Volkswagen ridimensiona gli investimenti nelle gigafactory

“L’ampliamento degli stabilimenti dipenderà da come si svilupperà il mercato delle auto elettriche“, questo è ciò che ha rilasciato al Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung da Thomas Schmall, responsabile della tecnologia e membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen AG. In poche parole, gli investimenti previsti dal colosso tedesco nelle gigafactory per i veicoli elettrici sarà connesso all’andamento del mercato e da come girerà il vento nel prossimo futuro.

Gigafactory, il ridimensionamento

La penetrazione commerciale dell’auto elettrica non sta andando secondo quanto previsto dal costruttore, pronto a ridimensionare i suoi piani strategici relativi ai veicoli a batteria. Le prime a pagare il prezzo di questo fenomeno sarebbero le fabbriche di batterie previste in Europa e Nordamerica: a inizio decennio la multinazionale di Wolfsburg aveva intenzione di dar vita a sei siti per la produzione di celle per gli accumulatori entro il 2030, con una capacità produttiva annuale di 240 gigawattora.

Delle fabbriche preventivate, tuttavia, ne sopravviveranno tre: quella di Salzgitter, in Germania, dove i lavori dovrebbero iniziare nel 2025, pressappoco in sincronia con l’avvio dei lavori dello stabilimento di Valencia, in Spagna. La terza, più grande, sorgerà in Ontario, in Canada.

Le previsioni per il prossimo futuro

“Attualmente prevediamo di produrre fino a 170 gigawattora nei tre siti“, ha affermato Schmall, cioè il 30% in meno di quanto annunciato nel 2021. Nel frattempo, VW è al lavoro sulle batterie allo stato solido, in grado di assicurare maggiore autonomia e tempi di ricarica più rapidi, che potrebbero esordire sul mercato già nel corso di questo decennio. Purtroppo, il terreno sul quale si sta giocando la partita dei veicoli elettrici è molto scivoloso e il tempo dello sperpero del denaro è finito da tempo. Investimenti così corposi saranno realizzati soltanto con la sicurezza di una risposta solida da parte del mercato. Attualmente questo non è garantito, dunque il down-sizing è l’unico passo concesso anche a Volkswagen.