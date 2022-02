Alfa Romeo: dopo i SUV ci sarà spazio anche per le sportive

La Alfa Romeo non dimentica le sue origini ma prima deve incrementare le vendite con Tonale e Brennero. Più avanti arriveranno nuove sportive.

Il clamore suscitato dalla Tonale, la nuova proposta Alfa Romeo destinata ad ampliare la gamma verso il basso, ha riportato entusiasmo nei confronti di un brand da sempre molto amato dagli automobilisti. Tanto che adesso si inizia a parlare anche di future, probabili, sportive, che rappresentano l’essenza del Marchio.

Una modello ogni anno fino al 2030, vuoi che non ci scappi la sportiva?

La strategia Alfa Romeo ormai è chiara, ed è un’ottima notizia per i suoi estimatori: 1 nuovo modello per ogni anno fino al 2030! C’è bisogno di rimpolpare una gamma che, con le sole Giulia e Stelvio, fatica a fare numeri. Tonale e Brennero, la futura B-SUV del Biscione, sono chiamate a compiere lo sforzo più duro: quello di riportare i livelli di vendita ad un quantitativo tale da consentire il ritorno delle sportive. Non che le varianti Quadrifoglio di Giulia e Stelvio non siano dinamicamente appetibili, ma quanto manca una Spider? Quanto si sente l’assenza di una coupé? Ecco, ci siamo capiti, dall’Alfa vogliamo anche questo, e forse il tutto si farà, ma bisogna capire come.

Certo è che con una tale proliferazione di modelli, una sportiva vecchio stampo ci scappa, ci deve scappare, lo vuole il popolo degli alfisti, e lo vogliono gli appassionati. Forse si tratterà di serie limitate per riportare alla gloria assoluta un’auto come la 33 Stradale, che è pura leggenda. Ma con qualche sacrificio potrebbe tornare anche il Duetto, che le successive Spider hanno fatto rimpiangere. I rumors parlavano anche di una papabile GTV fino a qualche tempo fa, ma mettere troppa carne al fuoco, per ora, sarebbe improponibile, sia perché bisogna attendere il responso del mercato sui nuovi prodotti, sia perché la transizione energetica incombe, e potrebbe portare dei cambiamenti così rapidi da costringere i costruttori a rivedere i loro piani a medio e lungo termine.

Il Ceo Imparato solletica l’attesa

Il Ceo Jean-Philippe Imparato, in occasione di un’intervista concessa ad Autocar, ha spiegato che Alfa Romeo sta lavorando su progetti speciali e su modelli in edizione limitata, facendo crescere la curiosità a livelli esponenziali. Peccato che per avere altre notizie in merito dovremo attendere la fine dell’anno. Per cui, fino ad allora ci saranno solamente rumors ad accompagnare l’attesa.

Intanto, guardando al recente passato, una vettura che poi è diventata quasi una serie limitata, considerando il numero ridotto di esemplari costruito, c’è stata, ed è la 4C, un’auto da tenersi stretta, da custodire con cura, considerando le quotazioni in ascesa. Una vettura fuori dal comune, un’Alfa Romeo senza compromessi che ha fatto discutere, innamorare, ha conquistato, ha diviso, ma è stata innegabilmente una meravigliosa rappresentante del Marchio del Biscione.

Basterebbe riprendere il discorso interrotto con la 4C, senza spingersi oltre, e magari affiancarla con una roadster con la trazione dalla parte giusta, per offrire un’alternativa anche agli alfisti più puri che magari in garage metterebbero volentieri una Tonale per l’utilizzo quotidiano, ma avrebbero la necessità di affiancarle un’Alfa che si riallacci alla tradizione sportiva per un weekend, e perché no, anche per un trackday.

Raduno Alfa Romeo 4C Varano de’ Melegari Vedi tutte le immagini +6