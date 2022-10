Pneumatici invernali e catene da neve 2022-2023: obbligo, norme, sanzioni

Sabato 15 ottobre: ecco la data che in Italia milioni di automobilisti devono segnarsi sul calendario. Torna a presentarsi l’obbligo della sostituzione delle gomme estive con gli pneumatici invernali (o 4 Stagioni M+S), oppure di avere un paio di catene da neve nel bagagliaio, da montare in caso di improvvisa nevicata.

La data del 15 ottobre dà di fatto il via al mese di tolleranza entro il quale bisogna farsi trovare equipaggiati secondo le regole del Codice della Strada. È, peraltro, una scadenza fondamentale per la sicurezza di marcia. Per questo, il rispetto delle prescrizioni di legge relative alla circolazione con gomme invernali, 4 Stagioni M+S o catene a portata di mano che resterà in vigore fino al 15 aprile 2023 (con 30 giorni di tolleranza successivi), è essenziale.

A questo proposito, Assogomma (Associazione nazionale che raggruppa le aziende di produzione di articoli in gomma) osserva che quasi tutte le regioni italiane presentano tratti stradali o autostradali soggetti all’obbligo di dotarsi di pneumatici invernali o 4 Stagioni già montati, o di viaggiare con le catene da neve pronte all’uso. Di più: i due terzi delle Province italiane hanno adottato misure di limitazione alla circolazione dei veicoli in inverno in assenza di un corretto equipaggiamento.

Codice di velocità degli pneumatici invernali: le cose da sapere

La misura degli pneumatici invernali da montare deve corrispondere a quella indicata nella carta di circolazione. È possibile montare gomme invernali con codice di velocità più basso, rispetto a quelle estive: non deve tuttavia essere inferiore a Q (160 km/h). In questo caso, il 15 aprile (con tolleranza al 15 maggio) è obbligatoria la sostituzione inversa (cioè gomme estive al posto di quelle invernali), altrimenti si è in contravvenzione.

Pneumatici invernali: controllare lo spessore battistrada e la pressione

Le gomme invernali costituiscono la migliore soluzione se si vogliono affrontare nella maniera più sicura le condizioni stradali e climatiche dei mesi più freddi: asfalto bagnato, strade sdrucciolevoli, brinate o innevate.

È bene tenere presente, a questo proposito, che se si viaggia con le gomme invernali ad un adeguato spessore del battistrada (almeno 4 mm) e alla giusta pressione di gonfiaggio in funzione del carico a bordo del veicolo, gli spazi di frenata diminuiscono fino al 15% su fondo stradale bagnato e fino al 50% in presenza di neve.

Sanzioni se si circola senza gomme invernali o catene

Chi non rispetta l’obbligo di circolare, dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, con pneumatici invernali (o 4 Stagioni provvisti della marcatura M+S) già montati oppure con le catene da neve a bordo dell’auto, in caso di controllo da parte delle forze di polizia è soggetto ad una sanzione amministrativa che va da 87 euro a 344 euro.

La sostituzione degli pneumatici con gomme stagionali va dunque organizzata per tempo, anche per non rischiare di arrivare all’ultimo momento, congestionare il già elevato lavoro dei gommisti e dover ancora montare le gomme invernali.

Gomme invernali: guida alla scelta

Tutti gli pneumatici invernali vengono progettati per garantire una mobilità sicura nei mesi più freddi senza che si debbano montare sistemi supplementari per il miglioramento dell’aderenza dell’auto (catene da neve o catene ragno: queste ultime possono essere utilizzate anche sulle auto non catenabili).

La nuova etichettatura europea: 3PMSF e ICE

Il 1 maggio 2021 è entrata in vigore una nuova etichettatura europea, che contiene alcune importanti novità in aggiunta a quelle precedenti che evidenziano i parametri sul risparmio energetico (resistenza al rotolamento) e sicurezza, come ad esempio la frenata sul bagnato.

La nuova etichettatura europea 2021 evidenzia due simboli, entrambi specifici degli pneumatici invernali studiati per le condizioni climatiche più severe:

Marcatura 3PMSF (Three-Peak Mountain Snow Flake). È il pittogramma, rappresentato da una montagna con tre picchi ed un fiocco di neve, che certifica che lo pneumatico ha superato i test stabiliti dal regolamento UE n. 117 in cui viene presa in considerazione una gomma-tipo, codificata SRTT (Standard Reference Test Tyre) prodotta da almeno 30 anni dalla stessa Casa costruttrice e che possiede caratteristiche intermedie;

(Three-Peak Mountain Snow Flake). È il pittogramma, rappresentato da una montagna con tre picchi ed un fiocco di neve, che certifica che lo pneumatico ha superato i test stabiliti dal in cui viene presa in considerazione una gomma-tipo, codificata SRTT (Standard Reference Test Tyre) prodotta da almeno 30 anni dalla stessa Casa costruttrice e che possiede caratteristiche intermedie; Simbolo ICE. È una nuova marcatura specifica per le gomme auto destinate ai climi invernali più rigidi, cioè con ghiaccio stratificato al suolo, e sottoposte a prove dedicate riconosciute a livello internazionale.

Come riconoscere uno pneumatico invernale

I nuovi simboli evidenziano altrettante caratteristiche e performance degli pneumatici invernali: con questi, scegliere le gomme più adatte in funzione delle proprie esigenze (ed alle specifiche condizioni ambientali del Paese in cui ci si trova a circolare abitualmente) è dunque più ampio.

Riassumiamo di seguito le caratteristiche che permettono di distinguere una gomma invernale da uno pneumatico estivo.

Disegno del battistrada più evidente , e scolpitura più profonda;

, e scolpitura più profonda; Mescola più morbida , per consentire un’ottimale aderenza dello pneumatico invernale nella guida su asfalto freddo, fangoso, bagnato o innevato, e le migliori prestazioni in frenata. È importante considerare che le gomme invernali offrono le performance migliori quando le temperature esterne sono al di sotto di 7°-8°C;

, per consentire un’ottimale aderenza dello pneumatico invernale nella guida su asfalto freddo, fangoso, bagnato o innevato, e le migliori prestazioni in frenata. È importante considerare che le gomme invernali offrono le performance migliori quando le temperature esterne sono al di sotto di 7°-8°C; Simboli specifici sulla spalla. Tutti gli pneumatici invernali devono, come si specificava più sopra, essere provvisti della dicitura “M+S” (Mud and Snow, oppure – a seconda del produttore – “MS”, “M-S”, “M&S”) e possono presentare il pittogramma “3PmSF” (Three Peak Mountain Snow Flake).

Importante è anche il controllo del codice di velocità e della data di produzione. Quest’ultima viene rappresentata da un codice a quattro cifre: le prime due si riferiscono alla settimana di produzione dello pneumatico, le altre due all’anno. Ad esempio: se sul fianco della gomma si legge “2422”, significa che lo pneumatico è stato prodotto nella ventiquattresima settimana del 2022.

Come scegliere le gomme 4 Stagioni

Per la guida in inverno, anche gli pneumatici “All Season” sono adatti. Si tratta, in effetti, di una tipologia di gomme che in un trentennio (da quando ha iniziato ad essere immessa sul mercato) ha conosciuto un gradimento via via maggiore da parte degli automobilisti.

Se le gomme 4 Stagioni presentano la marcatura M+S, vuol dire che le loro caratteristiche le rendono idonee alla circolazione nei mesi invernali. Ancora di più se c’è il pittogramma alpino sul fianco.

Gli pneumatici 4 Stagioni sono in genere adatti per gli automobilisti che anche durante l’inverno utilizzano l’auto soprattutto nelle seguenti condizioni:

In città o nelle aree metropolitane;

Non percorrono elevate percorrenze annue;

Risiedono in zone non di montagna.

Si tratta, in buona sostanza, di un valido compromesso per prestazioni complessive e versatilità di impiego.