Cosa portare in un viaggio in moto? 7 cose da mettere in valigia!

Per avere una avventura indimenticabile è necessario organizzare prima della partenza cosa portare in un viaggio in moto.

Se si desidera organizzare un lungo viaggio in moto o semplicemente partire per un weekend “scacciapensieri” si deve assolutamente pensare con attenzione a cosa portare. In questo modo si può far sì che i nostri spostamenti siano particolarmente confortevoli e soprattutto sicuri, in qualsiasi posto e condizione metereologica. In questa guida vi consiglieremo le sette cose indispensabili da portare in occasione di un viaggio con un veicolo a due ruote.

Stai partendo per un viaggio in moto? Ecco 7 cose da portare con te!

Prima di partire per un viaggio in sella alla propria moto meglio effettuare una check-list dove inserire l’elenco delle sette cose da portare a bordo del veicolo. Le sette cose immancabili devono essere: borsa da serbatoio, da sella e borse laterali, abbigliamento (antipioggia e indumenti di ricambio), Guanti e stivali, Kit emergenza, Kit pronto soccorso, Interfono e navigatore GPS.

Borsa da serbatoio, da sella e borse laterali

Se su vuole un’avventura indimenticabile è fondamentale organizzarsi al meglio prima della partenza. Prima di partire è buona cosa equipaggiare il nostro veicolo a due ruote con una serie di accessori che ci permetteranno di stivare indumenti, oggetti personali e tutte quelle che ci serviranno nella nostra permanenza nelle località visitate.

Importane è che i bagagli non siano troppo visibili. Di norma una moto può essere equipaggiata con una borsa da serbatoio, una da sella e borse laterali. Le borse rigide invece sono più resistenti e permettono in genere di ospitare più cose, inoltre possono essere organizzate con piccoli contenitori o altre borse inserite al loro interno..

Abbigliamento (antipioggia e indumenti di ricambio)

Bisognerà indossare e portare nei bagagli della moto capi tecnici certificati che garantiscano la massima sicurezza in viaggio e che ovviamente siano anche antipioggia. In questo modo in modo da essere sempre preparati anche se il tempo dovesse cambiare e diventare brutto all’improvviso. Infine sarà necessario portare tra i bagagli anche dei vestiti di ricambio e capi da indossare durante il tempo in cui non si è in sella alla moto.