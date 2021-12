Renault Mégane E-Tech Electric: ordinazioni, allestimenti e prezzi

Via alla fase di commercializzazione della crossover di segmento C Renault, che esordirà nelle concessionarie durante il primo trimestre 2022.

A poco più di tre mesi dalla presentazione (IAA Mobility 2021 di Monaco di Baviera), la novità “zero emission” Renault Mégane E-Tech Electric entra in ordinazione. Una fase che, di fatto, dà il via ufficiale alla fase di commercializzazione per la berlina-crossover di segmento C del colosso francese, che rappresenta (per tecnologie e contenuti) il primo esempio del “new deal” in materia di alimentazione 100% elettrica Renault – dopo le precedenti edizioni E-Tech Full Hybrid e Plug-in Hybrid che avevano riguardato la più recente gamma della “Marque à Losanges” – in ordine alla strategia di sviluppo hi-tech e di immagine “Renaulution” annunciata da Luca de Meo a gennaio 2021.

La gamma

Renault Mégane E-Tech Electric si articola su tre livelli di allestimento:

Equilibre ;

; Techno ;

; Iconic.

Alimentazione, batterie e autonomia

Ogni configurazione viene alimentata con un pacco batterie agli ioni di litio (fornite da LG) da 40 kWh (per un’autonomia dichiarata di 299 km), motore elettrico da 130 CV, possibilità di ricarica a corrente alternata fino a 22 kW ed a corrente continua fino a 85 kW; e con batterie LG da 60 kWh (fino a 470 km di percorrenza con un ciclo di ricarica) che alimentano un motore elettrico da 220 CV, con ricarica fino a 22 kW a corrente alternata e fino a 130 kW a corrente continua.

Nella fase di “lancio” commerciale, l’apertura delle ordinazioni si riferisce alle versioni equipaggiate con batteria EV60. Non mancano i servizi dedicati alla fruizione delle ricariche: per facilitare i lunghi viaggi, ad esempio, i clienti di nuova Mégane E-Tech Electric potranno avvalersi di “Mobilize Charge Pass”. Questa soluzione permette di accedere a oltre 260.000 punti di ricarica pubblici in 25 Paesi, localizzandoli ed effettuando il pagamento di ogni ricarica con facilità.

Quanto costa

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita di listino.

Renault Mégane E-Tech Electric Equilibre

EV40 130 CV: 37.100 euro ;

; EV60 220 CV: 41.700 euro.

Renault Mégane E-Tech Electric Techno

EV40 130 CV: 40.100 euro ;

; EV60 220 CV: 44.700 euro.

Renault Mégane E-Tech Electric Iconic

EV40 130 CV: 43.100 euro ;

; EV60 220 CV: 47.700 euro.

La priorità di trasformazione della prenotazione in ordine vero e proprio viene data ai clienti che abbiano già provveduto ad ordinare il proprio esemplare.

Garanzia

Copertura: due anni per il veicolo (con assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette); otto anni o 160.000 km per la batteria, compresi i servizi di assistenza in caso di “panne” di energia.

Soluzioni commerciali

Per la versione “Techno” che rappresenta il “cuore” della nuova lineup Mégane E-Tech Electric, Renault rende disponibile un’offerta con finanziamento Valore Futuro Renault a partire da 289 euro al mese. Esempio (riferito alla versione EV60 220 CV Optimum Charge), salvo approvazione FinRenault: 11.450 euro di anticipo, importo totale del credito 29.959 euro (finanziamento veicolo); spese istruttoria pratica 300 euro, imposta di bollo 74,90 euro (addebitata sulla prima rata), interessi 3.249,12 euro, Valore Futuro garantito 22.797 euro (cifra che corrisponde alla rata finale), per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km; in caso di restituzione del veicolo, si applica un’eccedenza chilometrica di 10 centesimi al km; importo totale dovuto: 33.208,12 euro in 36 rate da 289,20 euro al mese oltre la rata finale (TAN fisso 3,99%, TAEG 4,73%), spese di incasso mensili 3 euro, spese per invio rendiconto periodico (annuale) 1,20 euro (diversamente on line gratuito) oltre a 2 euro per imposta di bollo.

Dettagli tecnologici

Renault Mégane E-Tech Electric, prodotta nella nuova usine “ElectriCity” di Renault Groupe situata nel nord della Francia, viene allestita (ed è il primo modello Renault ad esserne provvisto) della piattaforma modulare CMF-EV sviluppata in partnership con Nissan e che aveva esordito come “base di partenza” della pari segmento Nissan Ariya.

Fra gli atout portati in dote, una marcata attenzione alle tecnologie di ultima generazione (come ad esempio il modulo “openR”, “ereditato” dalle più recenti concept di Renault, che abbina una strumentazione digitale con schermo da 12.3” a funzionalità configurabili, ed un display da 9” e 12” – a seconda dell’allestimento – per la visualizzazione ed il controllo delle funzionalità infotainment), finiture in ecopelle TEP, fino a 26 differenti sistemi ADAS di ausilio attivo alla guida.

La capienza utile del vano bagagli è buona, a fronte di ingombri esterni di fascia “medium” (4,21 m di lunghezza; 1,78 m di larghezza; 1,5 m di altezza su un passo di 2.700 mm): 440 litri nel normale assetto di marcia.

Dotazioni

Principali equipaggiamenti riferiti ad ogni allestimento.

Equilibre

ABS, AFU, ESP;

Sette airbag (frontali, centrale, laterali e a tendina);

Alzacristalli elettrici ad impulsi;

Sistema di assistenza alle partenze in salita;

Automatic Emergency Braking System (sistema di frenata autonoma d’emergenza);

Cambio e-Shifter con selettori al volante;

Cavo di ricarica Mode 3 con presa Tipo 2;

Cerchi in lega “Oston” da 18″;

Climatizzatore manuale;

Controllo pressione pneumatici;

Cruise Control;

Dashboard “openR” con Driver Display digitale da 12,3″ HD e display infotainment e funzionalità multimediali da 9”;

Distance Warning

Driver Attention Alert (rilevamento stanchezza conducente);

Sistema di chiamata d’emergenza E-call;

Emergency Lane Keep Assist (assistenza al mantenimento della corsia di marcia);

Gruppi ottici anteriori e fanaleria posteriore Full Led, con firma luminosa “elettrica” e indicatori di direzione dinamici anteriori;

Dispositivo di soccorso “Fireman Access”;

Sistema di frenata rigenerativa su 4 livelli di intensità, con palette al volante;

Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto-Hold;

Sistema “Hands-free card” per apertura e chiusura delle porte, avviamento motore, animazione Benvenuto e Arrivederci;

Lane Departure Warning;

Lane Keep Assist;

Luci diurne a Led;

Maniglie porta esterne scomparsa ed a comando elettrico;

Paraurti anteriore e posteriore con splitter F1 in tinta carrozzeria;

Telecamera posteriore per le manovre di parcheggio;

Plancia con rivestimento in tessuto riciclato;

Due Prese USB-C anteriori (ricarica e dati);

Specchi retrovisori esterni elettrici riscaldabili, con guscio in tinta carrozzeria;

Sedile conducente regolabile in altezza;

Sedili posteriori frazionabili a schema 1/3-2/3;

Sellerie in tessuto riciclato;

Sensori di parcheggio posteriori;

Sistema multimediale “openR link” compatibile con Android Auto ed AppleCarPlay, con display da 9”, impianto audio “Classic Arkamis Sound System” a 4 altoparlanti con radio digitale DAB;

Traffic Sign Recognition (riconoscimento della segnaletica stradale);

Volante multifunzione rivestito in ecopelle TEP soft touch;

Piantone dello sterzo regolabile in altezza ed in profondità.

Techno

Alle dotazioni-base “Equilibre” aggiunge quanto segue:

Accensione automatica fari e tergicristalli con sensore pioggia;

Illuminazione interna “Ambient lighting” con Living lights in 48 varietà cromatiche;

Caricatore wireless per smartphone e tablet;

Cerchi in lega “Soren” da 20’’;

Climatizzatore automatico bi-zona;

Commutazione automatica fari abbaglianti ed anabbaglianti;

Console centrale alta con vano portaoggetti e bracciolo scorrevole rivestiti in ecopelle TEP;

Cornice finestrini cromata;

Dashboard “openR” con Driver Display digitale 12,3″ HD e display multimediale da 12”;

Gruppi ottici anteriori Full Led a tecnologia Adaptative Vision, con funzione fendinebbia integrata;

Fanaleria posteriore Full Led ad effetto 3D filigranato, con indicatori di direzione dinamici;

Montanti esterni delle porte rifiniti in tinta nero lucido (shiny black);

Multi-sense a 4 modalità, con comandi vocali e pulsanti al volante multifunzione;

Sistema Over Speed Prevention;

Plancia e pannelli porta interni con inserti in Alcantara;

Due Prese USB-C posteriori (per la ricarica);

Finestratura laterale e posteriore “Privacy” oscurata;

Specchio retrovisore interno a sistema elettrocromatico anti-abbagliamento;

Gusci degli specchi retrovisori esterni nello stesso colore del tetto (se la finizione carrozzeria è bicolore);

Specchi retrovisori esterni elettrici riscaldabili e ripiegabili elettricamente con Puddle Lamp (luce di cortesia e proiezione logo Renault);

Sedile conducente con regolazione lombare;

Sedili anteriori riscaldabili;

Sellerie miste in ecopelle TEP e tessuto riciclato;

Antenna “a pinna di squalo”;

Sistema multimediale “openR link” con display da 12”, compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto, impianto audio “Auditorium Arkamis Sound System” a 6 altoparlanti con impianto audio digitale DAB, navigazione, servizi Google;

Vano aperto sotto il display centrale con rivestimento in ecopelle TEP e doppia cucitura;

Volante multifunzione riscaldabile e rivestito in pelle.

Iconic

All’allestimento “Techno” aggiunge:

Cerchi in lega “Enos” da 20’’ a finitura diamantata;

Paraurti anteriore e posteriore con splitter F1 a finitura dorata “Warm Titanium”;

Plancia e pannelli porta con inserti in legno Nuo;

Sedili anteriori con regolazione elettrica, supporto lombare e funzione massaggio;

Sellerie in pelle nero titanio con impunture warm titanium;

Sensori di parcheggio anteriori e laterali;

Sistema multimediale “openR link” compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto, con display da 12”, Impianto audio “Premium Harman Kardon Sound System” con 8 altoparlanti ed un subwoofer, radio digitale DAB, navigazione, servizi Google;

Finizione carrozzeria bicolore (con tinta specifica per tetto, montanti e gusci degli specchi retrovisori).

