Con la nuova Fiat Grande Panda, il marchio italiano torna a essere protagonista nel segmento B, offrendo una soluzione di mobilità che unisce tradizione e innovazione. Progettata presso il Centro Stile di Torino, questa vettura rappresenta un passo deciso verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica, incarnando appieno la visione di sostenibilità Fiat.

Due varianti

La auto ibrida Grande Panda è dotata di un motore turbo 1.2 da 110 CV, affiancato da una batteria a 48 volt, mentre la versione completamente elettrica offre una batteria da 44 kWh e un’autonomia di ben 320 chilometri nel ciclo WLTP. Entrambe le configurazioni sono basate sulla piattaforma “Smart Car Platform” di Stellantis, che garantisce prestazioni ottimali e flessibilità d’uso.

Un aspetto distintivo del modello è l’uso di materiali ecosostenibili: gli interni vantano elementi innovativi come il Lapolen Ecotek, derivato da imballaggi riciclati, e tessuti in fibra di bambù, che esaltano l’estetica e il comfort. Inoltre, la gamma cromatica trae ispirazione dalla natura italiana, con colori che spaziano dal bianco al rosso e al nero, celebrando l’identità del territorio.

I prezzi

I prezzi partono da 16.950 euro per la versione ibrida e da 22.950 euro per l’elettrica, includendo incentivi e finanziamenti Stellantis. Gli allestimenti disponibili comprendono tre varianti per l’ibrida (POP, ICON e LA PRIMA) e due per l’elettrica (LA PRIMA e (Grande Panda)RED), con quest’ultima che sottolinea l’impegno sociale del brand.

Tra le innovazioni tecniche, spicca il cavo di ricarica integrato e retrattile, una vera novità nel panorama delle auto elettrica. Il debutto della Grande Panda è stato preceduto da un road show nazionale, culminato con l’evento Porte Aperte il 29 e 30 marzo, un’occasione per scoprire dal vivo il futuro della mobilità targato Fiat.

La Fiat Grande Panda non è solo un’auto, ma un manifesto di ciò che il design e l’ingegneria italiani possono offrire al mondo: una sintesi perfetta di stile, efficienza e rispetto per l’ambiente.