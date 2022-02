Alfa Romeo Tonale: allestimenti, motori, uscita

Riflettori puntati sul nuovo C-SUV da quattro metri e mezzo che già in fase di esordio viene proposto con sistemi di propulsione ibrida.

Atteso per lungo tempo (poco meno di tre anni: era il 2019, quando al Salone di Ginevra venne esposto il concept che ne prefigurava l’immagine e le potenzialità strategiche), il compact-SUV di fascia “medium” Alfa Romeo Tonale è in dirittura d’arrivo per l’esordio sul mercato, che avverrà all’inizio di giugno 2012 con il suo debutto nelle concessionarie. Nel frattempo, la grande novità che inaugura il 2022 del “Biscione” è stata protagonista di un “vernissage” che si è tenuto nella cornice del Museo Storico Alfa Romeo di Arese.

Tutta italiana

La produzione di Alfa Romeo Tonale avviene nel rinnovato stabilimento “Gianbattista Vico” di Pomigliano d’Arco, che proprio nel 2022 compie cinquant’anni (il primo modello prodotto fu la storica Alfasud), su una linea di assemblaggio completamente aggiornata e dedicata al nuovo C-SUV. Dal complesso ubicato in provincia di Napoli – che nel 2012 ha ottenuto la certificazione Silver del World Class Manufacturing (WCM) e l’Automotive Lean Production awards come miglior stabilimento d’Europa, nel 2013 ha ottenuto la Medaglia d’oro ed il livello “Gold” da parte dello stesso WCM; e nel 2020 è stato al centro di un ampio programma di upgrade per far fronte ai nuovi impegni industriali e ambientali – sono stati, in mezzo secolo, prodotti più di cinque milioni di autoveicoli.

Ecco quando lo vedremo su strada

Il via alle ordinazioni per Alfa Romeo Tonale si aprirà ad aprile 2022 con la declinazione “Edizione Speciale” riservata alle versioni Hybrid VGT da 130 Cv e 160 CV (più sotto ne dettagliamo le caratteristiche tecniche). Il debutto nelle concessionarie è fissato per il 4 giugno. La lineup si arricchirà, nella prima fase di esordio commerciale, con le versioni turbodiesel e Plug-in Hybrid.

La composizione di gamma

Al momento del debutto, Alfa Romeo Tonale si articola su due livelli di allestimento, ciascuno dei quali in possesso di una personale caratterizzazione:

Alfa Romeo Tonale Super , che costituisce il primo “gradino” per l’accesso alla nuova lineup e si orienta ad un’allure di eleganza e funzionalità;

, che costituisce il primo “gradino” per l’accesso alla nuova lineup e si orienta ad un’allure di eleganza e funzionalità; Alfa Romeo Tonale Ti, sigla che da lungo tempo contraddistingue l’anima sportiva del “Biscione”.

A loro volta, le due configurazioni di gamma potranno essere ulteriormente personalizzate attraverso due “pacchetti” specifici:

Pack Sprint , per Tonale Super;

, per Tonale Super; Pack Veloce, per Tonale Ti.

Acquisto online, garanzia estesa, servizi dedicati per l’usato

I prezzi di vendita di Alfa Romeo Tonale saranno resi noti a brevissimo. Nel frattempo, i vertici del marchio – che, insieme a Lancia e DS compone il “trio premium” nell’orbita Stellantis – rendono noto che l’arrivo del nuovo C-SUV è contestuale al debutto di una serie di nuovi servizi dedicati al cliente e che andranno ad interessare l’intera lineup Alfa Romeo.

L’acquisto potrà essere effettuato anche online, in tre passaggi e con l’accesso ad una interfaccia identica a quella disponibile nelle concessionarie;

La copertura di garanzia viene resa disponibile anche in formula estesa, che porta fino a cinque anni la durata della protezione sulle parti principali del veicolo. Inoltre, per quanto riguarda le batterie delle versioni ibride di Tonale, la garanzia viene estesa fino a 8 anni o 150.000 km di percorrenza.

Con “Alfa Romeo Certified”, l’offerta customer dedicata all’usato si pone l’obiettivo di assicurare una esperienza di acquisto identica a quella del “nuovo”. Ecco le principali caratteristiche:

Copertura garanzia equivalente a quella di un veicolo nuovo;

“Soddisfatti o rimborsati”, entro il limite di 10 giorni o 1.000 km;

Nessun costo di manutenzione, per 15.000 km o 1 anno;

120 controlli al veicolo;

Servizi personalizzati su post vendita e finanziamento;

Test drive;

Assistenza stradale 24 ore su 24 in Europa nel periodo di garanzia.

Per l’after sale, viene proposto il servizio “Alfa Romeo Videocheck”, studiato dall’azienda. Se una vettura che si trova in assistenza necessita di ulteriori interventi rispetto a quelli concordati con il cliente, mediante una procedura via App per device portatile i tecnici dovranno certificare i nuovi lavori da effettuare con un video accompagnato dai relativi costi di riparazione. Il cliente sarà poi libero di accettare, in tutto o in parte, o di rifiutare, il nuovo preventivo.

Abitacolo

All’interno, lo stile è “tipicamente Alfa Romeo”: volante riconoscibilissimo nella forma quasi “a calice” (con cornici delle razze in alluminio e pulsanti multifunzione), quadro strumenti “a binocolo” (qui con strumentazione interamente digitale e configurabile in tre tipologie grafiche: “old style” con lancette che rimandano la memoria al disegno anni 60 e 70, in un motivo più moderno oppure con più spazio per le informazioni sullo stato del veicolo e la mappa di navigazione), comandi “fisici” (bene!) a portata di mano, e controller “a rotella” per la selezione fra tre modalità di guida.

L’abitabilità – uno degli “argomenti” seguiti con più attenzione dalla fascia di clientela che punta i propri riflettori sui veicoli di segmento “compact-Sport Utility” – non dovrebbe creare alcun problema né a conducente e passeggero anteriore, e nemmeno (per la conformazione del tetto) agli occupanti la fila posteriore di sedili.

Dimensioni esterne

Lunghezza: 4,53 m;

Larghezza: 1,84 m;

Altezza: 1,6 m.

Le dotazioni hi-tech

In materia di digitalizzazione, Alfa Romeo Tonale porta in dote un’ulteriore novità per il proprio segmento: un modulo infotainment integrato, con sistema operativo Android ed aggiornamenti OTA, che comprende un display da 12.3”, l’unità principale touch da 10.25” – provvista di assistente vocale Amazon Alexa (a sua volta con “Secure Delivery Service” che permette di scegliere la vettura come luogo di consegna di pacchi in arrivo, sbloccando le porte e consentendo al corriere di depositarli all’interno della propria vettura in tutta sicurezza) che tra le funzionalità offerte permette all’utente di essere costantemente aggiornato sullo stato del veicolo anche da remoto – ad esempio per conoscere il livello di carica delle batterie o l’autonomia residua, la ricerca dei punti di interesse, visualizzare la più recente posizione del veicolo, mandare comandi remoti di blocco e sblocco porte e così via – ed un’interfaccia multitasking “smartphone like” progettata per avere sott’occhio le informazioni veicolo senza distogliere lo sguardo dalla strada.

NFT: il certificato digitale che dimostra la buona manutenzione

Il nuovo C-SUV del “Biscione” viene provvisto di una interessante tecnologia, peraltro portata al debutto proprio da Tonale: il sistema NFT-Non-Fungible Token, un “certificato digitale” – secretato e dunque non modificabile – che riporta le principali informazioni sulla singola vettura. L’inedita feature, immediatamente disponibile, riporterà – in base alle scelte del singolo cliente – tutti i dati del veicolo, in modo da “ufficializzare” una certificazione che garantisce il corretto mantenimento del veicolo, in ordine al valore residuo in caso di rivendibilità.

Dinamiche veicolo

L’impostazione meccanica di Alfa Romeo Tonale conferma una stretta “parentela” con Jeep Compass e Jeep Renegade. Tuttavia, rispetto alle “cugine” (di segmento), gli interventi di personalizzazione sono stati molteplici, e tutti rivolti ad un’”identità Alfa Romeo” anche nel comportamento dinamico della vettura (la distribuzione dei pesi, pressoché neutra, grava per il 52% sull’anteriore e per il 48% sul posteriore).

Le sospensioni sono di tipo McPherson all’avantreno ed al retrotreno, con sistema “Dual Stage Valve” di smorzamento attivo a controllo elettronico ed ammortizzatori a tecnologia FSD-Frequency Selective Damping. L’impianto frenante si avvale di pinze fisse Brembo a quattro pistoncini, che agiscono su dischi autoventilanti per le ruote anteriori e dischi pieni per quelle posteriori.

ADAS di Livello 2

In ordine alla più recente evoluzione dei dispositivi di ausilio alla guida, anche Alfa Romeo Tonale adotta l’ultima generazione di Advanced Driver Assistance Systems, che fa capo al Livello 2 di guida semi-automatizzata, ferma restando – assicurano i vertici dell’azienda – la “drive experience tipicamente Alfa”. Di seguito le principali dotazioni.

Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC);

lane Centering (LC);

Traffic Jam Assist;

Frenata autonoma d’emergenza con funzione di rilevamento ciclisti e pedoni;

Drowsy Driver Detection di rilevamento stanchezza conducente;

Blind Spot Detection (rilevamento degli angoli ciechi);

Rear Cross Path Detection, per il riconoscimento dei veicoli che si avvicinano lateralmente durante le fasi di retromarcia della vettura;

Telecamera a 360 gradi ad alta risoluzione con griglia dinamica nella visualizzazione sul display.

Le motorizzazioni

Sotto al cofano, Alfa Romeo Tonale viene equipaggiato – al momento del “lancio” commerciale – con una versione turbodiesel e unità motrici articolate su due livelli di elettrificazione:

Hybrid;

Plug-in Hybrid.

Fra le “big news” adottate dal “compact-Sport Utility” del Biscione, c’è il propulsore “Hybrid VGT” (Variable Geometry Turbo) a ciclo Miller da 160 CV – coppia massima non comunicata al momento – sviluppato specificamente ed in esclusiva per Alfa Romeo, che si avvale di un 1.5 benzina turbocompresso con sistema a geometria variabile, abbinato alla trasmissione robotizzata doppia frizione Alfa Romeo TCT sette rapporti con un motore elettrico “P2” a 48V di tensione da 15 kW (20 CV) di potenza e 55 Nm di coppia massima, in grado di trasmettere moto alle ruote – tramite una batteria da 0,75 kWh – anche quando il propulsore a combustione interna è spento. La trazione è anteriore.

Nella fase di debutto sul mercato, è disponibile anche la versione Hybrid da 130 CV e 240 Nm di coppia massima, sempre accoppiata con la trasmissione Alfa Romeo TCT a sette rapporti con motore elettrico “P2” 48V. anche in questo caso, la trazione è anteriore.

Per la versione alto di gamma, il modulo di propulsione scelto è Plug-in Hybrid Q4 (a trazione integrale, dunque) da 275 CV complessivi, con unità 1.3 MultiAir turbo benzina da 180 CV, motore elettrico da 122 Cv collegato alle ruote posteriori, batteria da 15,5 kWh e cambio automatico sei rapporti con convertitore di coppia. L’autonomia a ciclo medio WLTP dichiarata è di circa 60 km (circa 80 km a ciclo urbano WLTP), e l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 6”2.

Sul versante gasolio, c’è il nuovo turbodiesel 1.6 da 130 CV di potenza massima e 320 Nm di coppia massima, con cambio automatico Alfa Romeo TCT doppia frizione sei rapporti e trazione anteriore.

Alfa Romeo Tonale: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +22