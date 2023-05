Auto nuove sotto i 20.000 euro: ecco le migliori del 2023

Abbiamo selezionato una serie di vetture molto differenti tra loro sia per dimensioni che per caratteristiche tecniche ma tutte sotto i 20mila euro.

L’acquisto di un’auto nuova è un’operazione decisamente importante e a dir poco delicata, non perché manchi un’offerta ampia e variegata, ma perché è necessario scegliere il modello che risponda al meglio alle singole esigenze dell’acquirente, sia esso un single o il padre di una grande famiglia. Inoltre bisogna fare i conti con il budget a disposizione, infatti i listini dei nuovi modelli sono saliti negli ultimi anni in maniera vertiginosa, lasciando sempre meno scelta a chi ha soldi limitati nel conto in banca.

I motivi di questi aumenti sono numerosi, vanno dalla recente inflazione, alla mancanza delle materie prime, fino ad arrivare alla transizione energetica che ha richiesto sempre più investimenti ai Costruttori automobilistici internazionali. In questa breve, ma pratica guida abbiamo deciso di raggruppare una serie di auto fino a 20000 euro, una cifra che risulta piuttosto abbordabile dalla classe media italiana. Consigliamo inoltre di controllare se queste vetture rientrano nei nuovi incentivi auto, così da ottenere un ulteriore risparmio sul prezzo d’acquisto.

Prezzi e caratteristiche delle migliori auto sotto i 20.000€

Nel nostro elenco che racchiude le migliori auto sotto i 20000 auro vendute nella nostra penisola troveremo una serie di auto molto differenti tra loro, sia per quanto riguarda le dimensioni – troveremo infatti sia utilitarie sotto i 20000 euro che berline sotto i 20000 euro – che per il tipo di motorizzazione scelta.

Ad accumunare questa serie di modelli sarà quindi esclusivamente il prezzo sotto questa soglia “psicologica” che si pone una importante fetta di automobilisti che si accinge ad acquistare un’auto di nuova immatricolazione. Ricordiamo inoltre che al momento dell’acquisto si possono sfruttare i nuovi incentivi auto, ma è necessario controllare che al momento della stipula del contratto siano ancora disponibili i fondi necessari elargiti dal governo.

Renault Clio

La Renault Clio è uno dei modelli più apprezzati e venduti del Gruppo francese, infatti per moltissimo tempo è rimasta al primo posto tra le vetture straniere più vendute sul mercato italiano.

La ricetta di questo successo mescola tantissimi ingredienti: si parte infatti da un design accattivante, passando da contenuti tecnologici all’avanguardia e fino ad arrivare ad una gamma di motorizzazioni ampia e completa che comprende alimentazioni benzina, diesel, ibride e GPL, molte di esse comprese ovviamente sotto la soglia dei 20mila euro. Per quanto riguarda la trasmissione, si può scegliere tra il cambio manuale e l’automatico.

Volkswagen Polo

Tra le auto economiche sulla soglia dei 20mila euro, troviamo anche l’ottima Volkswagen Polo che può vantare una qualità costruttiva da vettura premium e una dotazione tecnologica e di sicurezza di un’auto di classe superiore. La gamma motorizzazione fa a meno di motorizzazioni a gasolio e punta esclusivamente su unità benzina e metano. I tipi di cambio sono due, ovvero manuale a sei rapporti e automatico DSG.

Ford Fiesta

Sempre sul filo dei 20.000 euro troviamo l’auto del segmento B denominata Ford Fiesta, probabilmente l’ultima della sua specie prima di essere sostituita definitivamente da un modello con forme da SUV. La vettura può contare su una gamma motorizzazioni che include unità benzina, mild hybrid e GPL, con quest’ultima scelta dedicata a chi vuole risparmiare e vuole fare tanta strada.

propone la intramontabile Fiesta: disponibile con motorizzazione a GPL, benzina e mild hybrid con potenze fino a 125 CV. L’ibrida è anche la novità recente della gamma Fiesta, che ora conta su un piccolo motore elettrico così da garantire l’omologazione (e i relativi vantaggi fiscali attuali) delle auto ibride.

Fiat Tipo

La maggior parte delle vetture sotto i 20mila euro sono citycar o utilitarie, ma se serve più spazio ma non si vuole superare questa fatidica cifra si può optare per una vettura di sostanza, spaziosa e versatile, come la Fiat Tipo, ora disponibile anche in versione Cross. Il Sotto i 20.000 euro sono disponibili solo gli allestimenti Street e Mirror che possono essere implementati con numerosi optional. Sotto il cofano trova posto il motore benzina 1.0 litri da 100 CV a 5 marce, o in alternativa il 1.3 MJT da 95 CV e un 1.6 MJT da 130 CV, il primo con cambio a 5 rapporti e il secondo con 6 marce.

XEV YOYO

La XEV YOYO è una delle pochissime piccole auto elettriche sotto la soglia dei 20mila euro. Al contrario dei quadricicli leggeri limitati per legge a 8 CV e 45 km/h, sfrutta un motore elettrico con ben 15 CV che gli permette una velocità massima di 80 km/h. La vettura è possibile guidarla già da 16 anni conseguendo la patente B1, inoltre è possibile portare un passeggero, visto che è due posti. Grazie alla meccanica 100% elettrica è garantito l’accesso gratuito alle zone Ztl, a cui si aggiunge la circolazione durante i blocchi del traffico.

La sicurezza è al primo posto grazie ai quattro freni a disco con Abs, inoltre è possibile usufruire di ben due modalità di viaggio. Nela dotazione di serie spiccano il supporto per il telefono, lo schermo digitale da 7 pollici e due prese Usb.

La versatilità è invece coadiuvata dalla presenza dei vari vani porta oggetti, a cui si aggiungono i finestrini e gli specchietti elettrici, così come l’apertura del bagagliaio, anch’essa elettrica.

Toyota Aygo X

La city car di segmento A della Casa dei tre ellissi vanta ora l’aspetto e le forme di un piccolo crossover, denominato Toyota Aygo X. Rispetto alla versione che sostituisce vanta un abitacolo più capiente, senza però rinunciare alla versatilità e all’agilità di una vettura in grado di districarsi facilmente nel traffico congestionato. Tra le qualità di questo modello troviamo la guida rialzata e il pacchetto di sistemi di sicurezza Toyota Safety Sense. Quest’ultimo offre nel suo bouquet ADAS di ultima generazione, mentre dal punto di vista meccanico l’unica opzione disponibile è rappresentata dal motore 1.0 a benzina da 72 CV. Il piccolo benzina può essere abbinato al cambio manuale a 5 marce o all’automatico a variazione continua S-CVT.

Hyundai i10

Tra le auto sotto i 15.000 euro troviamola Hyundai i10, cugina dell’altra coreana Kia Picanto. La piccola di Seul ha ricevuto un restyling nel 2019 e oltre a contare su un design più fresco propone una dotazione di accessori ampia e tecnologica. L’unica motorizzazione disponibile è il piccolo 1.0 MPI con potenza da 67 CV, mentre l’allestimento d’ingresso è l’Ecopack Advanced.

Dacia Duster

Dacia offre tra i suoi cavalli di battaglia il Duster, uno dei pochi SUV in commercio ad essere distribuito sotto la soglia dei 20mila euro. La vettura può contare sul know how tecnologico del Gruppo Renault a cui appartiene. La vettura vanta un aspetto muscoloso tipico di un SUV, inoltre è possibile scegliere tra la trazione anteriore e quella integrale 4×4. Vasta la gamma motorizzazioni che include unità diesel, benzina e GPL per chi vuole risparmiare. Degno di nota anche l’ampio abitacolo che accoglie comodamente 5 persone adulte, mentre il vano bagagli può raggiungere una capienza fino a 1636 litri.