La Fiat Grande Panda emerge come il nuovo simbolo di una mobilità sostenibile che unisce innovazione tecnologica e intrattenimento. Per il lancio di questo modello, Fiat ha stretto una collaborazione strategica con Spotify, la piattaforma di streaming audio leader mondiale, dando vita a una campagna che celebra la gioia di guidare. La presentazione ufficiale è avvenuta durante la serata finale del Festival di Sanremo, con uno spot emozionale accompagnato dalla celebre canzone “Felicità” di Al Bano, rafforzando il legame tra la tradizione musicale italiana e l’identità del marchio.

Fiat ha voluto creare un’esperienza unica per i suoi clienti, permettendo a oltre 15 milioni di italiani di generare la propria Playlist della Felicità su Spotify. Questa playlist, personalizzata in base ai gusti musicali di ciascun utente, trasforma ogni viaggio in un momento indimenticabile, offrendo una colonna sonora su misura. L’accesso è semplice: basta un link dedicato per generare la playlist direttamente dal proprio smartphone.

Il design della Fiat Grande Panda si ispira al modello iconico degli anni ’80, reinterpretato in chiave moderna. Con una lunghezza di quattro metri, il nuovo modello si posiziona come un B-SUV, disponibile sia in versione ibrida che completamente elettrica. La versione auto elettrica, in particolare, introduce una novità assoluta: un cavo di ricarica integrato e retrattile, che semplifica le operazioni eliminando gli ingombri. Inoltre, grazie alla ricarica rapida DC da 100 kW, l’80% della batteria può essere ricaricato in soli 27 minuti.

Fiat pone grande attenzione alla sostenibilità, integrando materiali riciclati in ogni veicolo, tra cui plastica derivata da cartoni per bevande e fibre di bambù per i rivestimenti interni. Gli interni stessi, con colori vivaci e materiali innovativi, riflettono l’impegno del marchio verso un futuro più ecologico e responsabile.

Fiat Grande Panda e la musica italiana

Oltre alla tecnologia, ciò che rende unica la Fiat Grande Panda è il suo legame con la cultura italiana. La collaborazione con Spotify ne è un esempio perfetto, evidenziando come la musica possa evocare emozioni e ricordi, in linea con il concetto di felicità che il nuovo modello intende trasmettere. Fiat ha una lunga tradizione di unione tra musica e motori, come dimostrano le precedenti campagne pubblicitarie, tra cui la 500e “La Prima by Bocelli” e la Fiat 600 Hybrid sulle note di “Tu si ‘na cosa grande” di Domenico Modugno.