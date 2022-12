Viaggiare in moto in inverno: le 5 migliori mete in Italia

La passione per la moto non muore mai, per questo viaggiare in moto in inverno offre un parco di emozioni tali che non possono essere sacrificate durante la fredda stagione. Questo periodo dell’anno offre degli svantaggi causati da freddo, neve, pioggia e ghiaccio, ma al contempo può offrire scenari e paesaggi irripetibili, su percorsi e strade da sogno. In questa guida vi proponiamo alcune delle mete più interessanti per intraprende un viaggio in moto durante l’inverno. Quindi togliete il velo alla vostra moto, e mettetevi in sella che molti interessanti luoghi vi attendono. Prima di mettervi in viaggio vi consigliamo di dare di scaricare le migliori app per motociclisti e dare un’occhiata a come disporre i bagagli al meglio sulla propria due ruote.

Passo del Bernina

La montagna è il luogo ideale dell’inverno, un habitat che prende vita durante la rigida stagione, perché cambiano i colori, i sapori e gli scenari che vengono modificati dalla neve. Tra le mete montane irrinunciabili ci sono il Passo del Bernina, nella Svizzera Italiana, non lontano da Livigno. Sono 34 chilometri da percorrere con grande passione, in cui è inevitabile perdersi nei magnifici scenari circostanti.

Passo del Giulio

Uno dei percorsi più belli e veloci, e fra quelli che rimangono aperti durante l’inverno, è il Passo del Giulio in Svizzera. Durante questo percorso vengono attraversate città come Saint Moritz e Thusis, per una percorrenza di circa 60 chilometri. Scendiamo un po’ di quota, ma rimaniamo coinvolti in scenari innevati e fiabeschi.

Forca d’Acero

La Forca d’Acero risponde a questa descrizione, una strada percorribile durante tutto l’anno, vera gioia per ogni centauro, perché offre scorci suggestivi ad una quota di 1538 metri, sicuramente una delle mete appenniniche più belle.

Alto Adige

Durante il periodo natalizio uno degli eventi più attesi ed apprezzati da molti è la visita dei Mercatini di Natale. Sarebbe una buona occasione raggiungerli in moto, specialmente quelli che si trovano in Alto Adige tra le città di Bolzano, Merano, Brunico, Bressanone e Vipiteno, che vanno in scena tra il 24 novembre e il 6 gennaio. Attraverso questo itinerario si passano paesaggi incontaminati dove la natura riesce ancora a prevalere sull’opera dell’uomo. Merita certamente una sosta l’Altopiano di Siusi, raggiungibile dopo aver affrontato una serie di emozionanti curve. In Val Pusteria, invece le strade si fanno ampie con pascoli e boschi. Non rimarrete delusi.

Motor Bike Expo

Per i veri appassionati di moto che cercano un evento che riguardi le due ruote, segnaliamo il Motor Bike Expo 2023, che si svolgerà a Verona da venerdì 27 a domenica 29 gennaio 2023, dalle 9 della mattina alle 18 della sera. Il Motor Bike Expo nell’edizione 2023 festeggerà il suo 15° anniversario, con una previsione di oltre 700 espositori provenienti da ogni parte del globo e oltre 100.000 m2 di esposizione. Durante questo evento si potranno scoprire le migliori moto per lunghi viaggi e anche la moto comoda più adatta alle nostre esigenze.