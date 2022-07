Mai come in estate gli appassionati pianificano viaggi in moto alla scoperta di nuovi “mondi” o semplicemente all’insegna del turismo da praticare da soli o in coppia. Le moto per viaggiare comodi sono sicuramente le Gran Turismo: moto spesso di grande cilindrata caratterizzate da un livello di comfort senza eguali. Possono insomma essere considerate appartenenti al segmento premium. Ne abbiamo selezionate 5.

Honda GL 1800 Gold Wing

La prima in ordine sparso della nostra lista delle 5 moto per viaggiare comodi è la Honda GL 1800 Gold Wing Tour. È forse una delle GT più conosciute al mondo. È l’ammiraglia di Casa Honda ed è è sul mercato da molti anni.

Monta un motore sei cilindri SOHC 24 V da 1.833 cc, offre 126 CV e 170 Nm di coppia. Prevede quattro modalità di guida: Tour, Sport, Econ e Rain. È dotata di cruise control, di fendinebbia a LED e di schermo TFT da 7 pollici. Ha un prezzo di partenza di 28.990 euro.

Honda NT1100

Restando in Casa Honda non possiamo non menzionare la NT1100. È una tourer più versatile della Gold Wing, perché oltre al comfort garantisce agilità e praticità d’uso (anche quotidiano).

Monta il bicilindrico parallelo dell’Africa Twin, da 102 CV. Anche telaio ed elettronica sono di derivazione Africa Twin. Ha un comodo parabrezza regolabile e viene proposta ad un prezzo di partenza di 14.290 euro.

BMW R 1250 RT

La BMW R 1250 RT è la tourer bavarese. Offre un livello di comfort e di tecnologia ai vertici della categoria. È spinta dal boxer da 1.254 cc con tecnologia BMW ShiftCam in grado di erogare 136 CV a 7.750 giri/min e 143 Nm di coppia.

Adotta il telelever davanti e il paralever dietro. E prevede il cruise control adattivo, grazie al radar anteriore. Adotta uno schermo TFT di derivazione automotive da 10,24” e viene proposta al prezzo di 21.400 euro.

BMW K 1600 GTL

La più grande della famiglia BMW è la K 1600 GTL. È spinta dal motore sei cilindri da 1.649 cc, da 160 CV e 180 Nm. Integra BMW Pro ABS (parzialmente integrale, ottimizzato per la posizione inclinata) e offre tre diverse modalità di guida : Rain, Road e Dynamic.

Anch’essa è dotata di radar e di cruise control adattivo. Monta lo schermo da 10,25”. Pesa 354 kg e costa 30.290 euro.

Harley-Davidson Road Glide Ultra

Una delle moto Harley-Davidson più lussuose è sicuramente la Road Glide Ultra. Recentemente rinnovata, è spinta dal motore Milwaukee-Eight 114 da 1.868 cc, da 89 CV e 164 Nm.

Monta sospensioni Showa, diversi sistemi di ausilio elettronici e adotta l’HD Connect per la connessione dello smartphone alla moto. Pesa 407 chili e ha un prezzo di partenza di 33.000 euro.