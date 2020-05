Offerte auto Fase 2: le promozioni di maggio 2020

Ecco le principali offerte che le Case auto propongono per il mese di maggio 2020, molto importante in vista della riapertura delle concessionarie durante la Fase 2.

Il mese di maggio sarà cruciale per il mercato auto in Italia. Si tratta del primo mese di riapertura parziale delle attività produttive dopo quasi due mesi di lockdown per l’emergenza Coronavirus, una situazione che ha impattato duramente anche il settore auto. A marzo il calo delle vendite è stato dell’85%, mentre ad aprile addirittura del 97%.

A maggio la riapertura con la Fase 2

A partire dal 4 maggio anche le concessionarie possono riaprire, pur con tutte le limitazioni e le precauzioni imposte dai decreti del governo. Il mese di maggio 2020 sarà importante in cui vedere se inizierà la tanto agognata ripresa del settore auto, uno dei più colpiti dalla crisi.

In occasione della riapertura, molte Case auto offrono sconti importanti che arrivano anche fino al 30-40% su modelli recenti (non a fine produzione). Si tratta quindi di uno scenario mai visto anche dal punto di vista delle promozioni: che ha la possibilità di comprare un’auto oggi, beneficia di condizioni irripetibili e “fa un affare” rispetto a soli tre mesi fa.

Le promozioni di maggio 2020

Riportiamo qui le promozioni attive per marchio per marchio.

BMW X3. Il SUV di BMW è oggetto di una promozione che riduce il prezzo di circa il 5%, non elevato ma comunque interessante considerando che si tratta di un marchio premium. In più, la cosa positiva è che non è necessaria la permuta o la rottamazione. La versione in promozione a maggio 2020 è la sDrive 18d Luxury, che passa da 56.750 euro a 54.000 euro.

Citroen C3 2020. La rinnovata Citroen C3 a maggio 2020 si può acquistare con uno sconto che arriva al 28% sul prezzo di listino. La promozione porta il prezzo da 13.900 euro a 9.950 euro per la C3 in allestimento Live esclusivamente in caso di permuta o rottamazione.

Fiat 500X Sport. Il modello più dinamico della gamma 500X è protagonista di una importante promozione che riduce il prezzo di oltre il 20%. La 500X Sport viene proposta al prezzo di 19.500 euro per la versione 1.0 T3 120 CV MT E6D Sport invece che a 24.500 euro.

Jeep Cherokee. Il SUV americano viene offerto con uno sconto che arriva fino al 15% sul prezzo di listino. La promozione riguarda l’allestimento Longitude in abbinamento alla motorizzazione 2.2 Myt da 195 CV con trazione anteriore.

Lexus UX. Il SUV giapponese è oggetto di una promozione che riguarda l’allestimento Executive 2WD, il cui prezzo scende da 37.400 euro a 31.900 euro, solo con permuta o rottamazione.

Opel Astra Sports Tourer. Sconto di oltre il 30% per la Opel Astra Sports Tourer nell’allestimento Business Elegance 1.5 122 CV AT9. Con la promozione di maggio 2020 il prezzo scende da 31.300 euro a 20.971 euro con incluso il servizio Flexcare per 5 anni/50.000 km. Inoltre, non è necessaria l’auto da rottamare.

Volkswagen e-Golf. Sconto del 30% per la Golf elettrica, sommando gli incentivi stata con rottamazione (6.000 euro) e il contributo delle concessionarie che aderiscono all’iniziativa (4.050 euro). Il prezzo scende così da 32.900 euro a 22.850 euro.