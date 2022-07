Una lunga serie di utili suggerimenti per evitare spiacevoli imprevisti quando si deve affrontare un lungo viaggio in auto.

Complice l’emergenza sanitaria non del tutto terminata e il “caos voli” che si sta scatenando in Europa, i viaggi “on the road” in auto sono sempre più gettonati e per questo motivo abbiamo deciso di redigere una guida con i consigli per un lungo viaggio in auto senza stress e sorprese.

Cosa non dimenticare prima di una vacanza in macchina

Prima di affrontare un lungo viaggio in auto è buona cosa avere una dotazione di base che può facilitare e rendere più piacevole i nostri spostamenti. Nella attrezzatura da portare in auto non devono mancare: sacco dei rifiuti, fazzoletti e salviette detergenti, farmaci, monete e contanti, coperte, Kit di pronto soccorso, giubbotto catarifrangente e etilometro.

Controllo meccanico dell’auto

Prima di ogni lungo spostamento è fondamentale effettuare un accurato controllo meccanico dell’auto in modo da evitare spiacevoli inconvenienti durante viaggi e vacanze. Per prima cosa è necessario controllare i liquidi del motore, come olio e liquido refrigerante, ma anche l’acqua per la pulizia dei tergicristalli. Un’altra cosa fondamentale è assicurarsi che freni e pneumatici siano in buone condizioni, inoltre questi ultimi devono avere la giusta pressione.

Assicurati che funzioni l’aria condizionata

Nelle ore più calde e più in generale in estate, l’aria condizionata è un elemento fondamentale per garantire un buon confort in auto. Una temperatura troppo elevata nell’abitacolo potrebbe favorire la sonnolenza o comunque può affaticare il guidatore più velocemente. Per questo motivo prima di partire è necessario che il sistema di condizionamento dell’auto funzioni correttamente. Se non funziona l’aria condizionata probabilmente sarà necessario ricaricare la bombola del gas del condizionatore presso una stazione di servizio o un meccanico.

Documenti: assicurazione, bollo, patente

Per assicurarci un viaggio sereno è necessario portare con sé i documenti necessari alla guida, controllando la validità e le eventuali scadenze. Fondamentale essere in possesso una partente valida per il veicolo che si deve condurre e di non avere una assicurazione scaduta. Se la polizza RC auto è comprensiva anche del soccorso stradale gratuito e della Kasco si viaggerà ancora più tranquilli.

Navigatore GPS

Una volta si usavano le cartine stradali, ma adesso la tecnologia ci ha regalato un aiuto fondamentale per raggiungere in auto mete e luoghi d’interesse. Stiamo parlando dei navigatori GPS: tra questi ci sono quelli specifici con cartine precaricate, ma anche i moderni smartphone possono vantare app dedicate alla navigazione satellitare come ad esempio Google Maps e Waze . Queste ultime offrono notizie particolarmente utili come la situazione del traffico e la presenza di autovelox.

Controllo del carburante

Sembra una cosa scontata, ma controllare la quantità di carburante in un lungo viaggio può essere fondamentale, perché in alcuni luoghi i distributori di benzina potrebbero essere molto meno diffusi rispetto ad altre località.

Kit per eventuali guasti

Ovviamente si spera che ogni viaggio in auto vada per il verso giusto e non si verifichino degli imprevisti, ma se dovesse succedere qualcosa, come magari un guasto meccanico, meglio farsi trovare preparati. Ogni auto dovrebbe avere un kit dedicato al cambio degli pneumatici e una ruota di scorta. Se quest’ultima non è prevista sarebbe meglio portare con sé un kit di riparazione per le gomme. Importante anche avere un set di attrezzi che ci permetta di effettuare qualche piccola riparazione o regolazione di componenti meccanici.

Consigli per affrontare il lungo viaggio

Dopo aver elencato cosa non dimenticare prima di una vacanza in macchina, ora è arrivato il momento di snocciolare alcuni fondamentali consigli per affrontare il lungo viaggio.

Scorta d’acqua

Idratarsi mentre si guida è una cosa importantissima, per questo consigliamo di avere sempre a portata di mano una scorta d’acqua. In particolar modo se fa caldo è necessario bere molti liquidi, facendo attenzione che non siano troppo freddi onde evitare possibili congestioni.

Porta con te degli snack

In un lungo viaggio avere degli snack potrebbe rivelarsi un’ottima scelta, infatti consigliamo di mangiare poco e spesso, onde evitare di appesantirci e provocare sonnolenza durante la guida.

Farmaci (anche per il mal d’auto)

In viaggio una scorta di farmaci è fondamentale, in particolare anti dolorifici, anti infiammatori, ma anche medicine per lo stomaco e il mal d’auto.

Programma delle soste

Programmare delle soste è importante per garantire la massima sicurezza durante un viaggio. Per programmare le giuste fermate possiamo farci aiutare da app per smartphone dedicate alla navigazione GPS.

Stereo per tenerti compagnia

Ascoltare musica, ma anche tenersi aggiornato sulle condizioni del traffico o con le notizie dell’ultima ora può essere la scelta giusta per tenersi compagnia e stare ben sveglio durante il viaggio. Bisogna però fare attenzione a mantenere l’impianto audio a basso volume o rischi la multa.

Se non viaggi da solo, alternati alla guida

Se si viaggia in compagnia, oltre a poter intrattenere una conversazione si può sfruttare la presenza di altri occupanti per alternarsi alla guida. Così facendo il viaggio risulterà molto più sicuro, meno stressante e soprattutto meno stancante.