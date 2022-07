Siamo in piena estate e, probabilmente, hai intenzione di prendere l’auto per andare in vacanza in qualche luogo remoto. Che sia lontano o vicino a casa, Google Maps è sempre di grande aiuto ogni volta che pianifichiamo un viaggio su strada. Ti spieghiamo come utilizzare la App per pianificare le tue vacanze in modo da non avere problemi. Per questo ti proponiamo una guida completa per creare il tuo percorso di viaggio in cui puoi includere diverse fermate come andare in un hotel o attraversare una città specifica per visitarla prima di raggiungere la destinazione finale. Una volta che hai il piano di viaggio, puoi condividere questo percorso con i tuoi contatti, nel caso viaggi accompagnato, in modo che tutti possano averlo a portata di mano. Ecco come pianificare un viaggio con Google Maps:

Pianificare un viaggio con Google Maps: crea la tua mappa

La prima cosa che dovresti fare è creare la tua mappa su Google Maps. Questa operazione si può eseguire solo da un computer, poiché l’opzione non è abilitata sui dispositivi mobili. Ad ogni modo, al termine, la mappa verrà sincronizzata immediatamente sugli altri account collegati. Sarà quindi visualizzatile e utilizzabile, una volta creata, anche sul tuo smartphone senza alcun problema. Detto ciò, la prima cosa da fare è aprire il sito Web di Google Maps ed seguire questi passaggi:

Tocca le tre strisce posizionate orizzontalmente nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Clicca su ‘I tuoi luoghi’ e poi scegli ‘Mappe’, dove vedrai quelli che hai salvato in precedenza (o la pagina vuota nel caso non l’avessi ancora fatto). Scegli l’opzione “Crea mappa” in basso.

Si aprirà immediatamente una nuova scheda in cui puoi creare la tua nuova mappa aggiungendo diversi livelli con tutti i tipi di contenuto. La prima cosa che dovresti fare è cliccare su “Mappa senza nome” per inserire quella che desideri. Quando fai clic su di essa, vedrai che si apre una nuova finestra per aggiungerla e poterla identificare facilmente, oltre a una breve descrizione. Ora hai già creato la tua mappa. Come puoi vedere sulla sinistra troverai il nome del viaggio, la descrizione e la possibilità di modificarlo aggiungendo diversi livelli di contenuto, come vedremo nel prossimo passaggio.

Pianificare un viaggio con Google Maps: pianifica il tuo percorso in auto

È ora di aggiungere contenuti alla tua mappa di viaggio. Per fare ciò la prima cosa che devi fare è fare clic sull’icona “Aggiungi indicazioni stradali” con il simbolo di una freccia. Immediatamente, nella scheda a sinistra, vedrai che viene creato un nuovo livello. Come minimo è necessario includere un punto di partenza e un punto di destinazione. Dovrai anche scegliere se fare il viaggio in auto, in bicicletta o a piedi…

Se il tuo percorso prevede più fermate tra il punto di partenza (A) e il punto di arrivo (B), non devi fare altro che cliccare su ‘Aggiungi destinazione’ e aggiungere nuovi punti. Naturalmente se dopo aver segnato i punti di partenza e di arrivo si aggiungono nuove fermate al percorso, è necessario ordinarle nell’elenco.

Aggiungere il viaggio di ritorno

Quando hai finito, fai clic su “Livello senza nome”, a quel punto si aprirà una nuova scheda per aggiungere il nome che desideri, ad esempio “percorso di ritorno”. Come mai? Perché normalmente l’andata e il ritorno sono diversi e non si passa per le stesse città. Pertanto, per creare il viaggio di ritorno puoi creare un nuovo livello, per il quale dovrai cliccare sull’opzione ‘Aggiungi livello’ e aggiungere i dati del viaggio come abbiamo fatto prima.

Vedrai che puoi attivare e disattivare i livelli per visualizzarli sulla mappa e renderti più facile visualizzare uno dei due percorsi. Se, quando hai terminato il percorso, vedi un nuovo luogo sulla mappa che vorresti visitare e desideri modificare il percorso, puoi aggiungerlo semplicemente stando sulla linea blu fino a quando appare un punto bianco. A questo punto basta trascinalo con il cursore del mouse e Maps ricalcolerà il percorso con la nuova tappa.

Condividi il percorso

Ora hai creato la mappa per la tua vacanza. Per consultarla sul tuo smartphone non devi fare altro che assicurarti di lavorare con lo stesso account sia sul computer che sul telefono, in modo che le informazioni vengano sincronizzate automaticamente. Se vuoi condividerlo con altre persone puoi farlo dall’opzione “Condividi” che hai appena sopra i Livelli. Così facendo si aprirà una finestra dove potrai condividere la mappa tramite un link o invitare i contatti che desideri scrivendo la loro email.

Pianificare un viaggio con Google Maps: Salva le mappe Offline

E per evitare di interrompere la navigazione durante il viaggio, quando la rete Internet non è disponibile, entra in gioco il download delle mappe che ti consente di archiviare la cartografia per vaste aree geografiche (inclusi i punti di interesse) da utilizzare lungo il percorso anche offline. Con una certa frequenza e fintanto che si disponga di una connessione Wi-Fi, l’applicazione aggiornerà le mappe salvate per mantenerle aggiornate. Per farlo:

Apri l’app Google Maps. . In basso, tocca Impostazioni. Mappe offline. Tocca Seleziona la tua mappa. . Sposta la mappa per coprire l’area da scaricare. Tocca Scarica.

App per Autovelox e pedaggi

Una volta partiti per le vacanze, ci sono alcune applicazioni molto utili per il viaggio. Tra queste è sicuramente indispensabile installarne una che permette di visualizzare gli autovelox sul percorso.

Altra informazione utile per il viaggio in auto, soprattutto per pianificare i costi, è quella che permette di visualizzare i costi dei pedaggi lungo il percorso. Per questo vi consigliamo i migliori siti per il calcolo dei pedaggi autostradali.