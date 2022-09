Le migliori app per motociclisti che dovresti provare subito

Ogni volta che i motociclisti escono con la loro moto o utilizzano il loro veicolo per viaggiare, devono tenere conto di molte variabili che possono influenzare il viaggio o la gita. Dalla scelta di un percorso appropriato, al controllo del tempo, fino alla disponibilità di un parcheggio ben pianificato dove lasciare le loro due ruote. Per questo, dopo la lista delle app per auto, vi proponiamo una lista delle migliori app per motociclisti dovresti provare subito e che, secondo noi, non possono mancare sul tuo smartphone se possiedi una moto per viaggiare.

Le migliori App per motociclisti: App utili per i viaggi in moto

Uno dei punti principali da tenere in considerazione per un motociclista prima di iniziare il suo viaggio è aver ben chiaro il suo percorso. Esistono un gran numero di browser a disposizione, sia per iPhone che per Android, tuttavia abbiamo scelto quelli che riteniamo funzionino meglio e abbiano i maggiori vantaggi per i viaggi in moto.

Waze è senza dubbio, se non il migliore, uno dei migliori navigatori. Con esso puoi stabilire la destinazione che vuoi raggiungere alla fine del tuo viaggio e vedere quali sono i diversi percorsi che puoi intraprendere per arrivarci. A seconda delle tue esigenze o priorità puoi scegliere l’una o l’altra. Un altro dei punti per cui consigliamo questa applicazione è la sezione social che ha. Tutti gli utenti Waze possono infatti interagire con il browser per avvisare su cosa sta succedendo sulla strada, in questo modo potrai avere informazioni su radar mobili, incidenti o oggetti pericolosi che potrebbero trovarsi sulla strada, cosa di vitale importanza per i motociclisti.

Calimoto GPS. Come suggerisce il nome, si tratta di un’applicazione pensata, progettata e sviluppata appositamente per i motociclisti. Attualmente conta più di due milioni di utenti in tutto il mondo, segno che l’applicazione fornisce un servizio significativo. La prima funzione che possiamo evidenziare in questa App è la pianificazione del percorso, ovvero che puoi farlo direttamente sulla mappa, tenendo conto di due fattori importanti, le previsioni del tempo e il radar pioggia.

Inoltre le mappe di questa applicazione sono progettate apposta per i motociclisti, mostrando tutti i punti di interesse per loro, tra cui i diversi ristoranti o luoghi di sosta. Durante la navigazione puoi optare per istruzioni verbali passo passo, in modo da non dover ricordare nessun punto del percorso a memoria.

Google Maps. Ovviamente una delle applicazioni che non possono mancare se si parla di mappe è proprio l’alternativa che l’azienda di Cupertino offre a tutti gli utenti. Si tratta di un’applicazione che potrai sfruttare molto sia durante il percorso stesso, ovvero utilizzarla come un navigatore, sia una volta giunti a destinazione per poterti guidare all’interno della città per visitare i luoghi più importanti. All’interno di Maps puoi trovare una moltitudine di opzioni per scegliere il percorso più appropriato, tutte a seconda delle tue esigenze, se vuoi attraversare autostrade, strade nazionali, le diverse fermate che prevedi di fare, tutto questo può essere configurato e pianificato.

E, infine, per i radar di controllo della velocità vi proponiamo anche una lista delle migliori app autovelox.

Le migliori app per motociclisti: App per le condizioni meteo

Quando si viaggia in moto è molto importante tenere conto di quale sarà il tempo durante l’intero viaggio. Per questo motivo, disporre di un’applicazione che ti fornisca informazioni affidabili e che, in qualsiasi momento, possa avvisarti di eventuali cambiamenti meteorologici, è fondamentale per evitare sia situazioni di viaggio scomode che possibili incidenti stradali.

Morecast è una di queste app utili per tenere traccia delle previsioni del tempo. Disponibile per Android e per iOS/iPadOS, permette di visualizzare le previsioni del tempo per la località corrente e non, sia per il giorno stesso che per i 14 successivi, e che include anche una speciale funzione per conoscere il percorso migliore da fare in strada per evitare di andare incontro al maltempo. È gratis, ma propone acquisti in-app (al costo base di 59 cent.) per sbloccare funzioni extra.

Highway Weather tiene traccia delle previsioni del tempo, molto utile quando decidi di andare in moto. È gratis, funziona sia su Android che su iOS/iPadOS e consente di visualizzare le condizioni meteo per tutta la durata del viaggio in moto o in auto, con tanto di avvisi al seguito. Dispone anche di un radar e permette di organizzare un piano sosta e di accedere alle telecamere del traffico. Sempre a pagamento, ad ogni modo, si posso sbloccare anche funzioni extra.

Motorcycle Weather è infine un’altra tra le migliori app, semplice da usare e che consente di determinare se, in base ai parametri che ciascun utente può impostare personalmente, le previsioni del tempo sono favorevoli o meno per mettersi alla guida della moto o se è preferibile uscire con l’auto.

App per creare community

Condividere la propria passione per le due ruote è una delle cose a cui tengono di più i motociclisti. Per questo esistono diverse applicazioni “social” che servono fondamentalmente a mettere in contatto tra loro i motociclisti per creare una rete di vero e propio infotainment.

Diablo Super Bikers. Creata da Pirelli e destinata ad essere l’app per motociclisti per eccellenza. Una piccola telemetria che misura tutti i tuoi dati tecnici, velocità massima, velocità media, inclinazione, forze G… Adatto per percorsi stradali e con funzioni extra sul circuito, dove puoi cronometrarti e confrontare i tuoi risultati con quelli di altri piloti.

Rever. Un’altra delle app più comuni è Rever, il cui obiettivo principale è migliorare l’esperienza dei motociclisti. Per fare questo propone varie funzionalità come le seguenti: registrazione della distanza, durata, dislivello e velocità dei percorsi; web planner per esplorare, creare e sincronizzare percorsi con il dispositivo mobile da casa; mappe satellitari e topografiche con navigazione linea di rotta e importazione di file GPX, tra gli altri.

Motoway. Se le moto sono la tua passione, Motoway è l’app perfetta per te! Motoway ti permetterà di creare itinerari e scoprirne di nuovi. Naviga alla scoperta di nuove strade anche off road e condividi le tue esperienze attraverso la nostra community di bikers, dove avrai l’opportunità di scambiare consigli e novità sul mondo moto. Motoway inoltre è sempre aggiornata sugli eventi dei motoraduni che vengono programmati in tutta Italia. Scegli tra gli itinerari creati dagli altri bikers, condividilo e valutalo.

Bikerface. Crea il tuo profilo, identifica la tua moto e il tuo stile, inserisci la città dove giri, renditi visibile agli altri biker. Scopri il primo social network interattivo dedicato al mondo delle due ruote, condividi la tua passione, trovi nuovi amici, organizza viaggi con loro, scopri i migliori eventi, trova club e gruppi.