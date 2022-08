Quali sono le migliori applicazioni per viaggiare in camper?

Quali sono le migliori applicazioni per viaggiare in camper? Di seguito vi proponiamo quali sono le migliori App che abbiamo provato e quelle che non possiamo fare a meno di consigliarvi per le vostre gite in camper. Questo perché, viaggiando in camper, le applicazioni che ci indicano un buon posto dove passare la notte sono sempre di grande aiuto. O ancora: dove sono le prossime stazioni di servizio (e i loro prezzi), quali sono i percorsi migliori, i migliori campeggi o spot e cosa visitare nelle vicinanze. Ce ne sono per tutti i gusti e ogni giorno sono sempre più funzionali grazie ai loro aggiornamenti. Questa è la nostra selezione di App per Camperisti: le migliori app per chi viaggia in camper.

App per aree sosta camper

App per camperisti: Caramaps

Iniziamo con un’applicazione molto completa con un design molto accurato. CaraMaps ha incorporato funzioni nel corso degli anni e ogni giorno ha più opzioni. Anche il suo utilizzo è molto intuitivo. Dispone di circa 60.000 posti posizionati su una mappa dove è possibile filtrare per servizi, tipologie di aree, campeggi, parcheggi e molto altro. Inoltre, la stessa applicazione permette di tracciare un percorso, avendo cura di guidarti. Puoi anche creare fasi in cui dormi, ti fermi a riposare, etc. Poiché funziona sia dal cellulare che dalla pagina web, può essere molto utile se vuoi pianificare qualcosa prima di metterti al volante e iniziare a guidare.

In CaraMaps, come in molte altre applicazioni di viaggio che commenteremo, l’utente è il protagonista. Potrai creare i tuoi percorsi o contrassegnare nuovi punti di interesse che non sono ancora sulla mappa in modo che anche altre persone possano goderne. Infine la funzione Geochat ti consente di connetterti con altre persone vicine alla tua posizione. In questo modo puoi incontrare persone se questo è ciò che ti senti o chiarire dubbi dalla chat della stessa app.

App per camperisti: Park4night

Un’altra delle classiche applicazioni per viaggiare in camper è Park4night. In essa c’è anche la possibilità di consultare la propria mappa sul sito stesso e sull’applicazione mobile. Ha circa 130.000 posti referenziati, distribuiti in più di 45 paesi. Una delle funzioni più interessanti dell’applicazione è il pulsante “intorno a me”, ovvero “intorno a un luogo” che indicherà i punti di riferimento che la mappa ha nelle vicinanze. Una serie di icone indicherà a colpo d’occhio il tipo di location e i servizi di cui dispone.

Questo abbonamento non è per tutti. È solo per gli amanti dei viaggi e del mondo camper. Per chi vibra con la libertà di un buon viaggio. Come su Caramaps, sono gli utenti stessi che creano e forniscono contenuti all’app. Puoi inserire commenti sullo stato delle posizioni o persino caricare foto. Per il nostro gusto è una delle più funzionali.

App per viaggiare in camper

Waze

Waze è l’alternativa a Google Maps. Ma non lasciarti ingannare, anch’essa è di Google. Lo nasconde molto bene, ma lo ha acquistato per quasi un miliardo di dollari nel 2013. Tuttavia ci sono molte persone che lo preferiscono a Maps perché ha più funzioni (riproduci musica, trova distributori di benzina economici, ecc.) ed è molto collaborativa. Puoi personalizzarla indicando il modello del veicolo che guidi e quindi riaggiusterà alcuni parametri. Dal nostro punto di vista ci sembra che Google la utilizzi come laboratorio di Mappe. Le funzionalità che hanno successo in Waze finiscono per arrivare su Maps nel tempo.

Maps

Sì, anche Google Maps è nella nostra lista visto che funziona molto bene (anche se più di una volta ci ha causato dei mal di testa). Sarebbe strano se non la usassi già quotidianamente. Come abbiamo detto prima, a questa app vengono periodicamente aggiunte le migliori funzioni di Waze. Tra le ultime troviamo: la visualizzazione degli autovelox, l’aggiunta di un tachimetro o l’aggiunta di un pulsante per renderla più collaborativa, ad esempio.

Da qualche mese possiamo anche visualizzare incidenti come collisioni, autovelox mobili, lavori, corsie tagliate, veicoli fermi o oggetti sulla strada. Inoltre un’altra delle cose che ci piace di questa applicazione è la possibilità di vedere le recensioni di ristoranti, locali di intrattenimento, ecc., che si trovano sulla mappa. In questo modo possiamo leggere i commenti delle esperienze di altri utenti ed evitare occasionali delusioni.

App per camperisti, per il tempo libero

AllTrails

Probabilmente se ti piace viaggiare in camper o camper ti piaceranno le escursioni e la natura. AllTrails è un’applicazione che ti consente di trovare percorsi per camminare, correre, andare in bicicletta, ovunque tu vada. C’è una versione gratuita e un’altra versione pro (€ 2,50/mese) con più opzioni. La maggior parte delle applicazioni di questo stile ha versioni a pagamento più complete, quindi ti consigliamo di utilizzare la versione gratuita e se ti piace e pensi che la utilizzerai, passa alla versione a pagamento.

Wikiloc

Wikiloc è un’altra applicazione simile a AllTrails. Ci aiuterà a trovare percorsi di montagna, con biciclette, trekking, alpinismo, ecc. Ha un punteggio di 4.5 nel Play Store e 4.7 nell’Apple Store. Senza dubbio è un’applicazione molto completa che adorerai. Ha una versione Premium che può essere testata per 15 giorni. Successivamente, se ti è piaciuto, puoi scegliere tra due forme di pagamento: Trimestrale (4,99€) e annuale (9,99€). Con l’aggiornamento alla versione Premium potrai utilizzare l’app offline, cercare percorsi attraverso i passaggi, inviare i percorsi al tuo GPS (ad esempio se hai un orologio Apple), condividere la tua posizione con altre persone, allerte meteo, ecc.