Offerte auto: le promozioni di giugno 2020

Il mese di giugno si caratterizza per le nuove ed imperdibili offerte promozionali proposte dalle Case automobilistiche.

Il mercato automotive prova l’agognato rimbalzo dopo la timida e lenta ripartenza del settore iniziata lo scorso maggio in concomitanza con la fine del lockdown.

Mercato auto -49,6% a maggio

Dopo l’incredibile tonfo di aprile, anche il mese di maggio 2020 è stato un periodo a dir poco complicato per il mercato auto che ha perso il 49,6% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, con 99.711 immatricolazioni. Questi numeri sono stati inoltre mitigati dagli ordini rimasti inevasi alla fine di febbraio, ovvero l’ultimo mese di andamento normale prima che scattasse il periodo di lockdown che ha completamente bloccato le concessionarie per un periodo di circa due mesi.

Tutto pronto per la ripartenza

In questo delicato periodo segnato dall’emergenza sanitaria, i Costruttori internazionali stanno mettendo in campo tutte le proprie forze per far si che i clienti tornino nelle concessionarie. Oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza imposti dai protocolli ministeriali – tra cui distanziamento sociale la sanificazione degli ambienti e delle vetture in prova – le Case automobilistiche propongono anche per il mese di giugno una serie di promozioni ed iniziative commerciali in grado di rendere decisamente ghiotto l’acquisto di un’auto nuova.

Le promozioni di giugno 2020

Riportiamo qui le promozioni attive per marchio per marchio.

Alfa Romeo sottolinea la vicinanza nei confronti della propria clientela in questo difficile momento, proponendo la possibilità di iniziare a pagare un modello della Casa del Biscione nel gennaio 2021, sia in leasing che con un finanziamento approvato da FCA Bank. Se si desidera acquistare un’Alfa Romeo Giulia in versione Launch Edition, le rate saranno 36 da 349 euro al mese, per un totale di 58.900 euro. Se parliamo di una Stelvio Launch Edition, il prezzo cala a 64.200 euro, mentre per la Giulietta il listino parte da 16.900 euro, con finanziamento FCA Bank.

La Casa dei Quattro anelli offre un’interessante promozione per il suo modello entry-level Audi A1 Sportback 1.0 30 TFSI Admired, equipaggiata con doppia frizione S Tronic. Il prezzo della vettura scende da 25.020 a 21.854,40 euro, inoltre l’offerta prevede dopo un anticipo di 5.166,09 euro e 23 rate da 179 euro (TAN fisso 3,19%, TAEG 4,63%). Passati i 23 mesi è necessario versare una rata finale di 13.855,03 euro, con possibilità di restituzione, riscatto o sostituzione. Non bisogna inoltre dimenticare che grazie a questa promozione le prime tre rate sono offerte da Volkswagen Bank.

Anche la Casa dell’elica offre un’interessante promo per il mese di giugno dedicata alla Bmw X1 offerta con un prezzo ribassato da 38.300 euro a 34.700 euro. La versione protagonista dell’offerta è la sDrive 18d XLine che può essere acquistata senza eventuali rottamazioni o permute.

La Casa del Double Chevron propone per il mese di giugno la Citroen C3 Live al prezzo scontato di 9.950 anziché 13.900 euro. Questa versione della citycar francese offre di serie il climatizzatore manuale, la radio MP3 con comandi al volante e 4 altoparlante e la connessione Bluetooth. Ricordiamo che per accedere alla promozione bisogna avere una permuta o una rottamazione.

Per festeggiare la fine del lockdown, Dacia offre la promozione “Super Ripartenza”che permette alla clientela di acquistare un nuovo modello della Casa rumena usufruendo di allettanti sconti e di nuove soluzioni rateali particolarmente vantaggiose. Per conoscere gamma e promozioni sarà possibile prenotare un appuntamento in Video Chat con gli uomini del team Dacia.

Anche la Casa del Lingotto non lesina sulle promozioni nel mese di giugno, periodo in cui sarà possibile acquistare la Fiat 500 o la Panda nelle versioni Hybrid e GPL con zero anticipo, zero rate fino a gennaio 2021. Per la 500 le rate saranno da circa 120 euro al mese, mentre per la Panda le prime 17 rate saranno da 90 euro al mese, e poi le successive 72 da 146 euro. La promozione vale anche per la Panda Hybrid, 4×4, GPL e metano, ovviamente con un importo della rata specifico per ogni versione. Fiat prevede sconti anche sui modelli 500L, 500X e Tipo.

Per tutto il mese di giugno 2020, la Honda CR-V Hybrid in allestimento Confort, equipaggiata con powertrain da 184 CV, viene offerta al prezzo scontato di 29.200 euro 34.200 euro.

Anche il marchio yankee propone un’offerta interessante per giugno, relativa all’acquisto della Jeep Cherokee in allestimento Longitude offerta a 35.500 euro invece che a 45.500 euro. La vettura è equipaggiata con il motore 2.2 litri da 195 CV abbinato alla trazione anteriore.

Fino al 30 giugno 2020 la Lexus NX Hybrid Premium 4WD vede scendere il proprio listino da 50mila a 42mila euro, solo se si propone una permuta o una rottamazione.

La Casa della Stella a tre punte mette in promozione la nuova Mercedes Classe A, declinata nella versione A180 d Automatic Sport. La vettura viene offerta ad un prezzo di listino di 30.307 euro, mentre il finanziamento non prevede anticipo e per i primi sei mesi le rate ammontano a 50 euro l’una. Dopo i primi sei mesi la rata mensile sale a 599 euro per 29 mesi (TAN 3,90%, TAEG 4,77%), e dopo tre anni si può decidere se pagare la maxi-rata finale da 15.480 euro o restituire l’auto, con un limite massimo di 60.000 km, passando eventualmente ad un nuovo modello.

Il Costruttore Mini ha presentato la nuova formula Why Buy Flex, in collaborazione con BMW Bank. Valida fino al prossimo 30 giugno, la promozione proposta dal marchio britannico risulta valida per tutte le vetture in pronta consegna presenti nelle concessionarie e permetterà alla clientela di mettersi subito al volante di una nuova Mini approfittando di un pagamento rateale decisamente contenuto. La Clientela che approfitterà della formula Mini Why Buy Flex potrà guidare subito una nuova Mini per un periodo di 12 mesi, usufruendo del pacchetto Mini Credit Protection Free che permette di mettersi al riparo da eventuali gravi imprevisti che potrebbero mettere a repentaglio il pagamento delle rate. Dopo il periodo di 12 mesi, si potrà decidere se restituire, acquistare o continuare a finanziare la vettura sfruttando condizioni pattuite in precedenza e particolarmente vantaggiose. Per fare un esempio, la Mini Cooper Countryman Baker Street Edition risulta disponibile versando un anticipo di 3.300 euro e le prime 12 rate da 140 euro (Tan 1,99% Taeg 3,49%).

Offerta da non perdere anche per chi vuole passare alla mobilità a zero emissioni: la nuovissima Mini Cooper SE, equipaggiata con motore 100% elettrico, viene offerta a giugno a 27.900 euro anziché 33.900 euro, grazie ai 6.000 euro di ecoincentivi statali proposti in seguito a permuta o rottamazione.

Per tutto giugno 2020, la Casa del Fulmine propone l’Opel Astra ST Business Elegance 1.5 122 CV AT9 ad un prezzo promozionale di soli 21.971 euro anziché 31.300 euro. Incluso nell’offerta troviamo il servizio Flexcare per 5 anni/50.000 km.

La Casa di Hamamatsu propone per tutto giugno la Suzuki Baleno ad un listino scontrato che scende da 15.100 a 11.600 euro, nel caso in cui si proponga una permuta o una rottamazione. Ricordiamo che la vettura in questione propone un allestimento full optional.

Per il mese di giugno 2020, la Casa di Wolfsbrug punta sulla mobilità sostenibile, proponendo la vettura la eco-Up!, equipaggiata con motore bi-fuel benzina/metano con uno sconto di 2.000 euro di sconto su tutta la gamma (da 13.750 euro).