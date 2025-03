Quarantacinque anni dopo il debutto della storica Fiat Uno, il marchio torinese torna protagonista in Sud America con un’operazione che unisce tradizione e innovazione. A partire dal 2026, la Fiat Grande Panda approderà in Brasile con una versione pensata su misura per le esigenze del mercato locale, promettendo di rivoluzionare il segmento delle utilitarie.

L’avventura in Brasile

La nuova Fiat Uno Brasile si distinguerà per un design specifico, eliminando il pannello LED frontale della versione europea a favore di soluzioni più economiche. Gli interni saranno completamente rinnovati, adottando materiali e finiture che rispecchiano i gusti dei consumatori sudamericani. Questo approccio su misura mira a rafforzare il legame con un pubblico sempre più esigente.

Sul fronte dei motori Fiat, il modello brasiliano offrirà una gamma diversificata e potente. Al posto del 1.2L PureTech Hybrid da 100 CV europeo, troveremo il 1.0L GSE Hybrid da 125 CV, affiancato dalle opzioni già popolari in Brasile come il 1.0L FireFly e il 1.3L GSE Turbo. Sebbene l’opzione elettrica non sia prevista al lancio, potrebbe essere introdotta in futuro, seguendo le tendenze globali verso la mobilità sostenibile.

Fiat Grande Panda, modello globale

Con un mercato che rappresenta il 60% delle vendite globali del marchio e un volume di oltre 520.000 veicoli venduti all’anno, il mercato auto Brasile si conferma strategico per Fiat. La nuova Uno sostituirà i modelli Mobi e Argo, consolidando la leadership del brand in un segmento chiave e rispondendo alla crescente domanda di veicoli accessibili e innovativi.

Questo lancio rappresenta una mossa cruciale per Fiat, che coniuga il fascino del nome Uno con le tecnologie avanzate della Grande Panda, dimostrando ancora una volta la capacità del marchio di evolversi mantenendo saldo il legame con la propria storia.