Hyundai: garanzia estesa ad oltre un milione di auto nel mondo

Hyundai Italia aderisce al programma a livello globale e contatterà individualmente i clienti coinvolti per informarli dell’iniziativa.

Hyundai continua a prendersi cura dei suoi clienti annunciando un’estensione di garanzia dedicata ad oltre un milione di auto prodotte dal Costruttore coreano. Hyundai C A R E permette a tutti i possessori di veicoli con garanzia ufficiale in scadenza tra marzo e maggio 2020, beneficeranno di un’estensione della stessa fino al 31 maggio 2020. L’obiettivo di questa operazione punta ad agevolare tutti questi clienti che potrebbero trovarsi in difficoltà nel portare la propria vettura nei centri di assistenza a causa delle limitazioni messe in atto per contrastare la diffusione dell’emergenza sanitaria globale provocata dal Coronavirus.

“Sappiamo che molti nostri clienti non hanno accesso ai servizi della nostra rete di officine in questo periodo – queste le parole di Wonhong Cho, Executive Vice President e capo della Customer Experience Division di Hyundai Motor Company, che ha inoltre aggiunto – Con Hyundai C A R E desideriamo rassicurarli in merito alla possibilità di effettuare interventi in garanzia nei prossimi mesi. Non teniamo solo alla salute e alla sicurezza dei nostri clienti, ma anche alla ‘salute’ e alla sicurezza dei loro veicoli.”

L’estensione di garanzia riguarda ben 1,21 milioni di auto della Casa di Seul vendute in oltre 175 paesi del globo, compresa la nostra penisola dove la divisione Hyundai Italia si occuperà di contattare individualmente tutti i clienti coinvolti per informarli dell’iniziativa.

