Nissan Leaf10: nuova serie speciale

I 10 anni dal debutto del primo modello 100% elettrico “new gen” di Nissan celebrati con una special edition di prossimo arrivo nelle concessionarie: fino al 31 marzo, Nissan Leaf è in promozione con sconti fino a 14.500 euro.

La prima “global car” di Nissan ad alimentazione 100% elettrica ha raggiunto i dieci anni dall’esordio sul mercato, e per l’occasione viene proposta in una inedita serie speciale, che punta i propri riflettori su esclusive finiture, alcune delle quali, come vedremo, “anticipano” alcuni accenti relativi a nuovi modelli di imminente arrivo. Si tratta, nello specifico, di Nissan Leaf10, che come la sigla adottata indica celebra il primo decennio di commercializzazione di Leaf, che debuttò all’inizio del 2011 e si è nel frattempo evoluta in due generazioni successive, con un notevole gradimento da parte del pubblico (in Europa, in particolare, le unità vendute hanno superato quota 180.000).

Estetica: anticipa il nuovo che avanza

L’impostazione esteriore di Nissan Leaf10, indicano i vertici del marchio giapponese, costituisce una sorta di anteprima del crossover-coupé “zero emission” Nissan Ariya, allestito su una nuova piattaforma EV e di prossimo debutto sul mercato. In particolare, l’inedita serie speciale mette in evidenza un motivo “Kumiko” (ispirato cioè all’arte geometrica di assemblaggio di sottili pezzi di legno, senza l’impiego di chiodi) che impreziosisce i gusci degli specchi retrovisori, la linea del tetto ed il bagagliaio, e si abbina al monogramma di modello collocato sui montanti posteriori. I cerchi adottati sono in lega da 17”. Due le tinte carrozzeria disponibili, entrambe con finitura in nero per il tetto:

Pearl White

Dark Metal Grey.

Tecnologie di bordo e connettività

Fra le dotazioni che equipaggiano Nissan Leaf10, si segnala il modulo di connettività In-Car WiFi con hotspot 4G integrato, funzionale al collegamento a Internet di un massimo di sette device portatili, e che amplifica le funzionalità App NissanConnect Services, “suite” di servizi che permettono, tramite smartphone, si svolgere diverse operazioni da remoto, come ad esempio il controllo del livello di carica residua della batteria, l’apertura e la chiusura del veicolo, la programmazione e l’accensione del climatizzatore. Riguardo ai dispositivi di ausilio attivo alla guida, è presente anche il sistema intelligente di avviso ed intervento per gli angoli ciechi, che avverte il conducente e, nel caso venga rilevata una situazione di potenziale pericolo in fase di sorpasso, riporta il veicolo nella corsia di marcia.

Il debutto è imminente

Nissan Leaf10, realizzata sulla declinazione con batteria da 62 kWh e provvista altresì dei sistemi avanzati di assistenza alla guida ProPilot ed e-Pedal, esordirà a breve nelle concessionarie italiane: più avanti verranno comunicati i dettagli relativi al prezzo di vendita.

Promozione: fino a 14.500 euro di sconto entro il 31 marzo

Per l’occasione, Nissan ricorda che l’attuale gamma Leaf è disponibile con prezzi che partono da 20.800 euro: l’offerta, valida presso la rete di vendita aderente fino al 31 marzo 2021, propone Nissan Leaf in allestimento Acenta (prezzo di listino: 35.300 euro esclusa Ipt) a 21.500 euro “chiavi in mano”, cifra che si riduce ulteriormente a 20.800 euro in caso di adesione al finanziamento “Intelligent Buy” con rottamazione di un’autovettura pre-Euro 6 immatricolata entro il 1 gennaio 2011, grazie agli Ecobonus ministeriali (8.000 euro) rifinanziati con la legge di Bilancio 2021 e con il contributo Nissan e delle concessionarie che partecipano all’iniziativa.

Nissan Leaf10 2021: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +21