Maserati MC20: il nuovo motore Nettuno, V6 biturbo da 630 CV

Il nuovo V6 biturbo 3.0 litri vanta una potenza specifica di 210 CV litro e sfrutta tecnologie derivate dalla F1.

L’arrivo della nuova Maserati MC20 è ormai imminente, l’inedito modello segnerà presto il ritorno della Casa del Tridente nell’olimpo delle supercar di razza. Il “cuore” di questa vettura prende l’evocativo nome “Nettuno” e sarà frutto al 100% del know how tecnologico della Casa emiliana, infatti risulta sviluppato al Maserati Innovation Lab in Via Emilia Ovest a Modena.

Motore 100% termico

Si tratta di un motore che piacerà ai puristi perché privo di elettrificazioni, inoltre vanta l’uso di sofisticate tecnologie derivate direttamente dalla Formula Uno. Precisiamo subito che si tratta di un propulsore totalmente inedito e non una rivisitazione del V6 2.9 litri biturbo che equipaggia le Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

630 CV e 730 Nm di coppia

Entrando nei dettagli tecnici, scopriamo che il nuovo motore Nettuno è un sei cilindri 3.0 litri con architettura a V di 90° dotato di doppia sovralimentazione e di lubrificazione è a carter secco che permette di posizionare l’unità più in basso possibile. La potenza di questa unità raggiunge i 630 CV a 7.500 giri, mentre la coppia massima è 730 Nm a partire da 3.000 giri. Questi numeri regalano al propulsore una potenza specifica da record, pari a 210 CV/ litro.

Tecnologie di derivazione F1

Come accennato in precedenza il V6 Nettuno adotta alcune tecnologie derivate dalla F1, come ad esempio l’innovativo sistema di combustione a precamera con doppia candela. Non manca inoltre il sistema a doppia iniezione (diretta e indiretta) capace di raggiungere una pressione di alimentazione del carburante pari a 350 bar. Questo tipo di tecnologia permette di ottimizzare la rumorosità ai bassi regimi e nello stesso tempio di abbassare le emissioni nocive e i consumi di carburante.

Appuntamento al 9 settembre

Per ascoltare dal vivo la voce di questo nuovo motore V6 biturbo targato Maserati bisognerà attendere il prossimo 9 settembre, giorno in cui a Modena si svolgerà l’evento “MMXX:The time to be audacious”.

