Maserati Grecale: gioca a nascondersi in attesa della presentazione

Ecco cosa sappiamo – o meglio: cosa possiamo estrapolare – dal divertente “gioco di cancellature” (ispirato all’arte visiva di Emilio Isgrò) che cela parzialmente il corpo vettura ed un comunicato stampa del medium-SUV del Tridente.

Il quarto modello del “new deal” Maserati, dopo le declinazioni ibride di Ghibli e di Levante e l’esordio della ultracoupé hi-tech MC20, è pronto a svelarsi al grande pubblico: l’appuntamento è fissato per martedì 22 marzo. Sarà in quell’occasione che sotto i riflettori arriverà Grecale, medium-SUV chiamato a rafforzare quella che i vertici del “Tridente” definiscono come “Nuova Era Maserati”.

E che il “vernissage” di Grecale sia solamente questione di giorni, lo confermano due anticipazioni: una carrellata di immagini che ritraggono un esemplare del nuovo modello in veste definitiva – seppure “nascosto” da una leggera camuffatura – ed un originale comunicato stampa che – in maniera altrettanto “misteriosa” (ma si tratta, come viene da ritenere, di un messaggio “artisticamente criptico”: ne diamo una nostra interpretazione più sotto) ne annuncia a grandi linee le caratteristiche tecniche. Come dire: non solamente la vettura, nella fase che precede la presentazione, è “camuffata”, ma anche la nota stampa che ne accompagna l’anteprima.

Vedo-non vedo (e il bello è proprio nell’attesa)

Cos’è la cancellatura? Un voler eliminare qualcosa da un contesto, oppure costituisce un implicito “sì” a ciò che va sottolineato? In altre parole, rappresenta un momento di riflessione, un’azione che soltanto in apparenza è distruttiva, tuttavia vuole porre in risalto le parole e le immagini nascoste, ed il pensiero che le tiene celate. Il concetto non è del tutto nostro, ci siamo limitati ad esprimerlo in altri termini: si tratta dell’espressione artistica adottata da Emilio Isgrò, maestro dell’arte concettuale che dalla metà degli anni 60 ha dato vita ad una personale cifra stilistica in cui narrativa e poesia abbracciano la composizione visiva. Ed è quanto utilizzato da Maserati nella prima introduzione alla conoscenza di Grecale.

Cerchiamo di interpretare

Il “gioco” di attesa al quale i vertici Maserati invitano gli organi di stampa è intrigante: cosa ci sarà “sotto” le parole nascoste? Ovviamente non è possibile arrischiarsi a dare per certe determinate conclusioni. È tuttavia importante sottolineare alcuni atout che caratterizzano la novità Grecale e che fanno capolino nelle righe di introduzione:

Più avanti verrà affiancata da una declinazione 100% elettrica , il che conferirà a Grecale il titolo di primo “Sport Utility” a zero emissioni allo scarico nella storia del marchio (che nel 2024 celebrerà i 110 anni dalla sua nascita, e nel 2026 festeggerà i 100 anni dalla creazione della Tipo 26 che di fatto fu il primo modello ad inalberare lo stemma del Tridente);

verrà affiancata da una , il che conferirà a Grecale il titolo di primo “Sport Utility” a zero emissioni allo scarico nella storia del marchio (che nel 2024 celebrerà i 110 anni dalla sua nascita, e nel 2026 festeggerà i 100 anni dalla creazione della Tipo 26 che di fatto fu il primo modello ad inalberare lo stemma del Tridente); Porta in dote un ampio “capitolato” di novità tecnologiche , compresi il modulo Maserati Intelligent Assistant ed un raffinato sistema multimediale;

, compresi il modulo Maserati Intelligent Assistant ed un raffinato sistema multimediale; L’esperienza di guida sarà ulteriormente affinata dall’adozione della tecnologia immersiva “Sonus faber” (“artigiani del suono”), un set di diffusori acustici ad hoc che avevano debuttato a bordo di MC20;

sarà ulteriormente affinata dall’adozione della tecnologia immersiva “Sonus faber” (“artigiani del suono”), un set di diffusori acustici ad hoc che avevano debuttato a bordo di MC20; Le tecnologie di alimentazione saranno via via articolate su versioni a combustione interna, ibrida e, come si accennava più sopra, Full-electric: sebbene i dettagli in questo senso siano “top secret”, è molto probabile che sotto al cofano ci saranno, fra le altre, l’unità 4 cilindri 2 litri a benzina Mild-hybrid a 48V (lo stesso che equipaggia Ghibli) ed il V6 da 3 litri “Nettuno”.

“Non posso dirvi niente di più”

La produzione di Maserati Grecale avverrà nelle linee di montaggio di Cassino, a fianco di Alfa Romeo Giulia ed Alfa Romeo Stelvio con cui del resto condivide il pianale “Giorgio”, sottoposto ad alcune modifiche strutturali. Quanto a tutte le altre caratteristiche, non resta che attendere la presentazione ufficiale del 22 marzo. In effetti, anche il corpo vettura – definitivo anche nei dettagli – invita ad aspettare: “Ciao. I’m the #MaseratiGrecale. I can’t tell you much more” (“Ciao, sono la nuova Maserati Grecale. Non posso dirvi di più”), recita un messaggio sulle fiancate.

