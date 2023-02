Alfa Romeo 2023: novità, restyling e modelli in arrivo

Sarà un anno cruciale per la Casa del Biscione, dopo un 2022 segnato dall’arrivo della Tonale: le novità Alfa Romeo per il 2023 promettono di essere molto interessanti, oltre a rappresentare il preludio dell’attesa rivoluzione elettrica del marchio, anticipata in più riprese dal CEO Jean-Philippe Imparato.

Tutte le novità Alfa Romeo del 2023

Tra i modelli Alfa Romeo del 2023 troveremo un’altra vettura a ruote alte, ovvero un B-SUV conosciuto al momento con il nome – non definitivo – di Brennero che sarà anche la prima vettura del Biscione a vantare anche una motorizzazione 100% elettrica. Tra le prossime uscite Alfa Romeo spiccano anche i restyling 2023 di Giulia e Stelvio, ma la novità gamma Alfa Romeo 2023 più succulente sarà senza ombra di dubbio l’attesissima supercar che potrebbe essere realizzata su base Maserati. Di seguito riportiamo nel dettaglio tutti i modelli Alfa Romeo del 2023 praticamente pronti al debutto.

Alfa Romeo Brennero

Come anticipato in precedenza, il prossimo SUV atteso in Casa Alfa è conosciuto al momento con il nome di Brennero, anche se al momento non risulta quello definitivo. Si tratta del terzo SUV targato Alfa, dopo Stelvio e Tonale e andrà ad inserirsi nell’affollato, quanto apprezzato segmento B. Realizzato sulla piattaforma SLTA Small del Gruppo Stellantis, il nuovo B-SUV condividerà il medesimo progetto con la Jeep Avenger e il prossimo SUV Fiat e verranno tutti assemblati nello stabilimento Tichy, in Polonia.

Oltre a poter essere equipaggiato con motori termici con tecnologia mild hybrid, il nuovo B-SUV sarà declinato anche in una variante 100% elettrica che dovrebbe debuttare nel corso del prossimo anno. Come queste avrà, ovviamente, una variante elettrica che però dovrebbe arrivare soltanto nel 2024, mentre i primi modelli in commercio saranno benzina elettrificati.

Alfa Romeo Giulia (restyling)

Grande attesa anche per l’Alfa Romeo Giulia restyling 2023, disponibile negli show room a partire da gennaio 2023. Rispetto alla versione che va a sostituire, la Giulia Restyling si distingue per la nuova firma luminosa caratterizzata da tecnologia Full-LED e da 3 elementi a forma di “U”. Rivista anche la griglia anteriore e i gruppi ottici posteriori Full-LED, impreziositi da finiture fumé e nero lucido. All’interno troviamo invece la nuova strumentazione 100% digitale. L’offerta si suddivide negli allestimenti Super, Sprint, Ti, Veloce e serie speciale Competizione, mentre i motori saranno 2.0 litri a benzina e 2.2 litri diesel.

Nuova Stelvio (restyling)

Il medesimo restyling 2023 della berlina Alfa risulta dedicato anche al SUV Stelvio che guadagna i proiettori che richiamano quelli della Tonale, la griglia anteriore aggiornata con una nuova trama, mentre nell’abitacolo spicca la strumentazione digitale con palpebra a forma di “cannocchiale” che ricorda quelle delle Alfa Romeo storiche. Il restyling 2023 dell’Alfa Stelvio porterà in dote anche la nuova serie speciale Competizione.

Alfa Romeo “33 Stradale”

La ciliegina sulla torta delle novità tra i modelli in arrivo nel 2023 sarà l’attesissima supercar targata Alfa Romeo che qualcuno ha già soprannominato “33 Stradale”, visto che il suo design potrebbe richiamare quello dell’iconica sportiva Alfa, divenuta leggenda negli anni ’60 grazie anche alle sue vittorie nelle competizioni. La vettura sarà la degna sostituta delle sportive 8C e 4C e nel corso del 2023 sarà probabilmente anticipata sotto forma di concept car.

Della meccanica di questa vettura si sa ben poco, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe sfruttare un propulsore V6 sovralimentato e istallato centralmente a ridosso dei sedili. In realtà, i vertici della Casa italiana ancora non hanno scelto se proporla prima con motori termici o direttamente con un propulsore elettrico in modo da anticipare la nuova era a zero emissioni targata Alfa Romeo.