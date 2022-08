Navigatore satellitare auto: come funziona e caratteristiche

Prima dell’arrivo del navigatore satellitare auto, gli automobilisti dovevano affrontare viaggi e spostamenti barcamenandosi tra cartine stradali cartelli approssimative e perché no, anche sulle informazioni dei passanti. Con la diffusione sul mercato del navigatore GPS, ora disponibile anche a prezzi molto abbordabili, viaggiare in auto è davvero semplice ed intuitivo, in qualsiasi angolo del globo in cui ci si trovi. In questa breve e pratica guida spiegheremo funzioni e caratteristiche di base che distinguono i migliori navigatori GPS, in grado di offrire indicazioni stradali interattive, ma occhio alle distrazioni.

Come funziona il navigatore satellitare?

Il navigatore satellitare sfrutta la cosiddetta tecnologia GPS (Global Positioning System) che dialoga su una rete dedicata di circa 30 satelliti. Questi ultimi trasmettono in tempo reale determinati segnali di riferimento che identificano la posizione del nostro navigatore auto. Il GPS si aggancia al segnale di almeno 5 satelliti, scelti tra i 12 satelliti che gravitano nell’orbita del proprio emisfero. La selezione dei satelliti viene effettuata in base ai dispositivi che forniscono una migliore ricezione. Il sistema esegue successivamente dei complessi calcoli, riuscendo così ad ottenere la propria posizione con uno scarto di appena qualche metro. Quest’ultima viene utilizzata per ottenere le indicazioni di viaggio richieste dall’utente, grazie alla combinazione delle mappe di viaggio che vengono visualizzate sullo schermo e con l’ausilio una voce guida che suggerisce le strade da percorrere.

Caratteristiche base dei navigatori GPS per l’auto

Tra le caratteristiche base dei dispositivi GPS troviamo un display LCD, quasi tutti touch screen, sul quale viene visualizzato il percorso scelto e attraverso il quale è possibile interagire. Non manca un altoparlante da cui è possibile ascoltare le informazioni relative alla navigazione e che la tecnica della navigazione turn by turn (navigazione passo-passo). Questa funzionalità del navigatore offre indicazioni per un percorso selezionato presentate sotto forma di istruzioni vocali o visive. Questa funzione può essere molto utile per un lungo viaggio.

Tipi di navigatori GPS da auto

Esistono due principali tipologie di navigatore per auto: i navigatori satellitari dedicati e specifiche applicazioni per smartphone. I primi si suddividono in ulteriori due categorie, ovvero i navigatori offerti dalle case costruttrici e quelli venduti after market. Nel primo caso abbiamo una totale integrazione con l’infotainment del veicolo, ma come contro segnaliamo che non risulta possibile sostituirli con dispositivi più moderni. Le app per smartphone invece non hanno bisogno di aggiornamenti e offrono informazioni sul traffico in tempo reale, posizione degli autovelox, etc.. La più famosa delle app è Google Maps, ma esistono anche altre famose applicazioni sugli store, scaricabili gratuitamente o a pagamento. Vi consigliamo di consultare il nostro articolo in viaggio con Google Maps dove viene approfondita la funzione che permette di pianificare un viaggio con la celebre app.

I migliori navigatori satellitari per il tuo viaggio in auto

Il mercato ci regala un’ampia scelta di navigatori satellitari per auto e tra questi segnaliamo: