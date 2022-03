Alfa Romeo Giulia e Stelvio ESTREMA offrono il massimo supporto agli amanti della guida sportiva con motori diesel e benzina da 210 e 280 CV

Una nuova serie speciale valorizza le Alfa Romeo Giulia e Stelvio, si chiama ESTREMA e già dal nome fa intuire le sue potenzialità. Un altro indizio delle sue qualità dinamiche è la sede in cui è stata presentata, ovvero il quartier generale del Team Alfa Romeo di F1ad Hinwil.

Fibra di carbonio fuori e dentro

L’aspetto minaccioso è favorito dall’utilizzo della fibra di carbonio sia per i particolari esterni che per arricchire l’abitacolo, i badge ESTREMA sono neri, così come le pinze dei cerchi in lega da 19 pollici sulla Giulia e da 21 pollici sulla Stelvio. L’interno è stato arricchito con sedili in Alcantara, e le cuciture rosse rendono più grintosi la plancia, il volante, il cambio, ed i particolari in pelle delle sedute.

Motori diesel e benzina e tanta tecnologia per la guida

A spingere le Alfa Romeo ESTREMA troviamo il 2.2 turbodiesel da 210 CV o il 2 litri turbo benzina da 280 CV accoppiati al cambio automatico ad 8 rapporti. Ma il vero valore aggiunto arriva dalle sospensioni attive che lavorano in sinergia con lo Chassis domain control ed il DNA. Nelle curve più insidiose non manca l’apporto del differenziale autobloccante, e quando la situazione diventa “estrema” c’è sempre la trazione integrale a mantenerle incollate all’asfalto. Nel traffico però, quando si vuole godere del comfort offerto da Giulia e Stelvio, è possibile rilassarsi con la propria musica preferita attraverso l’impianto audio Harman Kardon che diffonde le note mediante 14 altoparlanti.

Prezzi da 67.600 euro

Il listino di Giulia e Stelvio ESTREMA è rapportato al loro potenziale ed alla dotazione tecnica sopraffina. Infatti, la Giulia parte da 67.600 euro, mentre la Stelvio da 75.400 euro.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio serie speciale ESTREMA Vedi tutte le immagini +8