back to Drive Pack”, il compact-SUV è in promozione da 239 euro al mese in 35 rate (la prima a gennaio 2021) e ad un prezzo promo di 23.350 euro in caso di permuta o rottamazione, e valore futuro garantito

: con “Back to Drive Pack”, il compact-SUV è in promozione da 239 euro al mese in 35 rate (la prima a gennaio 2021) e ad un prezzo promo di 23.350 euro in caso di permuta o rottamazione, e valore futuro garantito Mazda3 : la “media-premium” di Hiroshima è offerta ad un prezzo promozionale a partire da 23.700 euro, 35 rate mensili da 218,67 euro (con prima rata nel 2021) e valore futuro garantito

: la “media-premium” di Hiroshima è offerta ad un prezzo promozionale a partire da 23.700 euro, 35 rate mensili da 218,67 euro (con prima rata nel 2021) e valore futuro garantito Mazda CX-3 : anche il city-crossover rientra nelle proposte “Back to Drive Pack”. A luglio è in prezzo promo che parte da 22.900 euro, 35 rate mensili da 198 euro (prima rata a gennaio 2021) e valore futuro garantito

: anche il city-crossover rientra nelle proposte “Back to Drive Pack”. A luglio è in prezzo promo che parte da 22.900 euro, 35 rate mensili da 198 euro (prima rata a gennaio 2021) e valore futuro garantito Mazda CX-5 : per il medium-Sport Utility, l’offerta di luglio prevede un prezzo promo a partire da 32.350 euro, 35 rate da 275 euro al mese (con prima rata a gennaio 2021) e valore futuro garantito

: per il medium-Sport Utility, l’offerta di luglio prevede un prezzo promo a partire da 32.350 euro, 35 rate da 275 euro al mese (con prima rata a gennaio 2021) e valore futuro garantito Mazda6 : offerta “Back to Drive Pack” anche per la “ammiraglia”. Nello specifico, il prezzo in promozione parte da 28.500 euro anziché 33.800 euro, 35 rate mensili da 289 euro (prima rata a gennaio 2021) e valore futuro garantito

: offerta “Back to Drive Pack” anche per la “ammiraglia”. Nello specifico, il prezzo in promozione parte da 28.500 euro anziché 33.800 euro, 35 rate mensili da 289 euro (prima rata a gennaio 2021) e valore futuro garantito Mazda MX-5 : la spider più longeva e più venduta di sempre è in promozione, a luglio 2020, a partire da 31.900 euro anziché 33.500 euro, 35 rate mensili da 289 euro (prima rata a gennaio 2021) e valore futuro garantito. In alternativa è disponibile l’iniziativa “Get&Drive”

: la spider più longeva e più venduta di sempre è in promozione, a luglio 2020, a partire da 31.900 euro anziché 33.500 euro, 35 rate mensili da 289 euro (prima rata a gennaio 2021) e valore futuro garantito. In alternativa è disponibile l’iniziativa “Get&Drive” Mazda MX-5 RF : la roadster-coupé a tettuccio rigido retrattile viene offerta, a luglio, in promozione a partire da 38.600 euro, con formula “Get&Drive” che prevede 19.300 euro di anticipo ed un finanziamento di 19.300 euro, 24 rate a 0 euro, valore futuro garantito e dopo due anni possibilità di tenerla, sostituirla o restituirla

: la roadster-coupé a tettuccio rigido retrattile viene offerta, a luglio, in promozione a partire da 38.600 euro, con formula “Get&Drive” che prevede 19.300 euro di anticipo ed un finanziamento di 19.300 euro, 24 rate a 0 euro, valore futuro garantito e dopo due anni possibilità di tenerla, sostituirla o restituirla Mazda MX-30: il nuovissimo SUV 100% elettrico che contrassegna l’ingresso di Mazda nel settore “zero emission” viene, a luglio 2020, proposto in offerta “Mazda Advantage”: prezzo promo 28.900 euro (al netto dell’Ecobonus ministeriale con rottamazione), 6.170 euro di anticipo, 36 rate da 329 euro ognuna e valore futuro garantito.

Il marchio di Oxford applica alla propria gamma la formula promozionale “Why-Buy” proposta dalla capogruppo Bmw. di seguito i dettagli dell’offerta.

Mini Cooper 3 porte Baker Street Edition : a luglio 2020, con finanziamento “ Mini Free ” ad un prezzo consigliato di 22.400 euro, è in promozione a 137 euro al mese per un anno e successivamente – se il cliente non decida di cambiarla o restituirla, 36 rate da 273 euro al mese

: a luglio 2020, con finanziamento “ ” ad un prezzo consigliato di 22.400 euro, è in promozione a 137 euro al mese per un anno e successivamente – se il cliente non decida di cambiarla o restituirla, 36 rate da 273 euro al mese Mini Cooper 5 porte Baker Street Edition : medesime condizioni, prime 11 rate da 138 euro al mese e, se si sceglie di tenerla, 36 rate da 282 euro al mese

: medesime condizioni, prime 11 rate da 138 euro al mese e, se si sceglie di tenerla, 36 rate da 282 euro al mese Mini Cooper Clubman Mayfair Edition : con finanziamento Why-Buy Flex , 11 rate mensili da 150 euro l’una e, a scelta, 36 successive rate da 354 euro al mese

: con finanziamento , 11 rate mensili da 150 euro l’una e, a scelta, 36 successive rate da 354 euro al mese Mini Cooper Countryman Nuova Baker Street Edition : 11 rate da 140 euro al mese e, dopo il primo anno, se si sceglie di tenerla, 36 rate mensili da 315 euro

: 11 rate da 140 euro al mese e, dopo il primo anno, se si sceglie di tenerla, 36 rate mensili da 315 euro Mini Full Electric M: la formula “Why-Buy Flex” offre la nuova variante “zero emission” di Mini, in allestimento “M”, con undici rate da 180 euro al mese e, qualora il cliente decida di tenerla, 36 rate successive da 468 euro al mese.

Il marchio giapponese propone la nuova strategia commerciale “Nissan 2Gether”, programma rivolto alla ripartenza dopo le settimane di lockdown: appuntamenti in concessionaria personalizzati ed assistenza stradale, ma anche modalità di possesso del veicolo flessibili e attenzione al sociale (le prime 4 rate da un euro vengono devolute alla Protezione Civile). Di seguito le principali offerte di luglio 2020.

Nissan Micra : in allestimento Acenta IG-T100, con la formula “ Incentivi Nissan ” e adesione al finanziamento “ IntelligentBuy ” fino a 5.700 euro di sconto, anticipo zero e 60 rate mensili da 175,74 oltre la rata finale; con “Nissan 2Gether”, anticipo 2.414 euro, 4 rate iniziali da 1 euro l’una, 32 rate da 176 euro e rata finale; in allestimento N-Connecta IG-T 100, la formula a noleggio prevede 3.250 euro di anticipo e un canone mensile di 199 euro

: in allestimento Acenta IG-T100, con la formula “ ” e adesione al finanziamento “ ” fino a 5.700 euro di sconto, anticipo zero e 60 rate mensili da 175,74 oltre la rata finale; con “Nissan 2Gether”, anticipo 2.414 euro, 4 rate iniziali da 1 euro l’una, 32 rate da 176 euro e rata finale; in allestimento N-Connecta IG-T 100, la formula a noleggio prevede 3.250 euro di anticipo e un canone mensile di 199 euro Nissan Juke : nella configurazione N-Connecta Dig-T 117 è in promozione “Nissan 2Gether” (con rate successive da 249 euro al mese) e in formula noleggio a 219 euro al mese con 4.070 euro di anticipo; in allestimento N-Design Dig-T 117 l’offerta “Nissan 2Gether” prevede rate successive da 269 euro al mese; la versione Tekna Dig-T 117 offre Juke a rate successive da 279 euro al mese con la promozione “Nissan 2Gether”

: nella configurazione N-Connecta Dig-T 117 è in promozione “Nissan 2Gether” (con rate successive da 249 euro al mese) e in formula noleggio a 219 euro al mese con 4.070 euro di anticipo; in allestimento N-Design Dig-T 117 l’offerta “Nissan 2Gether” prevede rate successive da 269 euro al mese; la versione Tekna Dig-T 117 offre Juke a rate successive da 279 euro al mese con la promozione “Nissan 2Gether” Nissan Qashqai : formula “Incentivi Nissan” fino a 7.450 euro di sconto (anziché 4.850 euro) con “IntelligentBuy” ed in caso di permuta o rottamazione; con “Nisan 2Gether” viene proposto (esempio di riferimento, la versione N-Connecta 1.3 Dig-T 140) a rate successive da 279 euro al mese; in formula noleggio, la versione in allestimento Business Dci 115 è in offerta a 229 euro al mese con 3.850 euro di anticipo

: formula “Incentivi Nissan” fino a 7.450 euro di sconto (anziché 4.850 euro) con “IntelligentBuy” ed in caso di permuta o rottamazione; con “Nisan 2Gether” viene proposto (esempio di riferimento, la versione N-Connecta 1.3 Dig-T 140) a rate successive da 279 euro al mese; in formula noleggio, la versione in allestimento Business Dci 115 è in offerta a 229 euro al mese con 3.850 euro di anticipo Nissan X-Trail : con “Incentivi Nissan”, la proposta (qui riferita alla configurazione Tekna 1.7 DCi) prevede fino a 8.650 euro di sconto con “IntelligentBuy” ed in caso di permuta o rottamazione; con “Nissan 2Gether”, la versione -Connecta 1.7 DCi è in promozione a rate successive da 325 euro al mese; formula noleggio: per X-Trail DCi 150 Business 289 euro al mese e 5.370 euro di anticipo

: con “Incentivi Nissan”, la proposta (qui riferita alla configurazione Tekna 1.7 DCi) prevede fino a 8.650 euro di sconto con “IntelligentBuy” ed in caso di permuta o rottamazione; con “Nissan 2Gether”, la versione -Connecta 1.7 DCi è in promozione a rate successive da 325 euro al mese; formula noleggio: per X-Trail DCi 150 Business 289 euro al mese e 5.370 euro di anticipo Nissan Leaf: in allestimento Acenta, la formula “IntelligentBuy” con rottamazione (anticipo 4.689 euro e 24 rate da 159 euro al mese) propone 4.000 euro di vantaggi, che si sommano ai 6.000 euro di Ecobonus ministeriali, e valore futuro garantito; nella configurazione E+ Acenta, l’anticipo richiesto è di 5.371 euro, e le 24 rate mensili sono da 229 euro. Aumenta, tuttavia, l’importo del valore futuro garantito: da 20.474 euro passa a 23.490 euro.

Opel Corsa-e : l’offerta di luglio 2020 prevede, tenendo conto dell’ Ecobonus di 6.000 euro con rottamazione , un prezzo promozionale di 20.900 euro con 4.900 euro di anticipo, 35 rate mensili da 189 euro e prima rata dopo quattro mesi

: l’offerta di luglio 2020 prevede, tenendo conto dell’ , un prezzo promozionale di 20.900 euro con 4.900 euro di anticipo, 35 rate mensili da 189 euro e prima rata dopo quattro mesi Opel Corsa : in offerta, fino al 31 luglio, da 11.350 euro con formula “ Opel Protection ”, 3.400 euro di anticipo, 35 rate da 139 euro e prima rata dopo quattro mesi; oppure in versione 1.2 75 CV a 149 euro al mese in 35 rate (la prima dopo quattro mesi) e 3.500 euro di anticipo

: in offerta, fino al 31 luglio, da 11.350 euro con formula “ ”, 3.400 euro di anticipo, 35 rate da 139 euro e prima rata dopo quattro mesi; oppure in versione 1.2 75 CV a 149 euro al mese in 35 rate (la prima dopo quattro mesi) e 3.500 euro di anticipo Opel Crossland X : a luglio in promozione a 16.450 euro (versione 1.5 diesel 102 CV Advance) con 5.400 euro di anticipo, 35 rate da 179 euro (prima rata dopo 4 mesi) e valore futuro garantito; oppure da 13.950 euro (versione 1.2 12V) con 4.500 euro di anticipo, 35 rate da 159 euro (prima rata dopo 4 mesi) e valore futuro garantito

: a luglio in promozione a 16.450 euro (versione 1.5 diesel 102 CV Advance) con 5.400 euro di anticipo, 35 rate da 179 euro (prima rata dopo 4 mesi) e valore futuro garantito; oppure da 13.950 euro (versione 1.2 12V) con 4.500 euro di anticipo, 35 rate da 159 euro (prima rata dopo 4 mesi) e valore futuro garantito Opel Astra : la nuova declinazione 1.5 CDTi 105 CV è in promozione a 18.977 euro con 6.700 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro al mese (prima rata dopo 4 mesi) e valore futuro garantito; per la versione 1.5 CDTi 105 CV Business Elegance, prezzo promo 20.802 euro, 6.700 euro di anticipo, 35 rate da 229 euro (la prima dopo 4 mesi) e valore futuro garantito

: la nuova declinazione 1.5 CDTi 105 CV è in promozione a 18.977 euro con 6.700 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro al mese (prima rata dopo 4 mesi) e valore futuro garantito; per la versione 1.5 CDTi 105 CV Business Elegance, prezzo promo 20.802 euro, 6.700 euro di anticipo, 35 rate da 229 euro (la prima dopo 4 mesi) e valore futuro garantito Opel Astra ST : a luglio (versione di esempio Opel Astra ST Business Elegance 1.5 122 CV) in offerta a 23.850 euro anziché 31.800 euro e cinque anni di garanzia “ Flexcare base ” inclusi; Astra 1.5 CDTI 105 CV S&S Sports Tourer in promozione a 19.707 con 6.900 euro di anticipo, 35 rate da 209 euro (la prima dopo 4 mesi) e valore futuro garantito; Opel Astra 1.5 CDTI 105 CV S&S Sports Tourer Business Elegance in promo a 21.532 euro con 6.900 euro di anticipo, 35 rate da 239 euro (la prima dopo 4 mesi) e valore futuro garantito

: a luglio (versione di esempio Opel Astra ST Business Elegance 1.5 122 CV) in offerta a 23.850 euro anziché 31.800 euro e cinque anni di garanzia “ ” inclusi; Astra 1.5 CDTI 105 CV S&S Sports Tourer in promozione a 19.707 con 6.900 euro di anticipo, 35 rate da 209 euro (la prima dopo 4 mesi) e valore futuro garantito; Opel Astra 1.5 CDTI 105 CV S&S Sports Tourer Business Elegance in promo a 21.532 euro con 6.900 euro di anticipo, 35 rate da 239 euro (la prima dopo 4 mesi) e valore futuro garantito Opel Insignia Sports Tourer: a luglio fino a 10.000 euro di vantaggi e cinque anni di garanzia inclusi (esempio: Opel Insignia ST Innovation 1.6 CDTI 136 CV in promozione a 26.850 euro) oppure (Insignia 2.0 CDTI S&S Innovation) in promozione a 27.472 euro con 8.400 euro di anticipo, 35 rate da 309 euro (la prima dopo 4 mesi) e valore futuro garantito.

Renault Twingo : in offerta con “ Renault Restart ” sei rate (le prime quattro e le due finali) scontate a 1 euro ciascuna e importi devoluti alla Protezione Civile, 3.000 euro di anticipo e rate successive da 119 euro al mese

: in offerta con “ ” sei rate (le prime quattro e le due finali) scontate a 1 euro ciascuna e importi devoluti alla Protezione Civile, 3.000 euro di anticipo e rate successive da 119 euro al mese Renault Clio : la medesima offerta con rate successive da 169 euro al mese e 2.650 euro di anticipo

: la medesima offerta con rate successive da 169 euro al mese e 2.650 euro di anticipo Renault Captur : formula “Renault Restart” con rate successive da 199 euro al mese e 2.650 euro di anticipo

: formula “Renault Restart” con rate successive da 199 euro al mese e 2.650 euro di anticipo Renault Kangoo : in questo caso, le rate successive per l’offerta “Renault Restart” sono di 249 euro, previo anticipo di 2.000 euro

: in questo caso, le rate successive per l’offerta “Renault Restart” sono di 249 euro, previo anticipo di 2.000 euro Renault Mégane : con “Renault Restart” le rate successive partono da 239 euro al mese, con anticipo di 5.400 euro

: con “Renault Restart” le rate successive partono da 239 euro al mese, con anticipo di 5.400 euro Renault Mégane Sporter : rate successive da 239 euro al mese e anticipo di 5.500 euro

: rate successive da 239 euro al mese e anticipo di 5.500 euro Renault Scénic : rate successive da 259 euro al mese con anticipo di 3.700 euro

: rate successive da 259 euro al mese con anticipo di 3.700 euro Renault Grand Scénic : con l’offerta “Renault Restart”, oltre alle sei rate da 1 euro ciascuna, le rate successive partono da 259 euro con 4.450 euro di anticipo

: con l’offerta “Renault Restart”, oltre alle sei rate da 1 euro ciascuna, le rate successive partono da 259 euro con 4.450 euro di anticipo Renault Kadjar : rate successive da 269 euro al mese e 4.100 euro di anticipo

: rate successive da 269 euro al mese e 4.100 euro di anticipo Renault Talisman Sporter : la formula “Renault Restart” propone rate successive da 389 euro al mese e 9.550 euro di anticipo

: la formula “Renault Restart” propone rate successive da 389 euro al mese e 9.550 euro di anticipo Renault Koleos : rate successive da 389 euro al mese e 4.900 euro di anticipo

: rate successive da 389 euro al mese e 4.900 euro di anticipo Renault Espace : rate successive da 399 euro al mese e 10.000 euro di anticipo

: rate successive da 399 euro al mese e 10.000 euro di anticipo Renault Zoe : l’offerta “Renault Restart” (con batterie di proprietà) prevede le rate successive da 199 euro al mese e 2.600 euro di anticipo, nonché l’Ecobonus statale

: l’offerta “Renault Restart” (con batterie di proprietà) prevede le rate successive da 199 euro al mese e 2.600 euro di anticipo, nonché l’Ecobonus statale Renault Twizy: medesime condizioni, con rate successive da 129 euro al mese e 2.550 euro di anticipo.

Il marchio giapponese offre, fino al 31 luglio 2020 e con il programma di finanziamento “Warranty”, il servizio di estensione di garanzia a cinque anni (massimo 35.000 euro fino ad 84 rate e prima rata dopo sei mesi), oltre ad un ampio ventaglio di proposte: offerta “Suzuki No Problem” (3 anni di assicurazione furto e incendio totale e parziale), soluzioni “Suzuki Solutions” con possibilità, dopo due anni o tre anni, di riscattare, restituire o sostituire la vettura. In più, sono presenti le seguenti promozioni.

Suzuki Celerio : da 9.490 euro in caso di permuta o rottamazione

: da 9.490 euro in caso di permuta o rottamazione Suzuki Baleno: da 11.600 euro con permuta o rottamazione

Toyota Aygo Connect e Aygo Connect x-fun : in promozione a partire da 10.550 euro e con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 100 euro al mese

: in promozione a partire da 10.550 euro e con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 100 euro al mese Toyota Yaris : in offerta da 10.850 euro e con finanziamento “ Pay per Drive Connected ” da 100 euro al mese

: in offerta da 10.850 euro e con finanziamento “ ” da 100 euro al mese Toyota Yaris Hybrid : Hybrid bonus di 4.000 euro con qualunque usato, con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 195 euro al mese e in promozione da 17.350 euro

: Hybrid bonus di 4.000 euro con qualunque usato, con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 195 euro al mese e in promozione da 17.350 euro Toyota Corolla Hybrid : Hybrid bonus fino a 6.000 euro con qualunque usato, con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 200 euro al mese e in promozione da 23.850 euro

: Hybrid bonus fino a 6.000 euro con qualunque usato, con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 200 euro al mese e in promozione da 23.850 euro Toyota Corolla Hybrid Touring Sports : Hybrid bonus fino a 4.950 euro con qualunque usato, con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 225 euro al mese e in promozione da 24.850 euro

: Hybrid bonus fino a 4.950 euro con qualunque usato, con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 225 euro al mese e in promozione da 24.850 euro Toyota C-HR : per la versione 1.8 Hybrid, Hybrid bonus di 4.250 euro con qualunque usato, con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 200 euro al mese e in promozione da 25.600 euro; versione 2.0 Hybrid, bonus di 5.500 euro con qualunque usato, con finanziamento Pay per Drive Connected” da 225 euro al mese e in promozione da 26.950 euro

: per la versione 1.8 Hybrid, Hybrid bonus di 4.250 euro con qualunque usato, con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 200 euro al mese e in promozione da 25.600 euro; versione 2.0 Hybrid, bonus di 5.500 euro con qualunque usato, con finanziamento Pay per Drive Connected” da 225 euro al mese e in promozione da 26.950 euro Toyota Rav4 Hybrid : versione 2WD, Hybrid bonus di 4.600 euro con qualunque usato, con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 200 euro al mese e in promozione da 32.000 euro; versione Awd-i, Hybrid bonus di 4.600 euro con qualunque usato, con finanziamento Pay per Drive Connected” da 225 euro al mese e in promozione da 34.500 euro

: versione 2WD, Hybrid bonus di 4.600 euro con qualunque usato, con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 200 euro al mese e in promozione da 32.000 euro; versione Awd-i, Hybrid bonus di 4.600 euro con qualunque usato, con finanziamento Pay per Drive Connected” da 225 euro al mese e in promozione da 34.500 euro Toyota Prius : Hybrid bonus di 4.500 euro con qualunque usato, con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 250 euro al mese e quattro anni di garanzia, polizza Furto-incendio e manutenzione compresi, in promozione da 25.400 euro

: Hybrid bonus di 4.500 euro con qualunque usato, con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 250 euro al mese e quattro anni di garanzia, polizza Furto-incendio e manutenzione compresi, in promozione da 25.400 euro Toyota Prius+ : Hybrid bonus di 4.500 euro con qualunque usato, con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 350 euro al mese e quattro anni di garanzia, polizza Furto-incendio e manutenzione compresi, in promozione da 28.650 euro

: Hybrid bonus di 4.500 euro con qualunque usato, con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 350 euro al mese e quattro anni di garanzia, polizza Furto-incendio e manutenzione compresi, in promozione da 28.650 euro Toyota Prius Plug-in : Hybrid bonus di 6.500 euro con qualunque usato e fino a 2.500 euro di Ecobonus statale, con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 350 euro al mese e quattro anni di garanzia, polizza Furto-incendio e manutenzione compresi, in promozione da 35.850 euro

: Hybrid bonus di 6.500 euro con qualunque usato e fino a 2.500 euro di Ecobonus statale, con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 350 euro al mese e quattro anni di garanzia, polizza Furto-incendio e manutenzione compresi, in promozione da 35.850 euro Toyota Land Cruiser: con finanziamento “Pay per Drive Connected” da 225 euro al mese e in promozione da 34.500 euro.

Il marchio di Wolfsburg applica, fra le varie iniziative, la formula “Progetto valore Volkswagen” anche a luglio 2020. Di seguito i dettagli in funzione dei modelli.

VW Up! : da 149 euro al mese

: da 149 euro al mese VW Eco Up! : da 169 euro al mese

: da 169 euro al mese VW e-Up! : da 99 euro al mese ed incentivi statali

: da 99 euro al mese ed incentivi statali VW Polo : da 159 euro al mese

: da 159 euro al mese VW Polo TGI : da 189 euro al mese

: da 189 euro al mese VW Golf : da 279 euro al mese

: da 279 euro al mese VW Golf GTI : da 199 euro al mese

: da 199 euro al mese VW Golf Variant TGI : da 259 euro al mese

: da 259 euro al mese VW e-Golf : da 199 euro al mese ed incentivi statali

: da 199 euro al mese ed incentivi statali VW Passat : da 339 euro al mese

: da 339 euro al mese VW Passat Variant : da 319 euro al mese

: da 319 euro al mese VW Passat Alltrack : da 339 euro al mese

: da 339 euro al mese VW Passat Variant GTE : da 399 euro al mese ed incentivi statali

: da 399 euro al mese ed incentivi statali VW Arteon : da 469 euro al mese

: da 469 euro al mese VW Touran : da 359 euro al mese

: da 359 euro al mese VW T-Cross : da 169 euro al mese

: da 169 euro al mese VW T-Roc : da 199 euro al mese

: da 199 euro al mese VW Tiguan : da 239 euro al mese

: da 239 euro al mese VW Tiguan Allspace : da 399 euro al mese

: da 399 euro al mese VW Touareg: da 499 euro al mese.

Volvo V60 : la versione Recharge Plug-in Hybrid AWD in allestimento Inscription Expression viene proposta, a luglio 2020, con canone di noleggio mensile a partire da 395 euro ed un anticipo di 6.000 euro; oppure in leasing (esempio: Volvo Volvo V60 D3 Momentum Business in 47 rate da 411 euro e 12.436 euro di anticipo); per Volvo V60 Cross Country, in noleggio a lungo termine (esempio: V60 Cross Country D4 AWD Business Pro in 36 canoni mensili da 479 euro e 6.000 euro di anticipo)

: la versione Recharge Plug-in Hybrid AWD in allestimento Inscription Expression viene proposta, a luglio 2020, con mensile a partire da 395 euro ed un anticipo di 6.000 euro; oppure in (esempio: Volvo Volvo V60 D3 Momentum Business in 47 rate da 411 euro e 12.436 euro di anticipo); per Volvo V60 Cross Country, in (esempio: V60 Cross Country D4 AWD Business Pro in 36 canoni mensili da 479 euro e 6.000 euro di anticipo) Volvo XC60: proposta in leasing (esempio rappresentativo: Volvo XC60 D4 Momentum, 47 canoni mensili da 500,66 euro e 15.076,16 euro di anticipo).

