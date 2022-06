Come funziona noleggiare una moto a breve termine?

Noleggiare una moto a breve termine è probabilmente la scelta ideale per chi desidera utilizzare un veicolo a due ruote per un breve periodo. Quest’ultimo, solitamente, può variare da 1 a 30 giorni. La maggior parte delle modalità di noleggio moto sono le medesime del noleggio relativo alle auto, anche se bisogna stare attenti ad alcuni particolari. Essenziale è possedere l’età minima necessaria e la patente giusta per il veicolo scelto (esistono patenti specifiche per le varie tipologie di moto). Andiamo quindi a scoprire come funziona, cosa prevede e quanto costa il noleggio di una moto a breve termine.

Perché noleggiare una moto a breve termine in vacanza: tutti i vantaggi

Tra i motivi principali per noleggiare una moto a breve termine spicca l’utilizzo del veicolo a due ruote per vacanze e viaggi di piacere. Se si desidera provare l’ebrezza di un weekend fuori porta in moto, o un viaggio di una o due settimane, questa modalità – al contrario del noleggio a lungo termine -risulta la soluzione ideale. Questo tipo di noleggio ci permette infatti di realizzare il nostro desiderio senza particolari complicazioni e senza la necessità di acquistare il veicolo che più ci piace. Per maggiori informazioni è possibile anche consultare il link noleggiare un’auto o una moto.

Come funziona il noleggio moto a breve termine: le modalità

Come accennato in precedenza, prima di noleggiare una moto è necessario accertarsi di avere l’età giusta per guidare. Inoltre è obbligatorio essere in possesso della patente idonea al mezzo scelto (AM, A1, A2 e A). La moto può essere noleggiata on-line o direttamente presso una società di noleggio, inoltre è bene accertarsi di sapere se si sta effettuando un noleggio tramite un broker o direttamente presso l’azienda. Se non si possiede l’abbigliamento adeguato è possibile noleggiare insieme alla moto anche il casco, guanti, giubbino e tutti gli accessori necessari per il proprio viaggio.

Prima di noleggiare il veicolo è consigliato informarsi se è necessario possedere una carta di credito come garanzia o è possibile pagare attraverso differenti modalità. Consigliamo inoltre di avere la massima attenzione su eventuali franchigie e sul tipo di assicurazione offerta: ad esempio meglio optare per l’assistenza stradale inclusa e per una copertura “Kasko” totale, in questo modo eventuali costi di assistenza e riparazione saranno compresi nel prezzo del noleggio. Ricordiamo che il noleggio moto a breve termine differisce dallo sharing.

Il chilometraggio e il carburante

Se si intende intraprendere un lungo viaggio, oppure non si ha la certezza di quanti chilometri verranno percorsi è opportuno scegliere l’opzione di chilometraggio illimitato. In alternativa è meglio stare attenti su quanti chilometri risultano inclusi nell’offerta noleggio da noi scelta altrimenti si corre il rischio di pagare una mora. Per quanto riguarda il carburante, solitamente la moto viene consegnata con il serbatoio pieno e bisogna riconsegnarla con altrettanto carburante. Ovviamente esistono anche altre possibilità, di conseguenza è meglio informarsi per tempo sulle politiche applicate dall’azienda.