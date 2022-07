Viaggi in camper: la guida definitiva e gli itinerari più belli 2022

Questa guida svela tutti i segreti per indimenticabili viaggi in camper consigliando gli itinerari più belli del 2022 da fare in Italia e in Europa.

Prendere in considerazione i viaggi in camper potrebbe essere un’ottima soluzione per trascorrere un’estate diversa dal solito. Un viaggio “on the road” con una casa a quattro ruote è qualcosa di indescrivibile e particolarmente emozionante ed è per questo che abbiamo deciso di redigere una guida completa e definitiva sugli itinerari più belli del 2022 da fare in Italia e in Europa.

I controlli pre-partenza

I camper andrebbero controllati prima di ogni uscita, ma soprattutto quando si decide di affrontare un viaggio o un itinerario lungo e di più giorni. i I controlli da fare prima di una vacanza in camper sono molti, in primo luogo è bene assicurarsi che l’impianto luci ed elettrico funzioni in maniera corretta, così come le parti meccaniche.

Per queste ultime meglio fare un tagliando al motore, controllare i liquidi (olio, refrigerante), i freni, lo stato degli pneumatici e la loro pressione. L‘impianto del gas è importantissimo che sia revisionato e non presenti danneggiamenti. La scadenza in genere è stampata sul tubo dell’impianto, inoltre è buona norma portare con sé un rilevatore di gas. Infine controllare gli impianti dell’acqua che non devono presentare perdite.

Cosa portare per il viaggio in camper?

Prima di un lungo viaggio in camper è bene assicurarsi di portare a bordo del veicolo una serie di cose importanti e per non dimenticarle sarebbe opportuna fare una check-list. Tra le cose da non dimenticare i documenti del veicolo (libretto di circolazione e assicurazione) e quelli personali (carta d’identità e tessera sanitaria), soldi e carte di credito-bancomat, un itinerario del viaggio, navigatore GPS e cartine stradali, guida turistiche e dei campeggi, kit pronto soccorso e attrezzi. Consigliamo inoltre di tenere le cose di valore ben nascoste.

Quante persone possono viaggiare in camper?

Secondo l’art. 54, comma 1, lettera m del Codice della Strada, il camper rientra tra i “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di massimo sette persone compreso il conducente”. Ovviamente ogni camper è differente e vanta un diverso tipo di omologazione. Per questo motivo è necessario controllare sul libretto di circolazione per conoscere con esattezza il numero massimo delle persone che possono viaggiare in un camper.

Dove dormire in camper?

Quando si viaggia in camper esistono numerosi posti dove dormire o sostare in camper, ma è necessario assicurarsi di non trasgredire nessuna regola vigente per non rischiare qualche sanzione salata. Tra i luoghi consentiti segnaliamo:

Sosta libera dove consentito dalla normativa locale

Area di sosta camper (o punto sosta)

Aree attrezzate camper

Campeggio dedicato a questo tipo di veicoli.

Quanto costa andare in vacanza con il camper?

Il costo di una vacanza in camper è estremamente variabile. Se si viaggia con un camper di proprietà bisogna tenere il conto del costo del carburante, dei caselli autostradali e delle spese per i campeggi o le aree sosta. Fermandosi in libera ovviamente si risparmia parecchio. Se si decide invece di noleggiare un camper i prezzi partono da circa 100-150 euro al giorno, inoltre bisogna aggiungere solitamente una cauzione di 500 euro che verrà restituita alla fine del noleggio.

Primo viaggio in camper: gli itinerari più belli in Italia e in Europa per le vacanze 2022

Per il primo viaggio in camper in Italia e in Europa per l’estate 2022 c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Noi abbiamo selezionato per voi le seguenti mete

Italia

Parco nazionale del Gran Sasso;

Costiera amalfitana;

Costa ionica calabresi;

Firenze;

Val d’Orcia.

Europa

La Route des Grande Alpes;

Viaggio lungo la costa del Portogallo;

Viaggio attraverso Paesi Bassi e Belgio;

Atlantic Roadway in Norvegia;

Viaggio su strada attraverso la Germania in autostrada.

Viaggi in camper organizzati: di cosa si tratta?

Negli ultimi anni si sta diffondendo un nuovo modo di viaggiare in camper, ovvero i viaggi di gruppo organizzati. Alcune agenzie specializzate organizzano questo tipo di viaggi mettendo insieme persone di una determinata fascia di età. Viaggiare in Camper in Gruppo comporta necessariamente un numero minimo e uno massimo di equipaggi ammessi, cosa che dipende anche a seconda della meta. Ovviamente si paga una quota di iscrizione che varia a seconda del tipo di camper, della durata del viaggio e della meta e dei servizi offerti.