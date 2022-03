Alfa Romeo Tonale: Edizione Speciale a 39.000 euro

L’Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale è proposta inizialmente con la motorizzazione 1.5 Hybrid da 130 CV, la dotazione è full-optional

Una volta lo strillone annunciava a gran voce: “edizione straordinaria”, oggi l’Alfa Romeo annuncia l’arrivo della Tonale Edizione Speciale che da inizio alle vendite del nuovo SUV compatto della Casa del Biscione. Il prezzo è di 39.000 euro, c’è un finanziamento da 299 euro al mese per 36 mesi, e con l’offerta Bridge si può guidare una Stelvio in attesa di prendere in consegna la Tonale.

Tecnologia NFT per anticipare i tempi

L’aspetto interessante è che le notizie relative agli interventi subiti dalla vettura possono essere annoverate su un registro digitale secretato non modificabile che sfrutta la tecnologia NFT, acronimo di Non-Fungible-Token, che certifica la bontà dell’auto in occasione di un’eventuale rivendita. E’ un’anteprima assoluta e Alfa Romeo dimostra di guardare avanti attraverso una trovata originale.

Motore 1.5 Hybrid da 130 CV

Sotto pelle la Tonale Edizione Speciale sfrutta il 1.5 Hybrid con sistema ibrido a 48 volt che consente all’auto di muoversi in elettrico quando la batteria è carica. La power unit in questione è abbinata ad una trasmissione automatica a 7 rapporti di nuova concezione ed eroga 130 CV, ma più avanti sarà disponibile anche l’unità da 160 CV.

Interno a tutto schermo

L’abitacolo si distingue per la strumentazione digitale da 12,3 pollici e per lo schermo dell’infotainment da 10,25 pollici, per un totale di 22,5 pollici, che rappresenta il massimo nel suo segmento. Il sistema multimediale sfrutta un sistema operativo Android, la connettività 4G, ed effettua aggiornamenti over the air. Tutto questo però serve a mettere il guidatore al centro di comando della Tonale, e con questa filosofia anche gli ADAS che consentono la guida autonoma di Livello 2 sono tarati in modo da amplificare il controllo ed il feeling del conducente con la vettura.

Una dotazione full-optional

L’Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale ha una dotazione che non necessita di integrazioni, infatti dispone di cerchi in lega da 20 pollici con pinze dei freni rosse, di fari a LED Matrix, apertura del portellone hands free, caricatore wireless per lo smartphone, cruise contro adattivo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, e retrocamera, tanto per citare alcuni degli accessori presenti.

Alfa Romeo Tonale: Edizione Speciale a 39.000 euro Vedi tutte le immagini +6