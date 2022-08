Ecco gli accessori che non devono mai mancare quando si va in vacanza con la propria auto.

L’estate è il periodo dell’anno in cui molte persone approfittano per godersi le vacanze. In questi mesi è molto frequente fare lunghi viaggi on the road, quindi prima di partire, oltre a controllare il proprio veicolo, vi consigliamo di acquistare una serie di accessori per auto che renderanno il vostro viaggio più sicuro e sopportabile. Ecco quindi la nostra lista di 13 accessori da portare in auto in vacanza quest’estate!

Attrezzi per manutenzione auto

Alcuni di questi accessori per auto sono obbligatori per motivi di sicurezza, mentre altri sono ideali per guadagnare comfort durante i tuoi viaggi su strada durante i mesi estivi. Qui vi spieghiamo cosa sono. Prepara la check-list da comprendere nei controlli da fare prima di partire.

Accessori auto vacanza: kit di pronto soccorso

Sebbene in altri paesi europei sia obbligatorio avere un kit di pronto soccorso per auto, in Italia al momento non lo è. Ciononostante, la nostra raccomandazione è di portare sempre con te un kit di pronto soccorso nel tuo veicolo, soprattutto quando prevedi di fare un lungo viaggio.

Ricorda che un kit di pronto soccorso per auto dovrebbe includere:

Bende; Cerotti; Piccole forbici; Cerotto; Guanti monouso; Una coperta termica; Perossido di idrogeno o alcool.

Avviatore d’emergenza

Un avviatore di emergenza per auto è un dispositivo collegato tramite clip molto utile se si scarica la batteria. Questi tipi di dispositivi sono in grado di avviare un’auto senza dover collegare le pinze alla batteria di un’altra auto come si fa tradizionalmente. Senz’altro un accessorio indispensabile che può aiutarvi in modo facile, sicuro e veloce in situazioni critiche e soprattutto in luoghi isolati.

Cavi per avviare la batteria

Come è già noto, è molto importante disporre di cavi per le batterie di avviamento della nostra auto e anche se potremmo non usarli mai, è molto probabile che un giorno avvieremo il nostro veicolo e la batteria sarà scarica, quindi abbiamo 2 opzioni, chiamiamo la gru per portarla in officina o con l’aiuto di un altro veicolo e alcuni cavi con pinze possiamo avviare la batteria. In mercato ci sono tanti tipi di cavi, più economici, più costosi, più corti, più lunghi, ecc… ma alla fine c’è soprattutto una cosa molto importante da tenere a mente prima di acquistare i nostri cavi: la potenza e la cilindrata della nostra auto. A seconda della potenza della nostra macchina, o anche della cilindrata, dobbiamo scegliere il cavo di avviamento. Le differenze tra i cavi jumper che possiamo trovare sul mercato sono sostanzialmente la sezione del cavo, la lunghezza del cavo e la qualità dei morsetti.

Kit forature e ruota di scorta

Il kit forature presenta alcuni vantaggi rispetto alla ruota di scorta: occupa meno spazio, è più economico ed è più leggero della ruota di scorta o del ruotino. Ma ha anche i suoi contro. Ed è un sistema esclusivamente di emergenza come se fosse un cerotto, poiché se la foratura è maggiore di 5 mm o se si verifica sul lato del pneumatico, la riparazione potrebbe non funzionare. Inoltre, il kit è monouso ed è adatto solo per piccole forature. Per questo in viaggio è consigliabile portare entrambi per prevenire le forature: per una riparazione veloce in caso di foratura semplice o per la sostituzione della ruota nel caso di una foratura più complicata. Così in entrambi i casi potrete proseguire il viaggio.

Torcia di emergenza

In viaggio in auto non si usa mai cosa può succedere. A volte si posso verificare situazioni d’emergenza durante la notte quando la visibilità è scarsa. Per questo motivo tra gli accessori auto per le vacanze è sempre consigliabile portare con sé una piccola torcia d’emergenza.

Accessori auto vacanza: portapacchi

Se il viaggio è lungo, avete bisogno di portare molte valigie con voi e non disponete di spazio sufficiente all’interno dell’auto, la soluzione migliore è acquistare e montare un portapacchi. Sul mercato se ne trovano di diverse dimensioni e tipi, rigidi o morbidi, da applicare in entrambi i casi sul tetto dell’auto con le barre. In ogni caso bisogna saper bene come gestire i carichi sporgenti.

Portabici

La bicicletta è una compagna di viaggio indispensabile i ciclisti. Per questo motivo, per portarla nelle vacanze, si più acquistare uno stand portabici da auto. Questo prodotto può agganciarsi alla parte posteriore dell’automobile e, a seconda del modello, riesce a sostenere fino a quattro biciclette.

Accessori auto in vacanza: caricabatterie smartphone da auto

Lo smartphone è diventato un compagno essenziale quando guidiamo. Sebbene sia responsabile di incidenti, è innegabile che sia anche molto utile per guidarci verso la nostra destinazione. A volte ci sono chiamate a cui dobbiamo partecipare e che sono anche le chiavi del nostro viaggio. E potrebbero anche salvarci la vita in caso di emergenza.

Tuttavia la batteria dei cellulari non è eterna, quindi se vogliamo davvero dipendere dallo smartphone nei nostri viaggi, abbiamo bisogno di un caricabatterie per l’auto. Si collega alla presa accendisigari, e le varianti sono tante. Che tu abbia un iPhone o un cellulare Android, questi caricabatterie mobili sono l’ideale. Puoi anche usarli per caricare il tablet o qualche altro dispositivo elettronico con una batteria.

Supporto per smartphone

Tenendo presente che la maggior parte dei viaggi su strada vengono effettuati seguendo le indicazioni dei navigatori GPS, uno degli accessori per viaggiare in auto che non può mancare in vacanza è un supporto magnetico per il tuo cellulare che ti permette di visualizzare correttamente il tuo percorso.

Accessori auto vacanza: tendine parasole

Stanchi di dover aspettare qualche minuto prima di salire in macchina perché fa troppo caldo? Ecco la soluzione: tendine per auto. La loro funzione principale è fornire una protezione solare e visiva ottimale per i finestrini laterali delle nostre auto. Non solo riducono la temperatura all’interno del veicolo, ma sono particolarmente utili per proteggere sia l’auto che i suoi passeggeri. Che tu stia cercando protezione solare all’interno della tua auto, privacy, protezione contro i ladri o un prodotto facile da usare e da installare, le tendine parasole per auto sono un prodotto ideale per i viaggi in macchina.

Borsa termica

Soprattutto in estate il caldo è il nemico numero uno da affrontare in viaggio. Per questo quando si tratta di lunghi tragitti in auto è bene portare in auto una borsa termica per mantenere fresche le bibite, l’acqua e anche qualche alimento. In commercio ne esistono di tutti i tipi e le misure, adattabili al numero di persone che viaggiano in macchina.

Navigatore GPS

Geolocalizza il tuo veicolo, vai ovunque senza preoccupazioni e conosci in ogni momento il livello degli ingorghi sulle strade. Sì, il GPS per auto è uno dei grandi alleati durante i viaggi in auto. Questi piccoli gadget tecnologici hanno rivoluzionato completamente il modo in cui ci muoviamo con l’auto ormai ogni anno. Rendersi la vita più facile al volante è diventato il loro obiettivo principale e sembra che lo abbiano più che raggiunto. Tanto che la maggior parte degli smartphone ha iniziato ad incorporare questa funzionalità attraverso i movimenti delle varie app.

Tra questi, il noto Google Maps o Mappe dell’ecosistema iOS. Sebbene per molti di noi siano stati soppiantati da questi telefoni cellulari dell’ultima generazione, questi dispositivi specifici sono ancora più precisi e utili. Consumano meno batteria, dispongono di un display più grande e hanno una capacità di immagazzinamento dati enorme.