Se ti piace fare lunghi viaggi in moto, la cosa migliore è avere una Gran Turismo: moto di media o grande cilindrata con una posizione di guida comoda, grandi serbatoi di carburante, parabrezza e valigie laterali per trasportare tutto ciò di cui potresti aver bisogno. Queste turismo da lunghi viaggi in moto fanno parte di un segmento premium: tecnologia e componenti di qualità superiore.

E, come previsto, queste caratteristiche uniche hanno un impatto diretto sul prezzo dei modelli di questo segmento… Non dimentichiamo, però, che è sempre possibile noleggiare una moto per viaggiare. Non tutte le Case costruttrici hanno tra le loro fila modelli di questa tipologia, ma quelle che vi proponiamo si: Honda, Yamaha o BMW sono alcuni dei marchi che hanno scelto di progettare motociclette con cui non mancherà mai la voglia di viaggiare. Ecco quelle che secondo noi sono attualmente le migliori moto per viaggi lunghi.

Le migliori moto per viaggi lunghi: Honda NT1100

Questa moto da 102 CV a 7.250 giri/min è equipaggiata con lo stesso motore bicilindrico parallelo dell’Africa Twin. Non è un motore ad alte prestazioni, ma è reattivo a qualsiasi velocità. Ma oltre al motore, copia anche il telaio e l’elettronica di controllo dell’Africa Twin, ad eccezione della modalità Off Road e della centralina IMU (che implica la mancanza dell’ABS in curva).

Inoltre le sue sospensioni sono più corte e più solide e le sue ruote sono più piccole: 17 pollici davanti e dietro. Pesa 238 chili (manuale) e 248 kg (con DCT), il sedile si trova a 820 mm da terra e la capacità del suo serbatoio è di 20,4 l. Il parabrezza ha fino a cinque diverse posizioni e, oltre a un sedile spazioso e confortevole, ha due valigie laterali standard. Una moto comoda, divertente e agile sia per il pilota che per il passeggero. Prezzo: 14.490 €.

Honda GL 1800 Gold Wing Tour

La Honda GL 1800 Gold Wing Tour è forse una delle GT più conosciute al mondo. È sul mercato da molti anni ed è stata rinnovata più volte per cercare di essere sempre aggiornata e al passo con i tempi. Dotata di un motore a sei cilindri SOHC 24 V da 1.833 cc, offre 126 CV e 170 Nm di coppia. Ha quattro modalità di guida: Tour, Sport, Econ e Rain. Il telaio a doppia trave in alluminio pressofuso offre grande stabilità e controllo della sospensione anteriore a doppio braccio oscillante.

Ha il controllo dell’ABS, il doppio sistema frenante combinato (D-CBS) e il suo acceleratore elettronico offre un funzionamento fluido del controllo della velocità di crociera, sia in salita che in discesa. Dotata di doppio fendinebbia a LED, il suo schermo TFT misura 7 pollici e consente di gestire tutti i sistemi di bordo. Inoltre ora la sua capacità di stoccaggio è molto maggiore: 61 litri. Il sedile è a 745 mm da terra e il suo peso in è di 367 kg. Prezzo: 33.690 euro €.

Le migliori moto per viaggi lunghi: Yamaha FJR1300AS

L’opzione più sportiva di tutte. L’FJR1300AS è alimentata da un motore a quattro cilindri da 1.298 cc in grado di erogare 146 CV e 138 Nm di coppia. Grazie al suo sistema di controllo elettronico della valvola a farfalla, eroga potenza progressivamente. Questa Gran Turismo ha una frizione antisaltellamento assistita e numerosi sistemi di controllo elettronico come il controllo di trazione (TCS) e il cruise control.

Il suo sistema D-mode consente di regolare le prestazioni del motore per renderlo più sportivo o più rilassato. Dispone inoltre di regolazione elettronica delle sospensioni con forcelle rovesce e regolazione dello smorzamento tra “soft”, “standard” o “hard”. Il cruscotto è diviso in tre sezioni ed è possibile regolare sia l’altezza del sedile (805/825 mm) che quella del parabrezza. Pesa 292 chili e la capacità del suo serbatoio è di 25 litri. Prezzo: 20.999 €.

BMW R 1250 RT

La RT è arrivata sul mercato per la prima volta molti anni fa, ma non è passato molto tempo da quando il marchio tedesco ha rilasciato un’ultima versione di questo modello. Il suo motore è il boxer da 1.254 cc con tecnologia BMW ShiftCam in grado di offrire 136 CV a 7.750 giri/min e 143 Nm di coppia a 6.250 giri/min. Il suo telaio è diviso in due parti: all’anteriore troviamo la “forcella” Telelever con un ammortizzatore centrale dal diametro di 37 mm e, al posteriore, un forcellone monobraccio in fusione di alluminio la cui sospensione è fornita dalla Paralever, con precarico idraulico WAD a regolazione manuale.

Il sistema di assistenza alla guida Active Cruise Control (ACC) consente di regolare comodamente la velocità, nonché la distanza rispetto al veicolo che precede, tramite il pulsante posto sul manubrio, grazie al radar anteriore. Il nuovo design non solo gli conferisce un carattere più sportivo con linee nette, ma migliora anche le vibrazioni di guida e aumenta il comfort. Incorpora nuove luci a LED nella carenatura per aumentare l’illuminazione e come opzione troviamo luci di marcia diurna e fari adattivi. Dispone di 3 modalità di guida: ECO, RAIN e ROAD.

La nuova BMW R 1250 RT 2022 è dotata di uno schermo TFT che presenta nuove funzionalità e ha una dimensione di 10,25″, il più grande montato finora nei modelli dell’azienda tedesca. Degno di nota è anche il Dynamic Cruise Control (DCC), che è di serie e funziona perfettamente anche su pendii ripidi utilizzando i freni. Il suo peso è di 279 chili, il serbatoio è di 25 l e l’altezza da terra della sella varia tra 805 e 825 mm. Prezzo: 21.420 euro.

Le migliori moto per viaggi lunghi: BMW K 1600 GTL

La GTL è arrivata sul mercato insieme alla sorella BMW K 1600 GT, un modello più sportivo che per molti offre un comportamento dinamico migliore. La GTL ha 1.649 cc e offre 160 CV e 180 Nm di coppia a 5.259 giri/min. Il suo motore a quattro tempi a sei cilindri in linea è raffreddato ad acqua/olio. Questo modello integra BMW ABS Pro (parzialmente integrale, ottimizzato per la posizione inclinata) e offre tre diverse modalità di guida: Rain, Road e Dynamic.

I freni anteriori sono costituiti da due dischi da 320 mm di diametro e da una pinza fissa a quattro pistoncini; il freno posteriore è a disco singolo (anche da 320 mm) e pinza flottante a due pistoncini. Recentemente rinnovato per il 2022, monta l’elettronica di ultima generazione con radar di prossimità ed è presente una versione “leggera” B (by Bobber). Come la R 1250 RT, è dotata di quadro strumenti con schermo a colori TFT da 10,25″ con Connectivity e sistema di navigazione integrato. Dispone di fari a LED con icona luminosa, luce di svolta adattiva e sia le manopole che il sedile sono riscaldati. Pesa 354 chili, la capacità del suo serbatoio è di 26,5 litri e la sua sella è alta 750 mm da terra. Prezzo: 29.300 euro.

Harley-Davidson Road Glide Ultra

Una moto davvero lussuosa e 100% itinerante che ha avuto la sua gamma di colori rinnovata per il 2022. È equipaggiata con il motore Milwaukee-Eight 114 rilasciato nel 2019 ma rinnovato nel 2021 per rispettare le normative Euro5. Con 1.868 cc offre 89 CV a 5.020 giri/min e una coppia di 164 Nm a 3.000 giri/min. Le sospensioni Showa sono composte da una forcella Dual Bending Valve e due ammortizzatori posteriori con regolazione manuale. I freni sono di marca Brembo e ha un sistema antibloccaggio ABS.

Inoltre integra il Reflex Defensive Rider, un sistema di ausilio elettronico di accelerazione e frenata per controllare il veicolo anche in curva. La Road Glide Limited utilizza l’HD Connect, quindi possiamo collegare il nostro smartphone alla moto, ha anche il sistema multimediale Boom Box GTS, uno schermo TFT a colori, manopole riscaldate e illuminazione full-LED, con luce diurna. Pesa 407 chili, ha una capacità di 22,7 litri e la sella si trova a 735 mm da terra. Prezzo: 33.000 euro.