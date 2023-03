Toscana in moto: i 5 itinerari più belli in primavera

In questo articolo vi parliamo della Toscana come una delle mete preferite dai bikers di tutto il mondo; è una regione che appassiona allo gli amanti delle due ruote, allo stesso modo, sia per la bellezza delle sue curve sinuose che per i paesaggi spettacolari che si contemplano ancora meglio attraversandoli su due ruote, soprattutto con una moto per viaggiare comodi.

Quando e come viaggiare in moto in Toscana

Anche se il numero di strade panoramiche di questa zona è praticamente infinito, una delle zone che più affascina e attrae i motociclisti è il sud. Se stai pensando ad un viaggio in moto in Toscana, il nostro consiglio è cercare una “base” in un paesino della parte meridionale della regione e da lì visitare le diverse località della zona.

Ad ogni modo rimane sempre l’opzione, anch’essa interessante, di fare un percorso a trappe e dormire in un luogo diverso tutti i giorni. Questa opzione è consigliata più che altro nei mesi primaverili e autunnali, ma un po’ meno nel mese di agosto, quando la zona è molto più affollata e può essere più difficile trovare un alloggio disponibile in ogni località visitata.

In generale si consiglia di trascorrere almeno cinque giorni in Toscana. Questo ti darà il tempo minimo necessario per esplorare la regione e goderti tutto ciò che ha da offrire. Se hai un po’ meno tempo, tre giorni sono sufficienti per vedere alcune delle principali attrazioni della regione.

Ad ogni modo, prima di partire, potrebbe esservi utile leggere anche la nostra guida su tutti i controlli da fare prima della partenza di un viaggio in moto.

Val d’Orcia

Uno dei percorsi più consigliati per gli amanti delle due ruote è la zona della Valdorcia, e in particolare le strade che portano dalla piccola e unica Buonconvento all’affascinante Pienza. Ci sono chilometri e chilometri di paesaggi spettacolari che permettono di contemplare le magiche colline toscane fiancheggiate da cipressi allineati con una perfezione che rasenta l’eccellenza. Un tour imperdibile per chi viaggia in moto in Toscana. Mettetevi comodi, ma soprattutto ricordate di portare il giusto equipaggiamento.

Montalcino

Un altro percorso con curve e scenari incredibili è quello che dalla Val d’Orcia porta a Montalcino (culla di uno dei vini più prelibati ed esclusivi della regione: il famoso Brunello di Montalcino), e da lì la strada che porta alla favolosa Abbazia benedettina di Sant’Antimo, immerso in uno scenario meraviglioso dove sembra che il mondo si sia fermato all’improvviso. Questa è un’escursione che non dovrebbe mancare nel road book di nessun motociclista. Consigliata in tutte le app per motociclisti.

Maremma

La Maremma è una delle zone più selvagge della Toscana, tappa preferita dagli appassionati delle due ruote. Partendo da Scansano, in provincia di Grosseto, si può proseguire verso Pereta. In questo tratto ai borghi medievali si alternano, nei dintorni di Magliano in Toscana, gli interessanti ritrovamenti Etruschi.

Da qui si può puntare verso la bella costa marittima dell’Argentario, facendo una visita al Monastero di San Burzio e divertendosi tra le curve che portano fino a Orbetello. Ritornando, poi, nell’entroterra maremmano non va persa l’occasione di visitare i bellissimi borghi di Capalbio e Manciano. E non può mancare una sosta rigenerativa alle Terme di Saturnia.

Foreste Casentinesi

Il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna è una zona protetta di circa 400 kmq nella provincia di Arezzo. Con oltre 650 km di percorsi trekking questo parco vanta un patrimonio di biodiversità tra i più importanti del Paese. Ma oltre a ciò ospita anche luoghi storico-culturali di grande fascino come i santuari mistico/religiosi di Camaldoli e de La Verna. Un vero sogno per gli amanti delle due ruote.

Parco dell’Orecchiella

Il Parco dell’Orecchiella, in Garfagnana, comprende tre riserve naturali che rientrano in un progetto di salvaguardia ecologica. V anta 5200 ettari di territorio e copre più del 20% del territorio del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. È una zona prevalentemente montuosa, su cui spicca il Monte Prado, (2054 metri), il più alto di tutta la Toscana. Esso presenta un centro visitatori, diverse strutture museali, alcuni recinti faunistici, oltre ad altre tre Riserve Naturali Statali (Pania di Corfino, Lamarossa, Orecchiella).

La Alpi Apuane

Proseguendo il cammino, in direzione Fosdinovo, usciamo dal Parco dell’Orecchiella per entrare nell’altrettanto bello Parco delle Alpi Apuane. La strada SP13, molto bella da fare in moto con le sue curve e dislivelli, ci condurrà, divertendoci, fino a Massa, vicina al Mar Tirreno. A questo punto si prosegue verso nord-ovest, toccando Carrara, celebre per il suo marmo bianco, e poi Fosdinovo. Una tappa interessante potrebbe essere Villa Malaspina di Caniparola, una residenza estiva del Settecento circondata da un suggestivo giardino.

Le città da visitare in Toscana

Se vi rimane del tempo libero e avete voglia di visitare anche delle città più grandi, oltre ai paesini e i parchi naturali della regione, vi consigliamo una passeggiata per queste città:

Firenze : soprattutto per i suoi gioielli del Rinascimento.

: soprattutto per i suoi gioielli del Rinascimento. Pisa e la sua torre pendente, il monumento più famoso da vedere in Toscana.

e la sua torre pendente, il monumento più famoso da vedere in Toscana. Siena , la città del Palio, famoso in tutto il mondo.

, la città del Palio, famoso in tutto il mondo. Lucca e le sue mura.

e le sue mura. Arezzo, una delle città più famose da vedere in Toscana.

I vantaggi di viaggiare in moto in Toscana

Un grande vantaggio per chi viaggia su due ruote si riscontra soprattutto all’ingresso di località affollate di turisti come San Gimignano, dove è possibile parcheggiare in aree adibite alle moto fuori dalle torri e che consente l’accesso in città, cosa che non sempre accade con chi viaggia in auto.

Tra l’altro, visto il gran numero di motociclisti che percorrono la regione, è sempre molto facile incontrare altri viaggiatori bikers con cui condividere percorsi e consigli. Tra gli svantaggi di viaggiare in moto c’è quello dello spazio, ma qui vi spieghiamo come disporre i bagagli al meglio.