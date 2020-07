Vacanze con il camper: i controlli da fare prima di partire

Ecco una breve ed utile guida che punta a preparare i camperisti ad un viaggio estivo confortevole e sicuro.

La stagione estiva corrisponde molto spesso con l’arrivo delle agognate ferie che contribuiranno a rigenerare il nostro fisico e la nostra mente dopo un lungo anno di lavoro. Quella del 2020 è senza ombra di dubbio un’estate particolare, indiscutibilmente segnata dall’emergenza sanitaria del Coronavirus che sta cambiando molte delle nostre abitudini quotidiane.

Il camper è la soluzione per le vacanze 2020

Per questo motivo una idea intelligente per passare delle vacanze in assoluta libertà e nella massima sicurezza è quella di partire con un camper. Questo tipo di veicoli regala l’impagabile libertà di sostare in qualsiasi luogo si desidera e in qualunque momento. Viaggiare in camper permette inoltre di stare in mezzo alla natura con tutta la propria famiglia o con gli amici e ultimo, ma non meno importante, riduce i costi economici della vacanza.

L’importanza di partire preparati

Prima di imbarcarsi in un lungo viaggio a bordo di un camper è necessario un minimo di preparazione, abbinato ad alcuni controlli specifici del mezzo in modo da assicurare spostamenti in tutta sicurezza. Di seguito elencheremo in dettaglio le verifiche da fare prima di partire “on the road”.

Controlli meccanici

Olio motore

Filtro aria e olio

Pasticche freni

Carica delle batterie

Luci anteriori e posteriori

Pressione pneumatici

Ruota di scorta

Controlli abitacolo

Efficienza climatizzazione

Spazzole e liquido tergicristalli

Sistema di navigazione GPS (selezionare itinerari, punti di interesse, stazioni di servizio)

Presenza di bevande e cibo

Documenti camper (libretto, assicurazione, etc.)

Controlli cellula abitativa

Fuochi cottura

Bagno (acqua e scarichi)

Frigorifero

Controllare eventuali porte bloccate del camper

Chiudere la porta di ingesso

Chiudere finestre e oblò superiore.