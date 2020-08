GP del Belgio: albo d’oro

Costruttori, piloti, motoristi: tutti i vincitori di uno degli appuntamenti da sempre più sentiti nel Mondiale di Formula 1.

Con la trasferta “all’ombra della foresta delle Ardenne”, e dopo la brevissima (appena due settimane) pausa ferragostana dopo il GP di Spagna, la Formula 1 prosegue il personale ciclo di sfide nei grandi circuiti.

Il Gran Premio del Belgio, in programma domenica 30 agosto sul nobilissimo tracciato di Spa-Francorchamps, contrassegna una delle “tappe” di più grande prestigio nell’epopea del Motorsport, tante e tali sono state negli anni le edizioni che vi si sono svolte dall’avvio ufficiale della Formula 1 “moderna”; e, ancora prima, quando il Mondiale non esisteva ancora e il calendario internazionale si snodava fra i più celebri Grand Prix continentali.

Non soltanto Spa…

Il grande libro della Formula 1 racconta che il Gran Premio del Belgio (la cui prima edizione si svolse nel 1925, con vittoria di Antonio Ascari sulla leggendaria Alfa Romeo P2 e, fra i vincitori dell’epoca “pre-Mondiale F1” vide sul gradino più alto del podio Louis Chiron, William Grover che correva con lo pseudonimo “Williams”, Tazio Nuvolari, René Dreyfus, Rudolf Caracciola, Rudolf Hasse, Hermann Lang e, dopo la Seconda Guerra mondiale, Eugène Chaboud, Jean-Pierre Wimille e Louis Rosier) si è tenuto su altri circuiti oltre a quello “iconico” di Spa-Francorchamps.

Ciò avvenne – in un primo momento dietro volere di Jackie Stewart, all’epoca presidente della Gpda (il “sindacato” dei piloti di F1) che non vedeva di buon occhio il classico layout di Spa, molto veloce e piuttosto pericoloso se affrontato ad alte velocità – dal 1972 e fino al 1982 (inizialmente alternando la poco interessante pista di Nivelles con Zolder) e, dopo una prima “parentesi” di Spa nella nuova configurazione “corta” nel 1983, nuovamente a Zolder, nel 1984.

Ultimo successo tutto italiano: 1984 con Alboreto e Ferrari

Proprio l’edizione 1984 culminò nel tripudio delle bandiere tricolori e del “Cavallino” per la vittoria dell’indimenticato Michele Alboreto su Ferrari. Dall’anno successivo (1985), il GP del Belgio si corre esclusivamente a Spa-Francorchamps, nella configurazione di 7 km realizzata verso la fine degli anni 70 utilizzando una parte dello storico tracciato; e dalla vittoria di Michele Alboreto, i colori italiani – che avevano già svettato nel “magico triennio” 1951, 1952 e 1953 con Nino Farina e la doppietta di Alberto Ascari nelle due stagioni-pigliatutto che gli permisero per due volte di laurearsi campione del mondo – non hanno più sventolato sul gradino più alto del podio. A consolare gli appassionati “nostrani”, ci sono comunque (e ciò è non meno importante) le 18 vittorie di Ferrari (l’ultima delle quali, recentissima, è del 2019 con l'”enfant produge” Charles Leclerc) che guida la classifica dei Costruttori di maggiore successo al Gran Premio del Belgio e guarda tutti gli avversari dall’alto anche del maggior numero di pole position (14) conquistate.

“Re” di Spa-Francorchamps è, con sei successi ottenuti fra il 1992 (Benetton) e il 2002 (Ferrari) Michael Schumacher: il tedesco sette volte campione del mondo guida la classifica dei piloti più amati dal circuito delle Ardenne, davanti ad Ayrton Senna (5 vittorie). a completare l’ideale podio, le 4 vittorie ottenute da Jim Clark a pari merito con Kimi Räikkönen.

I piloti belgi non vi hanno vinto mai

Un’ultima curiosità: nonostante la grandissima passione verso il motorsport che anima gli “enthusiast” della piccola Nazione compresa fra il Mare del Nord e le Ardenne, nessun pilota “di casa” (a cominciare da Jackie Ickx, che per un decennio tenne alto il vessillo del “Jaune Belge”, il Giallo belga dal colore delle vetture nazionali nelle competizioni) è mai riuscito a conquistare la vittoria né a Spa, né a Zolder come a Nivelles.

>> F1, GP del Belgio: strepitoso Leclerc vince nel ricordo di Hubert

Albo d’oro del Gran Premio del Belgio dal 1950

1950, Spa-Francorchamps : Juan Manuel Fangio su Alfa Romeo 158

: Juan Manuel Fangio su Alfa Romeo 158 1951, Spa-Francorchamps : Nino Farina su Alfa Romeo 159

: Nino Farina su Alfa Romeo 159 1952, Spa-Francorchamps : Alberto Ascari su Ferrari

: Alberto Ascari su Ferrari 1953, Spa-Francorchamps : Alberto Ascari su Ferrari

: Alberto Ascari su Ferrari 1954, Spa-Francorchamps : Juan Manuel Fangio su Maserati

: Juan Manuel Fangio su Maserati 1955, Spa-Francorchamps : Juan Manuel Fangio su Mercedes

: Juan Manuel Fangio su Mercedes 1956, Spa-Francorchamps : Peter Collins su Lancia-Ferrari D50

: Peter Collins su Lancia-Ferrari D50 1958, Spa-Francorchamps : Tony Brooks su Vanwall

: Tony Brooks su Vanwall 1960, Spa-Francorchamps : Jack Brabham su Cooper-Climax

: Jack Brabham su Cooper-Climax 1961, Spa-Francorchamps : Phil Hill su Ferrari

: Phil Hill su Ferrari 1962, Spa-Francorchamps : Jim Clark su Lotus-Climax

: Jim Clark su Lotus-Climax 1963, Spa-Francorchamps : Jim Clark su Lotus-Climax

: Jim Clark su Lotus-Climax 1964, Spa-Francorchamps : Jim Clark su Lotus-Climax

: Jim Clark su Lotus-Climax 1965, Spa-Francorchamps : Jim Clark su Lotus-Climax

: Jim Clark su Lotus-Climax 1966, Spa-Francorchamps : John Surtees su Ferrari

: John Surtees su Ferrari 1967, Spa-Francorchamps : Dan Gurney su Eagle-Weslake

: Dan Gurney su Eagle-Weslake 1968, Spa-Francorchamps : Bruce McLaren su McLaren-Ford Cosworth

: Bruce McLaren su McLaren-Ford Cosworth 1970, Spa-Francorchamps : Pedro Rodriguez su Brm

: Pedro Rodriguez su Brm 1972, Nivelles : Emerson Fittipaldi su Lotus-Ford Cosworth

: Emerson Fittipaldi su Lotus-Ford Cosworth 1973, Zolder : Jackie Stewart su Tyrrell-Ford Cosworth

: Jackie Stewart su Tyrrell-Ford Cosworth 1974, Nivelles : Emerson Fittipaldi su McLaren-Ford Cosworth

: Emerson Fittipaldi su McLaren-Ford Cosworth 1975, Zolder : Niki Lauda su Ferrari

: Niki Lauda su Ferrari 1976, Zolder : Niki Lauda su Ferrari

: Niki Lauda su Ferrari 1977, Zolder : Gunnar Nilsson su Lotus-Ford Cosworth

: Gunnar Nilsson su Lotus-Ford Cosworth 1978, Zolder : Mario Andretti su Lotus-Ford Cosworth

: Mario Andretti su Lotus-Ford Cosworth 1979, Zolder : Jody Scheckter su Ferrari

: Jody Scheckter su Ferrari 1980, Zolder : Didier Pironi su Ligier-Ford Cosworth

: Didier Pironi su Ligier-Ford Cosworth 1981, Zolder : Carlos Reutemann su Williams-Ford Cosworth

: Carlos Reutemann su Williams-Ford Cosworth 1982, Zolder : John Watson su McLaren-Ford Cosworth

: John Watson su McLaren-Ford Cosworth 1983, Spa-Francorchamps : Alain Prost su Renault

: Alain Prost su Renault 1984, Zolder : Michele Alboreto su Ferrari

: Michele Alboreto su Ferrari 1985, Spa-Francorchamps : Ayrton Senna su Lotus-Renault

: Ayrton Senna su Lotus-Renault 1986, Spa-Francorchamps : Nigel Mansell su Williams-Honda

: Nigel Mansell su Williams-Honda 1987, Spa-Francorchamps : Alain Prost su McLaren-TAG Porsche

: Alain Prost su McLaren-TAG Porsche 1988, Spa-Francorchamps : Ayrton Senna su McLaren-Honda

: Ayrton Senna su McLaren-Honda 1989, Spa-Francorchamps : Ayrton Senna su McLaren-Honda

: Ayrton Senna su McLaren-Honda 1990, Spa-Francorchamps : Ayrton Senna su McLaren-Honda

: Ayrton Senna su McLaren-Honda 1991, Spa-Francorchamps : Ayrton Senna su McLaren-Honda

: Ayrton Senna su McLaren-Honda 1992, Spa-Francorchamps : Michael Schumacher su Benetton-Ford

: Michael Schumacher su Benetton-Ford 1993, Spa-Francorchamps : Damon Hill su Williams-Renault

: Damon Hill su Williams-Renault 1994, Spa-Francorchamps : Damon Hill su Williams-Renault

: Damon Hill su Williams-Renault 1995, Spa-Francorchamps : Michael Schumacher su Benetton-Renault

: Michael Schumacher su Benetton-Renault 1996, Spa-Francorchamps : Michael Schumacher su Ferrari

: Michael Schumacher su Ferrari 1997, Spa-Francorchamps : Michael Schumacher su Ferrari

: Michael Schumacher su Ferrari 1998, Spa-Francorchamps : Damon Hill su Jordan-Mugen Honda

: Damon Hill su Jordan-Mugen Honda 1999, Spa-Francorchamps : David Coulthard su McLaren-Mercedes

: David Coulthard su McLaren-Mercedes 2000, Spa-Francorchamps : Mika Häkkinen su McLaren-Mercedes

: Mika Häkkinen su McLaren-Mercedes 2001, Spa-Francorchamps : Michael Schumacher su Ferrari

: Michael Schumacher su Ferrari 2002, Spa-Francorchamps : Michael Schumacher su Ferrari

: Michael Schumacher su Ferrari 2004, Spa-Francorchamps : Kimi Räikkönen su McLaren-Mercedes

: Kimi Räikkönen su McLaren-Mercedes 2005, Spa-Francorchamps : Kimi Räikkönen su McLaren-Mercedes

: Kimi Räikkönen su McLaren-Mercedes 2007, Spa-Francorchamps : Kimi Räikkönen su Ferrari

: Kimi Räikkönen su Ferrari 2008, Spa-Francorchamps : Felipe Massa su Ferrari

: Felipe Massa su Ferrari 2009, Spa-Francorchamps : Kimi Räikkönen su Ferrari

: Kimi Räikkönen su Ferrari 2010, Spa-Francorchamps : Lewis Hamilton su McLaren-Mercedes

: Lewis Hamilton su McLaren-Mercedes 2011, Spa-Francorchamps : Sebastian Vettel su Red Bull-Renault

: Sebastian Vettel su Red Bull-Renault 2012, Spa-Francorchamps : Jenson Button su McLaren-Mercedes

: Jenson Button su McLaren-Mercedes 2013, Spa-Francorchamps : Sebastian Vettel su Red Bull-Renault

: Sebastian Vettel su Red Bull-Renault 2014, Spa-Francorchamps : Daniel Ricciardo su Red Bull-Renault

: Daniel Ricciardo su Red Bull-Renault 2015, Spa-Francorchamps : Lewis Hamilton su Mercedes

: Lewis Hamilton su Mercedes 2016, Spa-Francorchamps : Nico Rosberg su Mercedes

: Nico Rosberg su Mercedes 2017, Spa-Francorchamps : Lewis Hamilton su Mercedes

: Lewis Hamilton su Mercedes 2018, Spa-Francorchamps : Sebastian Vettel su Ferrari

: Sebastian Vettel su Ferrari 2019, Spa-Francorchamps: Charles Leclerc su Ferrari.

Le vittorie per Costruttori, motoristi, piloti

Vittorie Costruttori al GP del Belgio (dal 1950)

18 vittorie: Ferrari

14 vittorie: McLaren

8 vittorie: Lotus

4 vittorie: Mercedes, Williams

3 vittorie: Red Bull

2 vittorie: Alfa Romeo, Benetton

1 vittoria: Brm, Cooper, Eagle, Jordan, Ligier, Maserati, Renault, Tyrrell, Vanwall.

Vittorie motoristi al GP del Belgio (dal 1950)

18 vittorie: Ferrari

10 vittorie: Ford Cosworth, Mercedes

8 vittorie: Renault

5 vittorie: Climax, Honda

2 vittorie: Alfa Romeo

1 vittoria: Brm, Mugen Honda, Maserati, Vanwall, Weslake.

Vittorie piloti al GP del Belgio (dal 1950)

6 vittorie: Michael Schumacher

5 vittorie: Ayrton Senna

4 vittorie: Jim Clark, Kimi Räikkönen

3 vittorie: Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton, Damon Hill, Sebastian Vettel

2 vittorie: Alberto Ascari, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Alain Prost

1 vittoria: Michele Alboreto, Mario Andretti, Jack Brabham, Tony Brooks, Jenson Button, Peter Collins, David Coulthard, Nino Farina, Dan Gurney, Mika Häkkinen, Phil Hill, Charles Leclerc, Nigel Mansell, Felipe Massa, Bruce McLaren, Gunnar Nilsson, Didier Pironi, Carlos Reutemann, Daniel Ricciardo, Pedro Rodriguez, Nico Rosberg, Jody Scheckter, Jackie Stewart, John Surtees, John Watson.

Record di pole position piloti al GP del Belgio (dal 1950)

Lewis Hamilton (5 volte).

Record di pole position Costruttori al GP del Belgio (dal 1950)

Ferrari (14 volte), anche come motorista.

