Viaggi in moto, cosa controllare prima di partire

È tempo di viaggi in moto, ed è opportuno sapere cosa controllare prima di mettersi in marcia, da soli o in coppia

È tempo di vacanza e di viaggi in moto. Per questo motivo è bene capire cosa controllare prima di mettersi in marcia per scongiurare (o quantomeno ridurre il rischio) possibili problemi meccanici e per godere di una maggiore sicurezza.

Viaggi in moto, cosa controllare

La manutenzione della propria moto d’altronde è sempre importante, tutto l’anno, non solo quando viaggiamo. Dunque, è sempre opportuno non trascurare nulla e soprattutto, prima di un viaggio, concentrarsi si quei controlli che possiamo fare autonomamente.

Le gomme

Una delle cose più importanti per la nostra sicurezza, sono le gomme. Dunque, è sempre opportuno prima dei viaggi in moto controllare la pressione e lo stato delle gomme. Assicurarsi che non ci siano crepe o deformazioni sull’intera superficie.

E verificare che la pressione sia sui valori giusti, anche in considerazione del tipo di carico che la nostra moto dovrà sopportare. Senza trascurare lo stato d’usura e la quantità di km che i pneumatici dovranno percorrere.

Le luci

Non dobbiamo trascurare l’importanza delle luci. Perché rappresentano un elemento di fondamentale importanza per la nostra sicurezza.

Bisogna, dunque, controllare che tutte le luci della moto siano perfettamente funzionanti: luci di posizione, frecce, abbaglianti e stop. A tal proposito potrebbe rivelarsi utile portarsi dietro magari una luce di scorta qualora dovesse servire.

I liquidi (olio e liquido refrigerante)

Per poter svolgere un viaggio senza rischiare sorprese, è sempre meglio controllare che tutti i liquidi siano a posto. A partire dall’olio motore, che spesso magari potrebbe richiedere una piccola aggiunta.

Fino al liquido refrigerante fondamentale soprattutto nei mesi più caldi dell’anno, dove il propulsore ha bisogno di raffreddarsi più spesso. Senza dimenticare magari anche il liquido dei freni e della frizione.

Freni, catena e trasmissione

E a proposito dei freni, non è assolutamente da sottovalutare lo stato di questi ultimi.

È raccomandabile, infatti, verificare lo stato di usura delle pastiglie, così da valutare eventualmente – sempre in funzione dalla quantità di km da percorrere – se è il caso di sostituirle prima di partire. Allo stesso tempo è bene controllare anche lo stato della catena e, la sua tensione e la sua lubrificazione.

Batteria e documenti

Infine, prima di un viaggio in moto è sempre consigliabile verificare lo stato di usura della batteria e la sua capacità di ricaricarsi. Senza dimenticare tutta la documentazione della moto e anche quella richiesta eventualmente per attraversare Paesi diversi dal nostro.