Nissan Leaf 2022 restyling: novità e prezzi

Aggiornamenti di dettaglio per la “compact” elettrica giapponese, pronta alla fase di prevendita.

A due anni dall’arrivo delle declinazioni 3.Zero con batteria da 40 kWh e 3.Zero e+ Limited Edition e ad un anno esatto dall’ultimo (corposo) programma di aggiornamento che aveva portato in dote un ampio ventaglio di novità negli equipaggiamenti hi-tech, Nissan prepara il terreno per l’esordio commerciale di Leaf in chiave “Model Year 2022”. La “compact” a zero emissioni del marchio giapponese, che a fine 2020 aveva compiuto dieci anni, ha superato quota 570.000 esemplari venduti, farà posto più avanti ad un crossover, sempre “zero emission”, il cui esordio dovrebbe avvenire nel 2025.

Nel frattempo, Nissan Leaf viene sottoposta ad un restyling di dettaglio, improntato ad un moderato maquillage estetico, mentre a livello di propulsione e alimentazione resta tutto come prima.

Già formulata la timeline di lancio: il via alle ordinazioni è fissato per aprile 2022. Gli importi di vendita per il nostro mercato partono da 32.500 euro, da cui Nissan Italia applica uno sconto di 2.700 euro. Prossimamente si saprà di più in relazione ad ulteriori ribassi: tutto sta a vedere a quanto ammonteranno i nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche e Plug-in Hybrid, di recente annuncio dal Governo come quota parte del “Decreto Bollette”.

Corpo vettura: le novità

Come si accennava in apertura, il “refresh” operato dagli stilisti Nissan interessa solamente alcuni dettagli:

Nuovi cerchi da 16” e 17”, rifiniti con accenti in nero;

da 16” e 17”, rifiniti con accenti in nero; Nuovo “monogramma” Nissan sugli stessi cerchi, sulla calandra e sul portellone;

Nissan sugli stessi cerchi, sulla calandra e sul portellone; Ulteriori finizioni carrozzeria, con l’arrivo delle due tinte Universal Blue e Magnetic Blue, inedite per il modello (fanno già parte della tavolozza di varietà cromatiche disponibili per Nissan Qashqai e Nissan Ariya) e che vanno ad aggiungersi alle sei tonalità (sei a tinta unita e due bicolore) adottate nella configurazione 2021.

Connettività: debutta Alexa

Il “pacchetto” infotainment, che nella versione 2021 aveva portato al debutto di nuove funzionalità di gestione e monitoraggio comprese nella App per smartphone NissanConnect Services (utili, ad esempio, per la gestione da remoto del climatizzatore) nonché di una nuova “suite” di servizi hotspot Wi-fi, si arricchirà dalla seconda metà del 2022 con Amazon Alexa.

Powertrain invariato

Sotto al cofano, Nissan Leaf 2022 resta disponibile nelle due versioni da 150 CV, alimentata con batteria agli ioni di litio da 40 kWh (fino a 270 km di autonomia) e 218 CV con accumulatori da 62 kWh e fino a 385 km di percorrenza. Fra le dotazioni di ausilio attivo ed assistenza alla guida, sono confermati il ProPilot – che consente alla vettura di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che la precede, rallentare fino al completo arresto e ripartire in modo autonomo – ed il sistema e-Pedal che permette al conducente di aumentare la velocità, rallentare e fermare la vettura utilizzando il pedale dell’acceleratore.

Nissan Leaf 2022: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +12