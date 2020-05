Coronavirus, Fase 2: nuove promozioni Hyundai per le esigenze dei clienti

Formule di acquisto con prima rata nel 2021, indennizzo nel caso di perdita lavoro o chiusura attività, bonus vantaggio cliente ed estensioni di garanzia.

Un articolato piano di promozione di gamma che viene incontro alle esigenze di quanti, pur nella delicata fase di graduale riavvio delle attività che segue le lunghe drammatiche settimane di “lockdown” causato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, intendano cambiare la propria auto. Ecco, in estrema sintesi, il programma messo a punto da Hyundai, attraverso il quale la filiale italiana del colosso coreano, in corrispondenza alla riapertura della propria rete commerciale, “Continua a mettere i clienti al centro delle sue attenzioni”.

Oltre all’estensione di garanzia, inizi a pagare nel 2021

Nello specifico, la nuova formula “Compra oggi e paga nel 2021” è stata ampliata all’intera lineup Hyundai, insieme all’estensione di garanzia (tutti i modelli Hyundai venduti in Italia dispongono della garanzia della Casa di 5 anni a chilometraggio illimitato) ed alla proroga di assistenza stradale (ricordiamo il provvedimento “Hyundai CARE“, intrapreso ad inizio di aprile 2020, con la copertura della garanzia ampliata al 31 maggio 2020 per le vetture in scadenza fra marzo e maggio). All’atto pratico, il piano “Compra oggi e paga nel 2021” consente a tutti i clienti la sottoscrizione di un contratto a condizioni particolarmente agevolate:

zero anticipo

pagamento della prima rata a gennaio 2021.

La nuova promozione è rivolta a:

clienti privati

professionisti

aziende.

Un piano gratuito di indennizzo ad hoc

Proseguendo nel proprio obiettivo di offrire la massima protezione ai clienti, inoltre, è da segnalare un piano di indennizzo “Protezione Hyundai”: viene incluso nei nuovi contratti sottoscritti e va incontro alle difficoltà che privati e professionisti possano avere subito dall’emergenza sanitaria.

Di seguito le condizioni del nuovo programma.

Importo : 2.500 euro

: 2.500 euro Condizioni di emergenza che ne determinano l’attivazione : perdita del lavoro (lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato); chiusura dell’attività (Partite IVA)

: perdita del lavoro (lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato); chiusura dell’attività (Partite IVA) Offerta della polizza : gratuita

: gratuita Durata della polizza: dodici mesi a partire dalla data di acquisto della vettura.

Bonus extra per un ulteriore vantaggio cliente

La campagna ufficiale “#TorniamoAViaggiare” organizzata da Hyundai permette di scaricare un bonus extra che si aggiunge alle promozioni in validità. Con questa ulteriore offerta, a disposizione dell’acquirente c’è una interessante formula di vantaggio cliente, che può contare su un voucher il cui valore è funzionale alla data di immatricolazione della vettura.

Fino a dodici rate di indennizzo se si perde il lavoro

Il programma di strumenti di protezione per i clienti organizzato da Hyundai comprende, altresì, un’ulteriore formula. Nello specifico, tutti i modelli Hyundai sono disponibili con un finanziamento che include la possibilità di acquistare la polizza “Credit Life”: i dipendenti del settore privato possono usufruire di un indennizzo fino a 12 rate in caso di perdita dell’impiego che si aggiunge all’indennizzo del capitale residuo per l’assicurazione sulla vita e all’inabilità totale permanente in caso di infortunio e malattia.

Controlli costanti, massima protezione per showroom ed assistenza

Hyundai Italia ha inoltre messo a punto un protocollo di sicurezza e salute per il servizio vendita e post-vendita con l’obiettivo di garantire un alto standard di sicurezza all’interno di showroom e officine. In accordo con le linee guida emanate dal Governo (Dpcm 26 aprile 2020) e con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, tutte le concessionarie Hyundai sono in grado di gestire in piena sicurezza l’interazione con il cliente: “Oltre all’igienizzazione degli ambienti due volte al giorno, il personale è dotato di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per gli incontri con i clienti, che hanno a disposizione all’ingresso gel igienizzante/salviettine disinfettanti e guanti monouso qualora ne fossero sprovvisti – spiega la filiale italiana di Hyundai in una nota stampa – Le scrivanie dei venditori sono state dotate di una paratia mentre il personale evita l’assembramento di più persone. Ciascun venditore accompagna il cliente per tutta la durata della visita evitando contatti fisici e mantenendo la distanza di sicurezza. Il test drive, da prenotare in anticipo, è disponibile su tutti i modelli rispettando le norme di sicurezza”.

