Bmw Serie 8 Golden Thunder Edition 2020: nuova serie speciale

Dal programma di personalizzazione Bmw Professional una nuova raffinata “special edition” dedicata alle versioni Coupé, Cabrio e Gran Coupé.

La produzione sportivissima di alta gamma per Bmw, recentemente tornata in auge con il “lancio” della nuova lineup Serie 8 avviata nel 2019, inizialmente con le configurazioni Coupé e Cabriolet e, dall’estate scorsa, con le varianti Gran Coupé ed M8 Gran Coupé, viene ulteriormente caratterizzata da una inedita serie speciale Golden Thunder Edition, sviluppata dal programma Bmw Individual ed improntata ad enfatizzare ancora dipiù il personalissimo appeal e gli atout di raffinata sportività portati in dote dalla rinnovata gamma “di punta” bavarese.

La vedremo anche in Italia?

Già definita la timeline di esordio sul mercato: le nuove configurazioni Golden Thunder Edition per Bmw Serie 8 Coupé, Serie 8 Cabriolet e Serie 8 Gran Coupé saranno disponibili al pubblico a partire da settembre 2020, contestualmente all’avvio della produzione, che avverrà nelle linee di montaggio di Dingolfing accanto, ovviamente, all’assemblaggio delle corrispondenti versioni “standard”. I prezzi verranno resi noti nelle prossime settimane. Più avanti si saprà altresì se la nuova “special edition” verrà commercializzata anche in Italia.

La nuova Golden Thunder Edition per Bmw Serie 8, annunciano i vertici di Monaco di Baviera, sarà disponibile per tutte le configurazioni di modello (denominatore comune, l’adozione del pacchetto sportivo “M”):

Bmw 840i

Bmw 840d xDrive

Bmw M850i xDrive.

I dettagli dedicati

Corpo vettura

All’esterno, la serie speciale Golden Thunder per Bmw Serie 8 si caratterizza per il ricorso ad una finitura carrozzeria in Sapphire Black metallizzato o Frozen Black metallizzato (a scelta), abbinati – in una combinazione di cromatismi a contrasto – ad accenti in oro collocati sui paraurti, sulle modanature laterali sottoporta, sui gusci degli specchi retrovisori e sui cerchi M da 20” (con pneumatici a sezione differenziata: 275/35 R 20 all’anteriore e 285/35 R 20 al posteriore). La medesima immagine “total dark” viene ripresa nelle prese d’aria e nelle feritoie esterne e nelle cornici della finestratura (finizione Bmw Individual High Gloss Shadow Line), così come nella verniciatura in nero delle pinze freno.

Abitacolo

All’interno, Bmw Serie 8 Golden Thunder Edition porta in dote, quali finiture dedicate, i rivestimenti dei sedili e dei pannelli porta in pelle Merino Individual in nero, ed il rivestimento in Alcantara (in tinta antracite) per il padiglione; le finiture dedicate vengono qui proposte insieme a dettagli in alluminio con particolari riflessi dorati per la plancia, nonché alla immancabile targhetta (recante il “logo” Golden Thunder) collocata nella consolle centrale. Il monogramma che identifica la nuova “special edition” per Bmw Serie 8 è presente anche sui poggiatesta. Ricordiamo brevemente la raffinatissima dotazione di serie, che viene chiaramente mantenuta (insieme, è opportuno segnalarlo, ad un sofisticato impianto audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System): sedili “M” semi-anatomici, Head-up Display, modulo infotainment di ultima generazione provvisto di funzionalità Live Cockpit Professional con dispositivo di assistente personale Intelligent Personal Assistant, volante sportivo “M” multifunzione con pulsanti “M button” di selezione delle modalità di settaggio vettura.

Motorizzazioni: mantengono l’assortimento di gamma

Sotto al cofano, dunque, “tutto come prima”: Bmw Serie 8 Golden Thunder Edition viene equipaggiata con le motorizzazioni 6 cilindri in linea da 340 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima (Bmw 840i, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 5”2) e 4.4 V8 a doppio turbocompressore Bmw TwinPower Turbo, per 530 CV di potenza fra 5.500 e 6.000 giri/min, e 750 Nm di coppia massima disponibili fra 1.800 e 4.600 giri/min (Bmw M850i xDrive, dichiarata per uno scatto di 3”9 da 0 a 100 km/h); e, sul fronte turbodiesel, la versione 840d xDrive Gran Coupé, con l’unità 3.0 a sei cilindri in linea da 320 CV e 680 Nm, annunciata per un tempo di 5”1 nell’accelerazione 0-100 km/h ed un consumo medio nell’ordine di 6,2 litri di gasolio per 100 km. L’assetto comprende la tecnologia di sospensioni adattive a controllo elettronico, coadiuvate nella dinamica telaio dal sistema direzionale per il retrotreno “Integral Active Steering”, di serie per tutti i modelli tranne che per la variante 840i di ingresso alla gamma, che lo propone a richiesta. Il cambio è, per tutte le varianti, l’automatico Steptronic Sport ad otto rapporti. Da segnalare, infine, il ricorso al differenziale attivo M Sport Differential per Bmw 840i Gran Coupé ed M850i xDrive Gran Coupé.

