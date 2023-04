Le 10 auto ibride Plug-in più economiche: Classifica 2023

Quali sono le 10 auto ibride Plug-in più economiche del 2023, cioè quelle che costano meno, disponibili in Italia? Quali sono i loro pregi? Come si articolano le rispettive lineup?

In questa guida analizziamo quali sono le auto ibride ricaricabili che costano meno (leggi qui il nostro approfondimento sul significato di plug-in hybrid). È opportuno ricordare che nel 2022 in Italia il totale delle vendite-immatricolazioni di nuove auto ibride (cioè mild hybrid, full hybrid e Plug-in hybrid: qui le differenze fra i diversi tipi di motore ibrido) ha sfiorato quota 455.000 unità (per la precisione: 454.989).

Quali sono le auto ibride plug-in che costano meno?

Di ognuna delle auto ibride Plug-in più economiche disponibili in Italia nel 2023 indichiamo i principali dettagli di modello, i punti a favore e il prezzo di vendita. È da tenere conto che gli incentivi 2023 (Ecobonus) per l’acquisto di una nuova vettura che rientra nella fascia di emissioni di CO2 compresa fra 21 e 60 g/km (appunto, il bonus auto ibride plug-in) ammontano a 4.000 euro con rottamazione e 2.000 euro senza rottamazione.

Audi A3 Sportback 40 TFSIe

La quarta generazione di Audi A3, ribattezzata Sportback per distinguersi dalla “sorella” Sedan dalla carrozzeria a tre volumi, adotta la piattaforma MQB-Modularer Querbaukasten condivisa con, fra le altre, Volkswagen Golf, Seat Leon e Skoda Octavia. Caratterizzata da un piacevole stile del corpo vettura che non rinuncia a un evidente tocco di sportività, Audi A3 annovera, tra i propri punti a favore, un ampio assortimento di dotazioni, una strumentazione digitale “new gen” e che fornisce molte informazioni al conducente, equipaggiamenti multimediali e ADAS (sistemi di ausilio attivo alla guida) fra i più evoluti.

Le versioni Plug-in Hybrid di Audi A3 Sportback vengono declinate in due livelli di potenza (40 TFSI e da 204 CV e 45 TFSI e da 245 CV complessivi), tutte abbinate al cambio S Tronic. Gli allestimenti sono cinque per le versioni 40 TFSI e (“base”, Business, Business Advanced, S Line Edition, Identity Black) e uno (S Line Edition) per le 45 TFSI e.

I prezzi di vendita partono da 42.150 euro.

Cupra Leon 1.4 e-Hybrid

Con la declinazione Plug-in hybrid della “segmento C” Leon, Cupra – giovane “spin off” di Seat che punta tutto su sportività e prestazioni di assoluto livello – ha esportato i propri punti di forza all’insegna di un marcato dinamismo nel settore dell’elevata elettrificazione. “Base di partenza” è Seat Leon, qui adeguatamente “riveduta e corretta” nelle sospensioni e nell’allestimento generale del corpo vettura.

Rapidità, velocità, maneggevolezza, precisione di assetto, un ricco assortimento di ADAS e tecnologie multimediali completano la “carta d’identità” di Cupra Leon 1.4 e-Hybrid, che sotto al cofano viene equipaggiata con l’unità motrice 1.4 TSI da 150 CV abbinata ad un motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh. La potenza complessiva è di 204 CV e 245 Cv a seconda delle versioni (e-Hybrid, e-Hybrid VZ). Tutte le declinazioni di gamma sono provviste della trasmissione DSG doppia frizione a sette rapporti.

I prezzi di vendita partono da 42.250 euro.

Jeep Renegade 4xe

La “segmento C” di Jeep è una delle auto Plug-in hybrid di maggiore successo in Italia. Nata nel 2020 insieme alla “sorella maggiore” Compass 4xe, punta su versatilità di impiego, una ottima posizione di guida (adeguatamente rialzata, a tutto vantaggio della visibilità verso l’esterno e in manovra), e dotazioni hi-tech di elevato livello tanto dal punto di vista della strumentazione digitale quanto nell’infotainment.

Sotto al cofano, Jeep Renegade 4xe adotta un motore turbo benzina 1.3 abbinato ad un’unità elettrica collocata al retrotreno e alimentata da una batteria da 11,4 kWh. Per il “pieno” di energia, è possibile – oltre che durante la marcia – ricaricare l’auto a casa (magari sfruttando le agevolazioni disponibili come incentivi per colonnine e Wallbox) attraverso una presa domestica, utilizzando l’efficiente e pratica easyWallbox oppure l’avanzata Connected Wallbox, o da un punto di ricarica pubblica.

Prezzi di vendita: a partire da 42.400 euro.

Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDi PHEV

Giunta alla terza serie, Kia Ceed Sportswagon porta in dote i consueti atout di notevole abitabilità, capienza del vano bagagli (con i sedili posteriori completamente abbattuti, la capacità di carico arriva a sfiorare 1.600 litri), un ampio “capitolato” di sistemi di ausilio attivo alla guida (ADAS).

La lineup è molto semplice: un allestimento (1.6 GDi Style), da 141 CV.

I prezzi partono da 39.900 euro.

Kia Niro 1.6 GDi PHEV

La seconda generazione del medium crossover Kia Niro ha confermato l’ampio assortimento di gamma che annovera versioni Full hybrid, Plug-in hybrid e 100% elettrica. Due le versioni di Kia Niro PHEV proposte in listino: “Style” ed “Evolution”.

L’unità motrice a benzina è il 1.6 GDI da 104 CV adottato dagli altri modelli ad alimentazione ibrida ricaricabile del marchio coreano, qui abbinato al motore elettrico da 84 CV per una potenza complessiva di sistema di 183 CV. La trasmissione si affida al cambio automatico 6DCT doppia frizione di seconda generazione.

Prezzi di vendita: a partire da 41.750 euro.

Kia XCeed 1.6 GDI PHEV

Kia XCeed, medium crossover del marchio coreano che fa capo al “colosso” Hyundai Motors, abbina ad un’impostazione piacevolmente sportiva del corpo vettura un ampio assortimento di motorizzazioni: mild hybrid benzina e turbodiesel, GPL e Plug-in hybrid.

La versione ibrida ricaricabile viene equipaggiata con il medesimo modulo di propulsione (unità termica e motore elettrico, e trazione anteriore) da 141 CV complessivi di Kia Ceed Sportswagon, con la notevole versatilità di impiego, per Kia XCeed 1.6 GDi PHEV, assicurata da un’elevata altezza libera da terra (180 mm). Gli allestimenti sono due: Style ed Evolution.

Prezzi di vendita: a partire da 41.200 euro.

Lynk & Co 01

Linee SUV (la parentela con Volvo XC40, non solamente estetica ma anche meccanica, è evidente: in effetti, Lynk & Co e Volvo fanno parte entrambe del “gigante” cinese Geely) e trazione anteriore, Lynk & Co 01 costituisce uno degli esempi più interessanti di auto ad elevata elettrificazione “new gen”. Disponibile all’acquisto oppure con una formula di utilizzo a noleggio “all inclusive” con solamente un piccolo preavviso per recedere dal contratto, Lynk & Co 01 è full optional (e la dotazione è davvero completa, anche dal punto di vista dei dispositivi di sicurezza e ausilio attivo alla guida nonché a livello di equipaggiamento multimediale e digitalizzazione), e per di più a un prezzo decisamente competitivo.

Sotto al cofano, il sistema ibrido Plug-in viene assicurato da un motore elettrico da 90 CV integrato nella trasmissione robotizzata doppia frizione, per una potenza complessiva di 265 CV.

I prezzi di vendita partono da 42.500 euro.

MG EHS 1.5 T-GDi

L’interessante medium-SUV di segmento D a tecnologia Plug-in hybrid prodotto dal marchio di origine inglese MG (di proprietà Saic dal 2007) deriva da MG HS che aveva debuttato nel 2018. A differenza di quest’ultimo cambia il sistema di propulsione, che qui abbina il conosciuto 4 cilindri turbo benzina da 1,5 litri ad un motore elettrico a sua volta alimentato da una batteria da 16,6 kWh, in grado di assicurare alla vettura un’autonomia di oltre 50 km in modalità 100% elettrica, e 258 CV di potenza complessiva. Gli allestimenti sono due (Comfort e Luxury).

Fra i punti a favore di MG EHS, si segnalano un ampio “catalogo” di dotazioni di serie (compreso un equipaggiamento pressoché completo di sistemi di sicurezza attiva e ausilio attivo alla guida), una notevole abitabilità interna e una favorevole proposta di listino.

I prezzi di vendita partono da 36.590 euro.

Opel Astra 1.6 PHEV

L’attuale generazione di Opel Astra ha adottato uno stile completamente nuovo, tanto nel corpo vettura quanto nell’impostazione dell’abitacolo. Linee nette e tese, interni caratterizzati da un’atmosfera piacevolmente “minimal” (il che valorizza la presenza della plancia digitale con doppio display ricurvo che integra, rispettivamente, gli schermi del quadro strumenti personalizzabile e delle funzionalità multimediali). Ampia l’offerta di sistemi di ausilio attivo alla guida.

Sotto al cofano, Opel Astra 1.6 PHEV adotta l’unità 1.6 turbo benzina abbinata ad un motore elettrico sincrono a magneti permanenti. La trasmissione si affida al cambio automatico AT8. Due i livelli di potenza complessiva disponibili in gamma: 179 CV (per le versioni Edition e GS), e 225 CV (per l’allestimento Gse).

I prezzi di vendita partono da 39.050 euro.

Renault Captur E-Tech

La seconda generazione del compact crossover Renault Captur condivide la piattaforma CMF-B con Renault Clio quinta serie e Nissan Juke. Grazie a questo importante aggiornamento, che ha fatto crescere di 110 mm la lunghezza del corpo vettura (ora misura 4,23 m) e 30 mm di interasse, sono aumentati l’abitabilità (già buona) e la capienza del vano bagagli, che arriva a quasi 1.300 litri e può essere ulteriormente sfruttato grazie al divanetto posteriore scorrevole. Notevole l’assortimento di dotazioni multimediali e ADAS.

Sotto al cofano, la declinazione ibrida ricaricabile Renault Captur E-Tech, equipaggiata con l’unità motrice 1.6 4 cilindri da 91 CV affiancata da due motori elettrici da rispettivamente 67 CV e 34 CV, dispone di una potenza complessiva di 160 CV, e di una batteria agli ioni di litio da 9,8 kWh, per un’autonomia in elettrico a ciclo WLTP dichiarata nell’ordine di 65 km in ambito urbano e 45 km sui percorsi extraurbani. La trasmissione è automatica multi-mode E-Tech, con trazione anteriore.

La lineup di allestimenti di Renault Captur E-Tech si articola in tre configurazioni: Techno, Rive Gauche, Engineered.

I prezzi di vendita partono da 34.800 euro.